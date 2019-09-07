 Звільнення кримськотатарських активістів з російського ув'язнення стане другим етапом обміну, - Зеленський

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання Крим.Реалії про перспективи звільнення кримських татар із російських в'язниць, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, це буде другий етап. У другому вже етапі ми будемо працювати. Ми повернемо всіх наших людей звідти. Звільнимо, тому що багато наших людей у Криму", - сказав президент.
Зеленський розраховує, що це відбудеться якомога швидше.
"Ми говоримо не про рік, і не про два, і не про три. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ми мріємо про це і працюємо", - зазначив він.
Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією в форматі 35 на 35. У списку звільнених українців опинився кримськотатарський активіст Едем Бекіров.
Вода в Крым!?
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
вылизал очко ху-лу шо дальше некуда.
"Разговор был очень длинный. Я ему говорю, что наших людей убивают, а мне говорит, что там есть некоторые детали, где якобы наши люди стреляют по их гражданскому населению", - сказал Зеленский.
1 исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками ...
2 предоставления ДНР и ЛНР особого статуса
3 полного восстановления отношений между Донбассом и Украины, но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона"
далі буде ...
Чего ноете? Мы уже давно знаем, что Украина развалится, гривня обвалится, страну сливают, воду в Крым уже дали, скоро свет туда дадут. Обменяли "плохих" наших на плохих ихних и не нужно было это делать, отсидели бы и сами пришли..
Вокруг предательство и зрада. И мы сами офигенные политологи и политики, все знаем как и когда нужно все делать.
Да...нас мало процентов, но мы боевые интернет скунсы, засмердим коментариями любую статью. Так ведь, коричневая чума?
Всі українські військовополонені моряки були звільнені слідством у Росії під поруку уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.
Про це в коментарі "Інтерфаксу-Україна" повідомив їх адвокат Микола Полозов.
"Слідство задовольнило клопотання Денісової про особисту поруку", - поділився він.Відзначається, що українці взяли на себе зобов'язання брати участь в російських слідчих діях. Адвокат заявив, що станом на 11:20 моряки готувалися вилетіти на батьківщину в рамках обміну утримуваних Україною і Росією осіб.
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/vsih-polonenih-moryakiv-zvilnili-v-rosii-ale-e-umova.htm
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