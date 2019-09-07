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 Політика України
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Все про:Зеленський (2657) нормандська четвірка (551) полонені (427)

 Зеленський: Сподіваюся, найближчим часом відбудуться переговори в "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що найближчим часом відбудуться переговори в "нормандському форматі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав на злітно-посадковій смузі в Борисполі після зустрічі звільнених українців, кажучи про результат своєї телефонної розмови 7 серпня з президентом РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завойоване нами рішення морського трибуналу приперло Путіна до стіни, - Порошенко привітав звільнення українців

"Ми маємо починати всі кроки публічно в Мінському процесі, "нормандському форматі"... Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому у нас буде зустріч у "нормандському форматі". І говоритимемо про всі ці кроки...В найближчому майбутньому ми маємо зробити кроки, щоб закінчити цю жахливу війну...Я думаю, що це тільки перший розділ", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147088
 
   
 Топ коментарі
 
Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Україну зебанда здає з випередженням! так, зебіли? мерзотники
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как сказал ТУТ Бесмертный Роман следующим в ловушке Путина для клоуна будет в Норрманском формате как на равных!!1 встреча и переговоры с лидлерами ОПГ ОРЛДО а Путин будет сзади свои ручонки на их плечах деражать а Меркель и Макрон яволь Волька есть гуть карашо..они пратнеры повстанцы....им надо дать должность Премьер Спикер и нардепа Зрады и все будет как Путин сказал.... УПАСИ БОГ! от такой реальности не тогда точно Зелю вынесут вперде ногами он будет кричать что типа вы его не так поняли это была просто шутка....
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Великое время, Великий Лидер!
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Надеюсь не будет никакого импичмента президента зеленского. Его просто вынесут из офиса президента вперед ногами!!!
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Я тебе по секрету скажу, ты только не плач: Владимир Александрович будет править еще 10 лет. После чего сделает перерыв на 5 лет и вернется.
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Не, он только на один год, он сам сказал. Но это будут славные пять лет.
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ага, в Тамбов к тамбовскому волку вернется твой владімєр алісандравєч!!!!
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я ставлю на те що це буде перший президент який не втигне втікти ані до ростова, ані до герцлії. сроку цього я не знаю, але готовий поставити 50грн на то! військовихй переворот штука така знаєте хитра, і чом би ні Зеленський: Сподіваюся, найближчим часом відбудуться переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 6967
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Ну ты и дурень! А то что власть в стране будет НЕ легитимной ты своей бестолковкой не думал ? За путчистов НИКТО в Мире не вступится .х.йло скажет что в стране переворот и попрёт на нас .Ты своей gопой его писькандеры ловить будешь ?
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давайте думати опосля. я був одним із тих хто виносив овоча(краплинка в океані). тож іншаллаh як доживу то і цей повторить його долю .щодо іскандерів, то знаєте жалію що пару градів не їпануло на київ, на полтаву, шо не розхерачило моє село- бо стільки бидла уставшего ат вайни прям біда, і всі вєтєрани, і все ***** все знають. а щодо легітимності- то повірте крім раші легитимність визнає більшість
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Вы уклонились от ответа . Переворот НЕ признают в Мире .За путчистов никто не вступится . Зная подковёрные игры Франции и Германии ( и ещё дохрена Италий и пр. ) с х.йлом у него будут развязаны руки . ,,Атвайны" люди не устали .Они устали от воровства, брехни и коррупции .Я надеюсь что те кто выходил на Майдан выходили ведь не за деньги ? Ведь не для того чтобы просто поменять одну банду ворья (петуховича) на другую (барыги) ?
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как сказал ТУТ Бесмертный Роман следующим в ловушке Путина для клоуна будет в Норрманском формате как на равных!!1 встреча и переговоры с лидлерами ОПГ ОРЛДО а Путин будет сзади свои ручонки на их плечах деражать а Меркель и Макрон яволь Волька есть гуть карашо..они пратнеры повстанцы....им надо дать должность Премьер Спикер и нардепа Зрады и все будет как Путин сказал.... УПАСИ БОГ! от такой реальности не тогда точно Зелю вынесут вперде ногами он будет кричать что типа вы его не так поняли это была просто шутка....
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мид раисы))На Смоленской площади рассматривают взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории двух стран, как позитивный сигнал. За ним должны последовать и другие важные шаги по «выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях», а также реализации Минских соглашений.
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Це сарказм? Бо інакше виглядає, як дешевий жарт)
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Вы правы. Зеля, просто ас пиара. Короче говоря: Пиар-ас!
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переговоры в нормандском формате с участием артиста разговорного жанра зеЛенского-дякую, дякую, дуже дякую, дуже дуже дякую, дуже дуже дуже дякую, дуже дуже дуже дуже дякую...
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Не тормози. Привлекай к беседе США и Лондон.
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В США и Лондона своих забот выше крыши, выборы и брекзит. Членомрояльщик у них на заднем плане
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Они не сильно рвутся поучаствовать в этом заведомо проигрышном для их Авторитета в Мире деле .Потому что у этого конфликта НЕТ дипломатического решения , а к военному решению страна НЕ готова .И НЕ готовилась все предыдущие 5 лет . Если бы готовилась то не организовывала бы минский договорняк как минимум
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в норммандском зале, в нормандском зале...мышь...зеленая
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Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Україну зебанда здає з випередженням! так, зебіли? мерзотники
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Кидок кацапами этого недоумка будет эпичным.
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Зеленский обещал украинцам мир и если он выполнит свое обещание я не пожалею что голосовал за него! Сегодняшний обмен очень обнадеживающее событие.
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Ни на что.. просто прекращение огня и смертей это уже можно назвать миром .. даже Петя которого сейчас порохоботы записывают в великие генералиссимусы говорил что военного решения проблемы Крыма и Донбасса нет! Если и можно вернуть эти территории то только дипломатическим путем.
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хорошо, что вас таких демагогов, жалкое меньшинство
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Для вас-кацапов может это и хорошо,но и тут ты ошибаешься,свинорус.
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Петрусь лишив купу лайна,у вигляді Мінських домовленостей,та Нормандського формату,важко буде це лайно розгрібати.
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Розвіяне злими юрбами,

Мов снігу платки з-над руїн,

Летиш ти до хмари з вітрами,

О, пір'я з жидівських перин.

Мов сніг, ти летиш аж до хмари,

Вкриваєш поля, мов килим,

О, свідку великої кари,

О, пір'я з жидівських перин.

Знать, бачити горя не хочеш,

Що ми тут в тій хвилі терпим,

Сніжними крильцями тріпочеш,

О, пір'я з жидівських перин.

Як грубі мужицькії руки

Рвуть наше добро без причин

І нам завдають люті муки,

О, пір'я з жидівських перин.

Як наші хати розкидають

Аж геть до послідніх делин,

Як наші шинки розбивають,

О, пір'я з жидівських перин!

Ввесь город від краю до краю -

Руїна одна, плач один!

Гляди ж на тих варварів зграю,

О, пір'я з жидівських перин!

Гляди, що тут нашої втрати,

Що наших тут впаде сльозин, -

Щоб Богу це все розказати,

О, пір'я з жидівських перин!

Хай наші всі зважить терпіння,

До нашого горя долин

Хай шле нам потіхи проміння,

О, пір'я з жидівських перин!

Хай тямить, що люд ми ізбранний,

Його найукоханий син,

Годований зернами манни,

О, пір'я з жидівських перин!

Хай дасть нам народ цей посісти,

Хай дасть нам помститись над ним,

Неси, о неси 'му ті вісті,

О, пір'я з жидівських перин!

1882
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Норманский формат: зеленский и представители лднр. Кацапы, французы и немцы в соседнем зале пьют шампанское за снятие санкций с *********
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Зеленский: Надеюсь, в ближайшее время пройдут переговоры в Нормандском формате" = Да, теперь дорога к капитуляции открыта!
Нормандский формат = это формат Мюнхена 1938г. когда гитлеру продали Чехословакию. Теперь гитлер требует Украину. Всю
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идет подготовка,украинские флаги на мосту в станице луганской сняты))
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В зєлєнського всьо ідєт по ісходному плану.
Зеленский: Надеюсь, в ближайшее время пройдут переговоры в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 8269
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Убийц наших военнослужащих отдавать было нельзя ни при каком раскладе.
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ждет вводную от куйла....для встречи с террористами...фсб пишет речь для "зе"
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По горячих следах нужно еще что то сдать *****?
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глава вторая - пуйло скажет пообещай выборы на донбасе и амнистию -Зе -я сделаю все чтобы закончить войну-В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну… КАКУЮ ВОЙНУ ГРАЖДАНСКУЮ? С КЕМ?боишся уже говорить рос воиска руские наемники враги аггресор-совсем расклеился клоун называй его уже Владимир Владимирович-это чувствуется что клоун поплыл,донбас и остальная Украина дело времени для пуйла -вопрос остановить вовремя клоуна пока мы все не очутимя в малороссии
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Это Порошенко всех освободил.
Он же с депутатов неприкосновенность снял и он же Антикоррупционные суд создал.
А Зеля теперь всё портит
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Зеля тупо выполняет договора Порошенко, а именно: Номандский формат (можно назвать сговор 2П); обмен всех на всех, разведение войск в Луганском, Золотом, Петровском; выборы в ОДЛО под патронажом ОБСЕ и мнгое другое, о чём договорился Порошенко. Это и называется преемственность власти.
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Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.(с)
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ЗЕЛЕНСКИЙ -ПРОЕКТ ФСБ -СКОРО ДО УКРАИНЦЕВ ЭТО ДОЙДЕТ -ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ -ЭТО ОКАЗАТЬСЯ В ГИГАНТСКОЙ ЗОНЕ РФ -ГДЕ ТЫ НИ КТО И ЗОВУТ ТЕБЯ НИ КАК- ЛЮБОЙ ЧИНОВНИК ВЫТИРАЕТ ОБ ТЕБЯ НОГИ -ЛЮБОЙ ПОЛИЦАЙ МОЖЕТ ЗАПРОСТО ЗАТЯНУТЬ В РОВД -ИЗБИТЬ -ПОДКИНУТЬ НАРКОТУ -ВСЕ РЕШАЕТСЯ ЗА БАБЛО -ЛЮБЫЕ ЗАКОНЫ ВЕРТЯТСЯ -ТАК КАК ПОДМАЖЕШЬ -ВСЕ ЯЗЫКИ СВОИ ДЕРЖАТ В СВОЕЙ ЖОПЕ И КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ МНОГО УКРАСТЬ И СВАЛИТЬ С ПАРАШИ
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Все має свою ціну. Ті хто кажуть, про будь яку ціну - брешуть, бо особисто вони сплачують нічого. А коли сплатять життям інші - вони вигадають щось ще. Зеленський: Сподіваюся, найближчим часом відбудуться переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 249
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ВЫ ДУМАЛИ ЭТО ВСЕ? "В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО" А ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ЭТУ УЖАСНУЮ ВОЙНУ ЗАКОНЧИТЬ-НО НАДО ПЕРЕД КАЦАПАМИ КАПИТУЛИРОВАТЬ ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ ИЛИ УКРАИНА ИЛИ МАЛОРОССИЯ -В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО-
В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.
Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».
Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».
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