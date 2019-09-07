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 Політика України
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Все про:Аваков (1234) обмін (458) полонені (427)

 "РФ і її пособники утримують ще багатьох хлопців у заручниках! Їхні імена не повинні сходити з наших вуст", - Аваков

Російська Федерація і її поплічники утримують ще багатьох українців у заручниках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав глава МВС Арсен Аваков, який був присутній на зустрічі літака зі звільненими українцями в Борисполі.

"Не той літак назвали "Мрія"!

Наші нарешті вдома! Важливий та щасливий день для України!
РФ та її посібники тримають ще багато хлопців у заручниках!Їх імена не мають сходити з наших вуст. Одного дня ми вітатимемо їх усіх на рідній землі! З поверненням!Україна переможе!
Слава героям!"

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РФ і її пособники утримують ще багатьох хлопців у заручниках! Їхні імена не повинні сходити з наших вуст, - Аваков 01
РФ і її пособники утримують ще багатьох хлопців у заручниках! Їхні імена не повинні сходити з наших вуст, - Аваков 02
РФ і її пособники утримують ще багатьох хлопців у заручниках! Їхні імена не повинні сходити з наших вуст, - Аваков 03
РФ і її пособники утримують ще багатьох хлопців у заручниках! Їхні імена не повинні сходити з наших вуст, - Аваков 04
РФ і її пособники утримують ще багатьох хлопців у заручниках! Їхні імена не повинні сходити з наших вуст, - Аваков 05
РФ і її пособники утримують ще багатьох хлопців у заручниках! Їхні імена не повинні сходити з наших вуст, - Аваков 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147095
 
   
 Топ коментарі
 
Твой президент и его компания это гопники .
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Закройте в сизо Медведчука и его жену и Путин поменяет их на граждан Украины
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А что там с нашими кораблями, которые ботоксный должен быть вернуть вместе с моряками, если бы клоуну не захотелось попиариться на фоне стремительного падения рейтинга?вы даже их вернуть не можете...
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Я уверен что Президент и его команда освободят всех узников Кремля.
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Твой президент и его компания это гопники .
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95 квартал в Кривом Роге - квартал гопоты и наркоманов
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та иди уже в столовую, там Пригожин как раз жрет новичок чай.
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Ты задолбал уже. Какой язык по счету сменил,полируя зелину задницу? Или он у тебя титановый.
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Шо, зроблять путіну феєричний колективний мінєт, і он растаєт ?
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Аваков- Министр, обеспечивший честные и демократические выборы.
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Закройте в сизо Медведчука и его жену и Путин поменяет их на граждан Украины
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ПУТЕН НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ТРОГАТЬ МЕДВЕДЧУКА -А РАЗВЕ КЛОУН ОСЛУШАЕТСЯ???
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низзя! Он пригрозил, чтоб и не думали такого!
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А что там с нашими кораблями, которые ботоксный должен быть вернуть вместе с моряками, если бы клоуну не захотелось попиариться на фоне стремительного падения рейтинга?вы даже их вернуть не можете...
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*****... "Клоуну" надо вас идиотов невменяемых на корабли обменять.
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Возврат кораблей предусмотрен в решении морского трибунала, за невыполнение которого он насыпет очень ужасных санкций, ну по крайней мере так говорят порохоботы. Ждем, срок выполнения до 7 сентября - сегодня как раз 7-е сентября.
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твой зекретин помог пуйлу обойти трибунал - так что безмозглые зебилы преступники наравне с даунбасцами,которые орали -путенвведи
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Светлана Самборска
2 год · "Мы обменяли людей на нелюдей".

Нет. Обменяли людей на сдачу того, за что отдали жизни тысячи других людей. А нелюди просто пошли в комплекте.
Флаги сепаров и РФ над Станицей Луганской вместо флага Украины - вот цена. Жизни людей, отданные за украинский флаг над Станицей Луганской, теперь ничего не стоят. И это только первый транш. Впереди ведь много интересного - вода в Крым, отказ от долгов Газпрома, флаги сепаров над еще каким украинским городом, какой потребуют.»
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Ну да. Я аж бегом поверил шо Аваков - очень добрый.
Как показывает практика, всегда за личиной добрячков прячутся ублюдки. Особенно если они показательно-христанутые.
Даже комми "благородней" были(не скрывали шо они людоеды).
Если ошибаюсь = буду "гореть вечно" "РФ и ее пособники удерживают еще много ребят в заложниках! Их имена не должны сходить с наших уст", - Аваков - Цензор.НЕТ 4253
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рюкзак опять прохудился "РФ и ее пособники удерживают еще много ребят в заложниках! Их имена не должны сходить с наших уст", - Аваков - Цензор.НЕТ 6138
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Станица луганская... Флагов наших нет, зашла сепарня, поздравляю
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КАЖИСЬ КЛОУН НАЧИНАЕТ ОТКРЫВАТЬ СВОЕ ИСТИННОЕ ЛИЦО
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«Светлана Самборска 3 год · Вчера мне один зебил рассказывал, что проклятый Порошенко отправил моряков в плен. Украинские корабли, по его мнению, не должны ходить в своих водах, чтоб не раздражать Путина. Суверенитет, понятное дело, для зебила - пустой звук, а защита независимости Украины - это "глупо идти с палкой на медведя". И это не частный случай. Они такие все. Они лицемерно лепят на себя, на аватарки цвета украинского флага, а идут проголосовать за "отстаньте от нас со своей войной, верните Киркорова".

Не сомневаюсь, что Зеленский выполнит все хотелки Путина. Потому что именно за это проголосовали 73%. Ни у одного зебила ничего в душе не дрогнет, не ждите этого. Потому что суверенитет и независимость Украины для любого из них - ничего не стоящая условность. Они согласны, чтоб была независимость, при условии, что эта независимость не мешает с комфортом смотреть "Сватов"
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На цензоре сегодня траур, как и на 5-м канале и на ПРЯМОМ?
Реально, такое впечатление!
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Авакав,ярош,парашенко и им подобные не те люди,чьи губы должны произносить такие слова. Вы мусор на смитнику истории Украины.
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Угу... а обменивать-то и НЕ НА КОГО - всех нужных Уйлу преступников ОТДАЛИ!
И за кого? За моряков, которых Уйло и так БЕЗ УСЛОВИЙ отдать должен был!

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Обмен украинских #заложников на русских #террористов. Вместо того, чтобы также захватить какой нибудь русский корабль и обменять на украинских моряков, #Зеленский предпочел пиар-шоу и выдал #Путину убийц и главного свидетеля по путинскому теракту против малазийского #Боинга
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А у рюкзакова сало с пуза не сходит,а только прирастает.
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Идя на уступки террористов, все прекрасно понимают, что помогают им запускать конвеер. Одних обмениваем на ключевых международных подозреваемых, за других прийдется расплачиваться национальными интересами вплоть до суверинитета страны. Ведь мы только будем подстегивать азарт террористов наловить еще больше потенциальных жертв для последующего обмена. Сфабриковать обвинение в шпионаже, ДРГ, подготовке покушения на луноликого и проще это для ФСБ вообще не проблема.
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ВЫ ДУМАЛИ ЭТО ВСЕ? "В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО" А ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ЭТУ УЖАСНУЮ ВОЙНУ ЗАКОНЧИТЬ-НО НАДО ПЕРЕД КАЦАПАМИ КАПИТУЛИРОВАТЬ ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ ИЛИ УКРАИНА ИЛИ МАЛОРОССИЯ -В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО-
В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.
Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».
Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».
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Аваков-главный агент нерусской ТКК(Тайной Канцелярии Кремля) остался на своем посту.Убийца С.Билого и О.Бабаева расправился в Одессе с главной опасностью для Кремля "Союзом за Обьединения 3 Славянских Государств" , а нач.полиции г.Одессы переправил за кордон.Его наверно уже нет в живых.КТО ВЫБИРАЛ АВАКАОВА ВООБЩЕ? И что он натворил на Мейдане в 2014г,что это скрывают?
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Нідерланди після обміну: ми просили Україну не видавати Цемаха Росії
"Уряд (Нідерландів) даремно намагався дійти до найвищого рівня керівництва, намагаючись переконати Україну, що Цемах не повинен бути частиною більшого обміну в'язнями", - цитує видання лист Блока.
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Угу. Мы их будем помнить вечно. Правда никто даже не знает их имена так как простолюдинов АТОшников попавших в плен еще в 2014 никто не раскручивал в СМИ, просто называем как пропавшие безвести.
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