 Було б чудово, якби Росія могла поводитись як більш нормальна країна, - глава Пентагону Еспер

Заяву він зробив під час пресконференції в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Росія продовжує сприяти нестабільності, оскільки вона порушує територіальну цілісність своїх сусідів", - цитує РІА Новини слова Еспера.
На запитання про заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що відштовхувати Росію від Європи - велика стратегічна помилка, глава Пентагону заявив, що Росії "слід змінити свою поведінку".
"Було б чудово, якби Росія могла поводитись як більш нормальна країна, що підтримує західні цінності, які поділяють США, Франція та інші наші союзники з НАТО... Росії потрібно змінити свою поведінку і поводитись відповідно до правил і норм, які ми встановили. Це найкращий спосіб рухатися вперед", - сказав Еспер.
При цьому він висловив жаль, що Росія і США зараз перебувають в такій ситуації.
"Наша мета - спробувати поставити їх (Росію) на кращий шлях, де ми зможемо працювати разом і концентруватися не на розбіжностях, а на тому, в чому погоджуємося, і співпрацювати для нашого спільного економічного процвітання, просуваючи наші цінності й інтереси", - підсумував Еспер.
Нагадаємо, Емманюель Макрон заявив, що відштовхувати Росію від Європи - велика стратегічна помилка, і новий європейський проект неможливий без глибокого перегляду зв'язків із Москвою. За його словами, залишатися у війні позицій з Росією, так само, як і "виступати з позиції слабкого стосовно Росії", не в інтересах Франції. У зв'язку з цим, на його думку, "потрібно переосмислити цю граматику (відносин з Росією) дуже глибоко".
Мы, украинцы, рады, что наши пленные наконец-то дома
"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна..."
Зебилы вы сделали это вместе-В Европарламенте предложили отменить санкции против России-
"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.
Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам. - оригинал с РИА новости
ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ спасли Украину в 2014-м. виХ*йло 5 лет с помощью денег, агентов и полезных идиотов убедил «уставшее от войны» невоевавшее большинство, что «враг в Киеве»... Дальше - замирение с врагом на его условиях и дерибан Украины его агентами.Это видео надо посмотреть! https://twitter.com/i/status/1170377097283588099
В Вильнюсе был на позапрошлой неделе -- всё время его с Минском путал... -- и даже с Киевомм со Львовом -- бабки на асфальте харчами торгуют -- красотень! *)
https://novynarnia.com/2019/09/06/chomu-viddacha-tsemaha-na-obmin-tse-strategichna-pomilka-********/
Я вважаю, що звільнення Володимира Цемаха з-під варти і намір влади включити його в процес обміну ув'язненими - це стратегічна помилка.
Безумовно, повернути українських політв'язнів необхідно. Це зрозуміло і правильно.
Але соррі, робити це на будь-яких умовах - це трешняк, який зробить нам боляче відразу на декількох напрямках:
1. Ми увійдемо в клінч з Нідерландами, для яких Цемах - єдиний і важливий свідок у справі про розслідування MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року. Хто знає, скільки таких живих свідків залишилося, а Цемах - джерело інформації, щоб справа не розвалилася. А вона може, з огляду на останні зміни в позиції Малайзії, яка бере участь в розслідуванні. Навіть якщо його (Цемаха) роль не є критичною, виглядає так, що ми послали голландців з їхнім розслідуванням куди подалі.
2. Ми увійдемо в конфлікт з ЄС, який просив нас не видавати Цемаху. Виглядатиме так, що ми самі підриваємо розслідування справи, за яку, в тому числі, введені санкції проти РФ. Це може негативно вплинути на розклади сил у протистоянні з Росією.
3. У нас буде проблема з точки зору власної Конституції, яка забороняє видавати своїх громадян іншим країнам. Як мінімум, це стане проблемою, як максимум - неприємним порушенням закону і прецедентом для майбутніх ситуацій з обміном.
4. Якщо Цемаха видати, то інші ув'язнені вже не йтимуть на співпрацю, а спокійно почекають обміну. Мотивація розглядати інші варіанти в них пропаде. Перший масштабний обмін може закласти модель для інших.
5. Ми зазнаємо іміджевих та репутаційних втрат у Європі, чиї ЗМІ писатимуть про те, що Україна, незважаючи на прохання, видала Росії свідка у справі масової загибелі європейських громадян. Така медіакампанія, та ще й розкручувана росіянами, хріново позначиться на співпраці із Заходом і сприйнятті України в ЄС (де, я нагадаю, політична ситуація складається не на нашу користь).
А Меркель тут режимов не устраивала
Хотя санкции она тоже наложила шо уж тут
(так говорила когда-то моя мамуничка...когда я начинал что-то фантазировать)
Им каждый день приходится доказывать превосходство своей ваты на другими, что бы рабы добровольно и бесславно сздыхали за ради амбиций своего фюрера.
Пока будут существовать империи, войны с соседями будут всегда)
Макрон канеш хочет показать, что он великий мыслитель и сратех смотрящий в будущее, но нет)
Але з 2008 року замість Європи (точніше, євроамериканського Western World) знову потягло в опу. Зкріпи, "особьій путь", "кругом враги" і все інше.
Висновок: опа - їхній environment, немов болото для жабоп'явок. З модернізацією та людським життям в них хронічно не віиходить усе оце. Що у Петра І вийшов фейл, що із іншими спробами.
Хоча... не безнадійними є Сибір, Урал, Північ, тюркські/монгольські республіки, Якутія, Луораветлан (Чукотка)... якщо відокремляться від московитської "срєднєй паласьі". Там теж ватяно, але це питання правильного інформування і пропаганди, щоб вилікувати. І ще критична умова не повторити фатальну помилку України - не віддавати дислокований у них нуклеарний арсенал (інакше Китай... ну ви зрозуміли).