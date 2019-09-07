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 Політика України
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 "Планую відновити навчання і влаштуватися на роботу", - Кольченко

Кримчанин Олександр Кольченко, який прибув 7 вересня в Київ в рамках українсько-російського обміну, розповів про свої плани.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Я планую відновити навчання і влаштуватися на роботу", - сказав він журналістам в аеропорту "Бориспіль".

Кримчанин також повідомив, що очікував обміну в СІЗО "Лефортово" з 16 серпня.

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За інформацією Кольченка, 7 вересня після прибуття в Україну, їх планують відвести до лікарні, а потім він хоче провести весь день з рідними. Зараз, як зізнався колишній в'язень Кремля, він почувається трохи "розгубленим"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147093
 
   
 Топ коментарі
 
А все обратили внимание? Граждане Рашки без гражданина Украины Пыне нахрен не всрались!
"Великая страна" ставит в условие выдачу гражданина не своей, а другой страны!
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Так в село пусть едет.
Вы разве не знаете как зебобинские всех в село посылают?
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Вот за какой он шиш будет жить в Киеве? а, баканов, налоговая? Он, в отличие от Сенцова, премию Сахарова не получал. На стройку пойдет?)
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А де йому буть? Він сам з крисма. Чи він в Жашків чи Жмеринку подастся?)
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Так в село пусть едет.
Вы разве не знаете как зебобинские всех в село посылают?
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э, вы кстати если не знаете, то я вам скажу, что каждый гражданин Украины имеет право на пару гектаров земли. Почитайте законодательство...
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Правильно.
Купит лопату будет картошку и капусту сажать.
ООН ему циплят выдаст.
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а из 11 человек обменяных есть кто-то не гражданский и не с Крыма?
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А все обратили внимание? Граждане Рашки без гражданина Украины Пыне нахрен не всрались!
"Великая страна" ставит в условие выдачу гражданина не своей, а другой страны!
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а ведь потом захочет раду из миномета обстрелять и купол подорвать, да убежать на гидроцикле
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Який же ти, Сашко, худюсінький. Дай Боже, що у тебе, у вас всіх все налагодилось, хоча попереду шок. Цю Україну нарід нагинає перед пуйлом
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