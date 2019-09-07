 Потрібна допомога в розблокуванні Юрія Бутусова на Facebook

Нагадаємо, аккаунт головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова на початку вересня заблокували на 30 днів.
При цьому Facebook навіть не показує публікацію, за яку отримано блокування. Тобто немає можливості з'ясувати і відповісти.
Зазначимо, що останнім часом почастішали блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють російську агресію на Донбасі і окупацію Криму.
Зокрема, у квітні 2019 року Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. У червні така сама реакція була на пост про розшук десантника РФ Дмитра Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців.
Крім того, адміністрація соціальної мережі видалила пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує кримінальне угруповання "Труханова-Галантерніка", опублікований в травні цього року.
Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.
Я здесь с начала Революции.
Конечно, тоже сидела в бане и не раз, но цензурных слов к ***** подобрать сложно.
И меня банили не только за маты, а и за некорректные высказывания о разных персонажах. Тут уже выбираешь - или сказать искренне и быстро и сидеть в бане, или мучаться, подбирая печатные выражения...
А в целом, здесь всегда последние новости и чаще, чем в 5 минут. Иногда и почитать всю новость некогда - только по заголовкам пробежишься и картина дня ясна.
Иногда почитаю комменты - цирк отдыхает.
Видела несколько выступлений Бутусова в талк-шоу. Всегда производит хорошее впечатление.
В чем дело? Чем вы недовольны?
Ругаете Бутусова, но сидите здесь сутками)))
Что, Юра, не дает тебе ФБ Зеленского помоями обливать и соевые "фотожабы" постить? Панимаю.....