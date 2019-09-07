 Туск закликав Росію звільнити решту утримуваних

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Нарешті! Звільнення Олега Сенцова й українських моряків наповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політичних в'язнів і поважати територіальну цілісність України", - підкреслив Туск.
Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35.
Да и отчитаться за деньги,полученные от *****, можно смело.Освоили,так сказать.
Двуличные твари.
Единственный оплот нравственности в этом безумном-безумном мире
Откликнитесь, кто может...
У Зеленського перший політичний результат, хоч і неоднозначний, але позитивний.
Ылита в состоянии четко формулировать свои претензии?
Серед визволених з РФ за обміном - літній партизан #Сизонович, який чинив диверсії проти окупантів на Луганщині
https://novynarnia.com/2019/09/07/syzonovych/
Ось вона, Олена Володимирівна. Чарівна й мила пані! Це й Ваша велика перемога в нинішньому Світлому Дні України! Ви справжній Тигролов! Поставила на коліна Московію!
Нагадаю, пані й панове, що це саме та Олена Зеркаль, стосовно якої був нинішнього літа уже виданий указ нового глави держави на призначення її заступником керівника Адміністрації (тепер - Офісу президента України) і вона категорично відмовилась від затишного кабінету на вулиці Банковій, від служби на її м'яких килимах. Сказала: їй затишніше, зрозуміліше займатися конткретною практичною роботою, а не ловити вітра в полі, себто на трибунах.
Одне слово, у нинішньої перемоги України жіноче ім'я - Олна!
Так тримати! Слава Україні!Олександр Горобець, письменник.https://horobetsolexandr.patrioty.org.ua/blogs/olena-zerkal-iaka-postavyla-na-kolina-moskoviiu-294366.html
"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.
Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам. - оригинал с РИА новости