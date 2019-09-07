 Розвідник Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов

Про це пише в статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його інформацією, невдовзі після викрадення Цемаха передали співробітники СБУ, які працювали під прикриттям у Сніжному, офіцерові військової розвідки, який також нелегально виконував завдання на окупованій території.

"Цей молодий офіцер сам один мав провести Цемаха просто через лінію фронту, там, де ворог цього ніяк не очікував. Вночі. Удвох. Цемах був здоровий, він мав іти на своїх ногах, без всяких наручників, щоб ніхто нічого не запідозрив, оскільки їх не могли не помітити. Троє - це вже ризиковано, йти повинні були двоє. Ризик був у будь-якому випадку, але вирішили: що менша група - то менше уваги.

Через позиції 100-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу РФ у районі Донецька! Через вартових, через позиції снайперів, які вночі вишукували свої цілі. Через мінні поля, наставлені де попало за довгі роки, де немає жодних карт. З одним пістолетом. Справжній сюжет для фільму", - коментує Бутусов.

Відразу після того, як перейдуть позиції ворога в "сірій зоні" Цемаха і військового розвідника мали зустрічати, "щоб провести нічними стежками і не потрапити під вогонь своїх, не підірватися на наших мінах".

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Це завдання було доручено шістьом військовим розвідникам 74-го окремого розвідувального батальйону - групі Олександра Колодяжного, Народного героя.

"Він мав прокласти дорогу від ворожих позицій до наших. Офіцер-розвідник і конвойований ним терорист вийшли до точки зустрічі, туди ж підходила група Колодяжного. Але тут пролунав вибух. Прокладаючи маршрут виходу Олександр Колодяжний підірвався на російській міні. До нього кинувся напарник - і тут другий вибух. Обоє наших воїнів зазнали важких поранень", - повідомляє журналіст.

Однак група розвідників продовжила виконання бойового завдання.

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"Вони розмінували стежку, щоб нею можна було безпечно провести Цемаха. Відбулася зустріч. На допомогу до місця вибуху вночі пішли ті, хто чекав групу на позиціях 24-ї механізованої бригади. Офіцер 24-ї бригади і два добровольці "Правого сектора" пішли на допомогу без жодних команд. Вони дісталися до місця вибуху і брали участь в евакуації та виведенні Цемаха, офіцера розвідки, поранених бійців і їхнього спорядження. Противник відкрив безладний вогонь, не розуміючи, що відбувається. Цемах був у вкрай знервованому стані, і тут він закричав: "Розстріляйте мене тут! Я не піду!" Все це було за пару сотень метрів від російських вогневих позицій. Офіцер 24-ї не церемонячись врізав Цемаху рукояткою пістолета, від чого на лобі терориста залишився добре помітний синець, на який потім наклеїли пластир. Терорист відразу замовк і покірно пішов куди слід", - пише Бутусов.

На наших позиціях обох прибулих для початку посадили в один підвал, а потім відправили в СБУ, а поранених розвідників переправили до лікарні медики добровольчої евакуаційної служби "Госпітальєри".

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"Ця історія ще довго не буде озвучена офіційно і все, що тут сказано, - моя особиста інформація. Готувалася операція українськими спецслужбами кілька місяців. Вперше планувалося не просто виведення на нашу територію цінного свідка, а викрадення терориста і вивезення в стилі "Моссада", - зазначає автор.

Нагадаємо, 11 липня від важких поранень Олександр Колодяжний пішов із життя. За інформацією Юрія Бутусова, другий поранений вижив.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який підняв український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція зайняла лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як все сталося".