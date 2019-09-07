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 Політика України
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Все про:обмін (458) Решетилова_Ольга (23)

 Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова

Українці повинні бути готові, що звільнені сьогодні в рамках обміну заручники РФ можуть виявитися не зовсім такими, як вони їх представляли читаючи новини.

Про це на своїй Facebook сторінці пише журналіст і волонтер Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Попереду на нас чекають цікаві відкриття і ще багато і зворушливих, і не дуже, можливо, приємних моментів", - зазначила журналістка і назвала основні причини:

1) колишні політв‘язні не зобов‘язані бути такими, якими ми їх собі малювали всі ці роки; вони живі люди зі своїми характерами, поглядами і світоглядом.

2) катування, постійний пресинг і ситуація, в якій вони перебували, суттєво вплинули на психічний стан багатьох з них; їм потрібен час на тривалу реабілітацію, а беручи в них інтерв‘ю і коментарі, будь ласка, зважайте на це.

3) більшість з них протягом тривалого часу були вирвані з українського інформаційного контексту, за цей час ми пройшли довгий шлях внутрішніх змін, у них ці зміни відбувалися інакше; дуже не хочеться, щоб цим скористались недобросовісні політики.

Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147102
 
   
 Топ коментарі
 
я давно не смотрю это шоу для дебилов. примерно с 2014 года. после "расия просто отодвигает границы". Хотя наверное еще раньше - после "эбонитовых палочек"
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можливо серед них є завербовані, які ходитимуть по ньзванам і розповідатимуть про мир та об'єднання з рашкою.
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Началось, мля...
Затрахают советами и озабоченностью...
Дайте им отдохнуть!
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Да они уже адаптировались. Уже даже указания и советы дают. Срущенко сказал что Зеленский маладец, с Путиным нужно договариваться. Карплюк оказался большим поклонником Рабиновича и его партии. И ето еще моряков не допрашивали. Скоро все будут за голову хвататься. Освобожденным сегодня украинцам нужно помочь социализироваться и адаптироваться, - Решетилова - Цензор.НЕТ 7890
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Молодец, Зеленский, сдержал свое слово!

И огромное спасибо парням, которые смогли Цемаха захватить на вражеской территории, ведь судя по всему желание вернуть Цемаха сыграло не последнюю роль в том что Путлер пошел на обмен.
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Мертвому разведчику твое спасибо до сраки. ***** на обмен пошло, потому чт осрок выполнения решения трибунала 7-09. А лохи зеленые просрали все что можно было достать из этой ситуации, в частности освобождение остальных заключенных, за которых засчитали моряков.
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Особливо у теперішніх умовах реваншу антимайдану.
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Может их сначала проверят психиатры и спецслужбы, а потом выпускать к журналистам с тем, что Медвейчук партриот и Рабинович возглавлял Майдан, как в соседней теме?
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Констанация факта и псих расстройства...
Бувай!
🤣
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Каму нє спіцца в ночь глухую? Вгадай що відповість луна(єхо)
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Сказал Зеленский что уже договорился с педофилом Путин о разведении сил по всей линии разграничения.. вероятно таки к миру все идет.
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Войска придется отводить не от линии разграничения, а полностью за териториальные границы областей. Если, конечно, мы желаем прекратить эту войну.
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Причем тут границы областей? Речь всегда только об ОРДЛО была.. то если бы педофилу Путину нужны были админ границы областей он бы еще в августе-сентябре 2014года *северным ветром* брал их.
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С ****** договорённости это как вилами по воде

Вообще то что Зе озвучил в интервью на тему 100 дней концепцию маленьких шагов, то, что есть стратегия - очень обнадеживает
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А тут не столько в )(уйле дело сколько в Европе.. Европе нужен мир на Донбассе чтобы снять с Рашки санкции не потеряв при этом лицо ибо они хотят вести активный бизнес а не взаимно не выгодные санкции.
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Думаю, после сегодняшнего дня так говорить-просто ложь. Мы все видим что договориться вполне возможно, видим на примере освобожденных моряков.
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Савченко теж виявилась не такою як її уявляли.
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Зрозуміло, що вони українці. Можливо їх психічно травмували росіяни. Вважаю, що треба бути толерантними до усіх в'язнів росії.
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И погнали шаКАЛад по трубам на вентилятор!
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Павлу грибу треба роз'яснить,що слідуючий раз,як поїде до кацапстану на женихання.То щоб користувався презерватвами,бо можна тріпер підчипить і привезти до дому!На буряток деякі сильно слабкі😆!
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Политзаключенный.За то,что куем,а не головой думал.
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Зато можно будет снять боевик "Sexmission: Impossible" Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 9058
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пробежался по цацапским ресурсам - они всерьез говорят что "расия пошла навстречу и показала себя миролюбивой страной. значит скоро снимут санкции и вообще - перезагрузка ура!"

Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 7141
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Так все идет к тому, что граница с РФ пройдет по Днепру
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Ukraine

@UkrainNEWS

·2 ч

Теперь вы знаете все! Позиция МИДа РФ по поводу обмена: 1. В Украине кровопролитный конфликт. 2. Зеленский сделал первые шаги по консолидации всех здравых сил. 3. Впереди улучшение отношений с РФ, которая не сторона конфликта. - А Крым? - Какой такой Крым. Крымнаш!!! Занавес!Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 3975
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Реалізується все те, що було заплановано... Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 4380

Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 19


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Главное, что узники кремля уже дома, но порохоботы все не могут упокоиться!
Примите это просто как факт и порадуйтесь за людей.
Нельзя же быть такими жлобами
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Одкровення зебота
Татьяна Лайф ...Нельзя же быть такими жлобами
Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 3704



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в них траур.. сьогодні вони нанюхаються або набухаються.. і, дай Боже, передохнуть Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 8479
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Парашенко навмисне відправив моряків в полон до кацапстану.Деякі з дуру, самі туди поперлися,на женихання, як Гриб!І мусимо їх обмінювити на російських вбивць.От така многоходовочка малята!
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А не пробовали оставить их в покое на полгода,журналисты??? Какие нахрен интервью?
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А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО НАШИХ ПРИБЫЛО НЕ 35 КАК ПЛАНИРОВАЛОСЬ? А 36 !!!!
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С одним из обмененных российской стороной гражданином Украины в Киев полетела кошка по кличке Маша. Животное было отдано одному из задержанных в России украинцев в гуманитарных целях ....( а-ха-ха...даже кошка знает что такое рашка!)
«Он провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос»
В настоящий момент кошка со своим хозяином уже в Киеве.

Вот бы узнать кто привез котюню домой???
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Конечно. Они о**еют во что превратилась Украина
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згоден на всі 100%! ще будуть розчарування в комусь...один уже нище новини пише КАРПЮК що ( знайомий) з ВАДІМОМ РАБІНОВІЧЕМ... уже такі знайомтства є...не забувайте НАДЮ САВЧЕНКО! не буду повторюватися що вище написано і бачу деякі пости що може бути з ними..
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