 Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ, - Баканов

Про це розповів глава СБУ Іван Баканов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на питання про те, чи був притягнутий Медведчук до переговорного процесу з обміну, глава СБУ сказав: "Ні, всі його поїздки в Росію були його власною PR-ініціативою".
А о Сенцове при твоем барыге даже говорить никто не хотел.
Да даже крымского "диверсанта" Панова отдали, чего я думал никогда в принципе не будет, ведь там тогда двух руске сивней завалили - фсб-шника и солдата.
То есть ты ПРИЗНАЕШЬ РОССИЙСКИЕ СУДЫ, да? Тебя сильно беспокоит, что они там решат?
Международный преступник Путин, обменял захваченных заложников на засланных в Украину убийц и агентов.Маладец Зеленский))
Сосунок петин...ть..ху.
А теперь благодоря зебобику Украина признали их подсудность паРаше...
Зеленый мозг у тебя совсем в кисель превратился？
Мертведчук бы не набрался такой наглости, что бы запросить у Украины столько, сколько Зеля САМ радостно отдал за всего лишь 35 заложников.
Баканов тим часом не припиняє водити по губах зелебобіків
Владимир Владимирович Путин хороший.
Он бы и пленных тех не брал если бы не петя со своей коррупцией и американцы со своим майдоном.
До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Перемога буде за нами. У нас нема іншого вибору", - сказав Олег Сенцов
https://tsn.ua/********/vorog-silniy-i-zdavatisya-ne-zbirayetsya-sencov-pro-zvilnennya-z-polonu-1407330.htm
Куйло просто переназначило любимую жену.
...верю, аж бушлат заворачивается! ...токо, пока Медведчук и Рабинович в Московку не съездили -- всё торчало и не двигалось... -- а потом понеслось -- Процесс пошёл -- как токо эти оба-двое, назад в Украину вернулись...
...или сперва на Банковую? (*))-- но вернулись же -- и всех сразу же освободили, поменяли и рассудили...*)
...я, просто ещё, на прошлой неделе сказал -- (если тебя тогда тутбыло): Поехали Медведчук и рабинович пленных освобождать -- бо Зеля сам не справляется -- ещё им в ножки поклонимся.
...и шо тебе теперь не так, как мне приснилось на прошлой неделе? *)
До поездки Медведчука и рабиновича в Москуву -- всё срывалось -- никого не освобождали.
...а потом, когда Медведчук и Рабинович съездили в Москву -- на третий день всё и разрулилось...
Шо скажешь, за простые даты календарные, Трик ?
До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Перемога буде за нами. У нас нема іншого вибору", - сказав Олег Сенцов
https://tsn.ua/********/vorog-silniy-i-zdavatisya-ne-zbirayetsya-sencov-pro-zvilnennya-z-polonu-1407330.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews