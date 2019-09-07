 "Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росія й Україна обмінялися великою кількістю ув'язнених. Дуже хороші новини, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!" - написав Трамп у Твіттері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росія й Україна обмінялися великою кількістю ув'язнених. Дуже хороші новини, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!" - написав Трамп у Твіттері.
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