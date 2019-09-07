 Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кривоноса в Фейсбук.

"Зранку діти пішли до школи і дитсадків, студенти до вишів, дорослі на роботу, а в цей час там на Сході розвідники чітко і професійно роблять свою роботу, яку мало хто бачить, мало хто знає, але без них армія і держава - сліпа, глуха і безпорадна.

Розвідники завжди чітко і професійно робили та роблять свою справу на всіх рівнях від солдата до генерала. Дуже часто нашу інформацію не слухали, не читали, не сприймали навіть в 2014 році. Чому? Час і слідство розставить "крапки над і"!

Розвідка чітко і своєчасно доповідала про Крим, про Іловайськ, про Дебальцеве. Просто хтось із керівників не міг своєчасно прийняти рішення...

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Дуже хотілось би, щоб сотні тих розвідників кого забули нагородити - були нагороджені! На жаль поки це здійснити було важко, бо генерали намагались викреслити це, сподіваючись, що так забудеться. Марно, бо всі знають, всі пам‘ятатають..." - підкреслив заступник секретаря РНБО.

"Розвідник це не просто професія, це стиль життя!! Гордий тим, що більшість своєї служби служив у розвідці!!!! Зі святом, мої шановні друзі і колеги!!!!!", - написал Кривонос.





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