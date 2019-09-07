 "Планую відновити навчання і влаштуватися на роботу", - Кольченко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Я планую відновити навчання і влаштуватися на роботу", - сказав він журналістам в аеропорту "Бориспіль".
Кримчанин також повідомив, що очікував обміну в СІЗО "Лефортово" з 16 серпня.
За інформацією Кольченка, 7 вересня після прибуття в Україну, їх планують відвести до лікарні, а потім він хоче провести весь день з рідними. Зараз, як зізнався колишній в'язень Кремля, він почувається трохи "розгубленим"
Вы разве не знаете как зебобинские всех в село посылают?
Купит лопату будет картошку и капусту сажать.
ООН ему циплят выдаст.
"Великая страна" ставит в условие выдачу гражданина не своей, а другой страны!