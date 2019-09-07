 "РФ і її пособники утримують ще багатьох хлопців у заручниках! Їхні імена не повинні сходити з наших вуст", - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав глава МВС Арсен Аваков, який був присутній на зустрічі літака зі звільненими українцями в Борисполі.

"Не той літак назвали "Мрія"!

Наші нарешті вдома! Важливий та щасливий день для України!

РФ та її посібники тримають ще багато хлопців у заручниках!Їх імена не мають сходити з наших вуст. Одного дня ми вітатимемо їх усіх на рідній землі! З поверненням!Україна переможе!

Слава героям!"

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