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 Політика України, За кордоном
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Все про:Франція (772) Євросоюз (2601) Могеріні (218) полонені (427) Ле Дріан Жан-Ів (12)

 Високий представник ЄС Федеріка Могеріні і міністр закордонних справ Франції Ле Дріан вітають обмін між Україною і РФ

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан прокоментували обмін утримуваними особами між Україною і РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Могеріні привітала звільнення українських політичних в’язнів, що стало можливим завдяки активній позиції громадянського суспільства та окремих людей по усьому світові. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Сьогодні відбувся обмін ув’язненими між Україною і Росією. Це означає, що нарешті Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров, 24 захоплених українських моряки та інші, до визволення яких Європейський Союз закликав багато разів, є вільними та повернулися в свою країну", - йдеться у заяві Високого представника ЄС.

Вона наголосила, що Європейський Союз очікує, що всі сторони скористаються цим позитивним імпульсом.

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Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан також привітав цей обмін.

"Це є жестом, який відображає бажання Росії і України відновити діалог. Це допоможе відновити атмосферу довіри між сторонами у форматі нормандських переговорів", - вважає Ле Дріан. Він зазначив, що Франція і Німеччина підтримуватимуть зусилля обох сторін задля досягнення конкретного прогресу упродовж наступних тижнів.

Міністр також заявив, що Франція закликає до подальшої імплементації політичних і гуманітарних положень Мінських домовленостей.

Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією у форматі 35 на 35.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147105
 
 
 Топ коментарі
 
"Это жест, который отражает желание России и Украины возобновить диалог. Это поможет восстановить атмосферу доверия между сторонами в формате нормандских переговоров", - считает Ле Дриан.
_______________________

Достали уже эти путинские жополизы.
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Смотрю на коментарии об обмене и диву даюсь,почти все те ники что на цензоре еще недавно восхваляли Порошенка за каждый обмен военнопленными,хотя это была заслуга волонтеров теперь обвиняют ЗЕ почти в сдаче и капитуляции Украины.ЗАСРАНЦЫ.
К стати произошел ОБМЕН а не односторонняя выдача из одной или другой стороны которая никак не меняет отношение обеих сторон а тем более украинского народа к кацапии,именно к кацапии а не как нам пытаются навязать одного хуйла.Даже когда он сдохнет то мнение украинцев относительно этой уйобищной нации у нас не изменится.
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не бойся, про тебя не забудем, зачислим боцманом, дадим дудку будешь свистеть
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"Это жест, который отражает желание России и Украины возобновить диалог. Это поможет восстановить атмосферу доверия между сторонами в формате нормандских переговоров", - считает Ле Дриан.
_______________________

Достали уже эти путинские жополизы.
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Естественно! Россия Украина дружба. Санкции снимаем, голова не болит. Европа дружит с россией.
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Такое ощущение что соя беспокоится не за Украину и украинцев, а чтобы против раши были санкции даже ценой смерти наших людей.
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Человек-гуппи,если с русни снимут санкции то смерти украинцев начнут увеличиваться в геометрической прогрессии.
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Цитата:
"На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым."

И от себя, в Крым ежедневно едут сотни украинцев. Набрать очередных 30 человек ФСБ - как 2 пальца об асвальт. Цена их освобождения - ЧИТАЙ ПЕРВЫЙ АБЗАЦ этого поста.

Так шо да, сое похер на Украину и украинцев. А вот зебилы - настоящие патриоты: отдадут все, шо поросит ХЛО, лиш бы вытянуть из кацапских турем очередного горе-казанову или турыста.
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Порохоботы показали насколько они с Ольгино ненавидят украинцев. Как же желчь летит с их ртов от того, что сегодня освободили наших земляков...
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Не за санкции они беспокоятся - посттравматический синдром пролета на выборах. "Пролетел Порошенко - пропадай Украина"
Примерно так.
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Я написал так как оно есть. Европе лучше дружба с россией чем длинная борьба за независимость Украины. А если у тебя проблемы с ощущениями и соей то иди помойся, легче станет.
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Обмен в формате "200 на 70" между Украиной и "ЛДНР" вынесут на обсуждение в Минске. Переговоры могут состоятся 18 сентября.На встрече контактной группы в Минске 18 сентября обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и "ЛДНР" в формате "всех установленных на всех установленных", а именно "200 на 70". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник..
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Ни слова сожаления о цемахе. Где эти 40 депутатов из ЕС? Они довольны или как петикантропы ноют?
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Тебе надо сожаление? Ты его получишь. Очень скоро в таком ключе:
Высокий представитель ЕС Могерини и министр иностранных дел Франции Ле Дриан приветствуют обмен между Украиной и РФ - Цензор.НЕТ 226
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тепер можна знімати з рашки санкції.
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Гейропейцам начхать на проблемы Украины по большому счету. Им бы как-то прикрыть этот головняк да заниматься своими гешефтами с русней. А почему должно быть иначе,если большинству украинцев,как выяснилось тоже насрать на собственную страну? Делегировали полномочия группе капитулянтов-так какие вопросы к ЕС?
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А еще жабоеды предложили снять санкции с рашистской **********! Улавливаете тонкость игры?!
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ну всьо - сітуация с Україною нормалізіована - мона снімать санкції, гнать патокі, мутіть гешефт, а то ця Україна вже всі поперек горла. Так качки закльовують голодних каченят, шоп ті не пищали
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Я думаю, любой уважающий себя порохобот с этого сайта готов посидеть в плену в россии ради наложения на нее морских санкций. Поэтому предлагаю самых активных, таких как Люцифера, Ведану, Гыга с нами, Привета, Вкла это мы и прочих прочих прочих (можно 100 штук набрать запросто) посадить на пароход "Парижская коммунна", приписанного к городу Одессе, и отправить на прорыв в Мариуполь. И тогда наверняка корабли московского улуса перестанут заходить в международные порты.
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да вас тут столько, что если всех перечислятЬ, на страницу список получится
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не бойся, про тебя не забудем, зачислим боцманом, дадим дудку будешь свистеть
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Ты новенький походу. НЕ знаешь, что я тут на цензоре главный вертухай. Каждому зебилу обыск делаю с пристрастием!!!
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Чего ты так распинаешься? Тебя-то это с какого боку волнует,подошва кацапская. Иди в погреб бульбу тягай.
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где-то радуется маленький путин и надеется на снятие санкций и признание крыма
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так, ты я так понимаю тоже поедешь? На прорыв в Мариуполь?
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Денег дайте нищиборды, а то перекроем трубу и будете сосульку с носа отламывать
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Интерестно если бы Украина не виляла попой в вопросах внешней политики а разорвала все дипломатические и торговые отношения с РФ и официально назвала бы войну войной а не АТО и закрыла границу политика Запада так же была бы в отношении РФ много радикальней? А то как то не красиво все было.. требуем от Запада санкций против РФ за агрессию а сами при этом с ней активно дела ведем .
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сдается мне, Украина тут уже давно не объект мировой политики
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Украина это 40 миллионная страна в центре Европы и обьектом мировой политика она может перестать быть только из за вопиюще глупой внешней и внутренней политики.. вернее самостоятельным обьектом.
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Ну конечно, причем давно. Королевство Бульбашия - центр мировой политики Высокий представитель ЕС Могерини и министр иностранных дел Франции Ле Дриан приветствуют обмен между Украиной и РФ - Цензор.НЕТ 2270
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В общем все довольны. ( если честно и я рад что морячков и некоторых гражданских вытянули). Но все эти Трампы и ЕСовцы, они ожидают окончание "конфликта" и налаживания отношений с РФ (Путиным). А Украина это просто разменная монета. Крым де факто останется за РФ, но его не будут признавать ( пример Прибалтики), Украина пустит туда водичку, электричество, поезда , проезд все что с обычной границей скажем Воронежской обл.. Всеобщая амнистия, а кого для виду не амнистируют , тому РФ даст "убежище". ДНРоЛНРия получит широчайшую автономию (даже конфедерацию с Украиной) со своей армией, полицией , судами, властями, дип. отношениями, героями и памятниками Захарченко, Матаролле, Гиви и т. д. Все под контролем кураторов из Кремля конечно. И о да.. Самое главное к ним вернут освобожденные Украиной земли Донбасса ( и не сомневайтесь даже) А Украина будет их восстанавливать ( при этом деньги конечно украдут) Ну а дальше федеративное устройство с новыми членами ( Харьков, Одесса будут первыми ласточками, для "понта" могут даже Галицию создать)
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Сегодня Владимир Александрович вошел в состав величайших лидеров планеты!
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Максим, в твоих постах много пафоса. Работаете по новому?
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Смотрю на коментарии об обмене и диву даюсь,почти все те ники что на цензоре еще недавно восхваляли Порошенка за каждый обмен военнопленными,хотя это была заслуга волонтеров теперь обвиняют ЗЕ почти в сдаче и капитуляции Украины.ЗАСРАНЦЫ.
К стати произошел ОБМЕН а не односторонняя выдача из одной или другой стороны которая никак не меняет отношение обеих сторон а тем более украинского народа к кацапии,именно к кацапии а не как нам пытаются навязать одного *****.Даже когда он сдохнет то мнение украинцев относительно этой уйобищной нации у нас не изменится.
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Скоро снимут санкции с рашки, в самое ближайшее время. Она целых 30 человек отпустила и то на обмен, а не просто так. А то шо тыщи убитых , окупированная земля, разрушенная инфраструктура..то пофиг. Ну ладно Европке пофиг это понятно, но ведь и ЗЕбилам тоже пофиг , а учитывая их количество 73% уже можно смело говорить о том что Украина потерпела поражение от Рашки. Опять толерасты проиграли гопнику. Как и все тысячи лет до этого было так же. Беззубый, слюнявый, трусливый, мыролюбный толераст всегда сольёт гопнику который готов воевать и умирать.Ну шо малороссы слив защитан.
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Господяяя! Все приветствуют, ЕС приветствует, Китай приветствует, Трамп приветствует... даже Дякула приветсвует, а порохоботы осуждают! Да они ополчились против всего мира и добра. Порохоботы - тёмные, потусторонние силы зла)
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Не мешало бы этим ушлепкам понять что Рашка сегодня отпустила часть захваченных ею (на чужой территории) заложников, а Украина (за вычетом фигуры Вышинского ) освободила именно военнопленных - российских граждан, пришедших с оружием в руках на ее территорию чтобы вернуть своих граждан.

Но путинским жополизам на это наплевать, главное перед Путлером в очередной раз прогнуться.
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