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 Політика України
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Все про:армія (2552) розвідка (1449) Кривонос Сергій (32)

 Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос привітав українських військових розвідників із професійним святом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Кривоноса в Фейсбук.

"Зранку діти пішли до школи і дитсадків, студенти до вишів, дорослі на роботу, а в цей час там на Сході розвідники чітко і професійно роблять свою роботу, яку мало хто бачить, мало хто знає, але без них армія і держава - сліпа, глуха і безпорадна.

Розвідники завжди чітко і професійно робили та роблять свою справу на всіх рівнях від солдата до генерала. Дуже часто нашу інформацію не слухали, не читали, не сприймали навіть в 2014 році. Чому? Час і слідство розставить "крапки над і"!
Розвідка чітко і своєчасно доповідала про Крим, про Іловайськ, про Дебальцеве. Просто хтось із керівників не міг своєчасно прийняти рішення...

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Дуже хотілось би, щоб сотні тих розвідників кого забули нагородити - були нагороджені! На жаль поки це здійснити було важко, бо генерали намагались викреслити це, сподіваючись, що так забудеться. Марно, бо всі знають, всі пам‘ятатають..." - підкреслив заступник секретаря РНБО.

"Розвідник це не просто професія, це стиль життя!! Гордий тим, що більшість своєї служби служив у розвідці!!!! Зі святом, мої шановні друзі і колеги!!!!!", - написал Кривонос.

Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом 01
Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147097
 
 
 Топ коментарі
 
Ставленик пети работает с "клоуном". Петикантропы в ступоре.
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Ребята показали себя в деле цемаха. Молодцы. А еще они показали,шо раха,это все таже дряхлая старуха,которая претендует на золотую рыбку. Незаслуженно распиаренная.
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Видача Цемаха - це охмуєнне привітання розвідників, блть.
Я б сказав, вагомий привід когось "нагодувати мацою" (не буду називати імен).
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Вибачте,а Кривонос це той що замість Свинарчука?
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Ставленик пети работает с "клоуном". Петикантропы в ступоре.
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Ты точно Петякантроп. Зеленский ещё до назначения Кривоноса замом СНБО, знаком с Кривоносом и помогал его Кировоградскому спецназу.
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Зеленский помагал Кировоградскому спецназу?)))
Пеши уже шо спецназ помагал зеленскому воевать русню.
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чем помогал поведай я хоть соседей посмешу Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом - Цензор.НЕТ 9506
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Удачи вам ребята. И успехов во славу Украины!
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разведка це, когда бог не выдаст, а свыня не съест Разведчик - это не просто профессия, это стиль жизни, - Кривонос поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 4100
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И когда новый говнокомандующий не предаст, как с делом Цемаха.
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и в честь праздника отпустили бабу , которая подорвала Хараберюша . Знаково.
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Обычно все самые страшные преступления совершаются всего лишь тупыми исполнителями
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так надо было её убить " при попытке к бегству " , и крутить видео месяц по всем центральным каналам ТВ , чтобы все знали , что ждёт пуля , а не обмен
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Сьогодні день української військової розвідки.

Наших розвідників та спецслужбістів сьогодні зробили разом!
На Росію відпустили Юлію Просолову, ту, що підірвала у Маріуполі українського контррозвідника Полковника Хараберюша. Її вина була повністю доведена, підкріплена відеодоказами. Крім того, з СІЗО був випущений Володимир Цемах, що причетний до збиття малазійського боїнга МН-17. Це людина, яку наші розвідники вивезли з окупованої території під ризиком власного життя і здоров'я.

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Не желаешь посидеть в тюряге вместо морячков? Ведь это твой барыга их всех сдал в плен и теперь приходится их вытаскивать такими методами! Не хочешь эту соевую блевотину прочитать родителям моряков? Какое же ты говно!
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Родственникам Шаповала и Хараберюша это напиши
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Ребята показали себя в деле цемаха. Молодцы. А еще они показали,шо раха,это все таже дряхлая старуха,которая претендует на золотую рыбку. Незаслуженно распиаренная.
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Дряхлая старуха взяла себе Крым и строит там автобаны. К слову. Дело Цемаха скоро перевернут с ног на голову. Да - и вспоминается постановка убийства Бабченко.
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Взяла у слабого и от нее зависимого,поколениями. Это не блеск, а рыбъя чешуя. Которая опадет,если за нее возьмутся сербезные люди.
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Кривоноса в СНБО в начале мая назначил Порошенко, Зебеня уволил всех, а его не трогает, боится - бо иначе путч, стадион, гиляка!
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Уже доллар по стописят и петины диваные войска взяли банковую,а ты все тут на цензоре Клаву трешь))))
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к слову о разведчиках и "божьей росе"

Разведчик - это не просто профессия, это стиль жизни, - Кривонос поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 6138
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Были пойманы на концерте 15 шпионов, одна уборщица и один Б*гдан, то есть два дворника. Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом - Цензор.НЕТ 4282
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Видача Цемаха - це охмуєнне привітання розвідників, блть.
Я б сказав, вагомий привід когось "нагодувати мацою" (не буду називати імен).
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Розвідник - це не професія, а стиль життя, - промовив тост Штірліц. І подумав, чи не сказав чогось зайвого.
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Згадалося гуморне прислів'я: "морда в грязи, в жопе ветки - мьі работаем в разведке" Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом - Цензор.НЕТ 172 Окрім жартів, ці умови - ще не найекстремальніші для розвідників.
Приєднуюсь до привітань. З Днем Бійця Невидимого Фронту! Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом - Цензор.НЕТ 5707
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Про розвідників - рекомендую усім, хто цікавиться темою, почитати "Лабіринт", мемуари шефа СД Вальтера Шелленберга.
Це жодного разу не сухі нудні мемуари - читається як захоплюючий шпигунський роман, тільки це реальні події.
Ще й допоможе розібратися з багатьма тонкощами подій 1933-1945 років.
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