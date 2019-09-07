 Звільнених українців разом із їхніми близькими з аеропорту відвезуть у "Феофанію"

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу в аеропорту "Бориспіль" після зустрічі звільнених українців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується хлопців, то зараз вони зі своїми близькими поїдуть до Феофанії", - сказав Зеленський.
Він додав, що влада буде вирішувати питання з приводу квартир, житлових питань, ліків, допомоги звільненим українцям.
Нагадуємо, в суботу, 7 вересня, між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами в форматі 35 на 35.
в декабре 2017 года наших освобождённых после непростого перелета заставили ждать, пока вельможное порохоботсеое мудачье пиарилось и произносило пафосные речи.
Хотя, казалось бы, ну почему нельзя дать людям в первую очередь обняться с родными? А потом уже можете трещать, сколько хотите. Но куда там.
А как сегодня прошло? Это для меня важнейший маркер.
родных и близких не держали на дистанции, пока начальство вещает
Причинно-следственные связи не пытались находить? Какого это животное до сих пор живо. если оно "такой ценный свидетель". Прям ценнее захарченки с другими моторылами.....