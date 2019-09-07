 Військовослужбовець загинув під час переміщення військової техніки на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці ОК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що сьогодні, 7 вересня 2019 року, на Чернігівщині біля с. Гончарівське під час переміщення техніки внаслідок порушення заходів безпеки трагічно загинув військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини оперативного командування "Північ".

З приводу трагічного випадку командування ОК "Північ" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна і світла пам'ять захисникові України...

За фактом для з'ясування причин і обставин трагедії в оперативному командуванні призначено службове розслідування.

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Випадок внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань", - наголошується в повідомленні.

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