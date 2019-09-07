 Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ, - Баканов

Про це розповів глава СБУ Іван Баканов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання про те, чи був притягнутий Медведчук до переговорного процесу з обміну, глава СБУ сказав: "Ні, всі його поїздки в Росію були його власною PR-ініціативою".

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