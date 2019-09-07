 Зеленський: Сподіваюся, найближчим часом відбудуться переговори в "нормандському форматі"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав на злітно-посадковій смузі в Борисполі після зустрічі звільнених українців, кажучи про результат своєї телефонної розмови 7 серпня з президентом РФ.
"Ми маємо починати всі кроки публічно в Мінському процесі, "нормандському форматі"... Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому у нас буде зустріч у "нормандському форматі". І говоритимемо про всі ці кроки...В найближчому майбутньому ми маємо зробити кроки, щоб закінчити цю жахливу війну...Я думаю, що це тільки перший розділ", - сказав Зеленський.
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Україну зебанда здає з випередженням! так, зебіли? мерзотники
Мов снігу платки з-над руїн,
Летиш ти до хмари з вітрами,
О, пір'я з жидівських перин.
Мов сніг, ти летиш аж до хмари,
Вкриваєш поля, мов килим,
О, свідку великої кари,
О, пір'я з жидівських перин.
Знать, бачити горя не хочеш,
Що ми тут в тій хвилі терпим,
Сніжними крильцями тріпочеш,
О, пір'я з жидівських перин.
Як грубі мужицькії руки
Рвуть наше добро без причин
І нам завдають люті муки,
О, пір'я з жидівських перин.
Як наші хати розкидають
Аж геть до послідніх делин,
Як наші шинки розбивають,
О, пір'я з жидівських перин!
Ввесь город від краю до краю -
Руїна одна, плач один!
Гляди ж на тих варварів зграю,
О, пір'я з жидівських перин!
Гляди, що тут нашої втрати,
Що наших тут впаде сльозин, -
Щоб Богу це все розказати,
О, пір'я з жидівських перин!
Хай наші всі зважить терпіння,
До нашого горя долин
Хай шле нам потіхи проміння,
О, пір'я з жидівських перин!
Хай тямить, що люд ми ізбранний,
Його найукоханий син,
Годований зернами манни,
О, пір'я з жидівських перин!
Хай дасть нам народ цей посісти,
Хай дасть нам помститись над ним,
Неси, о неси 'му ті вісті,
О, пір'я з жидівських перин!
1882
Нормандский формат = это формат Мюнхена 1938г. когда гитлеру продали Чехословакию. Теперь гитлер требует Украину. Всю
Он же с депутатов неприкосновенность снял и он же Антикоррупционные суд создал.
А Зеля теперь всё портит
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.(с)
В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.
Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».
Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».