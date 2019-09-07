 Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ВМС України.
Командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики.
Зараз хлопці проходять медичний огляд з метою визначення стану здоров'я після російської в'язниці, по завершенню огляду військові роз'їдуться по домівках на заслужений відпочинок.
З поверненням хлопці. Здоров'я вам та вашим рідним! Все буде Україна!
Телеканал передает, что украинцы позавтракали гречневой кашей и провели час на прогулке в тюремном дворике. После обеда им должны были принести книги.
"Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет", - передает телеканал слова военного ВМС ВСУ Романа Мокряка."
Нацисты в Бухенвальде нервно курят в сторонке.
Другие говорят , что уже все решено и Украину скоро поделят Европа и рашка.
Вот такие вот заробитчане в Польше ))))