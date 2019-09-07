 Я хочу подякувати кожному з моїх колег. Справа була складною і "токсичною", але ніхто не здригнувся, - адвокат Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал адвокат украинских моряков Николай Полозов. Приводим его текст полностью.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав адвокат українських моряків Микола Полозов. Наводимо його текст повністю.

"Нарешті сталося те, за що ми боролися понад 9 місяців. 24 українські військові моряки повертаються додому.

Це стало можливо завдяки стійкості й особистій мужності самих моряків, а також роботі великої кількості людей, які практично в цілодобовому режимі денно і нощно працювали на результат.

Справа проти українських моряків виявилася прецедентною ще й тим, що вперше в російській правозастосовчій практиці була сформована злагоджена команда адвокатів, які працювали у справі в рамках єдиної стратегії.

Я хочу подякувати кожному з моїх колег за сумлінну і самовіддану роботу щодо захисту військових моряків. За те, що вони не тільки використовували необхідні юридичні інструменти для досягнення спільної мети, а й надавали суттєву психологічну підтримку своїм підзахисним.

Не секрет, що оперативники ФСБ намагалися схилити моряків визнати провину, відмовитися від єдиної позиції. Не секрет, що моряки перебували в жорстокій ізоляції всі ці 9 місяців, без побачень з рідними і без телефонних дзвінків. Єдиною можливістю для моряків дізнатися, хоча б на словах, що відбувається вдома, було спілкування з їхніми адвокатами.

Кожен з моїх колег розумів, що така справа є складною, "токсичною" і може спричинити несприятливі наслідки для захисника. Але ніхто з них не здригнувся, не виявив слабкість. Кожен наш адвокат сумлінно здійснював свої обов'язки.

Персонально хочу подякувати адвокатам нашої команди:

Сергій Бадамшин

Олег Єлісеєв

Ілля Новіков

Сергій Легостов

Марія Куракіна

Костянтин Рустемов

Олександра Маркова

Олег Бєлов

Олена Куркіна

Володимир Музюкін

Еміль Курбедінов

Еміне Авамілєва

Сергій Новіков

Гаджи Алієв

Маммет Мамбетов

Юрій Кругов

Артем Пепа

Тарас Омельченко

Едем Семедляєв

Іслям Веліляєв

Оксана Опаренко

Анастасія Саморукова

Микола Фомін

Олександр Лісовий

Петро Анашкін

Оксана Желєзняк

Тетяна Окушко

Анрі Цискарішвілі

Геннадій Федоров

Айдер Азаматов.

Шановні колеги, пишаюся вами! Ви найкращі!"

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