 Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Допитали і не тільки перед поверненням. Я не називатиму прізвищ європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін", - сказав він журналістам у Борисполі на церемонії зустрічі повернених в Україну українських полонених і заручників.
Глава СБУ Іван Баканов підкреслив, що "відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачала припинення переговорів із Росією".
Також глава СБУ зазначив: "Можу погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха в свої списки є черговим підтвердження причетності РФ до краху МН17".
За словами Баканова, з Цемахом після затримання відбувалися слідчі дії, всі дані долучені до матеріалів справи. Глава СБУ запевнив, що Україна докладе всіх зусиль для того, щоб причетні до краху МН17 були притягнуті до відповідальності.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении группы в Twitter.
"Мы
приветствуем освобождение лауреата Сахарова Олега Сенцова и его
украинских друзей из российских тюрем" - говорится в сообщении.
Це ціна слову цього організма.
а до бутусова апелювати без сенсу, на цензорі зеро, пусте місце
Вот что сказал Порошенко по поводу обмена: "Освобождение украинцев - пленников Кремля - это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!" Источник: https://censor.net.ua/n3147086
Или вы не согласны со своим кумиром?
Проглотил зе-тыпил или подавился?
Ловкімі двіженіямі язика зєлєнского прєвратілся в "которого счітают свідєтєлєм".
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так это же импичмент всем лидерам европедиков...Естественно запись никто не опубликует...но это импичмент))))) Либо Зе будет извиняться за левый базар, либо под давлением гавномесов будет вынужден назвать имена лидеров для которых пофиг гибель 300 граждан Европы
Щось ти забрехався вовік...
Ордена России немедля для Зе-генералиссимуса и его дегенералов.
"Ой, а шо, так можно бьіло?" (с) Олена Зайцева
The Insider
Голландия требует от России выдачи Цемаха. МИД не комментрирует
Ну, теперь уже Цемаха нету, о чем вы собираетесь переговариваться с РФ и на каких условиях? Дебилоиды.
браво!
Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.(с)
Это полный провал.
Засекайте, через сколько времени в новостях промелькнет сообщение о "скоропостижной утрате" Цемаха
А мелкий пу будет с ухмылочкой разводить руками перед Гаагским прокурором - "вывсе врети", "какие ваши доказательства"...
Кроме этого, засекайте, как сейчас изменится вектор развития ситуации в сторону "это таки Украина сбила боинг"..
СКБЛДПЗДЦНХЙ!!!
Евродепутаты призвали Украину не выдавать Путину ценного свидетеля Цемаха по сбитому #MH17, которого террорист Путин потребовал в обмен на украинских военнопленных.
Но при этом сегодня, ПАСЕ укрепила РФ в Ассамблее Европы и приняла от нее взносы.
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Браво уйло! Все же нельзя не отдать ему должное...