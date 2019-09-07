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Все про:хабар (2737) Полтавщина (282) митниця (560) Козак (6) Слуга народу (282)

 Начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя депутата "Слуги народу" Козака - затримали на хабарі. ФОТОрепортаж

Начальника Полтавської митниці Миколу Калініченка, тестя нардепа від "Слуги народу" Володимира Козака, затримали під час одержання хабара в розмірі $4 тисячі.

Затримання відбулося в Києві в Голосіївському районі, повідомляє журналіст Слідства.Інфо з місця події, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив військовий прокурор Руслан Кравченко, затриманий вимагав у підприємця хабар за розмитнення товарів сантехніки з Китаю. За кожен контейнер митник нібито мав отримати по $400.

За даними видання, Миколу Калініченка люстрували, але в 2016 році він поновився на посаді через суд.

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Затриманому і його сім'ї належать: будинок, дві квартири і два офіси в Києві, а також будинок на Івано-Франківщині. Крім цього, Калініченко носить годинник Breguet за 200 тис. грн.

Начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя депутата Слуги народу Козака - затримали на хабарі 01

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Начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя депутата Слуги народу Козака - затримали на хабарі 02
Начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя депутата Слуги народу Козака - затримали на хабарі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147115
 
   
 Топ коментарі
 
Истинное лицо Слуг кремля в одной новости. Я почему-то не удивлен. Жаль, оперативников поймавших тестя - уволят вчерашним числом
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Еще в ходе избирательной кампании выяснилось, что Владимир Козак является еще и родственником харьковского мэра Геннадия Кернеса.
Владимир Козак является родным братом невестки Геннадия Кернеса.
В 2015 году Юлия Козак вышла замуж за среднего сына Кернеса - Даниила. Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата "Слуги народа" Козака - задержан на взятке - Цензор.НЕТ 4806
В конце 2018 депутату от «Слуги Народа» перешла довольно солидная компания по производству соков и пищевых продуктов, которой до этого владел никто иной, как … средний сын Кернеса. Возможно, это такой своеобразный калым от семьи харьковского мэра за невесту, я не знаю. Но за какие заслуги Владимир Козак оказался в проходной части списка "Слуг" вопрос интересный...

Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата "Слуги народа" Козака - задержан на взятке - Цензор.НЕТ 7823
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тесть депутата "Слуги народа" Козака - это же из семейства зебилов.
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Слуги урода вони всі такі...загадкові. А я то думаю, чого ці "слуги" нещодавно пообіцяли корупцію побороти так років через 50-70.. Може з зебілів хто відповідь знає ? 😕
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