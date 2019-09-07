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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВМС (420) моряки (717) нагорода (540) Воронченко (58) полонені (427)

 Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики. ФОТО

Сьогодні в аеропорту Бориспіль українським військовим морякам, які повернулися з полону, вручили нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ВМС України.

Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики 01

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики.

Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики 02

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Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики 03

Зараз хлопці проходять медичний огляд з метою визначення стану здоров'я після російської в'язниці, по завершенню огляду військові роз'їдуться по домівках на заслужений відпочинок.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147099
 
   
 Топ коментарі
 
Они офицеры, которые выполняли свой долг и не предали Украину хотя думаю было очень тяжко в плену. Абсолютно правильно что их наградили
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Ордена и звания за сдачу в плен без боя, это уже перебор. Глядя на эти плюшки и другие будут с радостью ручки вверх поднимать.
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Зраді немає спокою, не було б обміну - зрада, кацапи сидять в наших тюрмах за наш рахунок теж зрада, обміняли аби кацапи не сиділи на нашій шиї - глуха зрада!
З поверненням хлопці. Здоров'я вам та вашим рідним! Все буде Україна!
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може хтось знає , навіщо морським офіцерам кортики ? Для яких цілей , чи устав може прямо визначає правила застосування цієї зброї ?
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просто прикраса ? Краще тоді подарували б їм білі хустинки , гарненькі такі ,красиииві.
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то парадна форма - видаєця один раз коли присвоюють звання. А за шо ше один? нєпорядок
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Хлопці виконували наказ.Щодо них-крапка.А от-хто по вертикалі узгоджував цей наказ та з якою метою по такому марщруту-питань немало,а також мета-Все це необхідно з їхньою жопомогою досконало вияснити.Бо тут можуть мати місце різні варіанти,в т.ч. провокативні.
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канал Прямий - светоч журналистики. Его только соевые дегенераты смотрят и то не все
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тобто чверть фанатів Бариги сумніваються .Розлад і хитання.
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Хлопцы заслужили эти награды , все , кто достойно вели себя в плену .
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За что за что ? За сдачу в плен с оружием и судами !? А как они вели себя в плену нам не известно !? А по телеку судить - кацапская манера !!!
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"В камерах площадью полтора на два метра стоят железные кровати с матрацами и шерстяными одеялами, стены выкрашены в зеленый цвет. В скором времени пленных украинцев могут перевести в камеры с соседями - там у них будут холодильники, может быть, также телевизоры.
Телеканал передает, что украинцы позавтракали гречневой кашей и провели час на прогулке в тюремном дворике. После обеда им должны были принести книги.
"Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет", - передает телеканал слова военного ВМС ВСУ Романа Мокряка."
Нацисты в Бухенвальде нервно курят в сторонке.
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В Великую Отечественную войну за такое, как сдача в плен, причем без оказания сопротивления, как минимум 20 лет лагерей дали бы, как максимум расстрел. А у нас теперь "герои". Понятно, что руководство виновато в главной степени, послать людей в никуда.
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У порохоботов сегодня двойная нагрузка😂😂😂
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Боюсь что вся ,,нагрузка"еще только впереди!(когда всплывёт реальная цена этого освобождения)гадя не даст соврать!эйфория пройдёт и прийдёт суровая реальность.(реальность такова что зеботов уже в стойло поставили а порохоботов только предстоит поставить)вся разница между этим всем действом.так что можете уже звонить👹баканову что нашли не зелебота.🤣🖕
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Не знищуйте ворога,а здавайтеся і вас нагородять такий посил.
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Если боевой офицер или солдат добровольно сдался в плен имея все возможности защиты, герой, то Украину защищать просто будет некому. Такие герои будут драпать до Ла Манша......
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на чём?? На речных катерах??Их буксир российский ,вооружённый шестиствольными пушками,мог утопить,так как стрелять "Гюрза" при волне в 2 балла уже не может,да и удрать эти катера не в состоянии,скорость ниже кораблей 1904 года ..Думай,а потом осуждай...
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а за шо ордєна? За гєроічєскую сдачу в плєн бєз боя???
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прям заохочення українським воїнам - здавайтеся без бою - получите ордєн, звання, пенсію і нову кватіру!!! А будете сопротівлятись - смерть або каліцтво
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Тобто, для отримання нагороди, достатньо здатись у полон. Гарний приклад для інших військових.
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А вот с этим зря поспешили, а то как бы пример Гади показателен.
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Не в тему . Часто разговариваю с украинскими батраками в Польше , так вот , одни говорят что Украины нету , коров и молока тоже нет , одна химия и даже свиней уже пожрали и не держат.
Другие говорят , что уже все решено и Украину скоро поделят Европа и рашка.
Вот такие вот заробитчане в Польше ))))
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Военным дают понять, что самая успешная карьера - сдача россиянам...
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..тебе в руки дробовик и на Донбасс,повоюешь с врагом у которых в руках АКМ...
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