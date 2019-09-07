 Звільнення кримськотатарських активістів з російського ув'язнення стане другим етапом обміну, - Зеленський

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання Крим.Реалії про перспективи звільнення кримських татар із російських в'язниць, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, це буде другий етап. У другому вже етапі ми будемо працювати. Ми повернемо всіх наших людей звідти. Звільнимо, тому що багато наших людей у Криму", - сказав президент.

Зеленський розраховує, що це відбудеться якомога швидше.

"Ми говоримо не про рік, і не про два, і не про три. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ми мріємо про це і працюємо", - зазначив він.

Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією в форматі 35 на 35. У списку звільнених українців опинився кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

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