 Нідерланди офіційно вимагають від РФ видачі терориста Цемаха

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Insider.
Офіційний представник МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого: "Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання коментує не МЗС, а Тетяна Москалькова. Коли його правовий статус буде визначений - тоді звертайтеся до нас".
Уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова заявила: "Цемах залишається обвинуваченим у справі, яку Україна поки не закрила. Відповідно до чинного законодавства він може свідчити через відеозв'язок, або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися в Росію. Про вимогу Голландії про видачу мені невідомо, з цим питанням слід звертатися в Генпрокуратуру".
значится ентот ценмах усетаки нужон был??
а то журналисня по каналам развернула треп про молнинужен все за 5 лет и без ценмахера нашли.
но неет, требуют взад ценмаха.
что дальше??
понятно что,
ценмаха расея не дает в нидергланды,
нидергланды сообщают, что мол нету ценмаха-основного свидетеля-них не льзя апределить хто стрелял.
и замораживают дело-суд на 100 лет аж поека избирантели через 100 лет не потребуют расследовать енто дело и без ценмаха.
енти официальные нидергланды за 5 лет них не нашли бы совсем, если бы любители из беликета не нашли бы сами.
скрывать было нельзя, поентому типа назначили суд.
на 2020 год аж - на 6 год после сбития.
кароче многоходовка - договорняк расеи-нидергландов.
ахаха
Лично я уверен что сегодня ***** решил очень много своих проблем и сейчас за столом жрет водку с Лавровым и ржут над нами.
*********(с)
Піднімайте руки в гору, шановні українці, пейсаті зелені сопляки просрали нашу Україну.
Я думаю Украина надолго потеряла поддержку Нидерландов. Они нам еще етого Цемаха припомнят.
ху-лу расскажи это.
Кстати, недерландские депутаты в полном составе проголосовали в Европарламенте за возвращение в ПАСЕ делегации Рашки.
В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.
Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».
Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».
Надо было выбросить из самолета и сказать, что сам сошел, когда над ЛУГАНДОЙ пролетали.
А теперь не отвертишься, в раше он, на фото видно
с паршивой ЗЕБЕни хоть шерсти клок
НИЮЧА ПРАХОСКОТИНА НАВІТЬ НЕ ПОМІТИЛА ШО ТОГО ЦЕМАХА В УРАЇНІ ГОЛАНДСЬКІ СЛІДЧІ ВЖЕ ДОПИТАЛИ, ТА ШО ВІН ХТІВ СКАЗАТИ ТО ВІН УЖЕ СКАЗАВ.
НИЮЧА ПРАХОСКОТИНА НАВІЬ НЕПОМІТИЛА ТОГО ФАКТУ ШО ДВА МІСЯЦІ ГОЛАНДІЯ АЖ НІЯКИХ ПРТЕНЗІЙ І ВИМОГ ЩО ДО ЦЕМАХА НЕ ВИСТАВЛЯЛА.
НИЮЧА ПРАХОСКОТИНА, КЕРУЄМА ІЗ КРЕМЛЯ НАВІТЬ НЕ ПОМІТИЛА ЯКИЙ ГОЛ ЗАГНАЛИ УКРАЇНА РАЗОМ З ГОЛАНДІЄЮ У ВОРОТА КРЕМЛЯ, У ЯКОГО НЕМА АЖ НІЯКИХ ПДСТАВ НЕВІДДАВАТИ ГРОМАДЯНИНА ІНШОЇ КРАЇНИ, А БОЖ ТЕРМІНОВО НАДАВАТИ ЦЕМАХУ ГРОМАДЯНСТВО рфІЇ. АЛЕ Ж ТОДІ ДО СБИТТЯ БОІНГА АВТОМАТИЧНО СТАНОВИТЬСЯ ПРИЧЕТНИМ ГРОМАДЯНИН рфІЇ, І ЦЕ ВІДКРИТО НА ВЕЬ СВІТ. 😂😅😂
БРАВО, ГЕНІАЛЬНО. ЯК БИЖ ТО ОТАКИМ ,,КЛОУНОМ" БУВ І ПІДРО ПАРАШОНКА, ТО І ВІЙНА БИ ЙШЛА ЗОВСІМ ЗА ГІНШИМ СЦЕНАРІЄМ. 😈😈😈
Что до сегодня Цемах небыл ценным свидетелем?
И рыбку сьесть и ***** сесть никах не получится.
Так виглядає капітуляція будь якою ціною.