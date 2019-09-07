 "Планую відновити навчання і влаштуватися на роботу", - Кольченко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Я планую відновити навчання і влаштуватися на роботу", - сказав він журналістам в аеропорту "Бориспіль".

Кримчанин також повідомив, що очікував обміну в СІЗО "Лефортово" з 16 серпня.

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За інформацією Кольченка, 7 вересня після прибуття в Україну, їх планують відвести до лікарні, а потім він хоче провести весь день з рідними. Зараз, як зізнався колишній в'язень Кремля, він почувається трохи "розгубленим"