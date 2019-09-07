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Все про:Бутусов Юрій (1047) Цензор.НЕТ (39) Панов Євген (84) полонені (468)

 Обговорювати телефоном не варто, - журналістка Лупова розповіла про початок пошуків Євгена Панова

Першим про викрадення на території Запорізької області та вивезення до Криму Євгена Панова вночі 11 серпня 2016 року повідомило видання "Цензор.НЕТ".

Про це у своєму пості нагадала журналістка Тетяна Лупова, передає Цензор.НЕТ.

"То був пізній вечір, у мене задзвонив телефон, незнайомий номер. Я відповіла, на тому боці був молодий чоловік, казав, що ми колись бачилися, а зараз йому потрібна допомога, і йому порадили звернутися до мене. Голос був трохи розгублений, дуже стурбований.

- Мого брата викрали і вивезли росіяни, він колишній розвідник, служив у АТО...

Обговорювати телефоном те було не варто, я дала домашню адресу. Через півгодини ми сиділи на кухні і креслили на папірцях плани. Інформації було мало, в принципі на той момент не було навіть чіткого розуміння яким чином Женя опинився в руках терористів. Зате були поради від друзів і знайомих, не говорити нікому, хлопці мабуть сподівалися витягти його по своїм каналам. Але було зрозуміло, що викрадати його з Криму буде ніяк, це не Ордло, де лишалися хоч якісь можливості...

Я була за публічність і привернення уваги, щоб його там тихенько не вбили. Вирішили послухати ще чиюсь думку. О першій годині ночі не так просто знайти когось. Юрій Бутусов підняв слухавку. Я розповіла історію, він погодився, що треба піднімати всіх на ноги, бо Крим на той момент вже дуже прославився зникненням українців.

Обрали стратегію за якою будемо діяти, щоб принаймні не дати нікому звинуватити його і списати.

Перша новина оперативно вийшла на Цензорі", - повідомила журналістка.

За її словами, вранці почалося обдзвонювання контактів, "починаючи від журналістів, громадських організацій і омбудсмена, закінчуючи МО і СБУ".

"Вмовляли, переконували, просили підключитися, взяти в роботу, врятувати, захистити...

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З того часу пройшло три роки і Женя повернувся додому живим.

Ігор Котелянець, я тебе вітаю. Це твоя особиста перемога, ти зробив все можливе і неможливе заради брата. І дякую, що тоді подзвонив, що я мала змогу тоді допомогти, а зараз відчувати цю радість зі сльозами на очах.

А Жені передай, що обов`язково має тепер бути нам щасливим!", - підкреслила Лупова.

Обговорювати телефоном не варто, - журналістка Лупова розповіла про початок пошуків Євгена Панова 01
Обговорювати телефоном не варто, - журналістка Лупова розповіла про початок пошуків Євгена Панова 02
Обговорювати телефоном не варто, - журналістка Лупова розповіла про початок пошуків Євгена Панова 03

Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Болят спина и нога. Лекарств нет, держится на обезболивающих, - брат о состоянии "украинского диверсанта" Панова. ДОКУМЕНТ

Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Содержится Панов в колонии №6 в российском Омске.

Брат Евгения Панова сообщил 26 июня 2019 года об ухудшении его состояния здоровья. Евгений жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами. Медицинская помощь вовремя не предоставляется. Питается политзаключенный с промежутками в 15 часов.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147106
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы зеленский посадил Медведчука и его жену в сизо и обменял их на граждан Украины, тогда бы было это большое достижение и я бы больше никогда о нем плохого слова не сказал , я бы на него молился, а так выдавать свидетеля и ещё очень важного и у меня нет сомнений, что Россия его используют в деле о Боинга против Украины , ещё этот свидетель будет по видеосвязи доказывать суду в Голландии , что это Украина сбыла Боинг . Это омерзительный поступок как президента . Словами не передать мою злость на зелю .
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Зачем ездить атошникам в парашу?!.Это как задаться,зная что в тылу во всех силовых структурах агентов хуйла с головой?
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Тем не менее буржуйскую Пепси-колу они там пили свободно. И паста зубная Колгейт от супостата там была, зубки чистили свои совковые, не подавились твари. И туфельки итальянские в магазине свободно видел, примерял даже. И кляли на чем свет стоит всех панаехавших, ибо никто для севастопольца не ровня кроме москвича. Гнилой совковый народишко, одна номенклатурная пенсинота там собиралась для доживания.
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Особливо радію за родичів полонених.
Нарешті їхні рідні вдома.
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Да кому это ваще интересно. Зе! сливает Украину...
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чого ще чекати від тупого порохобота ((
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Да, упоротому свиноватнику судьба украинцев и Украины "ваще" не интересна, это уже все поняли.
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Зачем ездить атошникам в парашу?!.Это как задаться,зная что в тылу во всех силовых структурах агентов ***** с головой?
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Ну почалось! У меня такое впечатление сложилось, что порохососами становятся приблизительно так. Вот идёт себе адекватный человек по улице вечером, и тут его из-за угла молотком по голове кто-то как е@нет! Мозги отбили начисто, чего-то укололи и на порохоботную ферму отвезли. И после этого кроме дебилистической мотивации и столь же дебилистической аргументации ничего уже не остаётся. Навсегда. Они не только не могут, но и не в состоянии слышать кого-то. Они и себя то не слышат. Если бы слышали, то в какой-то момент, наконец, поняли бы какую херню несут.

Белезнь (а скорее травма), кажется, носит затяжной характер. Ведь даже когда их идола посадят и он признается во всех своих преступлениях, они не перестанут винить Зеленского и его избирателей во всех грехах и бедах пороха.

Мрак. Непостижимый интеллектуальный мрак.
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У вас с адекватностью большие проблемы.Причем тут порохосрань к тому,что атошники воевавшие против ***** и приехавшие после этого в парашу,ну минимум неадекватны.?
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Пускай расскажет где его поймали, кто его перевозил и кто переправил в крым. Не в мешке же его как кота перевезли спрятав за пазухой. Или не хотят замазывать СБУшников и предателей не перекрывших границу и считающих что по ту сторону торговые партньоры а не враги?
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...поеду в Крым -- отчитаюсь потом -- ...в Росси всем всё пофуй! !!! ...это тут, морды друг другу рвут... -- на этом форуме, в смысле.
-- я ж там был -- ...по факту -- с 1977 по 2012, на круг -- хоть и с прерывами...*)
Аж самому интересно! ...побачым...
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-- давай за Минск поговорим, беларус? -- можно вопросик задать -- за сегодня?
...ну, шоб ты не сомневался, шо я из Германии... -- тут многие сомневаются...*)
Ответишь -- чи соскочишь? -- я лёгкое задам...
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Так, задавай! Зачем эти формалности...
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Правда я сейчас ухожу, менея ждут уже... отвечу при случае через мобилку...
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Если бы зеленский посадил Медведчука и его жену в сизо и обменял их на граждан Украины, тогда бы было это большое достижение и я бы больше никогда о нем плохого слова не сказал , я бы на него молился, а так выдавать свидетеля и ещё очень важного и у меня нет сомнений, что Россия его используют в деле о Боинга против Украины , ещё этот свидетель будет по видеосвязи доказывать суду в Голландии , что это Украина сбыла Боинг . Это омерзительный поступок как президента . Словами не передать мою злость на зелю .
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Ну так поедь и сядь на 20 лет, проведи эксперимент.
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Злость порохобота, как понос от дизинтерии, непрерывна. Какая разница, где бы отрицал этот свидетель свое участие и участие России? Почему следователи из Нидерландов за два месяца не удосужились приехать в Украину и допросить этого ценного свидетеля? Может они не сильно и хотели этого? Так же выгодно обвинить украинскую власть "смотрите, это они, нехорошие, его отдали в рашку!, а мы только вот вчера надумали его допросить!"
Всё ради торговли и прибылей. Чихать этим гейропейцам на истинные причины гибели людей.
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Так совсем же недавно Зеленский обвинил Медведчука, а свиновата, как ты, начала Медведчука защищать, что мол, нет у Зеленского доказательств, поэтому не трожь патриота, "зеленое чмо".
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"Словами не передать мою злость на зелю .". Обговорювати телефоном не варто, - журналістка Лупова розповіла про початок пошуків Євгена Панова - Цензор.НЕТ 4308 Обговорювати телефоном не варто, - журналістка Лупова розповіла про початок пошуків Євгена Панова - Цензор.НЕТ 4308 Обговорювати телефоном не варто, - журналістка Лупова розповіла про початок пошуків Євгена Панова - Цензор.НЕТ 4308 Такую личную неприязнь испытываешь, что кушать не можешь. Обговорювати телефоном не варто, - журналістка Лупова розповіла про початок пошуків Євгена Панова - Цензор.НЕТ 4308
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***! Севастополь -- был наглухо закрытым для всех остальных голодных совков Город! ...с колбасой по рупь с чем-то? ...но и без воды, по 5 раз сутки... -- но закрыт наглухо был!
...а у меня Девочка любимая в Севастополе была... -- и шо? ... мы любились, где хотели и когда надо было ... -- даже в Москве... ...а я, в Севас, бывало и под мешками картошки ездил, за этим самым... ..и с аквалангами плавал в Ласпи... *)
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...щас -- то же и с Беларусью -- молодость моя, Филадельфия...*)
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Тем не менее буржуйскую Пепси-колу они там пили свободно. И паста зубная Колгейт от супостата там была, зубки чистили свои совковые, не подавились твари. И туфельки итальянские в магазине свободно видел, примерял даже. И кляли на чем свет стоит всех панаехавших, ибо никто для севастопольца не ровня кроме москвича. Гнилой совковый народишко, одна номенклатурная пенсинота там собиралась для доживания.
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-- поддержал!
Нифуя, не савецкие люди в Севасе жили -- чиста бандеры! *)
...у меня, с друганом, две сетрички местные были -- одевались, скромно по "Бурда" -- сами и шили....... ....бабки и дедки в Городе, помирали от обезвоживания -- бо плевались!
...а был ещё тренд сногшибательный -- барышни за рулём -- как в Мурманске! ... отдельный разговор... *)
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Д-а-а ! Даже лахта теперь согласна с тем что Путин-)(уйло.Процесс пошел.Савушкинские обезьяны начали "тихий бунт" и в соцсетях )(уесосят царя всея федерастов так,что уши в трубочку.То ли еще будет Обговорювати телефоном не варто, - журналістка Лупова розповіла про початок пошуків Євгена Панова - Цензор.НЕТ 456
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Главное помнить об этом когда винторогие вновь полезут к вам называть вас "братьями"!
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