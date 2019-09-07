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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:обмін (458) полонені (427) Балух Володимир (250)

 Мене намагалися змусити написати прохання про помилування, але я відмовився, - Балух

Українського активіста Володимира Балуха російські силовики просили написати прохання про помилування, але він відповів відмовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У "Лефортово" я був три тижні, трохи більше, з 16 серпня. Після того, як приходив консул в той четвер, то тоді вже зрозумів, що буде обмін. Мене, коли привезли в "Лефортово", то насамперед хотіли змусити, щоб я написав "на помилування". Я відмовився. Вони сказали: "Ну ви ж розумієте - це формальності, і без вас це зробимо. Я сказав:" Будь ласка, карти вам в руки ... Я три тижні жив надією на обмін", - сказав Балух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У мене вже ніякої надії немає", - мати політв'язня Балуха про його можливий обмін. ВIДЕО

Після звільнення, за словами Балуха, насамперед він "хоче отримати насолоду від свободи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147092
 
   
 Топ коментарі
 
Сильна людина. Здоров"я тобі!!!
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Доки окупант на український землі, припинення війни це капітуляція.
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Зі всесвітнім Дньом БОРОДИ!!!
Мене намагалися змусити написати прохання про помилування, але я відмовився, - Балух - Цензор.НЕТ 9028
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"Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным", - Зеленский



фактически шмаркля говорит прямым текстом что "выполнил ВСЕ требования фуйла"

впрочем, зебилы с пегной у рта доказывают, что именно шмаркля заставил путина забрать к себе цемеха и других украинских граждан
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зебіли ще не так давно скиглили "Надя наш прєзєдєнт" і "Порошенко нікагда нє витащіт Надю із расіі патаму чта ана станєт прєзєдєнтам".
Це ж не порохоботи казали, а саме зєбіли. Так що з них як з гуски вода.
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зебилам даже простейшая мысль не приходит - зачем путин требовал выполнения именно СВОИХ условий. И почему фуйло сейчас счастливо, а европейская пресса пишет "Триумф Путина!"

п.с. для "забывчивых" зебилов напомню условия путина, которые выполнил шмаркля:- фактически АМНИСТИРОВАТЬ всех кто идет на обмен в рашку
- украинские моряки и другие - фактически остаются ПОДСЛЕДСТВЕННЫМИ расеи и " заочно осужденными" - т.е. Украина признает их "военные преступления", а значит и признает Крым - расейским.
Более того, КОГДА их расея осудит формально - они должны будут сесть в тюрьму, иначе Украина нарушает м/н законы..
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К счастью Балуха и остальных, власть волнуется за судьбу каждого украинца и готова приложить все возможные усилия для освобождение каждого гражданина и прекращения войны!
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Доки окупант на український землі, припинення війни це капітуляція.
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И когда Балух и Сенцов поедут домой в украинский Крым?
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каждого террориста и гражданина расеи?))
кацап, ты забыл три раза поклонится путину шмаркле и объявить его сЦарем Меня пытались заставить написать прошение о помиловании, но я отказался, - Балух - Цензор.НЕТ 5860
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для "забывчивых" зебилов напомню условия, которые выполнил шмаркля:
- фактически АМНИСТИРОВАТЬ всех кто идет на обмен в рашку
- украинские моряки и другие - фактически остаются ПОДСЛЕДСТВЕННЫМИ расеи и " заочно осужденными" - т.е. Украина признает их "военные преступления", а значит и признает Крым - расейским. Более того, КОГДА их расея осудит формально - они должны будут сесть в тюрьму, иначе Украина нарушает м/н законы..
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Москалі завтра нових наберуть, будь якого українця в Криму і готово.
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"Так никаких волостей не напасёшься!" (с).
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факт в том, что "любой ценой" - это расейский стиль..
и "любой ценой" - означает "сойтись интересами с путиным посередине Украины".. Действительно, любой ценой..
Тем более что теперь путин легко заставит шмарклю ПРОДОЛЖИТЬ выполнять СВОИ требования.. а чтобы шмаркля была посговорчевее - можно брать заложников.
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Твой дом Украина . . А мы перед тобой голову склоним .
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Ндя... Украина меняет обычних людей которых кацапня просто нахватала на улицах в Крыму на масовых убийц и насильников...
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Балуха не "просто нахватали", кацы упрятали его в тюрьму за проукраинскую позицию, которую он открыто выражал.
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Главное, что в сизо по телевизору крутили концерты квартал 95, а то что выпустили убийцу боинга то такое, ничо страшна
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Не перекручуй, випустили чорта що вивозив БУК.
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Та ще й після проведення допитів нідерландськими слідчими
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гражданские клятву верности не давали как военные,поэтому им было очень тяжело морально.Мужественные люди.
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Багато хто про це каже, але варто ще раз підкреслити - нам (якщо віддадуть) Сенцова, моряків та інших (навіть УСІХ) заручників, то це не будуть ОСТАННІ заручники.
Ніщо, ніхто і ніяк не завадить Росії (окрім потужних спецслужб і армії) брати наступних заручників з числа будь-кого. Це можуть бути випадкові (необачні) туристи в Білорусі, тій же Росії, будь-хто в Криму, будь-хто в ОРДЛО та поряд. Віддаючи нам одних заручників, але отримуючи взамін цінного Цемаха, Росія отримує сигнал, що схема тероризму і заручників діє. Хтось думає, що вони заморочуватимуться поясненнями, чому вони взагалі тримали та відпустили "терориста" Сенцова та інших? Або чому їм настільки цінним був Цемах? Та вони запустять пропаганду себе як миролюбних європейців, що можуть робити - і залюбки роблять - перші кроки назустріч у таких тендітних питаннях, як безпека та нормалізація відносин. Ключове - ВОНИ, начебто, роблять перші кроки. Дивись, і санкції після такого знімуть. Тобто, Росії від подібних "актів голубомирства" - одні плюси. Ще й бонусом можливість брати нових заручників НІХТО, яку в них, на жаль, ніхто не відбере.
То навіщо їм ламати дієву схему, яка дає результати?(с)
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Вот что означает - гражданская позиция. Балух, пример того, как надо вести себя в оккупации. Молодец что выжил.
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Моя сім'я дуже рада що Володимир на волі. Це справді мужня Людина і патріот України. Поправляйте здоров'я пане Володимир і наснаги Вам.
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ВЖЕ ЗАВТРА: Вода в Крим!!! Україна в Тайожному союзі!!! Кийов - мать гарадов!!! Навіки з масквою - навіки з ******* наротом!!!
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Чета ржу)
Если серьёзно, тоже думаю - Цемахом не отделаемся...
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Есть люди , а есть герои . . Дай боже .
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ага, вирвали із лап мордора!!! три десятка вирвали, а всі скопом добровільно підемо у мордор - всією мароросійською губернією
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Балух залізна людина. Приклад для кожного Українця. Герою слава!
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Цьому чоловіку кожен з нас має вклонитися за його патріотизм і мужність, за його людську гідність. Неймовірно достойна людина.
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кто лично из всех коментаторов хоть пальцем пошевелил для освобождения наших побратимов из мордора ?
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всі шевелили пальцями - інакше не мона коментувати, хотя... мона діктувати
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Порохоботи гавкають, вітер розносить, а караван іде...
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бутусов не стыдно за тусовку соевых? скоро сюда вообще никто не будет заходить,сплошное поливание грязью в унисон
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Здесь тусовка провокаторов, которые пишут и за тех и за этих.
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В результате.
Поменяли 35 российских убийц и террористов, на 11 порядочных гражданских лиц Украины.
Зеленский спас Путина и Россию от очередных крупномасштабных санкций по решению Международного трибунала.
Зеленский отпустил ключевого свидетеля - международного террориста.
И как вишенку на торте - Зеленский преподнес мировому сообществу Путина в роли своего партнера, благодетеля и миротворца.

Так кто страшнее - Кремлевские воши, или ЗЕленые гниды?
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Стадії роста бороди: 1. Сексі.

2. Тиждень в запойє.

3. Капітан дальнєго плаваня.

4. Воєнноплєнний.

5. Священик.

6. Бомж.

7. Волшебнік
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Настоящий Герой и Патриот! Здоровья и удачи!
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Обратите внимание,человек пробыл в застенках но не жалуется на усталость от войны.Он патриот и борец.Не чета 73% проржавшим и пробухавшим все это время.Балуху УВАЖУХА!
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Цей херой загримів за перевозку вати в Крим і назад, херой,, мля....
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Я очень рад наши ребята на свободе. Мы построим новую Украину с такими людьми
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