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 Політика України
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Все про:Зеленський (2657) визволення (292) кримські татари (1428)

 Звільнення кримськотатарських активістів з російського ув'язнення стане другим етапом обміну, - Зеленський

Звільнення кримськотатарських активістів з російського ув'язнення стане другим етапом українсько-російського обміну.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання Крим.Реалії про перспективи звільнення кримських татар із російських в'язниць, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, це буде другий етап. У другому вже етапі ми будемо працювати. Ми повернемо всіх наших людей звідти. Звільнимо, тому що багато наших людей у Криму", - сказав президент.

Зеленський розраховує, що це відбудеться якомога швидше.

"Ми говоримо не про рік, і не про два, і не про три. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ми мріємо про це і працюємо", - зазначив він.

Нагадуємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією в форматі 35 на 35. У списку звільнених українців опинився кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

Читайте також: "Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147104
 
 
 Топ коментарі
 
В обмен НА ЧТО? На воду в Ккрым, возобновление ЖД-сообщения и так далее?

Если да, тогда снятие санкций с РФ, как и скорое поражение Украины в войне, становятся абсолютно неизбежными
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А в обмен мы лишь примем федирализацию, амнистируем повстанцев Донбасса и пересажаем боевиков киевской хунты. А ну введем русский единственным государственным языком, без малоросских наречий.
Дякую, дуже дякую! (с)
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Українцям!Не усраільцям же? Хоча хто зна???
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это сложный удмурдский вопрос на сложном удмурдском наречии сам хоть понял, что спросил?
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Объясню. 73% нужен полный холодильник и не нужна свобода.Так понятней?
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За это всего лишь надо пустить воду оккупантам в оккупированный Крым и забыть про украинский Крым. Капитулировать так во всем. А потом повтор невыученных уроков 1918-1933.
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он и так для него уже
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
вылизал очко ху-лу шо дальше некуда.
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"Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму", - сказал президент." "многие наши люди в Крыму",- другими словами дал понять что воду оккупантам в Крым Украина обязалась поставить и забыть про украинский Крым как страшный сон малороса. История 1918-1933 повторяется так как украинцы обладают рекордно короткой памятью.
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"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса... Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса"

"Разговор был очень длинный. Я ему говорю, что наших людей убивают, а мне говорит, что там есть некоторые детали, где якобы наши люди стреляют по их гражданскому населению", - сказал Зеленский.

1 исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками ...
2 предоставления ДНР и ЛНР особого статуса
3 полного восстановления отношений между Донбассом и Украины, но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона"

далі буде ...
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Гусеницы Порошенко и на этой ветке листья объедают.
Чего ноете? Мы уже давно знаем, что Украина развалится, гривня обвалится, страну сливают, воду в Крым уже дали, скоро свет туда дадут. Обменяли "плохих" наших на плохих ихних и не нужно было это делать, отсидели бы и сами пришли..
Вокруг предательство и зрада. И мы сами офигенные политологи и политики, все знаем как и когда нужно все делать.
Да...нас мало процентов, но мы боевые интернет скунсы, засмердим коментариями любую статью. Так ведь, коричневая чума?
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чтобы зебилам было понятно почему умные люди в Украине сегодня радуются и не радуются одновременно

Всі українські військовополонені моряки були звільнені слідством у Росії під поруку уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.
Про це в коментарі "Інтерфаксу-Україна" повідомив їх адвокат Микола Полозов.
"Слідство задовольнило клопотання Денісової про особисту поруку", - поділився він.Відзначається, що українці взяли на себе зобов'язання брати участь в російських слідчих діях. Адвокат заявив, що станом на 11:20 моряки готувалися вилетіти на батьківщину в рамках обміну утримуваних Україною і Росією осіб.

https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/vsih-polonenih-moryakiv-zvilnili-v-rosii-ale-e-umova.htm
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ссанина в глаза зебобикам от коземанды

Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1020
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это даже не сцание в глаза, а полное признание всех ЗЕбилов полноценными идиотами и дебилами.
=))
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Так таки так, важкі умови ,можна й тріпер піймать,якщо розслабить булки!Їхня служба і опасна і трудна 😆!
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Все правильно: у них с Медведчуком война, а Баканов - офицер внутренней разведки, вот его и отправили все там внутри разведать.
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