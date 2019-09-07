EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  3119  93
Матеріали за темою:
Все про:Медведчук (492) обмін (458) Баканов Іван (50)

 Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ, - Баканов

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не притягувався до процесу обміну утримуваними громадянами між Україною і РФ.

Про це розповів глава СБУ Іван Баканов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання про те, чи був притягнутий Медведчук до переговорного процесу з обміну, глава СБУ сказав: "Ні, всі його поїздки в Росію були його власною PR-ініціативою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147089
 
   
 Топ коментарі
 
Они с порошенко, как братья) Оба гандона ставили палки в колеса обмену, оба пытались его сорвать - зато теперь пытаются примазаться.
 показати весь коментар
 
Гарно його Зеля опустив.Один раз гнида зірвала обмін,і цього разу з порошенком хотіли зірвати через цемаха,спустили своїх дегенератів в соцмережах негатив розганяти,але як завжли соснули
 показати весь коментар
 
Факт в том, что он вернул тех, кого мароде отправил в ловушку ради срыва выборов.
А о Сенцове при твоем барыге даже говорить никто не хотел.
Да даже крымского "диверсанта" Панова отдали, чего я думал никогда в принципе не будет, ведь там тогда двух руске сивней завалили - фсб-шника и солдата.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Они с порошенко, как братья) Оба гандона ставили палки в колеса обмену, оба пытались его сорвать - зато теперь пытаются примазаться.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так и ЗеКлоун примазался. он просто согласился на все что путин приказал сделать и все
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Факт в том, что он вернул тех, кого мароде отправил в ловушку ради срыва выборов.
А о Сенцове при твоем барыге даже говорить никто не хотел.
Да даже крымского "диверсанта" Панова отдали, чего я думал никогда в принципе не будет, ведь там тогда двух руске сивней завалили - фсб-шника и солдата.
 показати весь коментар
 
 
Все! Тихо! Успокойся! Первая серия шоу клоуна была интересной. Что будет во второй, не рассказывали?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А во второй он сможет добиться устойчивого перемирия, чтобы больше наши не гибли в этой вялотекущей шизофрении.
 показати весь коментар
 
 
Чем быстрей это произойдет, тем быстрей с рашки снимут санкции, и про Крым забыть навеки, + получить конфедерацию Украина-ЛНР-ДНР. Это мог сделать Петя в первых числах июня 2014, сразу после избрания. Но к тому добавили бы 100 млрд$ и бесплатный газ на 30 лет. Ты за дружбу и очередное "воссоединение" как в 1653 ?
 показати весь коментар
 
 
Так а зачем уже Медведчук, страну уже здают через Масколькову, то порох офлицам кремля дули крутил.
 показати весь коментар
 
Моряков отпустили под личное поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма. Крым российский, курвы зеленые?!
 показати весь коментар
 
 
Совсем тупой? Открытые уголовные дела у моряков только по российским законам, и Крым российский тоже только по российским законам. Утри сопли.
 показати весь коментар
 
 
Совсем умом тронулось, одноклеточное? Так согласившись на такие условия Зеля принял их. Моряков Раша должна отдать до 7 сентября просто без вариантов, по решению Трибунала. Никаких обменов, просто отдать. А то Раше больно будет. Это не символические санкции, а именно больно, причем сильно. Морское право - один из самых старых международных сводов законов и его нарушение очень и очень чревато для нарушителя. И Раша, как не пыжилась, а всегда его выполняла. Так что с таким "равноценным" обменом все вопросы к недонаполеону Зеле.
 показати весь коментар
 
 
Уже читал эту методичку. Еще по решению трибунала россия должна отдать корабли, но не отдала их. Уже 7 число. Где те самые потужные санкции, от которых больно?
 показати весь коментар
 
 
А кто должен сейчас собрать и подать в трибунал документы о невыполнении Рашей решения трибунала для принятия ограничительных мер? Пара Римский, марсиане или Зелена команда? Вот и поглядим на новую команду "профессионалов" без неудобного Климкина.
 показати весь коментар
 
 
Ааа, вот какая она - отмазка от очередного наплевательства ****** на решения разных трибуналов. Снова виноваты Зеленский и его команда, понятно. Так и с моряками было бы - они бы продолжали сидеть - а виноват был Зеленский.
 показати весь коментар
 
 
Суть в том, что первая большая часть работы была сделана командой Климкина под руководством Зеркаль. Трибунал принял решение в пользу Украины. Срок исполнения - до сегодня. Теперь оставалось тупо доделать вторую часть работы "новой" командой. Как когда-то нормальные люди доделали свою с экологами Гринписа. Это и есть прямая обязанность Зели согласно конституции, а не заниматься тупым популизмом с лесниками.
 показати весь коментар
 
 
Какое же ты упоротое, *****.
То есть ты ПРИЗНАЕШЬ РОССИЙСКИЕ СУДЫ, да? Тебя сильно беспокоит, что они там решат?
 показати весь коментар
 
 
Выкинь из головы зомбоящик и почитай выше. Это Зеля признал их де-факто, согласившись на такой вариант обмена и подписав бумаги. Теперь такой аргумент можно использовать против Украины во всех судах. Кстати, в Раше еще остались суда. Вот и посмотрим, как недонаполеон Зеля додавит ***** их вернуть в Украину.
 показати весь коментар
 
 
посидел бы ты в русской тюрьме годик и тебя эти вопросы не волновали бы!
 показати весь коментар
 
 
ЧЕЛОВЕК и больше сидел, и не сломался и остался гражданином и человеком:

Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 7150
 показати весь коментар
 
 
Вовочка вернул только кацапских преступников. Украинских героев вернул ***** Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 1642
 показати весь коментар
 
 
С каких пор ваша найтупейшая методичка фактиом стала?
 показати весь коментар
 
боюсь представить куда тебе Петро эти палки засунул
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
и кого за это благодарить? всевышнего, святого петю али хрюкотавших зелюков?
 показати весь коментар
 
А зачем ему участвовать, если свои кремлевские при власти в Украине. Его задача была привести Зеленского к власти , а далее все по сценарию и без самодеятельности как при Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
А навіщо Медведчука самомкґу тепер участь брати? Його статус зріс. Для таких справ у нього тепер є "мальчік", якому пуцин твердо заборонив вставляти палки в колеса своєму куму, ще й пристрашив, що "мальчік" може закінчити, як Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Да,да....только за неделю до этого летал к куму в Москву.Очередные договорняки.Недаром Медведчук уселся в Раду именно при Зеленском/Коломойском.
Международный преступник Путин, обменял захваченных заложников на засланных в Украину убийц и агентов.Маладец Зеленский))
 показати весь коментар
 
 
точна!! пётрлексеич его чуть в тюрьму не посадил, но народ подвёл, не дал еще пят годов, и зеленский усадил его в Раду
 показати весь коментар
 
Зебобика и без мертвечука ***** как сосунка сделало...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тупость твой мозг сделала. Плодовитый ты писатель. В каком полушарии мозга Петя живет?
Сосунок петин...ть..ху.
 показати весь коментар
 
 
ТоваришЧ зебобик...моряков паРаша бы отпустила не сегодня так завтра...согласно решению суда...
А теперь благодоря зебобику Украина признали их подсудность паРаше...
Зеленый мозг у тебя совсем в кисель превратился？
 показати весь коментар
 
Зная того козла,стоит ли питать на него надежды ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тобі наставили роги? Ревнощі?
 показати весь коментар
 
 
Да уж, вовочку имеют все кому не лень, а особенно кремляди.
 показати весь коментар
 
Народ поимел сам себя. Не весь конечно - только та что за шлимазла проголосовала. Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 4897
 показати весь коментар
 
Гарно його Зеля опустив.Один раз гнида зірвала обмін,і цього разу з порошенком хотіли зірвати через цемаха,спустили своїх дегенератів в соцмережах негатив розганяти,але як завжли соснули
 показати весь коментар
 
 
А тебе что от этого обмена товаром? Зубожилый, в нищете, перспектив никаких, тебя никак не касается. Всю жизнь за Януковича и ПР.
 показати весь коментар
 
 
Ну дааааааа.....
Мертведчук бы не набрался такой наглости, что бы запросить у Украины столько, сколько Зеля САМ радостно отдал за всего лишь 35 заложников.
 показати весь коментар
 
 
В путєна з"явився такий зєлєнський, що вже й медведчуки не потрібно. Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 6724
 показати весь коментар
 
 
Баканов про свій візит на ювілей соратника Медведчука Суркіса: вивчав оперативну обстановку

Баканов тим часом не припиняє водити по губах зелебобіків
 показати весь коментар
 
 
Медведчук как официальный представитель Порошенко после позорного поражения своего шефа на выборах понятно что не имеет отношения
 показати весь коментар
 
 
та ні, медведчук нині вовин дружаня, не тре стрілки переводити.і те як Зе і команда в парекрасних відносинах з суркісом, членом зажоп говорить лише про те що он вони союзнички. чи вам відео показати
 показати весь коментар
 
суркис? это тот что был на свынячей инаугурации в 2014-м?
 показати весь коментар
 
 
вам видніше. зі свинями знаєте стараюсь не тусуватися. тай некошерно Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 5242
 показати весь коментар
 
після візиту баканова на празнік до суркіса знаєте вірити вам це всеодно що вірити в плоску землю
 показати весь коментар
 
Именно потому что ни Медведчук ни Порошенко не участвовали в этом, обмен и состоялся
 показати весь коментар
 
 
Конечно.
Владимир Владимирович Путин хороший.
Он бы и пленных тех не брал если бы не петя со своей коррупцией и американцы со своим майдоном.
 показати весь коментар
 
 
А ты всё "божьей росой" наслаждаешься? Ну-ну.
 показати весь коментар
 
 
мертвячук это свинотруп и подельник свиновальца?
 показати весь коментар
 
 
бывший шеф свыни и бывший подчиненный. они местами меняются хто зверху
 показати весь коментар
 
не важно кто не участвовал....а кто участвовал??
 показати весь коментар
 
судя по торбам , которые прут из самолета освобожденные касабы им позволили затариться в тюремном ларьке. Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 9962 Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 9962
 показати весь коментар
 
ну так для этого мордва русню и меняла, чтобы та им пожрать привезла.
 показати весь коментар
 
 
Это провал, убийц наших военнослужащих отдавать нельзя ни при каком раскладе.
 показати весь коментар
 
 
К процессу обмена не привлекался, к официальному переговорному процессу пытался примазаться, но Зеленский отверг его предложения, а вот как частное лицо он с кумом ****** вёл какие-то переговоры относительно обмена. Все вложили свою лепту. Один Порки поступил, как Иуда.
 показати весь коментар
 
Зачем Путину Медведчук, если Зеленский еще более услужлив?
 показати весь коментар
 
 
В принципе, даже если условно вывести моряко за рамки обмена ( т к включение моряко в списки на обмен это скорее услуга путину, чем необходимость) то всё равно стоило проводить обмен 35:11. Единственный спорный момент это цемах. Бо в россии он щас заявит шо все показания дал под пытками и их можно использовать в туалете.
 показати весь коментар
 
 
Медвейчук , вилкул , новинский , как много у нас резерва для обмена . Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 9467
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мертвечук-Зебиленский одна связка. Действую по одной указке из кремля. И если один просто шут и клован, то второй просто кум...
 показати весь коментар
 
 
Сравнивая прибытие бортов в Киев и Москву, создается впечатление, что во Внуково приземлился коммерческий борт. Неподьемные торбы. Их что, на рыноком завозили перед отправкой? Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 9623
 показати весь коментар
 
 
ато, а нахрена они припёрлись в очередной раз "освобождать"?? за жратвой, как всегда))
 показати весь коментар
 
а ведь при лучезарном суперпатриоте пэппо эта кэгэбшая отрыжка была незаменимым переговорщиком..не..?
 показати весь коментар
 
 
ПЕРШІ СЛОВА СЕНЦОВА НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОЛОНУ

До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Перемога буде за нами. У нас нема іншого вибору", - сказав Олег Сенцов

https://tsn.ua/********/vorog-silniy-i-zdavatisya-ne-zbirayetsya-sencov-pro-zvilnennya-z-polonu-1407330.htm

 показати весь коментар
 
 
Ну и зачем куйлу какой-то медведчук если зеля делает все то же самое?
Куйло просто переназначило любимую жену.
 показати весь коментар
 
 
Даже рядовой солдат Украины , должен меняться на полковников и генералов Козломордии .
 показати весь коментар
 
 
Всем соратникам Мародера.... Мертвечук вами доволен.
 показати весь коментар
 
 
Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов

...верю, аж бушлат заворачивается! ...токо, пока Медведчук и Рабинович в Московку не съездили -- всё торчало и не двигалось... -- а потом понеслось -- Процесс пошёл -- как токо эти оба-двое, назад в Украину вернулись...
...или сперва на Банковую? (*))-- но вернулись же -- и всех сразу же освободили, поменяли и рассудили...*)


 показати весь коментар
 
 
Поддерживаешь мертвечука своим постом, соевый?
 показати весь коментар
 
 
Я поддерживаю! -- ты шо, сдурел?
...я, просто ещё, на прошлой неделе сказал -- (если тебя тогда тутбыло): Поехали Медведчук и рабинович пленных освобождать -- бо Зеля сам не справляется -- ещё им в ножки поклонимся.
...и шо тебе теперь не так, как мне приснилось на прошлой неделе? *)
 показати весь коментар
 
ты лучше смокчи свою сосиску, бургер.. она для тебя самая важная
 показати весь коментар
 
И в благодарность посадить Медведчука,Бойко и Рабиновича в тюрьму.А потом на них менять всех остальных заложников.
 показати весь коментар
 
...нинадо никого сажать... -- судить надо -- по-Справедливости! ...вы так ещё не умеете...
 показати весь коментар
 
Зато вы хорошо научились невиновным паять по 20 лет ни за что.По вашему закону.Не народ,а какая то вонючая жижа,смесь сталинских вертухаев,плесени,гопников-жидобольшевиков,навоза и власовских триколоров.
 показати весь коментар
 
 
... мы, это хто -- которые ВЫ? лично я никого не сажал! ...хоть два раза и присаживался -- но не приседал.
До поездки Медведчука и рабиновича в Москуву -- всё срывалось -- никого не освобождали.
...а потом, когда Медведчук и Рабинович съездили в Москву -- на третий день всё и разрулилось...
Шо скажешь, за простые даты календарные, Трик ?
 показати весь коментар
 
наверное занят был, праздновал суркиса день рождения))
 показати весь коментар
 
 
Ну и прекрасно. Ему показали, что без него можно обойтись.
 показати весь коментар
 
Прокацапские соевые зебильные порошенковские боты - враги Украины.
 показати весь коментар
 
Звичайно не потрібен,тепер два Володьки домовляться без посередників про здачу України.
 показати весь коментар
 
"ВОРОГ СИЛЬНИЙ І ЗДАВАТИСЯ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ". ПЕРШІ СЛОВА СЕНЦОВА НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОЛОНУ .

До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Перемога буде за нами. У нас нема іншого вибору", - сказав Олег Сенцов
https://tsn.ua/********/vorog-silniy-i-zdavatisya-ne-zbirayetsya-sencov-pro-zvilnennya-z-polonu-1407330.html?utm_source=page&utm_medium=lastnews
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору