 Високий представник ЄС Федеріка Могеріні і міністр закордонних справ Франції Ле Дріан вітають обмін між Україною і РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Могеріні привітала звільнення українських політичних в’язнів, що стало можливим завдяки активній позиції громадянського суспільства та окремих людей по усьому світові. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
"Сьогодні відбувся обмін ув’язненими між Україною і Росією. Це означає, що нарешті Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров, 24 захоплених українських моряки та інші, до визволення яких Європейський Союз закликав багато разів, є вільними та повернулися в свою країну", - йдеться у заяві Високого представника ЄС.
Вона наголосила, що Європейський Союз очікує, що всі сторони скористаються цим позитивним імпульсом.
Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан також привітав цей обмін.
"Це є жестом, який відображає бажання Росії і України відновити діалог. Це допоможе відновити атмосферу довіри між сторонами у форматі нормандських переговорів", - вважає Ле Дріан. Він зазначив, що Франція і Німеччина підтримуватимуть зусилля обох сторін задля досягнення конкретного прогресу упродовж наступних тижнів.
Міністр також заявив, що Франція закликає до подальшої імплементації політичних і гуманітарних положень Мінських домовленостей.
Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією у форматі 35 на 35.
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Достали уже эти путинские жополизы.
"На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым."
И от себя, в Крым ежедневно едут сотни украинцев. Набрать очередных 30 человек ФСБ - как 2 пальца об асвальт. Цена их освобождения - ЧИТАЙ ПЕРВЫЙ АБЗАЦ этого поста.
Так шо да, сое похер на Украину и украинцев. А вот зебилы - настоящие патриоты: отдадут все, шо поросит ХЛО, лиш бы вытянуть из кацапских турем очередного горе-казанову или турыста.
Примерно так.
К стати произошел ОБМЕН а не односторонняя выдача из одной или другой стороны которая никак не меняет отношение обеих сторон а тем более украинского народа к кацапии,именно к кацапии а не как нам пытаются навязать одного *****.Даже когда он сдохнет то мнение украинцев относительно этой уйобищной нации у нас не изменится.
Но путинским жополизам на это наплевать, главное перед Путлером в очередной раз прогнуться.