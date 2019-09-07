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 Політика України
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Все про:обмін (458) Рінкевич Едгар (23) полонені (427)

 Глава МЗС Латвії Рінкевіч: Добре, що українці повернулися, хоч і ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевіч вітав повернення додому українців-в'язнів Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рінкевіч написав в Twitter.

"Дуже добре, що українських політичних в'язнів, включаючи Олега Сенцова і моряків, нарешті звільнили. Росія ніколи не мала брати їх в заручники. На жаль, ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха, однак, я вірю, що справедливість зрештою буде встановлено", - написав  він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Литви і Латвії: Росія швидко перетворюється на поліцейську державу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147090
 
 
 Топ коментарі
 
Заслуга в возвращении наших домой принадлежит Лане Зеркаль и никому другому, которая прижала хуйла к стенке решением морского трибунала
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"ключевой" свидетель мирно ссуществовал в Даунецке, а "неключевых" двоих главкомов ГРУ - тихо жмуранули в гос. клинике для военных....
Ну да, Цемах настолько "ключевой", что "спаса нет".
Тем более - найдем мы хоть тыщу "ключевиков", Путин скажет: это не мы Глава МИД Латвии Ринкевичс: Хорошо, что украинцы вернулись, хоть и ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха - Цензор.НЕТ 834
А европейцы скажут: верим Глава МИД Латвии Ринкевичс: Хорошо, что украинцы вернулись, хоть и ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха - Цензор.НЕТ 5324
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Да, только завтра крысм росея и досведос безвиз. я б еще и термос забрал бы у этих не долугих 73 % зебилов
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Перевожу на понятный для ЗЕбилов язык. Если вас насилуют, пытайтесь расслабиться и получить удовольствие!
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Не, термос можно оставить,и дополнительно ввести новый налог на восстановление Домбасса. Думаю 73 % будут не против.
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Порохоботы, вы не поняли? Давно команда поступила - переобувайсь!
Или ты не слышал как Порох соловьем заливается - ах, мол, какое дело хорошее сделали! А ты тут зраду разгоняешь. Шоколадку не получишь!
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вот после Ваших слов взял и порвал методичку в хлам
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Витягни зеленого обрізаного члена зі свого рота, а потім повчай тут людей.
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к сожалению не все. их не переубедить, это бесполезно. им даже уринотерапия от Зе! не помагает Глава МИД Латвии Ринкевичс: Хорошо, что украинцы вернулись, хоть и ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха - Цензор.НЕТ 5290
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Думаете раньше мировые лидеры знали, что есть такой парень, который так виртуозно играет членом на рояле? Да куда там)) А вот, когда его выбрали, то поняли, что это пародия на государственную власть, прямо как в слуге народа. НУ и соответсвенно, решили вернуть рашку в Г8 и снять санкции и признать в будущем крысм, раз жители Украины такие придурки, ну по крайней мере 73%
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Заслуга в возвращении наших домой принадлежит Лане Зеркаль и никому другому, которая прижала ***** к стенке решением морского трибунала
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Непонятки.... Так его его допросили на камеру или нет ? Кто нас обманывает ?
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Да записали. Просто желателен в живую.
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Да допросили!Нидерландцы неделю в Киеве сидели, просто этому придурку никто об этом не доложил, был бы умным, промолчал.
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Показания до одного места, все свидетельские показания юридически закрепляются в СУДЕ, когда свидетель даёт показания или подтверждает ранее данные, впрочем что это пояснять ЗЕбилам..
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Да ты что? Тебя, тупой порохобот, забыли спросить следователи, которые специально приехали в Киев к Цемаху.
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Подстава, троянский конь, мля!
Но не прокатило..
😁
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Любая жизнь патриота , не стоит козломордых чуханов .
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готовьтесь к российскому Крыму на европейских картах
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а ЗЕбилло73 ПОХ! у них никогда денег на Крым не было, им он как Аляска, плюс это же не украинцы, а хохлы, своя хата с краю, за мир по телевизолру и курс 8-00$ они у пуйла отсосут все по очереди.
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Ключевого свидетеля может в любой момент затребовать голландское следствие. И если его раша не выдаст - уже к ней будут большие вопросы.
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Вона вже направила вимогу, Захарова відповіла що всі питання до України.
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Ну если Цемах находится на территории Украины - тогда да, вопросы к Украине.
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Цемах в Москві, а питання до України.
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Ну это разве что в воспаленном мозгу Захаровой, которой, как я понимаю, вторят порохоботы.
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Порохоботи може й вторять, але офіційна відповідь така, подивимось що пан Роженко відповість голандцям.
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Захарова такого не говорила, это порохоботы уже утку запустили
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Не бреши. Вопросы к Москальковой. Вот вы соя брехливые, все в патрона.
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Европа поддерживает Президента. Все что следовало доказать.
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Кого именно? Кравчук, Кучма, Ющенко, Януковича, Порошенко ? Других не было, после этих-**********.
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"ключевой" свидетель мирно ссуществовал в Даунецке, а "неключевых" двоих главкомов ГРУ - тихо жмуранули в гос. клинике для военных....
Ну да, Цемах настолько "ключевой", что "спаса нет".
Тем более - найдем мы хоть тыщу "ключевиков", Путин скажет: это не мы Глава МИД Латвии Ринкевичс: Хорошо, что украинцы вернулись, хоть и ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха - Цензор.НЕТ 834
А европейцы скажут: верим Глава МИД Латвии Ринкевичс: Хорошо, что украинцы вернулись, хоть и ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха - Цензор.НЕТ 5324
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Ага, ключевой свидетель спокойно жил себе в ДЫРЕ и даже ни разу из окна не выпадал.
Коню понятно, что что-то оно все таки знает, пусть даже не столько, чтобы его к мотороле в гости отправлять, иначе ***** бы его не требовало, но по Боингу и без Цемаха есть масса доказательств.
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Но учитывая то что Путин врет когда только открывает рыло, то тут как раз "многоходов.очка".
Не берем во внимание "расследователей", которые в Гааге даже не упомнят фамилии "Путин".
Прямо как малайзийский дед-премьер - "эо не он", скажут. Это просто караульные угнали "БУК" и просто прокатились, а потом продегустировали(случайно) капли "от сердца" и всем ВНЕЗАПНО "стало зле"
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У меня тоже такая мысль была, но я ее отбросила, поскольку тогда кацапам должно быть очень выгодно, чтобы Цемах, наоборот, попал в Гаагу. Ведь тогда, получается, во всем виноват какой-то там Цемах, который перед тем накурился неизвестного вещества и не соображал, что делает, а ***** вовсе не при делах.
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дело в том шо доказали откуда(бригада ПВО Рашки) прибыл злосчастный "БУК", но так как это санкционировать мог лишь Путин, то этот Цемах, будь он "знающим", просто бы "отравился" пирожками, хоть в Гааге, хоть в СБУ.
ну знают они шо Путин дал приказ на выдвижение комплекса - и.....? И ничего они не вякнут. Настолько паскудно осознать шо эти все европы - суть то шо и было всегда. Вон, там у вас Маркива ваще тупо бросили за решетку в угоду карлику.
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Вы мне еще за Джона , ответите , винторогие .
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...хоть и ценой суверенитета Украины.

теперь то зебобики поняли - почему Зеро праздновал День Независимости в белом, а не вышиванках?
Белый флаг = капитуляция
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Ты чудо видело расписных , я тебе покажу .
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Свобода Украины ничто ! Пиар это всё ! В. Зеленский.
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Что бы рассказать кацапам что это такое ! 😁
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лучше расскажи Николай, что касабы привезли из Киева в баулах?
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А ВЫ ГОВОРИТЕ ПРОДАЖНЫЕ СУДЫ-ОКАЗЫВАЕТСЯ ИМ ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ ОТМАШКУ-Также глава СБУ заявил, что включение в список на обмен Владимира Цемаха, которого считают ценным свидетелем по делу о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом, было обязательным условием российской стороны, его невыдача означала бы срыв переговоров по обмену. Окончательное решение о внесении Цемаха в список лично принимал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул Баканов
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***** ! Опущенный ***** . В детстве . Мстит миру , за свои обиды .
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100000000 % "Нет более жестокого господина, чем бывший раб."
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Поулизму я научился у П. Порошенко ! Спасибо отец родной !
В. Зеленский.
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Это же надо, командира ПВО всей днр отпустили
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Ключевой свидетель, от показаний которого, якобы, зависит приговор х.йлу, спокойно сидел, живой и здоровый, в донбабве. Верю безоговорочно в его ключевую роль!
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Ключевого и ....бесполезного. То что рашка теперь будет тупо отпираться до конца, это 100%
Удивително что чтолько людей не понимают что пока эта гэбэшная система на россии, ничего не поможет. Никакие санкции не спасут. Будут реально траву в лагерях жрать, а ничего не сделаю с путькой. путин выстроил идеальную систему внутреннего контроля.
Так что с поганой овцы мы заберем лучше наших парней.
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Так рашка и так тупо отпиралась. Самое смешное то, что есть наивные, которые действительно надеятся увидеть ***** в Гааге. И как они себе это представляют практически, даже если этот самый суд вынесет ему 10 приговоров?
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Зебілам пох..., вони навіть на один крок не можуть прорахувати. А порохоботи вже зрозуміли куди вітер дує і обмін зебілами Криму на Донбас не така вже й утопія.
Глава МИД Латвии Ринкевичс: Хорошо, что украинцы вернулись, хоть и ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемаха - Цензор.НЕТ 9115
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Все петесосы на Цензоре. Хоть где-то чище от них и то приятно.
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Який він ключовий свідок,свідки ключові в Костромі,тільки про це чомусь ніхто не каже.
Більша частина рідних загиблих в авіакатастрофі вже погоджуються на матеріальну компенсацію від параші.Тому процес і слідство тягтимуть,поки всі не погодятся,на тому і скінчится.Тільки наївні та тупенькі надіються на якийсь суд над россіянами,яким Нідерланди прислужують,будуючи мости,поертаючи в ПАСЕ,та дозволяючи тягти газопровід
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Вам сказать как называют эти 25% соевой примеси?
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АнаЛизаторов 🐖🐖🐖 хватает...Моска не хватает!
🤑
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не страшно. у следствия и так 1000 томов доказательств и без цемаха.
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Представляю каково тем пацанам из СБ, что жизнями рисковали ради поимки цемаха. На следующую спецоперацию ********* с бакановым вдвоем пойдут.
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люди правильно рисковали своими жизнями, что бы освободить наших пленных.
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Что за глупость? Свидтель дал показания, что еще нужно? Неужели его нужно было пытать что бы он это делал каждый день?
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здесь во всем заслуга святого пети, если бы не томас живатварящий, да варфоломейка с байстрюком епифашкой был бы не обмен, а от сладкого пети фантик Глава МЗС Латвії Рінкевіч: Добре, що українці повернулися, хоч і ціною ключового свідка у справі MH17 Цемаха - Цензор.НЕТ 9481
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Порохоскот! Всем срочно обратиться к старшому по смене для смены методичек! Теперь приказано одобрять обмен, но делать акцент на то, что главная заслуга в обмене не Зеленского, который случайно в аэропорт заехал, а соевого мародера!
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