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 Політика України
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 Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17"

Вимога Москви внести свідка у справі МН17 Володимира Цемаха у список на обмін є черговим підтвердженням причетності РФ до авіакатастрофи малазійського Боїнга.

Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можу лише погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха у свої списки є черговим підтвердженням причетності РФ до збиття МН17. Можу запевнити, що ми докладемо надзусиль, щоб винних було покарано", - сказав Баканов.

Глава СБУ зазначив, що відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачала припинення переговорів із Росією.

Читайте також: Нідерланди офіційно вимагають від РФ видачі терориста Цемаха

Він підкреслив, що правоохоронці мали можливість провести з Цемахом усі необхідні процедури.

"Матеріали долучено до справи. Іншу інформацію я не маю права розголошувати", - сказав Баканов.

Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35. Серед тих, кого видала Україна, - бойовик "ДНР" Володимир Цемах, який є свідком у справі МН17.

Також читайте: Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147111
 
 
 Топ коментарі
 
Я бывает, как лишнего на грудь приму, меня посещают интересные мысли, а что вдруг если зеленский сделает с Украины успешное цветущее государстов? Но потом меня отпускает и пробивает на ржаку!!!
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Не, включение в список обмена Цемаха, это свидетельство того, что у власти кодла зеленых педерастов, продающих Украину.
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Hellis‏ @13Hellis_13



еб вашу м....... Моряков отпустили под поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма.
Крым российский, курвы зеленые?!
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***** уже давно загал себя в угл. Любое его движние толко усугубляет. поэтому нужно с ним вести перговоры.
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как их колбасит - и ЗЕ и ЗЕ-баканов весь день неистощимо всякую конспирологию выдумывают. обделались - обтекайте.
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А европейцы и амеры приветствовали это "обделались". Да и петя так же приветствовал.
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Запад и будет приветствовать - теперь можно с чистой совестью снять с раски-федераски санкции. А при всех вопросах - посылать на... посылать Зеленского договариваться в зависимости от ситуации напрямую с х*ло или апалченцами (ибо агрессии третьей стороны нет. а если есть, все тудаже - к х*ло)
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губу закати а то от дождя воды за много выпьёшь. Заруби федераст себе на лбу - не зависимо что тот зебил скажет, вас и всю вашу рашку будем драть и далее.
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Вот чисто интересно, ты реально из Норвегии или так тупой IP-детект цензора ошибочно определил?
Но шота мне кажется, шо ты к Норвегии такое-же отношение имееш, как я к рашке-федерашке.

P.S. И да, я согласен - рашку надо не просто драть, а ликвидировать как сущность в принципе.

P.P.S. И прочитай наконец в словаре, что такое сарказм.
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)))) а у цемаха в расеи щас ужин. макароны.
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Баканов має рацію - РФії краще взагалі було дистанціюватися від Цемаха , а так - вони самі визнають свою причетність !
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це плагіат..і знову вкрадено у порошенка...зараз баканов назвав автора - просто експертом)))
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Ага, щас ! ФСБ его там уже натаскивают на то какими зверскими пытками СБУ заставило его возвести напраслину на вежливых расейских колорадов
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Літінант придумав гнилу відмазку, на те він літінант.
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я вчора зайця скормив медведеву щоб всі знали що він винен!
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А меня больше задели имена гостей на днюхе у Суркиса...
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Только без самого Цемаха все ето догадки и домыслы никем не доказаны. А Цемах завтра расскажет как его пытали бендеровцы и вынуждали клеветать
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Обмін канєшно епічний:
Віддаємо справжніх вбивць, терористів, маньяків та міжнародних злочинців, а отримуємо людей, яких було взято у заручники за сфабрикованими звинуваченнями.
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У віджатому криму таких, потенційних заручників, неміряно. Садять за сфабрикованими звинуваченнями, і обмінюють ... На ту ж воду
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Засунь собі такі докази в ж... Краще б свідчення самого Цемаха пред'явили.
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Вся эта история с «обменом» этого Цемахом напоминает: кручу-верчу на@бать хочу.........
Здесь уже в новостях звездят о «надежде сближения рАссии и Украины», а также пошаговое снятие санкций с кацапетовки ☹️
P.S. действительно рада за возвращение ребят в Украину, но пугают последствия=>(уйло- и в Африке )(уйло.........
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Смайл, в последнем предложении - лишний (по ошибке(!!!))
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і шо б ви там не плели а докази зароз на раші. Не законна передача свідка злочинцям є зличином
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Прахоботы,ша! Главхряк не только одобрил обмен,не только примазался,но уже и возглавил. Теперь о обмене только позитив!Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17" - Цензор.НЕТ 6436
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Ти що не вмієш читати? Він радий, як і всі ми украінці що вони повернулися і для цього не обов'язково було віддавати Цемаха, а було рішення трибуналу. Про це він і написав.
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на которое путин чихал и не отпускал заложников без цемаха
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Ну да і тому він домовився с ЗЕ, щоб той йому допоміг у справі з боінгом, яка розвіяла би міф про " ихтамнетов"
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интересно узнать какием это образом. на данный момент путин публично признал, что Цемах выполнял не просто приказ из россии а лично от путина.
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Річ йде про те, що літак був збитий БУКом і ключеве тут чий саме БУК. А якщо в тебе не вистачає тями зрозуміти про те, що війскова техніка сама по собі не перетинає кордон іншої держави, то значить хтось надав наказ. А хто надає такі накази, тобі пояснювати треба, чи сам здогадаєшся? Хоча боюсь до тебе не дойде.
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Вас бы в Нидерланды отправить, ихним следователям помочь. Может глядишь и не понадобилось бы столько лет тянуть кота за Фаберже.
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Зачем? И без гудвина всем понятно - боинг сбили украинцы, над Украиной. Не верите? Спросите у Цемаха - он начальником ПВО в то время был. Вот даже видосик от него есть, где он рассказывает как ВСУ заехало под снежное, сбило боинг, и уехало обратно. А потом его выкрало СБУ и заставило дать ложные показания против россиян, которых, кстати, там не было, нет и не будет, бо там чисто внутренний гражданский конфлик. Не верите? Так сами его спросите. Вот и телефончик маера ФСБ, проживающего вместе с Цемахом.
Так что все притензии к Украине, а мы не при делах!.
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Он подчеркнул, что правоохранители имели возможность провести с Цемахом все необходимые процедуры. - у многих есть или была возможность, увы, была но использовали ли.
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Процедура одна - юридическое закрепление показаний в СУДЕ.
На этом стоит всё западное право.
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юридическое же не озночает, что он должен засвидетельствовать это в суде, хорошо если может, но если не получится, тоже не беда.
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а кто его заставит давать показания, даже сидя в камере в Гааге?
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и теперь о не зависимость ваших судов - точно точно, совсем не зависими.
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Интересно, какой ответ будет у рассиян на запрос выдачи Цемаха голландцам? Опять какую то хрень придумают, типа танков и градов в шахтах Лугандонии!))
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уже. "Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен - тогда обращайтесь к нам".Источник: https://censor.net.ua/n3147094
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Вопрос только один, мы что меняем граждан Украины на граждан Украины ( ну в основном, я смотрел), а это как. РФ ведь не участница конфликта, у нас нет войны и это наши граждане. Так на каком основании мы их отдаем РФ. ( Не ну если подходить с позиции ВВ , что мы "один народ*, то тогда конечно.., а юридически как)
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Видача Цемаха путлеру доказує,що банда арлекіно співучасник терора.
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А чи не хочуть порохоботи вийти і на люди заявити що обмін то зрада та неправильно?
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Баканов, а сдача Цемаха кацапам - доказательство чего?
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Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны",,,,, - сказал Баканов.(если б такое думал рашист кремлевский,да и делал такое ж наказание для украинских пленных,о том как говорится Бакановыми - все украинские пленный были бы давно освобождены)))
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Опосередковано , так. Але судді в Гаазі слова Баклана до справи не пришиють
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шо, Баканов уже протрезвел после дня рождения Суркиса? Или это он так, с бодуна бормочет?
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Это косвенное, весьма слабое доказательство. А если РФ сделало это исходя из принципов гуманизма, то бишь невъе..ного человеколюбия?
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Он вообще нас за идиотов держит? Это ж вы его включили а не русские, русские просили, но включали вы!!!!!!!!!!!!!!!
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Баканов и Зелупа в лучшем случае "полезные дураки" да и то только для *****. Для Украины это очередное испытание на прочность. Пережили уже много мудаков. И этих переживем! И может наконец то начнем вешать и ... мудаки сразу закончаться. Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17" - Цензор.НЕТ 3368
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