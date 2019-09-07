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 Політика України, За кордоном
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Все про:Туск (211) полонені (468)

 Туск закликав Росію звільнити решту утримуваних

Президент Європейської ради Дональд Туск "зітхнув з полегшенням" у зв'язку зі звільненням частини українців, які утримувалися в Росії.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті! Звільнення Олега Сенцова й українських моряків наповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політичних в'язнів і поважати територіальну цілісність України", - підкреслив Туск.

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Туск закликав Росію звільнити решту утримуваних 01

Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35.

Читайте також: "Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147109
 
   
 Топ коментарі
 
после того как 73 % зебилов выбрали клована президентом, в Европе шутку поняли и действуют теперь,, соответсвенно и адекватно!!!
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Интересно, а можно Украине выставить на обмен Медведчука, Шуфрича, Рабиновича, Королевскую, Кернеса, Вилкула, Мураева, Добкина,, можно разбавить Пашинским.. блин да так можно до утра писать, их же тьма тьмущая
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Туск вздохнул с облегчением-таперь парашу можно смело ставить во главе евросоюза.Она ведь выполнила всё,о чём её просили.Такая лапочка.
Да и отчитаться за деньги,полученные от *****, можно смело.Освоили,так сказать. Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых - Цензор.НЕТ 4501
Двуличные твари.
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Кацапы вообще твари, всех купили. Трампа купили, Меркель купили, всяких тусков и могерини самого собой. Один Пеппа Рошен не поддался на подкуп, так как аскет и совсем не любит деньги - глыба! человечище!
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Разумеется. Ты разве не в курсе что все кроме славных 8%-патриотов уже давно агенты кремля? Пошурши методичками.
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Петю тоже купили, уже поздравил украинцев.
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Порошенко и его сторонников на ЦН не смогли купить
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Они не такие!
Единственный оплот нравственности в этом безумном-безумном мире
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Не продався тільки усраіль! Треба всім бгать пгиклад з усраіля!
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Э,так-то врде всех освободили. или пуйло в плену еще 3 собаки и поляка держит?..
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после того как 73 % зебилов выбрали клована президентом, в Европе шутку поняли и действуют теперь,, соответсвенно и адекватно!!!
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Я так понимаю, что ты недоволен, что сегодня украинцы вернулись из плена? Это плохо?
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Так же и с хохлами. Чем больше их похищаешь и убиваешь тем сильнее они идут просить, лизать и предлагают разные варианты услуг
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"Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых"... - удєрживаємиє, це - Сірий Клин, Зелений Клин, Жовтий Клин...
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Путін займається геноцидом українців, при чому якимось вибірковим - як з заплющеними очами в ніс пальцем попав - то за грати, як повз носа - не чіпає.
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Я знаю почему Туск вздохнул с облегчением. Потому что не нужно будет завтра собирать ООН и вводить против Рашки морские санкции. Плевать ему на людей.
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Я больше скажу, он вообще не знает ни о каких санкциях. Все эти санкции существуют только в воспаленном мозгу порохоботов отставших от инструкций кумира
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Нужно! Рашка не вернула корабли, которые предписал отдать морской трибунал! Ждем, завтра 100% введут убийственные для раши санкции, весь мир с нами.
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..мне в Германии, оч. интересно -- как тарифы понизили и Прошенко посадили! -- и по каким тарифам он сидит -- по государственным, или под личным счётчиком?
Откликнитесь, кто может...
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-- а шо ботве зелёной сказать? -- она ж хотела: посадить и разделить!
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...ой, эту гриновую никчемность свергнуть... -- ... Янык ангелом покажется...
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Хто ж парашу посадить,в нього усраільське громадянство!А Український паспорт він зховав.😆
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Анонсирован новый обмен в ближайшее время, формат 70 на 200
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Интересно сколько бы из освобожденных сегодня, был бы обмен немного раньше, оказались бы в партийных списках ОПЗЖ. 3-4 или больше.
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Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых,лучше бы сказал, чтобы кремлёвский гопник не тырил украинцев на оккупированной земле и в колониях Московии
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Треба поздоровити тих, хто повернувся, тому що сидіти в СІЗО - не так вже й приємно. Правда, полонені повернулися в досить хорошому стані - майже як з курорту.
У Зеленського перший політичний результат, хоч і неоднозначний, але позитивний.
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Нет конкретики как раз в том, что тут плохого, что обмен состоялся.
Ылита в состоянии четко формулировать свои претензии?
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Це з розряду - у сонячну погоду сталося вбивство...що поганого у сонячній погоді??...а як ти думаєш, чому Путін вирішив здійснити обмін саме на початку каденції Зеленського, який пообіцяв стати перед Путіним на коліна?
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В слідуючий раз,Павло гриб буде користуватися презервативом,як поїде женихатися до кацапстану! Бурятки вони такі бестії😆.
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Пля, а ведь смешно! Ну просто уссацца, как смешно...чурка, ты прекращай, а то всех тут до смерти уморишь своими остротами... ну кварталист-приколист...какого рассмешителя потерял клоун!
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ты можешь обойтись без своих *************** смайликов? Или это - как смех за кадром, а, чурка?
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Интересно, а можно Украине выставить на обмен Медведчука, Шуфрича, Рабиновича, Королевскую, Кернеса, Вилкула, Мураева, Добкина,, можно разбавить Пашинским.. блин да так можно до утра писать, их же тьма тьмущая
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До речі, свиноватникам, які цитували Сєнцова, що він проти обміну за будь-яку ціну. Сам Сєнцов від обміну не відмовився. А якби відмовився, то обмін би не відбувся, і Цемах залишився б в Україні. Туск закликав Росію звільнити решту утримуваних - Цензор.НЕТ 9407
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Новинарня‏ @Novynarnia



Серед визволених з РФ за обміном - літній партизан #Сизонович, який чинив диверсії проти окупантів на Луганщині
https://novynarnia.com/2019/09/07/syzonovych/

Туск закликав Росію звільнити решту утримуваних - Цензор.НЕТ 262
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У РФ однозначно визнали, що найбільша заслуга в сьогоднішньому поверненні українців додому з московських тюрем заступника глави Міністерства закордонних справ України пані Олени Зеркаль, яка зуміла організувати, забезпечити юридичну доказову базу для міжнародних судів і трибуналів. Де карта Росії, не зважаючи на всі її виверти і фокуси, була успішно бита. О. Зеркаль - справжній мозок української політичної перемоги. Подякуймо їй!
Ось вона, Олена Володимирівна. Чарівна й мила пані! Це й Ваша велика перемога в нинішньому Світлому Дні України! Ви справжній Тигролов! Поставила на коліна Московію!

Нагадаю, пані й панове, що це саме та Олена Зеркаль, стосовно якої був нинішнього літа уже виданий указ нового глави держави на призначення її заступником керівника Адміністрації (тепер - Офісу президента України) і вона категорично відмовилась від затишного кабінету на вулиці Банковій, від служби на її м'яких килимах. Сказала: їй затишніше, зрозуміліше займатися конткретною практичною роботою, а не ловити вітра в полі, себто на трибунах.
Одне слово, у нинішньої перемоги України жіноче ім'я - Олна!
Так тримати! Слава Україні!Олександр Горобець, письменник.https://horobetsolexandr.patrioty.org.ua/blogs/olena-zerkal-iaka-postavyla-na-kolina-moskoviiu-294366.html
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Так вже у свиноватників обмін полонених, виявляється, не зрада Зеленського, а навпаки, перемога команди Порошенка??? О це так свиноватний кульбіт!!! А можна посилання на російські джерела, а не на якогось горобця?
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Зебилы вы сделали это вместе-В Европарламенте предложили отменить санкции против России-
"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.
Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам. - оригинал с РИА новости
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Те, що свиновата охоче цитує російські джерела, це вказує, на кого вона працює. Туск закликав Росію звільнити решту утримуваних - Цензор.НЕТ 1076 Але де у цій статті хоч слово про Зеленського?
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Зеленский лично курировал освобождения Цемаха-Баканов потвердил пересмотри ленту новостей Цензора твой Зеленский лично спас пуйла от Гааги и облегчил экономически так как пару дней и порты были бы закрыты и конфиксировыны морской трибунал заработал б они и так так бы отдали-не удивительно что у Зе такой электорат у вас для чего голова для того чтобы семечки щелкать?
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все, украинцы с кацапами помирились, мы будем требовать от своих правительств в Европе чтобы закончилась торговая воина с Россией, чтобы санкции сняли и наши предприниматели не теряли денег из за украинцев зря, а там и Крым русским признать недалеко
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