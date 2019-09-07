 Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова

Про це на своїй Facebook сторінці пише журналіст і волонтер Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.
"Попереду на нас чекають цікаві відкриття і ще багато і зворушливих, і не дуже, можливо, приємних моментів", - зазначила журналістка і назвала основні причини:
1) колишні політв‘язні не зобов‘язані бути такими, якими ми їх собі малювали всі ці роки; вони живі люди зі своїми характерами, поглядами і світоглядом.
2) катування, постійний пресинг і ситуація, в якій вони перебували, суттєво вплинули на психічний стан багатьох з них; їм потрібен час на тривалу реабілітацію, а беручи в них інтерв‘ю і коментарі, будь ласка, зважайте на це.
3) більшість з них протягом тривалого часу були вирвані з українського інформаційного контексту, за цей час ми пройшли довгий шлях внутрішніх змін, у них ці зміни відбувалися інакше; дуже не хочеться, щоб цим скористались недобросовісні політики.
Затрахают советами и озабоченностью...
Дайте им отдохнуть!
И огромное спасибо парням, которые смогли Цемаха захватить на вражеской территории, ведь судя по всему желание вернуть Цемаха сыграло не последнюю роль в том что Путлер пошел на обмен.
🤣🤣
Бувай!
🤣
Вообще то что Зе озвучил в интервью на тему 100 дней концепцию маленьких шагов, то, что есть стратегия - очень обнадеживает
Ukraine
@UkrainNEWS
·2 ч
Теперь вы знаете все! Позиция МИДа РФ по поводу обмена: 1. В Украине кровопролитный конфликт. 2. Зеленский сделал первые шаги по консолидации всех здравых сил. 3. Впереди улучшение отношений с РФ, которая не сторона конфликта. - А Крым? - Какой такой Крым. Крымнаш!!! Занавес!
Примите это просто как факт и порадуйтесь за людей.
Нельзя же быть такими жлобами
Татьяна Лайф ...Нельзя же быть такими жлобами
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С одним из обмененных российской стороной гражданином Украины в Киев полетела кошка по кличке Маша. Животное было отдано одному из задержанных в России украинцев в гуманитарных целях ....( а-ха-ха...даже кошка знает что такое рашка!)
«Он провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос»
В настоящий момент кошка со своим хозяином уже в Киеве.
Вот бы узнать кто привез котюню домой???