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Все про:Росія (19686) Еспер Марк (8)

 Було б чудово, якби Росія могла поводитись як більш нормальна країна, - глава Пентагону Еспер

Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що для спільної роботи зі США і для того, щоб сконцентруватися на подібності двох країн, Росії слід змінити свою поведінку.

Заяву він зробив під час пресконференції в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Росія продовжує сприяти нестабільності, оскільки вона порушує територіальну цілісність своїх сусідів", - цитує РІА Новини слова Еспера.

На запитання про заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що відштовхувати Росію від Європи - велика стратегічна помилка, глава Пентагону заявив, що Росії "слід змінити свою поведінку".

"Було б чудово, якби Росія могла поводитись як більш нормальна країна, що підтримує західні цінності, які поділяють США, Франція та інші наші союзники з НАТО... Росії потрібно змінити свою поведінку і поводитись відповідно до правил і норм, які ми встановили. Це найкращий спосіб рухатися вперед", - сказав Еспер.

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При цьому він висловив жаль, що Росія і США зараз перебувають в такій ситуації.

"Наша мета - спробувати поставити їх (Росію) на кращий шлях, де ми зможемо працювати разом і концентруватися не на розбіжностях, а на тому, в чому погоджуємося, і співпрацювати для нашого спільного економічного процвітання, просуваючи наші цінності й інтереси", - підсумував Еспер.

Нагадаємо, Емманюель Макрон заявив, що відштовхувати Росію від Європи - велика стратегічна помилка, і новий європейський проект неможливий без глибокого перегляду зв'язків із Москвою. За його словами, залишатися у війні позицій з Росією, так само, як і "виступати з позиції слабкого стосовно Росії", не в інтересах Франції. У зв'язку з цим, на його думку, "потрібно переосмислити цю граматику (відносин з Росією) дуже глибоко".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147113
 
 
 Топ коментарі
 
Чтобы людоед стал вегетарианцем... мечтатель.
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Орда не может себя вести по другому , спокойно жить им скучно нужно везде срать и кидаться мясом .
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Ну если сторонники Зеленского-"зебилы", то почитатели Петра Порошенко-"петрилы"?Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 1457
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"В Балтийском море пропала немецкая подводная обсерватория"(новости на ЭМ) - обрезал цепи и потянул в заложники до завершения Северного потока-2 , а сторожить на дне моря посадит Цемаха
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смешно,если бы не было так паскудно на самом деле...
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Орда не может себя вести по другому , спокойно жить им скучно нужно везде срать и кидаться мясом .
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Ну, как мы сегодня увидели, договориться всегда возможно. Главное- желание.
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Проснись, уже анонсировано освобождение крымско-татарских активистов. А Цемах уже в Москве.
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Ты уверен что освобождение-передача Цемаха не обговаривалась в рамках общего обмена на всех ?
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Возможно, когда у тебя в рукаве козырь в лице человека напрямую связанного с уничтожением гражданского авиалайнера, участие в котором твой противник отрицает 5 лет. Без подобных козырей никакое желание не поможет.
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С этого козыря все показания уже сняли
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Так как будто это первый с кого показания снимали и затем отрицающий всё, так как это происходило "под давлением в укропском плену"
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Теперь это головная боль Нидерландов.
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Ну это понятно, что с сегодняшнего дня Цемах => проблема прокуратуры и МИДа Нидерландов. Вопрос, а кто его выдаст ?
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Показания с него сняли и украинцы и Нидерланды

Мы, украинцы, рады, что наши пленные наконец-то дома
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Я ничего про пленных не говорю. Я говорю о том, что Путин зашевелился, когда стало известно, что этого старика взяли в плен. До этого никого в Кремле не волновало, выживет Сенцов или умрёт.
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Ну ты тупой ,крысюка ботоксного просто загнали в угол
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Порошенко через реформовані ним суди тримає курс 24.97 гривні за долар.
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Глава Пентагона такой романтик Ему бы дамские романы писать
"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна..."
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Там главный бандит с подбандюжниками, 86%, которые рады убивать и грабить соседей. Где вы там увидели какую-то страну?
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ИДИОТЫ!!!ЕВРОПА ПРЕДЛАГАЕТ СНЯТЬ САНКЦИИ С МОРДОРА -РИА-
Зебилы вы сделали это вместе-В Европарламенте предложили отменить санкции против России-
"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.
Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам. - оригинал с РИА новости
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Хочешь сказать шо в Европе дураки сидят? А куда тогда Украина двигается?
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Нет умные очень, разрешили на строительство норд стрим 2 тем самым сделав Европу зависимым, нас кинувши когда мы и другие страны просили не давать согласия ,а Макрон вообще назвал европейской страной роиссю до костей я не говорю как кацапы смеются над ихней ипотентностью, когда они выражают глубокою а временами даже очень глубокую озабоченность
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Ну если сторонники Зеленского-"зебилы", то почитатели Петра Порошенко-"петрилы"?Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 1457
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Да, только через "д".
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 27 мин.27 минут назад

ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ спасли Украину в 2014-м. виХ*йло 5 лет с помощью денег, агентов и полезных идиотов убедил «уставшее от войны» невоевавшее большинство, что «враг в Киеве»... Дальше - замирение с врагом на его условиях и дерибан Украины его агентами.Это видео надо посмотреть! https://twitter.com/i/status/1170377097283588099


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Марк Эспер -опохмелись.Такую хрень несешь!
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Если бы да кабы то сейчас бы мы жили в Раю и ели яблоки. А что такое в истории было когда Рашка была нормальной страной? Или вы думаете что волка можно переучить на вегетарианца а кочевника сделать крестьянином?
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Откинулась Украина, лет на 30 назад! ... ...я Польшу с 1980 наблюдаю -- ...они, токо пару лет тому назад, как на Европу стали похожи -- трошки.
В Вильнюсе был на позапрошлой неделе -- всё время его с Минском путал... -- и даже с Киевомм со Львовом -- бабки на асфальте харчами торгуют -- красотень! *)
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Чому віддача Цемаха на обмін - це стратегічна помилка України

https://novynarnia.com/2019/09/06/chomu-viddacha-tsemaha-na-obmin-tse-strategichna-pomilka-********/

Я вважаю, що звільнення Володимира Цемаха з-під варти і намір влади включити його в процес обміну ув'язненими - це стратегічна помилка.
Безумовно, повернути українських політв'язнів необхідно. Це зрозуміло і правильно.
Але соррі, робити це на будь-яких умовах - це трешняк, який зробить нам боляче відразу на декількох напрямках:
1. Ми увійдемо в клінч з Нідерландами, для яких Цемах - єдиний і важливий свідок у справі про розслідування MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року. Хто знає, скільки таких живих свідків залишилося, а Цемах - джерело інформації, щоб справа не розвалилася. А вона може, з огляду на останні зміни в позиції Малайзії, яка бере участь в розслідуванні. Навіть якщо його (Цемаха) роль не є критичною, виглядає так, що ми послали голландців з їхнім розслідуванням куди подалі.
2. Ми увійдемо в конфлікт з ЄС, який просив нас не видавати Цемаху. Виглядатиме так, що ми самі підриваємо розслідування справи, за яку, в тому числі, введені санкції проти РФ. Це може негативно вплинути на розклади сил у протистоянні з Росією.
3. У нас буде проблема з точки зору власної Конституції, яка забороняє видавати своїх громадян іншим країнам. Як мінімум, це стане проблемою, як максимум - неприємним порушенням закону і прецедентом для майбутніх ситуацій з обміном.
4. Якщо Цемаха видати, то інші ув'язнені вже не йтимуть на співпрацю, а спокійно почекають обміну. Мотивація розглядати інші варіанти в них пропаде. Перший масштабний обмін може закласти модель для інших.
5. Ми зазнаємо іміджевих та репутаційних втрат у Європі, чиї ЗМІ писатимуть про те, що Україна, незважаючи на прохання, видала Росії свідка у справі масової загибелі європейських громадян. Така медіакампанія, та ще й розкручувана росіянами, хріново позначиться на співпраці із Заходом і сприйнятті України в ЄС (де, я нагадаю, політична ситуація складається не на нашу користь).
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Трамп не дурак. Приоритет защиты - высоченная и крепкая стена.
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путинскую шлюху Петю украинцы уже выгнали

А Меркель тут режимов не устраивала
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Меркель плече Ху.лу подставила потоком-2. Финансы подпитывают войну Ху.ла.
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Меркель мне тоже нравится если шо
Хотя санкции она тоже наложила шо уж тут
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Еще один зебил, единственный возможный вариант это война до последнего украинца.
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если б так абы во рту выросли грибы...был бы не рот а целый огород
(так говорила когда-то моя мамуничка...когда я начинал что-то фантазировать)
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Это ,что детский сад,ясельная группа?У вас есть разведка,хватит так лицемерить Вы имеете дело с террористом-отморозком психически больным педофилом-убийцей
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сумно читати подібні заяви від очільника Пентагона , ніби жаліється від безсилля...
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В том то и дело, что он очень хорошо маскируется под нормального. С Кадафи все было понятно с первого взгляда на его физиономию. И я так думаю, что кол в задницу ему не просто так засунули благодарные соотечественники.Видать страдал он ***********, или педофилией, а может и тем и другим сразу. Дьявол, своих метит извращениями.. По Климову они все легионеры дьявола - дегенераты.
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Было бы /если бы у дедушки были колёса то это был бы не дедушка а трамвай.
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Если бы у дедушки были колёса, то это был бы никакой не трамвай, а наркоторговец.
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Было бы прекрасно, если бы такой страны, как россия, не существовало.
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Угрофінські народи Росії мають мати свої власні національні угрофінські держави. Татар, бурятів і т.д. і т.п... це теж стосується. На цьому Росія та русскіє з їх так званим язиком закінчаться.
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Сша такие же беспредельщики как и рф, и вести себя нормально надо этим двум странам
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Среднестатистическая макака окончит напр. Беркли универ вероятнее, чем "Россия могла вести себя как более нормальная страна" и какашки не бросать.
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Это он о чем..Вспомни мысли Бисмарка на этот счет, а нет так историю с времен Ивана Калиты князя Московского
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Без имперского шовинизма ни одна империя существовать не может.
Им каждый день приходится доказывать превосходство своей ваты на другими, что бы рабы добровольно и бесславно сздыхали за ради амбиций своего фюрера.
Пока будут существовать империи, войны с соседями будут всегда)
Макрон канеш хочет показать, что он великий мыслитель и сратех смотрящий в будущее, но нет)
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))) дипломат! по доброму, так более ненормальными обозвал.
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я не дипломат , тож ***** ****** називаю , а очільника Пентагона - сцикуном.
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писание ***** с большой буквы это тоже канешно знак уважения, прям постановка его на уровень пентагона ))
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А как это - более нормальная ? Более беременной или менее беременной быть невозможно.
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И это слова главы Пентагона! Было бы, если вот, вела себя.... . Оперетка дешёвая.
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Мечтатели.Надо приложить усилия,а не в кошелек к ху&лу заглядывать.
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это было бы странно и подозрительно...бо тарган не може бути бджолою
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Было бы прекрасно.....смерть москалям!!
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Меньше бы кормили окорочками Буша, а так таёжных людей разбаловали,что на головы лезут да ещё на чужих землях
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Та хрін. Після розпаду СРСР довгий час здавалося, що росіяни хоч і криво-кострубато, але все ж таки на шляху інтеграції у цивілізований світ. Особливо у т.зв. "тучньіе нулевьіе".
Але з 2008 року замість Європи (точніше, євроамериканського Western World) знову потягло в опу. Зкріпи, "особьій путь", "кругом враги" і все інше.
Висновок: опа - їхній environment, немов болото для жабоп'явок. З модернізацією та людським життям в них хронічно не віиходить усе оце. Що у Петра І вийшов фейл, що із іншими спробами.
Хоча... не безнадійними є Сибір, Урал, Північ, тюркські/монгольські республіки, Якутія, Луораветлан (Чукотка)... якщо відокремляться від московитської "срєднєй паласьі". Там теж ватяно, але це питання правильного інформування і пропаганди, щоб вилікувати. І ще критична умова не повторити фатальну помилку України - не віддавати дислокований у них нуклеарний арсенал (інакше Китай... ну ви зрозуміли).
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