 Зеленський: Сподіваюся, найближчим часом відбудуться переговори в "нормандському форматі"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав на злітно-посадковій смузі в Борисполі після зустрічі звільнених українців, кажучи про результат своєї телефонної розмови 7 серпня з президентом РФ.

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"Ми маємо починати всі кроки публічно в Мінському процесі, "нормандському форматі"... Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому у нас буде зустріч у "нормандському форматі". І говоритимемо про всі ці кроки...В найближчому майбутньому ми маємо зробити кроки, щоб закінчити цю жахливу війну...Я думаю, що це тільки перший розділ", - сказав Зеленський.

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