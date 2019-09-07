 Звільнених українців разом із їхніми близькими з аеропорту відвезуть у "Феофанію"

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу в аеропорту "Бориспіль" після зустрічі звільнених українців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується хлопців, то зараз вони зі своїми близькими поїдуть до Феофанії", - сказав Зеленський.

Він додав, що влада буде вирішувати питання з приводу квартир, житлових питань, ліків, допомоги звільненим українцям.

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Нагадуємо, в суботу, 7 вересня, між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами в форматі 35 на 35.