EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2566  39
Матеріали за темою:
Все про:Росія (19686) Матіос Анатолій (335) полонені (468)

 Матіос оприлюднив імена 13 "зрадників і злочинців" зі списку переданих Росії в обмін на українців

Військові прокурори провели досудове розслідування, процесуальне керівництво і підтримали державне обвинувачення стосовно 13 з 35 осіб, переданих сьогодні Україною Російській Федерації в обмін на наших моряків та інших громадян.

Про це пише колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, це зрадники і злочинці, які "повністю визнали свою провину і просили президента України про помилування".

Матіос дає список переданих:

1) Седиков Олексій Сергійович, громадянин РФ, засуджений вироком Попаснянського районного суду Луганської області від 03.03.2017 за участь у складі терористичної організації "ЛНР" у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України до 11 років позбавлення волі. Застосовано помилування.

2) Сидоров Денис Володимирович, громадянин РФ, засуджений вироком Торезького міського суду Донецької області від 08.02.2017 за участь у складі терористичної організації "ДНР" у бойових діях проти підрозділів сил АТО, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України до 11 років позбавлення волі. Застосовано помилування.

3) Агєєв Віктор Олександрович, громадянин РФ, засуджений вироком Новоайдарського районного суду Луганської області від 25.01.2018 за участь в терористичній організації "ЛНР" та незаконне поводження з вогнепальною зброєю за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Застосовано помилування.

4) Баранов Олександр В’ячеславович, громадянин України, який в 2014 році після окупації Російською Федерацією території Криму, будучи військовослужбовцем української армії, вчинив державну зраду і дезертирство, перейшов на бік ворога, незаконно прийняв громадянство РФ після окупації Криму, засуджений вироком Подільського районного суду від 08.02.2018 за державну зраду та дезертирство за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України до 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання молодший сержант. Застосовано помилування.

5) Одинцов Максим Євгенович, громадянин України, який в 2014 році після окупації Російською Федерацією території Криму, будучи військовослужбовцем української армії, вчинив державну зраду і дезертирство, перейшов на бік ворога, незаконно прийняв громадянство РФ після окупації Криму, засуджений вироком Дарницького районного суду від 06.02.2018 за державну зраду та дезертирство за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України до 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання молодший сержант. Застосовано помилування.

Читайте: Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених. ФОТОрепортаж

6) Просолова Юлія Вадимівна, громадянка України, засуджена вироком Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 25.09.2018 за вчинення за завданням керівників терористичної організації "ДНР" терористичного акту 31.03.2017 у м. Маріуполь, внаслідок якого загинув начальник головного відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Донецькій області полковник Хараберюш О.І., за ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України до 12 років позбавлення волі. Застосовано помилування.

7) Єжов Станіслав Станіславович, громадяни України, засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 22.08.2019 за вчинення державної зради (будучи заступником керівника Протоколу Прем’єр-міністра України надавав допомогу ГУ ГШ ЗС РФ у проведенні підривної діяльності проти України шляхом передачі службової інформації з обмеженим доступом), за ч. 1 ст. 111 КК України до позбавлення волі строком 3 роки 28 днів, який він відбув перебуваючи під вартою (до набрання вироком законної сили судом змінено запобіжний на особисте зобов’язання).

8) Васьковський Андрій Сергійович, громадянин України, засужений вироком Броварського міськрайонного суду Київської області від 22.08.2019 за вчинення державної зради (будучи співробітником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України надавав допомогу розвідувальним органам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України шляхом передачі службової інформації з обмеженим доступом), за ч. 1 ст. 111 КК України до позбавлення волі строком 1 рік 7 днів, який він відбув перебуваючи під вартою (до набрання вироком законної сили судом змінено запобіжний на особисте зобов’язання).

Читайте також: Розвідник Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов

9) Ломако Юрій Миколайович, громадянин України, засуджений вироком Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 11.04.2019 за вчинення державної зради шляхом збирання та передачі відомостей військового характеру 316-го Розвідувального Центру ГУ ГШ ЗС РФ, за ч. 1 ст. 111 КК України, до 5 років позбавлення волі. Застосовано помилування.

10) Лазарєв Сергій Олександрович, громадянин України, засуджений вироком Фастівського міськрайонного суду Київської області від 03.09.2018 за вчинення державної зради шляхом передачі Головному управлінню Генерального штабу ЗС РФ відомостей у сфері оборони та інформації військового характеру, за ч. 1 ст. 111 КК України, до 4 років позбавлення волі. Застосовано помилування.

11) Кореновський Дмитро Євстафійович, громадянин України, обвинувачується у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (передавав представникам ГУ ГШ ЗС РФ та "ДНР" інформацію військового характеру), за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України. Судом змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання.

12) Федоров Віктор Андрійович, громадянин України, обвинувачується у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (передавав представникам ГУ ГШ ЗС РФ та "ДНР" інформацію військового характеру), за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України. Судом змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Також дивіться: Звільнені українці прилетіли до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

13) Хоменко Олег Юрійович, громадянин України, обвинувачується у вчиненні державної зради і дезертирства за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України. Судом змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання.

"Питаннями інших обміняних осіб, у тому числі Цемахом і Вишинським, опікувалися прокурори цивільних прокуратур та прокуратури АРК відповідно, які представляли державне публічне обвинувачення за дорученням керівництва ГПУ", - уточнив Матіос.

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147118
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
поздно тоха. время свиносоевого тепловизора ушло. И тебя посадят, а ты не воруй.
 показати весь коментар
 
 
Даже не представляю, что сейчас чувствуют побратимы спеца Хараберюша и военного разведчика Колодяжного.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю они сейчас пьют. Много... И ругаются матом...Нарид торжествуйет...
 показати весь коментар
 
 
Это кацапы пьют! Украинцы звереют молча и убивать идут на трезвую голову в здравом уме. И потому, вам, кацапам, ******!
 показати весь коментар
 
Странно, но зебилы начали спамить. Они чтоль не согласны?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Согласен. Только когда порохоботы уже определятся?
 показати весь коментар
 
 
Они выполнили свой воинский долг, тебе не понять гражданская, никогда не служившая, крыса.
 показати весь коментар
 
 
Вот и всё, ни один нормальный не посещает сайт и слава Богу.
А тролли пускай жрут друг друга, как крысы в наглухо закрытой бочке. Интересно кто же останется в живых ???
 показати весь коментар
 
Парашоботи білш пристосовані, до несприятливих умов😆.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
обменяли украинцев на украинцев! вот такая она воображаемая агрессия! Матиос обнародовал имена 13 "предателей и преступников" из списка переданных России в обмен на украинцев - Цензор.НЕТ 183
 показати весь коментар
 
 
Лучше даже не начинай.Ссаная тряпка летит очень быстро😂🌷
 показати весь коментар
 
хоть авакова в списках нет, но и без этого понятно, шо он помилован автоматически, сразу как предал своего старого шефа. с таким то опытом он теперь готовиться предать и нового ))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не дай бог побывать в плену у свиней! в тайных тюрьмах сбу и нациков пропало более 700 людей
 показати весь коментар
 
И что? То есть МатиОс намекает, что барыга менял расее только "честных украинцев-патриотов"? Матіос оприлюднив імена 13 "зрадників і злочинців" зі списку переданих Росії в обмін на українців - Цензор.НЕТ 8118
 показати весь коментар
 
 
Так Зеленский вывозит золотовалютный запас Украины. Как в качестве бреда. А вдруг?
 показати весь коментар
 
Смотрел кадры "встречи" в РФ... Возник вопрос, а почему многие из них были с сумками, как челноки какие то?
 показати весь коментар
 
 
Сало, горілочкою з перцем, більше цього не побачать, от і набрались під кінець.
 показати весь коментар
 
это элементарно. есть там такая традиция, унитазы с собой забирать. каждый прихватил парашу, возле которой было его место. ну и там ещё пару досок со шконки, может топить в новой камере надеются, если холодно раша встретит )
 показати весь коментар
 
сало везли. там тоже в камере не кормят домашней едой.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
со стороны выглядит примерно так! свинья бьет себе по яйцам и орет "на меня напали!" Матіос оприлюднив імена 13 "зрадників і злочинців" зі списку переданих Росії в обмін на українців - Цензор.НЕТ 8679
 показати весь коментар
 
 
Гордости у тебя ноль.Каждодневные унижения.😂😂🌷
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Имена предателей уже известны давно,как только заработают соответственные органы новой власти весь мир узнает как сдавали полуостров,и как Пеца творил свои чёрные дела
 показати весь коментар
 
шо, у вас опять органы не работают? вы тормоза великие. скоро четыре месяца как "сделали их" а органы все не работают.
 показати весь коментар
 
Вот только интересно на каком правовом основании граждане Украины были обменный на граждан Украины????
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Спроси у Пеца,он подписывал минские соглашения
 показати весь коментар
 
Много будеш знать, быстрей убьют, ШЮТКА такая.
 показати весь коментар
 
А оно нам теперь нужно,? Он обнародовал. а о чем вы раньше думали?
 показати весь коментар
 
Амэрыку открыл, а, надо было патриотов отдать?
 показати весь коментар
 
Тут главное даже не то, что там написал этот отставной козы барабанщик, главное - почти половина из этого списка осуждены были за госизмену во время войны на срок менее 5 лет заключения.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору