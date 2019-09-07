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Все про:Бутусов Юрій (1053) полонені (468) Цемах (37)

 Офіцер військової розвідки сам-один провів Цемаха через російські позиції під Донецьком, - Бутусов

Щоб усунути всі ризики, Цемаха вирішили не везти через блокпости. Було обрано найнадійніший варіант - перехід лінії фронту.

Про це пише в статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його інформацією, невдовзі після викрадення Цемаха передали співробітники СБУ, які працювали під прикриттям у Сніжному, офіцерові військової розвідки, який також нелегально виконував завдання на окупованій території.

"Цей молодий офіцер сам-один мав провести Цемаха просто через лінію фронту, там, де ворог цього ніяк не очікував. Вночі. Удвох. Цемах був здоровий, він мав іти на своїх ногах, без всяких наручників, щоб ніхто нічого не запідозрив, оскільки їх не могли не помітити. Троє - це вже ризиковано, йти повинні були двоє. Ризик був у будь-якому випадку, але вирішили: що менша група - то менше уваги.

Через позиції 100-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу РФ у районі Донецька! Через вартових, через позиції снайперів, які вночі вишукували свої цілі. Через мінні поля, наставлені де попало за довгі роки, де немає жодних карт. З одним пістолетом. Справжній сюжет для фільму", - коментує Бутусов.

Відразу після того, як перейдуть позиції ворога в "сірій зоні" Цемаха і військового розвідника мали зустрічати, "щоб провести нічними стежками і не потрапити під вогонь своїх, не підірватися на наших мінах".

Читайте також: Під час затримання Цемаха загинув Народний Герой України, розвідник Олександр Колодяжний, - журналістка Кіртока

Це завдання було доручено шістьом військовим розвідникам 74-го окремого розвідувального батальйону - групі Олександра Колодяжного, Народного героя.

"Він мав прокласти дорогу від ворожих позицій до наших. Офіцер-розвідник і конвойований ним терорист вийшли до точки зустрічі, туди ж підходила група Колодяжного. Але тут пролунав вибух. Прокладаючи маршрут виходу Олександр Колодяжний підірвався на російській міні. До нього кинувся напарник - і тут другий вибух. Обоє наших воїнів зазнали важких поранень", - повідомляє журналіст.

Однак група розвідників продовжила виконання бойового завдання.

Також читайте: Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський

"Вони розмінували стежку, щоб нею можна було безпечно провести Цемаха. Відбулася зустріч. На допомогу до місця вибуху вночі пішли ті, хто чекав групу на позиціях 24-ї механізованої бригади. Офіцер 24-ї бригади і два добровольці "Правого сектора" пішли на допомогу без жодних команд. Вони дісталися до місця вибуху і брали участь в евакуації та виведенні Цемаха, офіцера розвідки, поранених бійців і їхнього спорядження. Противник відкрив безладний вогонь, не розуміючи, що відбувається. Цемах був у вкрай знервованому стані, і тут він закричав: "Розстріляйте мене тут! Я не піду!" Все це було за пару сотень метрів від російських вогневих позицій. Офіцер 24-ї не церемонячись врізав Цемаху рукояткою пістолета, від чого на лобі терориста залишився добре помітний синець, на який потім наклеїли пластир. Терорист відразу замовк і покірно пішов куди слід", - пише Бутусов.

На наших позиціях обох прибулих для початку посадили в один підвал, а потім відправили в СБУ, а поранених розвідників переправили до лікарні медики добровольчої евакуаційної служби "Госпітальєри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17"

"Ця історія ще довго не буде озвучена офіційно і все, що тут сказано, - моя особиста інформація. Готувалася операція українськими спецслужбами кілька місяців. Вперше планувалося не просто виведення на нашу територію цінного свідка, а викрадення терориста і вивезення в стилі "Моссада", - зазначає автор.

Нагадаємо, 11 липня від важких поранень Олександр Колодяжний пішов із життя. За інформацією Юрія Бутусова, другий поранений вижив.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який підняв український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція зайняла лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як все сталося".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147112
 
   
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Новинарня‏ @Novynarnia



Серед визволених з РФ за обміном - літній партизан #Сизонович, який чинив диверсії проти окупантів на Луганщиніhttps://novynarnia.com/2019/09/07/syzonovych/

Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1249
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Мілітарний портал‏ @mil_in_ua 5 ч.5 часов назад

Колишній військовополонений Богдан Головаш відповідаючи на запитання журналістів "Якщо знову доведеться йти Керченською протокою" не вагаючись відповів - "Піду".

Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2628
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Цю гадину віддали !!! За Хараберюша ?
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Генеральний прокурор Нідерландів просить Росію передати підозрюваного у справі МН17 Володимира ЦемахаПро це із посиланням на телеканал NOS повідомляє Інтерфакс-Україна."Сьогодні генеральний прокурор попросив Росію видати підозрюваного Цемаха в справі MH17, написав родичам жертв авіакатастрофи міністр юстиції", - пише NOS, посилаючись на лист нідерландського високопосадовця рідним і близьким загиблих у трагедії.У матеріалі також йдеться про те, що слідчі прокуратури Нідерландів вже допитали підозрюваного MH17 Цемаха в Україні, перш ніж він поїхав в Москву в рамках обміну ув'язненими з Росією.Нідерланди просять Росію видати Цемаха | Рубрика Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1509
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Такие операции очень ценные. Люди которые их проводят нарабатывают бесценный опыт пользуясь установками Моссада. И тут сталкиваются две позиции.. Одна позиция говорит что освобождение пленных возможно любой ценой и ставят в пример Израиль ( хотя если вдаваться в детали - это -"жопа и палец") другая позиция это та на которой стою я. Попробую объяснить:
до конца неизвестна ценность этой падали цемаха и насколько он важен для Украины и для параши. Этого никто не скажет. Тут другое важно : Украине поставили условие (стали в позу) что его нужно отдать - и она отдала..так же как за Гадю отдали двух ********* непростых для Гааги. И кому теперь эта пьяница тупая и дебилка нужна? Где оно это недоразумение? Что с неё толку? Да Сенцов нужен - не вопрос..Ещё несколько.. кроме тех кто сознательно попёрся в Крым получил ***** там и был схвачен.. Вопрос - нахер ты туда полезло *********? Что бы за тебя потом отдавали уголовных монстров?И такие должны обмениваться в последнюю очередь - вот в чем правда. В первую - воевавшие и попавшие в плен по ранению. И ещё. ***** себе таких пленных за день наберет 40 и потом что за них захочет? Сдачу страны? А зеленману пихуй ! У него пиар ****! Кто нибудь слышал что пообещали за Сенцова например? Реально? Вот в том и дело. Да ещё Европа подняла хай что пора с параши снимать санкци..Вот поэтому я и думаю что бы потом этот счастливый обмен боком не вылез. Я понимаю родственников даже тех же моряков которые вообще то по закону по приезду сразу после лечения должны попасть прямиком под трибунал по закону Украины кстати.. Но чужой боли всегда будет дохера а страна и её интересы это намного больше. И именно за это погибли тысячи..
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Вообще у чудаков, которое добровольно пруться на контролируемую рашкой территорию надо брать расписку, что они это делают в трезвом уме и полностью добровольно, осознавая возможные последствия, и что если с ними там что случится - то они себе сами кузнецы своего счастья. Что бы потом родственникам можно было предъявить, если они сильно возмущаться будут. А еще лучше, что бы они отбывали наказание, назначенное тем, на кого их поменяли.
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Это не будет работать. Что бы работало - нужно чтобы Украина была копией Израиля например или Британии в таких вопросах. На самом деле здесь ***** и зеленман играются кто кого нае....т . И все люди здесь - Сенцов .цемах, эта **** которая Хараберюшу подложила мину и которую тоже отдали, коломойманская падла , разведчики живые и погибший - это шестёрки в их игре. Там столько лжи и преувеличений скорее всего что мы себе не представляем .И по Сенцову и по остальным. Это не золотые статуи.Это обычные люди со своими принципами - и я уверен и негативами! И давайте правду - никто не знает что реально эти люди стоят для страны как освобождённые из плена по неизвестной цене. Это просто громкие раскрученные имена для привлечения внимания Запада. Для меня если честно - военные ценнее. Они реально заслуживают больше. И насколько я понимаю - Украина стабильно по интересам пооигрывает эти обмены. Сначала по количеству, теперь по качеству..И это всё под лозунгом " мы вот такие заботливые "цари" ( шо поросятина шо зеленман) - мы любыми способами своих вытаскиваем.." Ок..Дальше что? Теперь ещё и никто не знает реального торга..( что случилось что Сенцова так долго держали зубами а тут - оп- па и резко отдали?? Испугалось ***** зеленмана?? Или оно просто нае...ло этого дебила который сейчас уже должен нашимм временем и жизнями? Кто это знает? ) Но за то смотрим у кого плюс не считая освобождённых и их семьи: выиграли зеленман , ***** и........всё...Проиграл погибший воин, его семья, двое раненых и это мы ещё не знаем дальше что проиграли мы все. Очень уж подозрительный обмен. Сначала надолбали..потом резко отдали..и умолчали что отдают пидо...са на поимку которого ушло два здоровья и одна жизнь. И НЕ ЕГО ОДНОГО оказывается ( начинает вылезать правда) Не дофига ли за "отдать" ? Просто умолчали что бы не собрался возле клоуна митинг...И сейчас начнут оправдывать такой обмен новыми сказками, возможно враньём откровенным .Скорее всего специально обученные люди уже сочиняют тома неправды для продолжения спектакля. После лыбящейся рожи клоуна в аэропорту и красивых нах не нужных слов от него то уже смахивает на скотство и недоговорки и вызывает подозрения.. Вообще какая то обстановка в Борисполе была натянутая как на плохом детском утреннике. Что то не так...Это точно. Скоро узнаем что..
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К сожалению Украина пока что не Израиль, что бы можно было говорить с террористами с позиции силы, потому получаются такие торги, какие получаются. Украина не имеет эффективных рычагов давления на рашку, а "западные партнеры" их имеют, но не спешат применять. Вполне возможно, что если бы не этот *******, за поимку которого дорого пришлось заплатить, то переговоры об обмене пленными и дальше продолжались бы годами без особого успеха. Кацапам плевать на своих военных и украинских коллаборационистов - они отработанный материал, а вот на свидетеля для международного суда видать было не плевать.
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Чебу рашка драная ,почти все правильно написала кроме одного предложения . Почему моряки должны попасть под трибунал *по закону Украины кстати*...
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Читаем Конституцию Украины. Устав Вооружённых Сил , Устав пограничной службы . Устав ВМС. На своей территории военные корабли ОБЯЗАНЫ были противодействовать агрессору и принять бой. И там не сказано " а если приказал *********.." или "а если в меньшинстве - то сдаться и сдать корабли." Военные моряки погибают у корабельных пушек а не в плену. Знаешь такие законы и понятия недоучка? Почитай. Тебе полезно. У нас именно потому стотысячные мининги не выступили против этих "моряков" что неграмотное население и не понимает что такие действия мотивируют на сдачу интересов страны всю армию. Такого не учудит ни одна армия мира. ЗА ЭТО САДЯТ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА . А тем более в войну! А здесь у нас же " не война" ..Я вам тупым уже задрался объяснять всем 50-ти *********..********** и читайте законы!
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*законник*хренов ,наверняка,они получили четкие инструкции как себя вести в данной ситуации,от тебя лаптями и боярой тащит ,отвечать не надо ,фу.противно....
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Спасібо Вова - так насрати на життя вояків України може тільки малорос Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5478
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Вічна пам'ять Герою

Нам невідомі всіх їх імена,
Хто їх чекає, хто за ними плаче,
Де їхній дім, як їм болить війна,
Яке в них серце - щире чи терпляче.
Як страшно їм, коли усе горить,
Коли руїни, смерть перед очима,
І як в бою важлива кожна мить,
Які в них білі крила за плечима.
Нам невідомі мрії й здобуття,
Всі їхні рани, всі слова прощання,
Вони - солдати, що кладуть життя,
Заради нас і мирного світання.
І без імен помолимось за них,
За трошки вдачі світлої, простої.
В час зрад страшних і втрат таких гірких,
І без імен вони для нас герої.
Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9951



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Столько риска погиб разведчик, а х#йло Зеленский отдал этого п#дора россии....
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А оди співають одному гарантує. І як я вже сьогодні писав, про Колодяжного при зустрічі наших заручників ніхто не згадав.
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К сожалению солдаты всегда и во всех странах служат разменной монетой в интересах политиков.... но тем не менее служить Родине все-равно нужно, что солдаты и делают.
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Да, операция и правда была очень серьёзная, а-ля Моссад.
Светлая память погибшему Герою Украины.
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