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Все про:Facebook (107) допомога (866) Бутусов Юрій (1047)

 Потрібна допомога в розблокуванні Юрія Бутусова на Facebook

Редакція "Цензор.НЕТ" просить користувачів Facebook звертатися в службу техпідтримки з проханням розбанити Юрія Бутусова.

Нагадаємо, аккаунт головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова на початку вересня заблокували на 30 днів.

При цьому Facebook навіть не показує публікацію, за яку отримано блокування. Тобто немає можливості з'ясувати і відповісти.

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Зазначимо, що останнім часом почастішали блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють російську агресію на Донбасі і окупацію Криму.

Зокрема, у квітні 2019 року Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. У червні така сама реакція була на пост про розшук десантника РФ Дмитра Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців.

Крім того, адміністрація соціальної мережі видалила пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує кримінальне угруповання "Труханова-Галантерніка", опублікований в травні цього року.

Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.

Также читайте: "Книга пам'яті полеглих за Україну" прекращает публикацию в Facebook материалов о погибших воинах из-за предупреждения о закрытии страницы: "Апелляции к модераторам результатов не дают"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147114
 
   
 Топ коментарі
 
Вот и нужно тогда писать так: "уважаемые порохоботы, помогите своему соратнику" Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 3247
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А почему сейчас на ФБ с хрома не могу зайти? С Оперы работает но тормозит, жалуется памяти мало. С хрома вообще никак.
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О! прочухал. ФБ работает через VPN. Это говорит о том, что с украинских серверов почему то не пускает Потрібна допомога в розблокуванні Юрія Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 5170
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Какие у вас претензии к Бутусову?
Я здесь с начала Революции.
Конечно, тоже сидела в бане и не раз, но цензурных слов к ***** подобрать сложно.
И меня банили не только за маты, а и за некорректные высказывания о разных персонажах. Тут уже выбираешь - или сказать искренне и быстро и сидеть в бане, или мучаться, подбирая печатные выражения...
А в целом, здесь всегда последние новости и чаще, чем в 5 минут. Иногда и почитать всю новость некогда - только по заголовкам пробежишься и картина дня ясна.
Иногда почитаю комменты - цирк отдыхает.
Видела несколько выступлений Бутусова в талк-шоу. Всегда производит хорошее впечатление.
В чем дело? Чем вы недовольны?
Ругаете Бутусова, но сидите здесь сутками)))
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цензор до 2014 то был мед. Прямая регистрация, банили на 24 часа, не было столько ненависти. Беззаботное время. А по главреду верно,. не нравится - на корр.. но там безнадега тупых троллей
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Мой комментарий удалили, какая досада, видимо потому-что это порядочно относительно меня, но относительно Бутусова нет))))
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на мою думку бутусов занадто криво висвітлює події .а порою виглядає так ніби спеціально розпалює ворожнечу .тому я на стороні фейсбук. п. с. У НАС СВОБОДА СЛОВА.
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Судя по количеству забаненных и удаленных комментов в этой теме, помощи Бутусову придется ждать ооооочень долго. Потрібна допомога в розблокуванні Юрія Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 942 Мой коммент, к примеру, оперативно удалили.

Что, Юра, не дает тебе ФБ Зеленского помоями обливать и соевые "фотожабы" постить? Потрібна допомога в розблокуванні Юрія Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 6262 Панимаю.....
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