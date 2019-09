 Глава МЗС Латвії Рінкевіч: Добре, що українці повернулися, хоч і ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рінкевіч написав в Twitter.

"Дуже добре, що українських політичних в'язнів, включаючи Олега Сенцова і моряків, нарешті звільнили. Росія ніколи не мала брати їх в заручники. На жаль, ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха, однак, я вірю, що справедливість зрештою буде встановлено", - написав він.

Very good that Ukrainian political prisoners, including Oleg #Sentsov & sailors, are finally released, they should have never been taken as hostages by #Russia, regrettably at a price of key witness in #MH17 case #Tsemakh, however, I believe that justice ultimately will be served