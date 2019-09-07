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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:моряки (717) Полозов (296) полонені (427)

 Я хочу подякувати кожному з моїх колег. Справа була складною і "токсичною", але ніхто не здригнувся, - адвокат Полозов

Справа проти українських моряків виявилася прецедентною ще й тим, що вперше в російській правозастосовчій практиці була сформована злагоджена команда адвокатів, які працювали у справі в рамках єдиної стратегії.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал адвокат украинских моряков Николай Полозов. Приводим его текст полностью.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав адвокат українських моряків Микола Полозов. Наводимо його текст повністю.

"Нарешті сталося те, за що ми боролися понад 9 місяців. 24 українські військові моряки повертаються додому.

Це стало можливо завдяки стійкості й особистій мужності самих моряків, а також роботі великої кількості людей, які практично в цілодобовому режимі денно і нощно працювали на результат.

Справа проти українських моряків виявилася прецедентною ще й тим, що вперше в російській правозастосовчій практиці була сформована злагоджена команда адвокатів, які працювали у справі в рамках єдиної стратегії.

Я хочу подякувати кожному з моїх колег за сумлінну і самовіддану роботу щодо захисту військових моряків. За те, що вони не тільки використовували необхідні юридичні інструменти для досягнення спільної мети, а й надавали суттєву психологічну підтримку своїм підзахисним.

Не секрет, що оперативники ФСБ намагалися схилити моряків визнати провину, відмовитися від єдиної позиції. Не секрет, що моряки перебували в жорстокій ізоляції всі ці 9 місяців, без побачень з рідними і без телефонних дзвінків. Єдиною можливістю для моряків дізнатися, хоча б на словах, що відбувається вдома, було спілкування з їхніми адвокатами.

Кожен з моїх колег розумів, що така справа є складною, "токсичною" і може спричинити несприятливі наслідки для захисника. Але ніхто з них не здригнувся, не виявив слабкість. Кожен наш адвокат сумлінно здійснював свої обов'язки.

Персонально хочу подякувати адвокатам нашої команди:

Сергій Бадамшин
Олег Єлісеєв
Ілля Новіков
Сергій Легостов
Марія Куракіна
Костянтин Рустемов
Олександра Маркова
Олег Бєлов
Олена Куркіна
Володимир Музюкін
Еміль Курбедінов
Еміне Авамілєва
Сергій Новіков
Гаджи Алієв
Маммет Мамбетов
Юрій Кругов
Артем Пепа
Тарас Омельченко
Едем Семедляєв
Іслям Веліляєв
Оксана Опаренко
Анастасія Саморукова
Микола Фомін
Олександр Лісовий
Петро Анашкін
Оксана Желєзняк
Тетяна Окушко
Анрі Цискарішвілі
Геннадій Федоров
Айдер Азаматов.

Шановні колеги, пишаюся вами! Ви найкращі!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "РФ и ее пособники удерживают еще много ребят в заложниках! Их имена не должны сходить с наших уст", - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147098
 
   
 Топ коментарі
 
Походу,роль в этом деле адвокатов,ничтожна. Решила все политика. Но никак не они.
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Налогоплательщики бегите роняя тапки. Этот банкет будет за ваши деньги и восстановление Донбаса и вода на шару в Крым. Чем раньше свалите тем лучше будет же для вас. Учите языки давайте детям образование и если сами не можете, хоть детей уберегите от жизни в стране которая скоро вернеться в лоно пост совка
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я хочу теж подякувати нашим адвокатам! ви зробили діло, велике. тож не зупиняйтесь. чим зможемо -допоможемо!
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признали юрисдикцию парашки в крыму, что мол наши моряки нарушили границу, и по ним все ещё идет суд, корабли не отдали
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Таким как ты надо презервативы дарить, чтобы не размножались...
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ВЫ ДУМАЛИ ЭТО ВСЕ? "В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО" А ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ЭТУ УЖАСНУЮ ВОЙНУ ЗАКОНЧИТЬ-НО НАДО ПЕРЕД КАЦАПАМИ КАПИТУЛИРОВАТЬ ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ ИЛИ УКРАИНА ИЛИ МАЛОРОССИЯ -В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО-
В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.
Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».
Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».
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Налогоплательщики бегите роняя тапки. Этот банкет будет за ваши деньги и восстановление Донбаса и вода на шару в Крым. Чем раньше свалите тем лучше будет же для вас. Учите языки давайте детям образование и если сами не можете, хоть детей уберегите от жизни в стране которая скоро вернеться в лоно пост совка
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Ну и пусть хотят. Это ж такое дело... А по факту хер им будет на кацапское рыло.
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В России еще много украинских граждан в заложниках. Да и наловить новых в Крыму среди татар не проблема. Если сейчас не выполним их условия, то больше никого не отпустят.
А выполнение этих условий - это капитуляция.
В общем, куда ни кинь, везде клин.
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Походу,роль в этом деле адвокатов,ничтожна. Решила все политика. Но никак не они.
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Передачі носити, чи листа передати, нащо 30 чоловік.
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3-4 плюс секретарі, ну не працює там адвокатська система.
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Слушала интервью И.Новикова - они ходили каждый к своему подзащитному ежедневно, не зная пустят ли их. Чаще всего напрвсно - их не пускали. Но не предупреждали сразу, а мурыжили адвокатов по несколько часов.
Но те все равно ходили каждый день
Не знаю всех адвокатов, но словам Новикова доверяю - это не москаль
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Хз, 30 адвокатів і вони реально думають що допомогли звільнити хлопців?
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Можливо, але ця робота була приречена в країні де ручна юридична система, от як вважаєш, якби їх було 5 то наших би не обміняли?
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Махнути рукою - не докладати ніяких зу­силь для досягнення мети, зневіритися. Перестати звертати увагу на щось або когось.
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Не удевлюсь если в ближайшем будующем, начнутся судебные процессы за попытки поссорить два братских народа.
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Да, вы добросовестно отмазали и своего *****, и своих казламордых соплеменников от морских санкций, не более...
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Адвокатов за такие заслуги нужно посадить вместо моряков .
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Так, теперь Полозову осталось отдать собаку, которая была с моряками в момент задержания! Да да, мы не забыли )
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пес цей, я зустрічав інфу, вже в когось з батьків моряків.
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