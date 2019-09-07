 Сподіваюся, обмін дасть імпульс для повного виконання мінських угод, - Волкер

Відповідне повідомленні американський дипломат оприлюднив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дуже радий бачити повернення українських моряків додому та обмін ув'язненими між Україною і Росією. Сподіваюся, це створить імпульс для подальших обмінів ув'язненими, для відновлення режиму припинення вогню і прогресу в напрямку повного виконання мінських домовленостей", - написав Волкер.
Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією у форматі 35 на 35.
"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения мира готов выполнить все пункты Минских соглашений. Соответствующую запись опубликовало DW."
Сходи в чебурнет, почитай чем эта победа для Украины светит.
Например:
И ты думаешь, шо после полного провала международной политики Украины за последние пол года, кто-то чужой будет отстаивать ее интересы?
Пипец, какие же тупые зе-адепты!..
Да и по Цемаху там подстава Украины по полной программе:
"bulldog Trevort" в Киеве ... привезли официальные бумаги освещающие статус Цемаха в деле специального расследования № [не раскрывается] "Рейс 370 Malaysia Airlines" - подозреваемый, а не свидетель. Выдача подозреваемого стороне подозреваемой в совершении преступления - это уже совсем другая степень ответственности."
Так шо привет Россия без санкций, в Ж8, в ПАСЕ, с СП-2 и много других вкусных плюшек
Вы ж чудесно сами и без нас договариваетесь - так вот и дальше между собой договаривайтесь. БЕЗ НАС"
Так держать. Ниже плинтуса только ты.
Перед Украиной стоит пока еще реально вопрос выхода из СССР.
Ґаньба!
Порохосрань как-то даже упустила, что и сам Петя приветствовал обмен.
Похоже у этих дибилов только путен остался в союзниках - он наверняка считает обмен своей победой и проигрышем Украины.
вот такой планчик:
1 исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками ...разведение по всей линии ...
2 предоставления ДНР и ЛНР особого статуса
3 полного восстановления отношений между Донбассом и Украины, но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона"
Выполнять!(раз-два)
ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ
Секторальные санкции ЕС в отношении российской экономики продлены до 2020 года. Их отмена увязана с выполнением Россией Минских соглашений.
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%84/a-49379236
Но зебобики о контроле над границей молчат как рыбы об лед...
И именно этому сопротивлялась Украина при Порошенко ...
Контроль над границей первостепенен...без него все остальное выполнить нельзя...
..от, еду я щас, фля! -- на пароходе в Мексиканском Заливе... -- кругом ураган бушует, всё залиото и перекрыто -- люди гибнут!
...а тут Волкер, со своими глупым вопросами...
...вообще хана отпуску... шо за хебня?! *(