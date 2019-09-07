EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  12750  179
Матеріали за темою:
Все про:Бутусов Юрій (1047) полонені (468) Цемах (37)

 Розвідник Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов

Щоб усунути всі ризики, Цемаха вирішили не везти через блокпости. Було обрано найнадійніший варіант - перехід лінії фронту.

Про це пише в статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його інформацією, невдовзі після викрадення Цемаха передали співробітники СБУ, які працювали під прикриттям у Сніжному, офіцерові військової розвідки, який також нелегально виконував завдання на окупованій території.

"Цей молодий офіцер сам один мав провести Цемаха просто через лінію фронту, там, де ворог цього ніяк не очікував. Вночі. Удвох. Цемах був здоровий, він мав іти на своїх ногах, без всяких наручників, щоб ніхто нічого не запідозрив, оскільки їх не могли не помітити. Троє - це вже ризиковано, йти повинні були двоє. Ризик був у будь-якому випадку, але вирішили: що менша група - то менше уваги.

Через позиції 100-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу РФ у районі Донецька! Через вартових, через позиції снайперів, які вночі вишукували свої цілі. Через мінні поля, наставлені де попало за довгі роки, де немає жодних карт. З одним пістолетом. Справжній сюжет для фільму", - коментує Бутусов.

Відразу після того, як перейдуть позиції ворога в "сірій зоні" Цемаха і військового розвідника мали зустрічати, "щоб провести нічними стежками і не потрапити під вогонь своїх, не підірватися на наших мінах".

Читайте також: Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока

Це завдання було доручено шістьом військовим розвідникам 74-го окремого розвідувального батальйону - групі Олександра Колодяжного, Народного героя.

"Він мав прокласти дорогу від ворожих позицій до наших. Офіцер-розвідник і конвойований ним терорист вийшли до точки зустрічі, туди ж підходила група Колодяжного. Але тут пролунав вибух. Прокладаючи маршрут виходу Олександр Колодяжний підірвався на російській міні. До нього кинувся напарник - і тут другий вибух. Обоє наших воїнів зазнали важких поранень", - повідомляє журналіст.

Однак група розвідників продовжила виконання бойового завдання.

Також читайте: Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський

"Вони розмінували стежку, щоб нею можна було безпечно провести Цемаха. Відбулася зустріч. На допомогу до місця вибуху вночі пішли ті, хто чекав групу на позиціях 24-ї механізованої бригади. Офіцер 24-ї бригади і два добровольці "Правого сектора" пішли на допомогу без жодних команд. Вони дісталися до місця вибуху і брали участь в евакуації та виведенні Цемаха, офіцера розвідки, поранених бійців і їхнього спорядження. Противник відкрив безладний вогонь, не розуміючи, що відбувається. Цемах був у вкрай знервованому стані, і тут він закричав: "Розстріляйте мене тут! Я не піду!" Все це було за пару сотень метрів від російських вогневих позицій. Офіцер 24-ї не церемонячись врізав Цемаху рукояткою пістолета, від чого на лобі терориста залишився добре помітний синець, на який потім наклеїли пластир. Терорист відразу замовк і покірно пішов куди слід", - пише Бутусов.

На наших позиціях обох прибулих для початку посадили в один підвал, а потім відправили в СБУ, а поранених розвідників переправили до лікарні медики добровольчої евакуаційної служби "Госпітальєри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17"

"Ця історія ще довго не буде озвучена офіційно і все, що тут сказано, - моя особиста інформація. Готувалася операція українськими спецслужбами кілька місяців. Вперше планувалося не просто виведення на нашу територію цінного свідка, а викрадення терориста і вивезення в стилі "Моссада", - зазначає автор.

Нагадаємо, 11 липня від важких поранень Олександр Колодяжний пішов із життя. За інформацією Юрія Бутусова, другий поранений вижив.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який підняв український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція зайняла лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як все сталося".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147112
 
 
 Топ коментарі
 
Новинарня‏ @Novynarnia



Серед визволених з РФ за обміном - літній партизан #Сизонович, який чинив диверсії проти окупантів на Луганщиніhttps://novynarnia.com/2019/09/07/syzonovych/

Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1249
 показати весь коментар
 
Это и есть часть плана по подрыву боеспособности наших вооруженных сил
Кто после такого предательства будет совершать такие героические спецоперации?
То что возрождалось по крупицам 5 лет, клоун сливает в унитаз за несколько дней
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А как называют воинов, которые имея все возможности защищать и себя и свою Родину, сдаться в плен без единого выстрела????
 показати весь коментар
 
Это вы про моряков? И в чём же состоит их трусость?
 показати весь коментар
 
Как в чем. Во все времена, кто взял в руки оружие, при нападении, как минимум защищаться, а не сдаться в плен без единого выстрела. И весь их героизм состоит в том, что заявить я военнопленный?????
 показати весь коментар
 
 
Подвіг Матросова-Гастелло-панфіловцев ? Чули.
Героїзму не було.Було чітке виконання бойових наказів.Ще раз.Піратство рф щодо моряків дозволило зберегти і посилити санкції проти агресора,зберегти антипутінську коаліцію.Навіть теперішні санкції проти рф виїдають з їх бюджету мільярди,не враховуючи непрямі фінансові та іміджеві втрати.
 показати весь коментар
 
Наверное поэтому, с РФ сняли санкции в ПАСЕ, чтобы усилить их......
 показати весь коментар
 
Потери бюджета РФ от санкций, если и есть, то очень незначительные. И наверное, поэтому чтобы их усилить строят СП 2
 показати весь коментар
 
Про нєзначітєльниє потєрі один шибздик нам розказував вже,тільки от їхні економісти в усі дзвони б'ють.
Розвідник Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4514
 показати весь коментар
 
Зебилы вы сделали это вместе-В Европарламенте предложили отменить санкции против России-

"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.

Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.

Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам. - оригинал с РИА новости
 показати весь коментар
 
 
В европарламенте дохрена политических проституток, купленных москвой, таких как это мариани. К счастью их там не большинство.
 показати весь коментар
 
 
Шановний,не надо тут постить риановости ,это нехорошо,моветон...
 показати весь коментар
 
Это и есть часть плана по подрыву боеспособности наших вооруженных сил
Кто после такого предательства будет совершать такие героические спецоперации?
То что возрождалось по крупицам 5 лет, клоун сливает в унитаз за несколько дней
 показати весь коментар
 
 
Они его не отдали, а поменяли, так что смысл его похищать был
 показати весь коментар
 
 
Благодаря этому парню ребята вернулись домой
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
война идет прикинь да
 показати весь коментар
 
Розвідники хлопці серйозні і справедливі.... Біжи Вофка Зєбіл, біжи і не оглядуйся.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пока пеця парады пародировал - русня вторглась - но пеця красавчик Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5279
а зеля гад - возвращает своих = да пебилы? Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2174 Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2174
 показати весь коментар
 
 
95% комментариев на сайте подпадают под понятие спам и разжигание ненависти к представителям власти.
Одно только радует, что СБУ уже плотно занимается, пароли, явки, фигуранты.
 показати весь коментар
 
 
Дедушка, лучше плотно прижмись к своей бабушке, пока не поздно. Напугал ежа голой жопой!)))
 показати весь коментар
 
 
Кацап, ты страны перепутал: в Украине нет статьи о неуважении к власти.
 показати весь коментар
 
 
Про статью писал? Не писал.
Про шесть поколений моих родственников с обоих сторон могу сказать ни одним кацапом и не пахло рядом.
 показати весь коментар
 
Особенно эта циничная тварь, с ником про то, что с ними бог и Украина.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На рос сайтах Путина ругают, что он террористов освободил. Как вам такое, порохоботы?
 показати весь коментар
 
 
Як подякував Порошенку, так і звук вимкнули...
 показати весь коментар
 
 
Убивць віддавати не можна.., вони повинні відбути повний термін покарання у наших тюрмах інакше це дискредитує роботу і жертви тих людей, які їх упіймали... це червона лінія, яку жодна влада не має права переступати, це знецінює усі ті життя, які ці гниди забрали, так не можна робити, є шпигуни їх можна обміняти, але убивць ні в якому разі.
 показати весь коментар
 
 
Кілька місяців тому, написав, що Коломойський просуває зе, в основному, для виконання декількох важливих для кремля завдань:
1. зняття санкцій з рф.
2. зняття з порядку денного Криму.
3. зняття з порядку денного перспективи вступу України в НАТО і ЄС.
За виконання цих умов Коломойському "пожалуют" пост негласного рішали по Україні в економічній та фінансовій сферах, які будуть стосуватися відносин з рф. На кону стоять не десятки, а сотні мільярдів доларів.

На даний момент ця версія розвитку подій стає більш ніж очевидною.
 показати весь коментар
 
 
Тут еще боги вмешались как не странно это звучит. Им, видите ли, не нравятся войны и они решили это непотребство прекратить. А то что местные божки полные дауны - общеизвестный факт. Даже кацапы это знают и нагинают эту страну вместе со все этим паронормальным кодлом. Короче, украинцам крупно не повезло.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
шоб вы тут не говорили но дело в том шо на расии ввп 1.6 трлн, 140 млн население,ядерное оружие,немерянно нефти и газа, а у Украины ничего нет (( и Европа будет путину очко вылизывать за энергоресурсы и плевать им на Украину, как не грустно но это так.Украина не может претендовать ни на какую роль в мире так как у Украина НИЧЕГО НЕТ !!+ мародер 5 лет грабил после того как пришел к власти на волне майдана.
 показати весь коментар
 
 
Пригожинским макакам, слово не давали. В будку, немедленно и не высовываться
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я вот не пойму, как украинский разведчик в одиночку смог провести не такого уж хилого Цемаха мимо днровских часовых. Более правдоподобно выглядит вот такая версия: ""Владимир Цемах был похищен 27 июня 2019 года из его родного города Снежное украинскими агентами, которые "вырубили" и вывезли его с территории сепаратистов по подложным документам, замаскировав его под парализованного старика в инвалидной коляске". Только группа могла его вывезти. И раненых кстати двое. Один погиб и двое получили ранения. И еще мне не понятно, зачем Цемах сделал признание на камеру еще в ДНР. Он что, дурак? Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1761
 показати весь коментар
 
 
Вам не все равно как его вывезли? Предстоит еще очень многих вывезти.
 показати весь коментар
 
ну если это закрытая информация, то нечего об этом писать. А то разные издания описывают похищение Цемаха по-разному.
 показати весь коментар
 
Такая вот судьба. Погиб выполняя свой долг, зная что делает важное дело вытаскивает важного свидетеля преступлений РФ. ( Вечная память герою и все павшим на полях брани) А его обменяли на журналиста который из самого ПарижУ поехал к кузену в Москву на 2 м году войны в гости ,или на пацана который с девчонкой свиданку назначил у Лукашенко ,или на друга Рабиновича по революции.. такая вот судьба , судьба солдата.
 показати весь коментар
 
 
Ну, Карпюка ты рано списываешь. Он между прочим заместителем самого Юрия Шухевича был. Второе лицо в УНА-УНСО.
 показати весь коментар
 
а чем таким особенным прославился Юрий Шухевич ?
 показати весь коментар
 
"В 1950 году Юрия Шухевича этапировали на Западную Украину для опознания тела отца, убитого спецотрядом МГБ 5 марта того же года. В 1954 году он был освобождён по амнистии, но в том же году был вновь арестован и отправлен обратно в тюрьму.
В 1958 году суд продлил Шухевичу заключение ещё на 10 лет. Свой второй срок он отбывал в мордовских лагерях. Освободившись в 1968 году, Шухевич был вынужден уехать жить в Нальчик, так как в течение 5 лет ему запрещалось жить на Украине. Там он работал электриком. Войдя в диссидентские круги, Юрий Шухевич написал антисоветскую брошюру, которая была найдена во время очередного обыска его квартиры. За это суд в 1972 году приговорил его в очередной раз к 10 годам лишения свободы.
Первые 7 лет своего третьего срока Юрий Шухевич отбывал в одной из владимирских тюрем. Из-за тяжёлых условий содержания Юрий Шухевич ослеп. Выйдя в 1983 году из тюрьмы, Юрий Шухевич в течение 6 лет насильно содержался в доме для инвалидов в Томской области. Лишь в октябре 1989 года ему удалось вернуться во Львов". Я вообще. не поклонник галичан. Но Шухевича считаю святым.
 показати весь коментар
 
Я спрашивал, что он сделал, а не сколько он сидел
 показати весь коментар
 
Ведет большую общественную работу, несмотря на инвалидность, высказывает здравые мысли, к которым, правда, не особо прислушиваются. Ну. к Христу тоже при жизни не прислушивались. Честный политик, неподкупный. А что он должен был сделать? Лично убить Путина?
 показати весь коментар
 
 
Насчёт Сущенко, то скорее всего он таки разведчик - серьезный мужик.
А Гриб и правосек сами влипли
 показати весь коментар
 
"скорее всего "- это Вы определили намётанным глазом? А я говорю что он скорее всего тупой алкаш.. И кто из нас прав? Я видел видео как его брали - если это разведчик то мне стыдно...Или Вы предполагаете многоходовочку по которой он суперпрофессионально поддался для дальнейшего плана "Б" ? Специалист батальонной разведки вышел бы из за угла в непомятой одежде образно , оставив трёх кацапских мусоров со свёрнутыми тыквами и десятком ножевых дырок да с воткнутыми в очко аквафрешами и четверного с камерой в заднем проходе. У нас молодёжь из СБУ которая не имеет уровня по хорошему задерживает не просто профессиональнее а даже ещё и красивее.. А тут - какой то рукожопый деревенский цирк сбивания с ног алкоголика с пакетом тары..Посмотрите НАДОСУГЭ....И предположите..
 показати весь коментар
 
Зачем его Зеленский туда послал???!! А, зебилы? Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5262
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И почему СБУ сделало заявление, что никто не погиб? У нас что, два параллельных СБУ? Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2080
 показати весь коментар
 
 
Разведка и СБУ - это две разные конторы! Одно удивляет, два месяца про погибших разведчиках при задержании Цемаха никто не сообщал!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Такое ощущение, что Бутусов просто разгоняет порохоботную зраду в связи с освобождением Сенцова, моряков и других наших пленников. Информация о том, что погибли и были ранены люди при похищении Цемаха - старая и всем известная.
 показати весь коментар
 
Цю гадину віддали !!! За Хараберюша ?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Генеральний прокурор Нідерландів просить Росію передати підозрюваного у справі МН17 Володимира ЦемахаПро це із посиланням на телеканал NOS повідомляє Інтерфакс-Україна."Сьогодні генеральний прокурор попросив Росію видати підозрюваного Цемаха в справі MH17, написав родичам жертв авіакатастрофи міністр юстиції", - пише NOS, посилаючись на лист нідерландського високопосадовця рідним і близьким загиблих у трагедії.У матеріалі також йдеться про те, що слідчі прокуратури Нідерландів вже допитали підозрюваного MH17 Цемаха в Україні, перш ніж він поїхав в Москву в рамках обміну ув'язненими з Росією.Нідерланди просять Росію видати Цемаха | Рубрика Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1509
 показати весь коментар
 
 
Такие операции очень ценные. Люди которые их проводят нарабатывают бесценный опыт пользуясь установками Моссада. И тут сталкиваются две позиции.. Одна позиция говорит что освобождение пленных возможно любой ценой и ставят в пример Израиль ( хотя если вдаваться в детали - это -"жопа и палец") другая позиция это та на которой стою я. Попробую объяснить:
до конца неизвестна ценность этой падали цемаха и насколько он важен для Украины и для параши. Этого никто не скажет. Тут другое важно : Украине поставили условие (стали в позу) что его нужно отдать - и она отдала..так же как за Гадю отдали двух ********* непростых для Гааги. И кому теперь эта пьяница тупая и дебилка нужна? Где оно это недоразумение? Что с неё толку? Да Сенцов нужен - не вопрос..Ещё несколько.. кроме тех кто сознательно попёрся в Крым получил ***** там и был схвачен.. Вопрос - нахер ты туда полезло *********? Что бы за тебя потом отдавали уголовных монстров?И такие должны обмениваться в последнюю очередь - вот в чем правда. В первую - воевавшие и попавшие в плен по ранению. И ещё. ***** себе таких пленных за день наберет 40 и потом что за них захочет? Сдачу страны? А зеленману пихуй ! У него пиар ****! Кто нибудь слышал что пообещали за Сенцова например? Реально? Вот в том и дело. Да ещё Европа подняла хай что пора с параши снимать санкци..Вот поэтому я и думаю что бы потом этот счастливый обмен боком не вылез. Я понимаю родственников даже тех же моряков которые вообще то по закону по приезду сразу после лечения должны попасть прямиком под трибунал по закону Украины кстати.. Но чужой боли всегда будет дохера а страна и её интересы это намного больше. И именно за это погибли тысячи..
 показати весь коментар
 
 
Вообще у чудаков, которое добровольно пруться на контролируемую рашкой территорию надо брать расписку, что они это делают в трезвом уме и полностью добровольно, осознавая возможные последствия, и что если с ними там что случится - то они себе сами кузнецы своего счастья. Что бы потом родственникам можно было предъявить, если они сильно возмущаться будут. А еще лучше, что бы они отбывали наказание, назначенное тем, на кого их поменяли.
 показати весь коментар
 
 
Это не будет работать. Что бы работало - нужно чтобы Украина была копией Израиля например или Британии в таких вопросах. На самом деле здесь ***** и зеленман играются кто кого нае....т . И все люди здесь - Сенцов .цемах, эта **** которая Хараберюшу подложила мину и которую тоже отдали, коломойманская падла , разведчики живые и погибший - это шестёрки в их игре. Там столько лжи и преувеличений скорее всего что мы себе не представляем .И по Сенцову и по остальным. Это не золотые статуи.Это обычные люди со своими принципами - и я уверен и негативами! И давайте правду - никто не знает что реально эти люди стоят для страны как освобождённые из плена по неизвестной цене. Это просто громкие раскрученные имена для привлечения внимания Запада. Для меня если честно - военные ценнее. Они реально заслуживают больше. И насколько я понимаю - Украина стабильно по интересам пооигрывает эти обмены. Сначала по количеству, теперь по качеству..И это всё под лозунгом " мы вот такие заботливые "цари" ( шо поросятина шо зеленман) - мы любыми способами своих вытаскиваем.." Ок..Дальше что? Теперь ещё и никто не знает реального торга..( что случилось что Сенцова так долго держали зубами а тут - оп- па и резко отдали?? Испугалось ***** зеленмана?? Или оно просто нае...ло этого дебила который сейчас уже должен нашимм временем и жизнями? Кто это знает? ) Но за то смотрим у кого плюс не считая освобождённых и их семьи: выиграли зеленман , ***** и........всё...Проиграл погибший воин, его семья, двое раненых и это мы ещё не знаем дальше что проиграли мы все. Очень уж подозрительный обмен. Сначала надолбали..потом резко отдали..и умолчали что отдают пидо...са на поимку которого ушло два здоровья и одна жизнь. И НЕ ЕГО ОДНОГО оказывается ( начинает вылезать правда) Не дофига ли за "отдать" ? Просто умолчали что бы не собрался возле клоуна митинг...И сейчас начнут оправдывать такой обмен новыми сказками, возможно враньём откровенным .Скорее всего специально обученные люди уже сочиняют тома неправды для продолжения спектакля. После лыбящейся рожи клоуна в аэропорту и красивых нах не нужных слов от него то уже смахивает на скотство и недоговорки и вызывает подозрения.. Вообще какая то обстановка в Борисполе была натянутая как на плохом детском утреннике. Что то не так...Это точно. Скоро узнаем что..
 показати весь коментар
 
Чебу рашка драная ,почти все правильно написала кроме одного предложения . Почему моряки должны попасть под трибунал *по закону Украины кстати*...
 показати весь коментар
 
Читаем Конституцию Украины. Устав Вооружённых Сил , Устав пограничной службы . Устав ВМС. На своей территории военные корабли ОБЯЗАНЫ были противодействовать агрессору и принять бой. И там не сказано " а если приказал *********.." или "а если в меньшинстве - то сдаться и сдать корабли." Военные моряки погибают у корабельных пушек а не в плену. Знаешь такие законы и понятия недоучка? Почитай. Тебе полезно. У нас именно потому стотысячные мининги не выступили против этих "моряков" что неграмотное население и не понимает что такие действия мотивируют на сдачу интересов страны всю армию. Такого не учудит ни одна армия мира. ЗА ЭТО САДЯТ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА . А тем более в войну! А здесь у нас же " не война" ..Я вам тупым уже задрался объяснять всем 50-ти *********..********** и читайте законы!
 показати весь коментар
 
Спасібо Вова - так насрати на життя вояків України може тільки малорос Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5478
 показати весь коментар
 
 
Вічна пам'ять Герою

Нам невідомі всіх їх імена,
Хто їх чекає, хто за ними плаче,
Де їхній дім, як їм болить війна,
Яке в них серце - щире чи терпляче.
Як страшно їм, коли усе горить,
Коли руїни, смерть перед очима,
І як в бою важлива кожна мить,
Які в них білі крила за плечима.
Нам невідомі мрії й здобуття,
Всі їхні рани, всі слова прощання,
Вони - солдати, що кладуть життя,
Заради нас і мирного світання.
І без імен помолимось за них,
За трошки вдачі світлої, простої.
В час зрад страшних і втрат таких гірких,
І без імен вони для нас герої.
Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9951



 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору