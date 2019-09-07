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 Політика України, За кордоном
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 "Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами

Президент США Дональд Трамп привітав Україну і Росію з успішним проведенням взаємного звільнення утримуваних осіб, назвавши це "гігантським кроком до миру".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія й Україна обмінялися великою кількістю ув'язнених. Дуже хороші новини, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаємо обидві країни!" - написав Трамп у Твіттері.

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Перший гігантський крок до миру, - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147103
 
   
 Топ коментарі
 
Неуважаемый Препиздент Дони, ваше мнение не интересует даже моего хомяка.
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Мир после Победы...это один мир...мир после капитуляции это совсем другой мир...
Но и то и другое это мир...и потому зеленая плесень манипулирует этим понятием...
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Вітаю, УКРАЇНЦІ!!! Ми тепер - малороси.
Дкую, жуже дякую (с)
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Доні просто ще не бачив маленького гіганта великого сексу. От як приїде до нього Вофка Зєбіл в гості і як забацає йому на роялі свій авторський концерт то тоді в трампушки точно очі на лоба вилізуть 😃
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кацапо-фашисты!нах пошли!даже не мечтайте!
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Порохоботы, что, пуйло уже и Трампа купил? Одноклеточные
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Колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт заявила, що президент США Дональд Трамп підігрує Росії
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Лахта, ещё расскажи, что Трамп сказал, что решение Морского трибунала паРаша выполнила.
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Чучело бульбашное иди смачно чмокни царей Лукашенок в ****. Холуй бяляРуський "Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами - Цензор.НЕТ 6074
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А какая разница кто и как переобуеца, ведь при любом раскладе лично ты по любому останешься хохлом малороссом ЗЕбилом.
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Езжай в Донецк и кромсай кацапов, "истинный патриот". Ну ты просто паразит на патриотических чувствах других.
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Соя ау, ну ладно Трамп агент пуйла но ведь и ваш любимый Поросенко поздравил украинцев и тут же попытался примазаться, нестыковочка.
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Паша. Ось ти зараз помочився, а штани з себе зняти забув. Нестиковочка виходить.
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Должен с грустью констатировать,что у власти во многих странах откровенные дебилы
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Если бы порошенко провёл бы сегодня обмен - порохоботы орали бы о победе!
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Лишнехромосомный, Порошенко был недоговороспособен для ***** и он никогда бы не позволил, чтобы паРаша не выполнила решение Морского трибунала, а такой обмен это - не выполнение решения трибунал.
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Пиши исчо, чего бы он там не позволил .Он послушно делал то что от него хотело х.йло .И в Минск попёрся вместо того чтобы объявить военное положение и начать вооружать население страны , поголовно .Как в Израиле ....
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Лахта, ты уже забыл, что обсуждается решение Морского трибунала? :D
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А зелЯ будет на ростове.если даже попытается!
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Для кого мир, а для кого - малоросія без Донбасу та Криму
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Анонсирован новый обмен, правда уже формат 70 на 200
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Смотрю соевым резиновым изделиям здесь раздолье. Подозреваю, пойдет скоро Цензор всед за NewsOne "Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами - Цензор.НЕТ 6140
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