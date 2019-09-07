EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  1456  5
Все про:смерть (3526) Чернігівщина (361) військовослужбовці (2507)

 Військовослужбовець загинув під час переміщення військової техніки на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Сьогодні, 7 вересня, в районі села Гончарівське Чернігівської області під час переміщення техніки внаслідок порушення заходів безпеки трагічно загинув військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини оперативного командування "Північ".

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці ОК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що сьогодні, 7 вересня 2019 року, на Чернігівщині біля с. Гончарівське під час переміщення техніки внаслідок порушення заходів безпеки трагічно загинув військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини оперативного командування "Північ".

З приводу трагічного випадку командування ОК "Північ" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна і світла пам'ять захисникові України...

За фактом для з'ясування причин і обставин трагедії в оперативному командуванні призначено службове розслідування.

Читайте також: Український воїн Михайло Ткачишин загинув під Горлівкою від кулі снайпера 5 вересня

Випадок внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань", - наголошується в повідомленні.

Військовослужбовець загинув під час переміщення військової техніки на Чернігівщині, - ОК Північ 01

Також дивіться: Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147117
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
опять были пьяные, в гнчаровске пьяные это норма, в десне построже
 показати весь коментар
 
Путинска "братская" зараза косит свое. Как это и было всегда. "завтрак на гробнице"? думаю что вполне устроим. гнилого Ленина смашеть с лысой старикашкой - и здравствуй "свободная россия". мечты-мечты. Соболезнование родным.
 показати весь коментар
 
А где вопли кацапов и шарийобов :"Порошенко виноват".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору