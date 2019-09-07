 Мене намагалися змусити написати прохання про помилування, але я відмовився, - Балух

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У "Лефортово" я був три тижні, трохи більше, з 16 серпня. Після того, як приходив консул в той четвер, то тоді вже зрозумів, що буде обмін. Мене, коли привезли в "Лефортово", то насамперед хотіли змусити, щоб я написав "на помилування". Я відмовився. Вони сказали: "Ну ви ж розумієте - це формальності, і без вас це зробимо. Я сказав:" Будь ласка, карти вам в руки ... Я три тижні жив надією на обмін", - сказав Балух.

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Після звільнення, за словами Балуха, насамперед він "хоче отримати насолоду від свободи".