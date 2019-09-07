 Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17"

Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Можу лише погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха у свої списки є черговим підтвердженням причетності РФ до збиття МН17. Можу запевнити, що ми докладемо надзусиль, щоб винних було покарано", - сказав Баканов.
Глава СБУ зазначив, що відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачала припинення переговорів із Росією.
Він підкреслив, що правоохоронці мали можливість провести з Цемахом усі необхідні процедури.
"Матеріали долучено до справи. Іншу інформацію я не маю права розголошувати", - сказав Баканов.
Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35. Серед тих, кого видала Україна, - бойовик "ДНР" Володимир Цемах, який є свідком у справі МН17.
Но шота мне кажется, шо ты к Норвегии такое-же отношение имееш, как я к рашке-федерашке.
P.S. И да, я согласен - рашку надо не просто драть, а ликвидировать как сущность в принципе.
P.P.S. И прочитай наконец в словаре, что такое сарказм.
Віддаємо справжніх вбивць, терористів, маньяків та міжнародних злочинців, а отримуємо людей, яких було взято у заручники за сфабрикованими звинуваченнями.
Здесь уже в новостях звездят о «надежде сближения рАссии и Украины», а также пошаговое снятие санкций с кацапетовки ☹️
P.S. действительно рада за возвращение ребят в Украину, но пугают последствия=>(уйло- и в Африке )(уйло.........
Так что все притензии к Украине, а мы не при делах!.
На этом стоит всё западное право.