 "РФ і її пособники утримують ще багатьох хлопців у заручниках! Їхні імена не повинні сходити з наших вуст", - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав глава МВС Арсен Аваков, який був присутній на зустрічі літака зі звільненими українцями в Борисполі.
"Не той літак назвали "Мрія"!
Наші нарешті вдома! Важливий та щасливий день для України!
РФ та її посібники тримають ще багато хлопців у заручниках!Їх імена не мають сходити з наших вуст. Одного дня ми вітатимемо їх усіх на рідній землі! З поверненням!Україна переможе!
Слава героям!"
новичокчай.
🙃
2 год · "Мы обменяли людей на нелюдей".
Нет. Обменяли людей на сдачу того, за что отдали жизни тысячи других людей. А нелюди просто пошли в комплекте.
Флаги сепаров и РФ над Станицей Луганской вместо флага Украины - вот цена. Жизни людей, отданные за украинский флаг над Станицей Луганской, теперь ничего не стоят. И это только первый транш. Впереди ведь много интересного - вода в Крым, отказ от долгов Газпрома, флаги сепаров над еще каким украинским городом, какой потребуют.»
Как показывает практика, всегда за личиной добрячков прячутся ублюдки. Особенно если они показательно-христанутые.
Даже комми "благородней" были(не скрывали шо они людоеды).
Если ошибаюсь = буду "гореть вечно"
Не сомневаюсь, что Зеленский выполнит все хотелки Путина. Потому что именно за это проголосовали 73%. Ни у одного зебила ничего в душе не дрогнет, не ждите этого. Потому что суверенитет и независимость Украины для любого из них - ничего не стоящая условность. Они согласны, чтоб была независимость, при условии, что эта независимость не мешает с комфортом смотреть "Сватов"
Реально, такое впечатление!
И за кого? За моряков, которых Уйло и так БЕЗ УСЛОВИЙ отдать должен был!
В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.
Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».
Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».
"Уряд (Нідерландів) даремно намагався дійти до найвищого рівня керівництва, намагаючись переконати Україну, що Цемах не повинен бути частиною більшого обміну в'язнями", - цитує видання лист Блока.