 Потрібна допомога в розблокуванні Юрія Бутусова на Facebook

Нагадаємо, аккаунт головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова на початку вересня заблокували на 30 днів.

При цьому Facebook навіть не показує публікацію, за яку отримано блокування. Тобто немає можливості з'ясувати і відповісти.

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Зазначимо, що останнім часом почастішали блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють російську агресію на Донбасі і окупацію Криму.

Зокрема, у квітні 2019 року Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. У червні така сама реакція була на пост про розшук десантника РФ Дмитра Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців.

Крім того, адміністрація соціальної мережі видалила пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує кримінальне угруповання "Труханова-Галантерніка", опублікований в травні цього року.

Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.

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