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 Політика України, За кордоном
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 Нідерланди офіційно вимагають від РФ видачі терориста Цемаха

Нідерланди офіційно зажадали від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, щойно той приземлився у "Внуково" разом з іншими обміняними особами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Insider.

Офіційний представник МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого: "Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання коментує не МЗС, а Тетяна Москалькова. Коли його правовий статус буде визначений - тоді звертайтеся до нас".

Уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова заявила: "Цемах залишається обвинуваченим у справі, яку Україна поки не закрила. Відповідно до чинного законодавства він може свідчити через відеозв'язок, або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися в Росію. Про вимогу Голландії про видачу мені невідомо, з цим питанням слід звертатися в Генпрокуратуру".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147094
 
   
 Топ коментарі
 
Бо блазень знову пробив чергове дно...
Нидерланды официально потребовали от РФ выдачи Цемаха. МИД молчит - Цензор.НЕТ 3065
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гламурненько. Особенно на фоне зелиных заяв шо он все порешал с какими-то "мировыми лидерами" и им цемах был не нужен)
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А по какому праву украинские граждане вообще были выданы РФ?
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Уж очЄнь пА душе Аказались ********** дЄньги...
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Нидерланды официально потребовали от РФ выдачи террориста Цемаха



значится ентот ценмах усетаки нужон был??

а то журналисня по каналам развернула треп про молнинужен все за 5 лет и без ценмахера нашли.

но неет, требуют взад ценмаха.

что дальше??
понятно что,
ценмаха расея не дает в нидергланды,
нидергланды сообщают, что мол нету ценмаха-основного свидетеля-них не льзя апределить хто стрелял.

и замораживают дело-суд на 100 лет аж поека избирантели через 100 лет не потребуют расследовать енто дело и без ценмаха.

енти официальные нидергланды за 5 лет них не нашли бы совсем, если бы любители из беликета не нашли бы сами.
скрывать было нельзя, поентому типа назначили суд.
на 2020 год аж - на 6 год после сбития.

кароче многоходовка - договорняк расеи-нидергландов.

ахаха

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А ШЬто по этАму поводу скжЬЄт тАварДРищЬ *****? Нидерланды официально потребовали от РФ выдачи террориста Цемаха - Цензор.НЕТ 9689
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Наши молодцы ! Подставили путькина ...
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Правовой статус - живой труп. Пока живой...
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Зомби - это когда умер, а потом пошёл. Этот пока ходит, но ещё не умер. Но это пока...
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И наших вернули и Ху.лу проблему создали.
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***** создали проблему? Ты правда так думаешь? Нідерланди офіційно вимагають від РФ видачі терориста Цемаха - Цензор.НЕТ 3062 Ню-ню!!!
Лично я уверен что сегодня ***** решил очень много своих проблем и сейчас за столом жрет водку с Лавровым и ржут над нами.
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Зараз вам поясню. Закрийте роти, вічнониючи люди. Я не підтримую Зеленського, але скажу вам! Україні далеко до ЄС чи НАТО, тому зараз наша мета - закінчити війну та піднімати економіку, тому хочу сказати, що ми не маємо бути підстилкою Росії, США чи країн ЄС, в нас є своя позиція - позиція незалежної Україні. Я розумію, що ви скептично відноситесть до нашого теперішньго Президента, але ще не час казати, що він поганий, бо, насправді, ми багато, чого не знаємо, що відбувається у владі. До речі, якщо вам не подобається Зеленський донесхочу, то виходьте на майдан!
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Спасибо мил человек! Мы оказывается все бестолковые! Ничего не понимаем! Шож вы падлы с нацжонами скакали? Шож вы козьи морды про Вальцмана забыли? Шож вы про Иловайск вспоминаете, а про 4 повестки и турне по Московии в 14 забыли?
*********(с)
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Похоже из-за Цемаха Путлер и пошел на обмен. Спасибо парням которые смогли его захватить на вражеской территории.
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Какие претензии могут быть к Украине? Мы помогли у сидетя взять показания всем кто этого хотел. Удерживать его до суда не имеем права. Пусть голандцы этим занимаются, как его тащить на суд.
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_Свидетель? ***********... Измена родине, война против Украины в составе войск оккупантов - свидетель... И это не считая Боинга. Иди ты *****, выползень!
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с таими расплывчатыми обвиениями можно садить кого угодно, даже тебя.
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А как бы ты хотел вытащить парней из рашинского плена?!
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Саме так і здаються в полон....
Піднімайте руки в гору, шановні українці, пейсаті зелені сопляки просрали нашу Україну.
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Нідерланди офіційно вимагають від РФ видачі терориста Цемаха - Цензор.НЕТ 2398

Я думаю Украина надолго потеряла поддержку Нидерландов. Они нам еще етого Цемаха припомнят.
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втдели мы эту поддржку в ихнем реферндуме, с такими друзьми врагов ненужно.
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А она была, эта поддержка? С такими друзьями и врагов не надо.
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***** не Зеленский и не Парашенко своих не сдает.
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в нас є своя позиція - позиція незалежної Україні.

ху-лу расскажи это.
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С УКРАИНЦАМИ ФСБ-ШНИКИ ОБЩАЮТСЯ -ВОТ УМОРА -НУ НЕЗЯ БЫТЬ ТАКИМИ НАИВНЫМИ
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ЦЕЛОХА УЖЕ ПРИКОПАЛИ ВМЕСТЕ С ПСКОВСКИМИ СВИНОДЕСАНТНИКАМИ!
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А если бы мы его голландцам выдали, то смотрел бы ТВ в свой камере, с тюльпанами за окном, учил бы английский и голландский языки, макеты пассажирских самолётов в камере изготовлял бы, опять таки хорошее питание....
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Я буду долго ржать когда завтра Цемах по Раша-ТВ будет рассказывать как он является агентом Киева и как Киев поручил ему сбить Боинг чтобы подставить Рашку.
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И нах он им нужен. "Не видел, не знаю, я мимокрокодил. И ваще тётка моей соседки по гаражу говорила, что это был лётчик Волошин в костюме Бэтмэнсона".
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От мертвого осла уши они получат. Проср@ли свидетеля.
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Судя по тому как Нидерланды шестой год плюхаются с расследованием уголовного дела, они не горят желанием портить отношения с Путлером и еще долго будут тянуть эту резину.

Кстати, недерландские депутаты в полном составе проголосовали в Европарламенте за возвращение в ПАСЕ делегации Рашки.
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мы еще с ними не рачситались за ихний референдум
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НУ ВОТ ПУСТЬ ТЕПЕРЬ И ПРОСЯТ ИХ ОТДАТЬ ЦЕЛОХА! ОНИ ЖЕ ТАМ ОРАЛИ В ПАСЕ НАМ НУЖЕН ДИАЛОГ, ПУСТЬ ВЕДУТ ДИАЛОГ, ТОЛЬКО РАШКАСТАН НАСРЕТ ИМ НА ГОЛОВУ!
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Так и подумал, что следующим шагом выдача. Интересно в интерпол попадет ... ?
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Не попадёт. Я гарантирую это! Европа категорически не хочет делать путлеру плохо.
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Цемох скоро станет звездой новостных лент, где он будет вещать, как его принудили к признательным показаниям. Прокуратора РФ ещё формально откроет дело на основании его показаний и подаст требование о выдаче неких лиц, которые принуждали его дать эти признания, чтобы скрыть истинных виновников в катастрофе малайзийского Боинга. Как-то так.
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Честно? Не знаю! Не верю не тем ни другим. И допускаю, что могли сбить и те и другие. У меня только единственный вопрос, который, извиняюсь за каламбур, не вызывает вопросов - почему не было перекрыто небо над районом боевых действий?
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А если суд признает ********* виновным?Признаешь вас страной-террористом?Или скажешь шо на расиюшку опять наговаривают?😂🌷
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Ну вот, нормальный расклад - теперь это их головная боль, пусть со своими дружбанами в РФии решают вопросы, через ПАСЕ, это же так круто и по европейски!!!
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ВЫ ДУМАЛИ ЭТО ВСЕ? "В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО" А ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ЭТУ УЖАСНУЮ ВОЙНУ ЗАКОНЧИТЬ-НО НАДО ПЕРЕД КАЦАПАМИ КАПИТУЛИРОВАТЬ ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ ИЛИ УКРАИНА ИЛИ МАЛОРОССИЯ -В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО-
В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.
Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».
Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».
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Это Путин лоханулся с Цемахом.

Надо было выбросить из самолета и сказать, что сам сошел, когда над ЛУГАНДОЙ пролетали. Нідерланди офіційно вимагають від РФ видачі терориста Цемаха - Цензор.НЕТ 3253
А теперь не отвертишься, в раше он, на фото видно
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Ну що парашасоси? Черговий раз обісралися? Україна віддала терориста бо сама не могла видати свого громадянина на трибунал, і тепер виходить - піставили Мордор. Пуйло якщо його не віддасть , то буде укривачем міжнародного злочинця... А це додаткові санкції.
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ОТ ЄТА ПОВОРОТ. 😂😅😂
НИЮЧА ПРАХОСКОТИНА НАВІТЬ НЕ ПОМІТИЛА ШО ТОГО ЦЕМАХА В УРАЇНІ ГОЛАНДСЬКІ СЛІДЧІ ВЖЕ ДОПИТАЛИ, ТА ШО ВІН ХТІВ СКАЗАТИ ТО ВІН УЖЕ СКАЗАВ.
НИЮЧА ПРАХОСКОТИНА НАВІЬ НЕПОМІТИЛА ТОГО ФАКТУ ШО ДВА МІСЯЦІ ГОЛАНДІЯ АЖ НІЯКИХ ПРТЕНЗІЙ І ВИМОГ ЩО ДО ЦЕМАХА НЕ ВИСТАВЛЯЛА.
НИЮЧА ПРАХОСКОТИНА, КЕРУЄМА ІЗ КРЕМЛЯ НАВІТЬ НЕ ПОМІТИЛА ЯКИЙ ГОЛ ЗАГНАЛИ УКРАЇНА РАЗОМ З ГОЛАНДІЄЮ У ВОРОТА КРЕМЛЯ, У ЯКОГО НЕМА АЖ НІЯКИХ ПДСТАВ НЕВІДДАВАТИ ГРОМАДЯНИНА ІНШОЇ КРАЇНИ, А БОЖ ТЕРМІНОВО НАДАВАТИ ЦЕМАХУ ГРОМАДЯНСТВО рфІЇ. АЛЕ Ж ТОДІ ДО СБИТТЯ БОІНГА АВТОМАТИЧНО СТАНОВИТЬСЯ ПРИЧЕТНИМ ГРОМАДЯНИН рфІЇ, І ЦЕ ВІДКРИТО НА ВЕЬ СВІТ. 😂😅😂
БРАВО, ГЕНІАЛЬНО. ЯК БИЖ ТО ОТАКИМ ,,КЛОУНОМ" БУВ І ПІДРО ПАРАШОНКА, ТО І ВІЙНА БИ ЙШЛА ЗОВСІМ ЗА ГІНШИМ СЦЕНАРІЄМ. 😈😈😈
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чувак,пиши более крупным шрифтом,бо тебя ниуя не видно..
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Красавчики. Предварительно взяли интервью и отдали как материал. Теперь если рф не захочет выдавать - значит 100% берет вину на себя. Ход конем)
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Вот паскуды эти Нидерландцы,почему не требовали выдачу этого ценного кренделя от Украины и создали ситуацию для злоязыцих обвинять и паплюжить новую власть в Украины.
Что до сегодня Цемах небыл ценным свидетелем?
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_Оно - участник преступлений, обвиняемый, а не просто свидетель! Типа просто мимо проходил...
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Цемах гражданин Украины, его власти Украины выдать не могут по Конституции запрещено
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...так же как и на украинцев-предателей,кацапских осведомителей и работающих на ФСБ.Но о них Вы почему-то молчите и не возмущаетесь а наши настоящие украинцы дак должны были сидеть в кацапских застенках.И тогда бы Вы снова возмущались что власть нихера не делает для их освобождения.
И рыбку сьесть и ***** сесть никах не получится.
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Я, чет не пойму этой процедуры. Есть люди совершившие уголовные преступления на территории моей страны. Почему УК уже не работает в их отношении? Думаю, это первый шаг к не законной амнистии террористов с территории ОРДЛО. Пренебрежение закона, шаг к слабости государства.
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после слов "не пойму" мог не продолжать.
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Видимо не сильно нужен, раз с Украины не требовали, а с Рашки требуют, зная наверняка, что те не выдадут.
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А если не выдадут... Проведите реХферендум, об исключении РФ из ПАСЕ, ООН, арестуйте все имущество и вклады россиян в Нидерландах, запретите заходы их судов и лайнеров в свои порты и аэропорты ну и дальше по списку... Вам и карты в руки ( шмаркачи, на что вы вообще способны)
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_Угу... уже бугут выполнять. Эти ничтожества скорей ещё Боинг своих граждан отдадут путлеру на расстрел.
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Похоже что его таки выдадут Нидердандам, но без ногтей, без ушей и без языка. Вместо рук будет две культи - нате вам вот это вот самое...тело. Но то что обменяли правильно. Взяли показания и под зад домой на расею.
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Вот чисто по закону. Другой стране для осуществления уголовного преследования не могут быть выданы граждане РФ, коим Цемах не фига не является. Кремляди в глубокой заднице. Выдадут - подымут вой возлюбители рускага мира, что своих сливают, не выдадут - означает, что заведомых террорюг в наглую прячут, помрёт быстро в жутких корчах - значит, неудобного свидетеля убрали. Цугцванг, однако...
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Ворог та узурпатор Зеленський врятував своїх керівників у Кремлю віддавши їм Цемаха - головного свідка у справі МН17 та допоміг вирішити діло з Морським трибуналом.
Так виглядає капітуляція будь якою ціною.
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так это и есть план кремля - за каждую угрозу парашки украина должна что-то отдать, для этого и затевалась война. когда все требования куйла будут выполнены, война закончится, высшая ценность же зели нестрелять.
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