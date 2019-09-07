 З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.
"Так, 30 числа він [Медведчук] був у мене. Не знаю, чому відвідував саме мене. Просто у мене є певні стосунки, може для вас це здасться дивним, бо Вадим Рабінович в опозиційній партії "За життя". Але у мене з ним гарні відносини з часів останнього Майдану. Він нам дуже сильно допомагав. Хоча він зараз і опозиційний політик, насправді він був такою майданною людиною, що мама не горюй. Якби ви знали все, що він зробив...", — зазначив він.
Більше того, стверджує Карпюк, він памʼятає візит Рабіновича ще в 2017 році.
"Рабінович приїхав до мене ще 2 роки тому, у 2017 році, у Владимир. У вʼязницю. Йому дозволили зі мною зустрітися. Він мені відразу сказав: "Коля, я займаюся твоїм звільненням". Він обіцяв мені, що до кінця року або на початку 2018 року питання буде вирішено. Сказав, що Медведчук теж зайнятий цим питанням. Тому я був впевнений, що люди цим займаються", — підкреслив він.
Просто путину об этом знать не надо, зря Карпюк всё рассекретил.
Во время Корейской войны многие пленные американские солдаты оказались в лагерях для военнопленных (POW - prisoner of war), созданных китайскими коммунистами. Китайцы обращались с пленными не так, как их союзники, северные корейцы, которые предпочитали использовать суровые наказания и жестокое обращение для того, чтобы достичь повиновения. Сознательно избегая видимости зверства, «красные» китайцы придерживались «политики терпения», которая на самом деле являлась изощренным психологическим насилием по отношению к пленным. После войны американские психологи стали опрашивать возвращающихся пленных, чтобы определить, что же с ними случилось, отчасти из-за вызывающих тревогу успехов некоторых аспектов китайской программы.
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https://rudy-ogon.livejournal.com/9285337.html
вчера там сняли украинские флаги. поздравляю зедебилы
Эта даже самая гибридная война = калька со сталинской агрессии против Финляндии, либо - с ленинской против УНР.
(Грушевскому - "респект")
Виходячи з сьогоднішньої заяви Клиха і динаміку змін його психічного здоров'я за роки перебування в феесбешних застінках схоже , що ФСБ підготувало його на роль наступної Гаді...
Дуже хочеться помилитися, але наступні заяви Клиха для багатьох зможуть здатися неочікуваними і дуже дивними...Будемо уважно спостерігати.
Для обмена пленными между Киевом и Донбассом могут применить формат «200 на 70». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, эту идею обсудит контактная группа по Украине на встрече в Минске 18 сентября. Также планируется обсудить вопрос окончательного разведения сил и средств в пилотных зонах на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом.
чего он должен быть в плохих отношениях с Рабиновичем?
опять таки радикалы из УНА-УНСО часто натравливались Мокшандией на власть... начиная от кучмы - заканчивая Порошенком...
Микола, как был ты бакланом, поехавшим в 14-м в рашу с путей решать за Крым, так им и остался
У березні 2014 року з ініціативи Правого сектору був нібито направлений до Москви на переговори з особами з оточення президента Володимира Путіна для обговорення можливості скасування кримського референдуму, проте тодішній лідер правого сектору Дмитро Ярош таку інформацію спростовує[6].
И бойке нельзя, по той же причине.
Оказывается, все они - двойные агенты. И Карпюк это рассекретил.
так за довесок, санкции были, теперь вроде как снимать нужно а начеут уже не останеовятся.
Слава Зебилам, ви зробили це разом.
Подстилка пшековская. Ты это сказала бы родственникам тех ребят, которые вернулись из пуйловского плена. В который их, кстати, запроторил мальдивский мародер.
евреймужик