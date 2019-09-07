EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  9024  174
Матеріали за темою:
Все про:Медведчук (494) Рабінович (107) Карпюк (112)

 З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк

Звільнений український політвʼязень Микола Карпюк розповів про особливі стосунки з депутатом Вадимом Рабіновичем і зустріч у "Лефортово" з Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

"Так, 30 числа він [Медведчук] був у мене. Не знаю, чому відвідував саме мене. Просто у мене є певні стосунки, може для вас це здасться дивним, бо Вадим Рабінович в опозиційній партії "За життя". Але у мене з ним гарні відносини з часів останнього Майдану. Він нам дуже сильно допомагав. Хоча він зараз і опозиційний політик, насправді він був такою майданною людиною, що мама не горюй. Якби ви знали все, що він зробив...", — зазначив він.

Більше того, стверджує Карпюк, він памʼятає візит Рабіновича ще в 2017 році.

"Рабінович приїхав до мене ще 2 роки тому, у 2017 році, у Владимир. У вʼязницю. Йому дозволили зі мною зустрітися. Він мені відразу сказав: "Коля, я займаюся твоїм звільненням". Він обіцяв мені, що до кінця року або на початку 2018 року питання буде вирішено. Сказав, що Медведчук теж зайнятий цим питанням. Тому я був впевнений, що люди цим займаються", — підкреслив він.

Читайте також: Путін: Найближчим часом спільно з Києвом оголосимо про рішення щодо обміну, але стосовно Клиха та Карпюка у нас "особлива позиція"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147101
 
   
 Топ коментарі
 
С Рабиновичем у меня хорошие отношения еще со времен Майдана, - Карпюк - Цензор.НЕТ 6964 друга Надька, їй Богу...
 показати весь коментар
 
чего и следовало ожидать - рабинович оказывается майданный герой.
гадя савченко - 2
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
И медведчук тоже был активный майдановец, он тоже всем майдановцам сильно помогал. Кроме того, они вместе с рабиновичем и бойко активно помогают нашим украинским воинам на Донбассе, постоянно снабжают их как питанием, так и аммуницией.
Просто путину об этом знать не надо, зря Карпюк всё рассекретил.
 показати весь коментар
 
 
Думаю фсб рашки многим там мозги промыло, так что ждем очередных сюрпризов
 показати весь коментар
 
 
Изменение убеждений в китайских лагерях пленных
Во время Корейской войны многие пленные американские солдаты оказались в лагерях для военнопленных (POW - prisoner of war), созданных китайскими коммунистами. Китайцы обращались с пленными не так, как их союзники, северные корейцы, которые предпочитали использовать суровые наказания и жестокое обращение для того, чтобы достичь повиновения. Сознательно избегая видимости зверства, «красные» китайцы придерживались «политики терпения», которая на самом деле являлась изощренным психологическим насилием по отношению к пленным. После войны американские психологи стали опрашивать возвращающихся пленных, чтобы определить, что же с ними случилось, отчасти из-за вызывающих тревогу успехов некоторых аспектов китайской программы.

...
https://rudy-ogon.livejournal.com/9285337.html
 показати весь коментар
 
 
"...все они- жАды, один Рабинович- хороший человек..."

З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк - Цензор.НЕТ 6981
 показати весь коментар
 
 
ну так и вы зебобики не бездельничайте . защитите Рабиновича . всем расскажите какой он маладец З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк - Цензор.НЕТ 6967
 показати весь коментар
 
 
Возможно это гипноз, спецслужбы этим там занимаются. Потом кодовое слово называют и организм с поясом шахида лезет на амбразуру. Похоже как с Сявкой получается
 показати весь коментар
 
 
По ходу дела все идет к концу войны======По словам президента, достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе, а во втором этапе освобождения украинцев вернутся все заключенные.Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией заявил, что во втором этапе вернутся все заключенные, сообщает 112 Украина.
 показати весь коментар
 
 
в Станице Луганской уже отвели...

вчера там сняли украинские флаги. поздравляю зедебилы
 показати весь коментар
 
 
Мы уже поняли что Украина возвращается в лоно рашки - говняшки как ее мило называет министр культуры Мединский. Поздравляю
 показати весь коментар
 
 
А потім будем 3-й етап- Новоросія'2, з просуванням на Київ
 показати весь коментар
 
 
ну да . и Янык тоже того . немножко майдановец З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк - Цензор.НЕТ 5892
 показати весь коментар
 
 
Да, без Яныка никакой Революции Достоинства не было бы.
 показати весь коментар
 
 
Да, если бы корова лепёшку не наложила, то не пришлось бы обувь о траву вытирать...
 показати весь коментар
 
типо были сомнения что если Путин что-то делает, то это либо западло, либо конкретное западло?
Эта даже самая гибридная война = калька со сталинской агрессии против Финляндии, либо - с ленинской против УНР.
(Грушевскому - "респект")
 показати весь коментар
 
 
Ето вы еще моряков не допрашивали. Сейчас им выдадут ордена и квартиры и опять на корабли посадят и они будут агитировать своих сослуживцев сдаваться и переходить на сторону Рашки мол там хорошо кормят и братья они... Если бы вы идиоты читали умных людей так знали бы что если пленный был в плену больше чем пол года есть большая вероятность развития у него Стокгольмского синдрома. Поетому ***** и выпускает пленных не раньше чем зазомбирует
 показати весь коментар
 
 
Да.Я бы не спешил.Неудобно потом может быть.Государственные награды и без того девальвированы.
 показати весь коментар
 
 
Почему не Ахметов :? Такой пацан баян , рыжое падло . .
 показати весь коментар
 
 
так может Медведчук " был такой майданный человек, что мама не горюй " ? а мы и не знаем З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк - Цензор.НЕТ 7623
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Надо порошенко отдать путину туда на годик, вернется совсем другим человеком!
 показати весь коментар
 
 
" А ета странная фраза : Собака друг человека. В СССР управдом - друг человека " (к/ф Брильянтовая рука )
Виходячи з сьогоднішньої заяви Клиха і динаміку змін його психічного здоров'я за роки перебування в феесбешних застінках схоже , що ФСБ підготувало його на роль наступної Гаді...
Дуже хочеться помилитися, але наступні заяви Клиха для багатьох зможуть здатися неочікуваними і дуже дивними...Будемо уважно спостерігати.
 показати весь коментар
 
 
Рабиновичь это тот скот кто тебя засажил .Дятел .
 показати весь коментар
 
 
"Хотя он сейчас и оппозиционный политик, на самом деле он был такой майданный человек, что мама не горюй"...ааааа)))он еще и думает,что зебобы майданные и проукраинские - ну да,примерно как и его ненаглядный рабинович с медведчуком
 показати весь коментар
 
 
Только что освобожденные герои Украины легким взмахом порохоботной клавиатуры уже превращаются в агентов кремля и гадю-2. Как и ожидалось, ничего нового.
 показати весь коментар
 
 
Зебил, только что ты, своим постом, сделал Рабиновича с Медведчуком суперпатриотами.
 показати весь коментар
 
 
парашасми

Для обмена пленными между Киевом и Донбассом могут применить формат «200 на 70». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, эту идею обсудит контактная группа по Украине на встрече в Минске 18 сентября. Также планируется обсудить вопрос окончательного разведения сил и средств в пилотных зонах на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом.
 показати весь коментар
 
А кого плохие отношения с Рабиновичем? У всех хорошие.На самом деле в политике никто никому не враг. Разве что конкуренция за корыто. Уже прошли столько майданов и народ думает что есть враги среди политиков а их нет...
 показати весь коментар
 
рабиновичь-сидел за воровство, агент кгб по кличке "жолудь". хароший человек.
 показати весь коментар
 
 
Карпюк, в Приднестровье воевал за Россию...
чего он должен быть в плохих отношениях с Рабиновичем?
опять таки радикалы из УНА-УНСО часто натравливались Мокшандией на власть... начиная от кучмы - заканчивая Порошенком...
 показати весь коментар
 
 
Урряяяя!!!, Медведчук и Рабинович лучшие патриоты Украины. Медведчука в президенты, Рабиновича в премьеры. Уххх, заживем!!!!
 показати весь коментар
 
 
"Рабинович приехал ко мне еще 2 года назад, в 2017 году, во Владимир. В тюрьму. Ему разрешили со мной встретиться. Он мне сразу сказал: "Коля, я занимаюсь твоим освобождением".

Микола, как был ты бакланом, поехавшим в 14-м в рашу с путей решать за Крым, так им и остался


У березні 2014 року з ініціативи Правого сектору був нібито направлений до Москви на переговори з особами з оточення президента Володимира Путіна для обговорення можливості скасування кримського референдуму, проте тодішній лідер правого сектору Дмитро Ярош таку інформацію спростовує[6].
 показати весь коментар
 
 
Пока эти две ***** ,в Украине , стрвны не будет .
 показати весь коментар
 
 
Зря Карпюк рассказал, что рабинович - активный майдановец. Вот теперь ему никак нельзя появляться на россии: хйло может арестовать, как пособника революции. А медведчук - его друг, ему тоже нельзя. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
И бойке нельзя, по той же причине.
Оказывается, все они - двойные агенты. И Карпюк это рассекретил.
 показати весь коментар
 
 
И так каждый год одно и тоже. 2016, 2017, 2018, 2019 освободил Зеленский. Но хороший человек - Рабинович. Не вероятное, но очевидное. Пададокс, однако.
 показати весь коментар
 
 
Здається над ним добре попрацювали... "Савченко - 2" ???
 показати весь коментар
 
 
а вы думали что отпустят патриотов?
 показати весь коментар
 
 
Главным в многоходовочке ***** было якобы выполнение решения трибунала и при этом он получил то, что хотел, просто к морякам был довесок...
 показати весь коментар
 
 
ну так да, зеля ему морду лица сохранил, плюс добавил цемаха, и плюс для ху-лососов ,,мы своих не бросаем".
 показати весь коментар
 
 
был довесок...

так за довесок, санкции были, теперь вроде как снимать нужно а начеут уже не останеовятся.

Слава Зебилам, ви зробили це разом.
 показати весь коментар
 
 
С рабиновочем хорошие отношения не только у карпюка, а и богданки, и зелупана, и мертветчука. Все они вместе и каждый сам себе, рабиновочи!
 показати весь коментар
 
 
Рабинович-2014 и Рабинович-2019 - между ними очень большая разница.
 показати весь коментар
 
 
Певно в ув'язнені їх ідеологічно перепрограмовують. Після Гаді вже не дивно якщо хтось з цих бранців почне агітувати за "руССкій мір".
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні відразу після повернення у зв'язку з важким станом був госпітальозований Клих. Раніше адвокати і правозахисники неодноразового повідомляли про погіршення його здоров'я і особливо психічного стану. Думаю, що ті ж проблеми спостерігаються і в Карпюка , про свідчить його дивна заява в аеропорту. Потрібно бути готовим, що за роки ув'язнення над ними добре попрацювали спеціалісти ФСБ і результати їх роботи ми ще побачимо ...
 показати весь коментар
 
 
Вітаю усіх зебілів та зелемойш з утворенням малоросвйскої губернії.уря.
 показати весь коментар
 
 
"на самом деле он был такой майданный человек, что мама не горюй" - написал "Рабинович на Майдане", нажал "картинки" и ни одного фото с Рабиновичем на Майдане. Сразу вспомнилось - "Смело мы в бой пойдем! - И мы за вами! - И как один умрем! - Идите сами!"
 показати весь коментар
 
 
Прогуливался он там околицами с Шуфричем , а потом на ТВ сразу рассказывал,как золотил купола за свои деньги в Михайловском соборе .
 показати весь коментар
 
Карп'юка виманили на РФ пообіцявши буцімто якісь "переговори про долю Криму" і він, чи вся організація яку він представляв попалися на цей примітивний гачок.
 показати весь коментар
 
 
Певно буде щось середнє між Ківою і Гадею.
 показати весь коментар
 
 
Полку Надюхи прибывает, и суток не прошло. Судя по спискам 11 "гражданских" что освободили то там пока только по Сенцову вопросов нет. Ну может еще пару человек. Остальные либо случайные люди попавшие под раздачу ( типа старика Сизоновича ),либо гости оккупированных территорий и страны агрессора и его союзного государства во время войны ( по собственной инициативе, глупости) Ну хоть мы теперь узнаем что Рабирнович "деятель" Майдана, и революции достоинства.., а мы то думали что он уголовник рецидивист, завербованный агент КГБ ,жулик а теперь еще и пятая колонна и служка медведчука. Да уж век живи, век учись.
 показати весь коментар
 
 
Зеля віддав цінного свідка по боїнгу. А Рашка віддала купу Савченок 2.0. Ото вже втіха для зелебоб.
 показати весь коментар
 
 
алина галка А Рашка віддала купу Савченок 2.0.

Подстилка пшековская. Ты это сказала бы родственникам тех ребят, которые вернулись из пуйловского плена. В который их, кстати, запроторил мальдивский мародер.
 показати весь коментар
 
Помню . помню Желудь на Майдане шины подвозил . А Соколовский медсестрой работал .
 показати весь коментар
 
 
бил би я русскій так еже навєрна чястушку какую нібуть прідумал...
 показати весь коментар
 
Мой дедушка (94года) любит засыпать под рабиновича. Он говорит, что он нормальный еврей мужик
 показати весь коментар
 
Ну тепер ворогу України Рабіновічу підмога прибула.
 показати весь коментар
 
 
Карпюку еще многое придется осознать....а именно что он и Небесная сотня были просто расходным материалом в руках негодяев Потроха Поценюка Кллячка и в том числе Рябиновича........ума не приложу как можно найти положительную характеристику для этих паскуд!!!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору