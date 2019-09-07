 Глава МЗС Латвії Рінкевіч: Добре, що українці повернулися, хоч і ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рінкевіч написав в Twitter.
"Дуже добре, що українських політичних в'язнів, включаючи Олега Сенцова і моряків, нарешті звільнили. Росія ніколи не мала брати їх в заручники. На жаль, ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха, однак, я вірю, що справедливість зрештою буде встановлено", - написав він.
Very good that Ukrainian political prisoners, including Oleg #Sentsov & sailors, are finally released, they should have never been taken as hostages by #Russia, regrettably at a price of key witness in #MH17 case #Tsemakh, however, I believe that justice ultimately will be served— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 7 сентября 2019 г.
Или ты не слышал как Порох соловьем заливается - ах, мол, какое дело хорошее сделали! А ты тут зраду разгоняешь. Шоколадку не получишь!
Но не прокатило..
😁
Ну да, Цемах настолько "ключевой", что "спаса нет".
Тем более - найдем мы хоть тыщу "ключевиков", Путин скажет: это не мы
А европейцы скажут: верим
Коню понятно, что что-то оно все таки знает, пусть даже не столько, чтобы его к мотороле в гости отправлять, иначе ***** бы его не требовало, но по Боингу и без Цемаха есть масса доказательств.
Не берем во внимание "расследователей", которые в Гааге даже не упомнят фамилии "Путин".
Прямо как малайзийский дед-премьер - "эо не он", скажут. Это просто караульные угнали "БУК" и просто прокатились, а потом продегустировали(случайно) капли "от сердца" и всем ВНЕЗАПНО "стало зле"
ну знают они шо Путин дал приказ на выдвижение комплекса - и.....? И ничего они не вякнут. Настолько паскудно осознать шо эти все европы - суть то шо и было всегда. Вон, там у вас Маркива ваще тупо бросили за решетку в угоду карлику.
теперь то зебобики поняли - почему Зеро праздновал День Независимости в белом, а не вышиванках?
Белый флаг = капитуляция
В. Зеленский.
Удивително что чтолько людей не понимают что пока эта гэбэшная система на россии, ничего не поможет. Никакие санкции не спасут. Будут реально траву в лагерях жрать, а ничего не сделаю с путькой. путин выстроил идеальную систему внутреннего контроля.
Так что с поганой овцы мы заберем лучше наших парней.
Більша частина рідних загиблих в авіакатастрофі вже погоджуються на матеріальну компенсацію від параші.Тому процес і слідство тягтимуть,поки всі не погодятся,на тому і скінчится.Тільки наївні та тупенькі надіються на якийсь суд над россіянами,яким Нідерланди прислужують,будуючи мости,поертаючи в ПАСЕ,та дозволяючи тягти газопровід
🤑