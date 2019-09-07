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 Політика України
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Все про:Зеленський (2657) обмін (458) Баканов Іван (50) Цемах (37)

 Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Володимир Цемах, якого вважають одним зі свідків у справі малайзійського "Боїнга", був допитаний перед відправкою до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Допитали і не тільки перед поверненням. Я не називатиму прізвищ європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін", - сказав він журналістам у Борисполі на церемонії зустрічі повернених в Україну українських полонених і заручників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ готує на обмін 35 людей - 12 росіян і 23 українці. У списку є Цемах і Вишинський

Глава СБУ Іван Баканов підкреслив, що "відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачала припинення переговорів із Росією".

Також глава СБУ зазначив: "Можу погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха в свої списки є черговим підтвердження причетності РФ до краху МН17".

За словами Баканова, з Цемахом після затримання відбувалися слідчі дії, всі дані долучені до матеріалів справи. Глава СБУ запевнив, що Україна докладе всіх зусиль для того, щоб причетні до краху МН17 були притягнуті до відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147087
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский сливает Украину и это факт!!! Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9515
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а вот оправдываться уже поздно, брехло зеленое
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То бегом на Майдан и требуй что бы забрали моряков а вернули тебе Цемаха!! Ты же не меняешь как евреи одного своего на 1000 арабов! Ты же Патриот!!
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дурня, евреи никогда не отдадут страну в обмен на пленных - как это сделал Зебеня
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что-то как-то европейцы не спешат поздравлять
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Группа Европейской народной партии, крупнейшая в Европарламенте, поздравила украинцев с освобождением из российских тюрем.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении группы в Twitter.
"Мы
приветствуем освобождение лауреата Сахарова Олега Сенцова и его
украинских друзей из российских тюрем" - говорится в сообщении.
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"Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности." і відпустив Цемаха.
Це ціна слову цього організма.
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Петесосам на своих моряков, бойцов и сограждан наплевать. И неудивительно.
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теперь, кто допрашивал Цемаха автоматически превращается в ценного свидетеля и т.д.
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А ті що спіймали Цемаха в цілі російських спец-служб.
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опять порохотварям облом)))))))) Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8951
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Ща вилізе По' та скаже, що я особисто був на тій зустрічі!
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теперь у нас европейцы будут такими же партнерами как у путина
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да шо вы говорите. недавно 40 европейских партнеров обращались с просьбой не отдавать Цемаха
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40 евродепутатов, которые не знали и не могли знать о допросах Цемаха
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Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6326 андруша І ШО?? 40євродепутатів просили... а 711 інших парламентарів НЕ ПРОСИЛИ. .
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73%! - 73% соучастников! А раша ещё хохлов наловит - от проблема ...
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зеленский предатель
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Если все сделано правильно,то непонятно негодование некоторых западных политиков. Не думал,что на Западе может быть такая неслаженность...Это путает и осложняет понятие ситуации. Которую нечистые на руки ,используют. - Нужно единое мировое правительство.
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А ви ще не здогадалися, які саме політики квакали?
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На Цензоре козломордой твари гораздо больше чем Украинцев .Бутусов ! Меняй менеджеров .
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думаеш це совпаденіе? не думаю

а до бутусова апелювати без сенсу, на цензорі зеро, пусте місце
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Это как убийцу зная что он убил опросить а потом сказать иди гуляй а то что Нидерланды желали его бы получить физически но вы не передали им хотя уверен что те не против бы но вы кацапам отдали и пуйла спасли одовременно
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Порохоботы, переобувайсь!
Вот что сказал Порошенко по поводу обмена: "Освобождение украинцев - пленников Кремля - ​​это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!" Источник: https://censor.net.ua/n3147086
Или вы не согласны со своим кумиром? Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 472
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НЕТ - не согласны! И он совершенно нам НЕ кумир.
Проглотил зе-тыпил или подавился?
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Порошенко выиграл морской трибунал , всё сделал для односторонней выдачи моряков , а голобородька ( ну не вальцман же ) всё просрал как всегда. Порох радуется своей половине дела , почему нет ?
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кто тобі зЕшавка російска повіре
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Посмотрел выгрузку россиян во внуково. Прут какие-то неподьемные торбы. Сала набрали? Тортов киевских? Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1454 ******* голимая.
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так ети росийские полонэни отбросы рашке и хер не нужны
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Цемах пешка . А вонь поросячья и рыговская . Говорит сама о себе.
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Кацап, запахи по инету не передаються, попробуй для начала подтирать жопу...
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Лживая Зеленая Сопля! Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6602
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Я думаю что при прочтении этой новости каждый порохобот не успевший присеть в лужу взрывался как 122мм снаряд Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1695
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Я могу сказать одно . что рыгошоколад давно в одной связке .
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зеля - клован путена, вже навіть не шифрується
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ПІДОЗРЮВАНИЙ якого витягували ціною важкої спецоперації. В операції є загиблий Герой України. Є поранені.
Ловкімі двіженіямі язика зєлєнского прєвратілся в "которого счітают свідєтєлєм".
Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9022
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Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров,(назвать оккупанта Украины и и спонсора покупки украинской булавы европейским лидером.все равно что петь "а есть ла ла ла Кремля" ,с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен",
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Виліз гуцул на гуцулку та не може злізти...
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Одно то что Путин согласился на обмен из-за этого пид@ра, говорит о причастности РФ ! Но прямых доказательств опять нет.... 😕
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Через оце стадо дегенератів,порохоскот декілька днів сходив з розуму.Та хай забирають,ще наловлятся
Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5580
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ты конченое зеленое фуфло, тупое, как и положено, безмозглое быдло, которое не понимает ничего в своей никчемной жизни....
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В следующий раз его надо будет в обменный фонд отправить
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"Ще наловить" Цікаво скільки людей загинуло, або було поранено, щоб наловить таку отару...
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Що тобі там цікавого .Ніхто не гинув,нікого не ранило.Треба розуміти різницю і велику притому.Наших з лєфортово привезли в Київ до рідних і вони будуть дома,а серед отих дегенератів які на фото,що наловила СБУ більша половина українців зрадників і їх з Києва мокшани повезуть прямо в лєфортово.
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Зелень пузата, ти уяви навіть зеленої не маєш, що таке нація і національні інтереси...
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Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский

============
так это же импичмент всем лидерам европедиков...Естественно запись никто не опубликует...но это импичмент))))) Либо Зе будет извиняться за левый базар, либо под давлением гавномесов будет вынужден назвать имена лидеров для которых пофиг гибель 300 граждан Европы
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Но то, как 6 лет ведут следствие по боингу и на раху боятся взглянуть, то точно Европе пофиг.
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То чому ж Зеля тебе просили з ЄС не вітдавати його???
Щось ти забрехався вовік...
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40 депутатов Европейского Парламента=ЕС,а не голландского парламента))
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40 депутатов это не ЕС и ЕС не уполномачивал их говорить от всего союза. Так что звездун.
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демократическая группа из ес вольна писать свои письма-призывы кому хочет и когда хочет,у них фюрера нет,чтобы просить разрешения))
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Значит, Цемах был очень ценен для России. Молодцы, что так быстро отдали.
Ордена России немедля для Зе-генералиссимуса и его дегенералов.
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Зебилятня...на каком основании гражданина Украиньі передали какцапам? И кто будет следующим?
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Слава порохоботам мертвечук вами доволен.
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Співучасника массмурдера допросили і відпустили...
"Ой, а шо, так можно бьіло?" (с) Олена Зайцева
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многоходовочка)))



The Insider



Голландия требует от России выдачи Цемаха. МИД не комментрирует
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ЗЕ своё юридическое образование проиграл хером на рояле, а иначе знал бы что показания до одного места, все свидетельские показания юридически закрепляются в СУДЕ, когда свидетель даёт показания или подтверждает ранее данные, впрочем что это пояснять ЗЕбилам..
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Слухай *юрист* ? А ти не знаеш. що суд завше по -перше бере до увагі перші покази .які злочинець дає на протокол !?..
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Мужик бєз БОРОДИ, шо баба с БОРОДОЮ

Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3972
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Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что "отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией"

Ну, теперь уже Цемаха нету, о чем вы собираетесь переговариваться с РФ и на каких условиях? Дебилоиды.
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Уверен. что ничего Цемах не сказал , как не сказал бы и голландцам , ломать то не будут , а казнят его и в Параше .
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ну что, ящетаю что шмаркля заслужил мЯдаль "за возвращение крыма" которую отобрали у вышинского!
браво!
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По словам Баканова, с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все данные приобщены к материалам дела. Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности. Да в задний проход вы себе затолкайте все следственные действия связанные с Цемахом. Без присутствия его в суде никто не поверит вашим словам. Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6134
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Про що воно говорить взагалі??? Одна справа коли допитують людину яка сидить в сізо, і знає що її судитимуть, і зовсім інша якщо ця людина знає що її через годину випустять.
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а зачем вообще был цирк с судом и освобождением Цемаха под поручительство?
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Дополнительной информации нет. СБУ фактически отстранена от проведения обмена. Охрану обеспечивает подразделения МВД. Цемах нигде не зафиксирован. Есть не проверенная нидерландская информация о дополнительном финансовом аспекте обмена. Проверяется.

Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.(с)
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Зєля, казочку нам розказуєш? Може й дипитали для галочки, але кому ти мізки конопатиш, покидьку? Що він вам розкаже, коли всі вже знали, що його обмінюють? Він що, самовбивця?!
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Ну все, приехали...
Это полный провал.
Засекайте, через сколько времени в новостях промелькнет сообщение о "скоропостижной утрате" Цемаха
А мелкий пу будет с ухмылочкой разводить руками перед Гаагским прокурором - "вывсе врети", "какие ваши доказательства"...
Кроме этого, засекайте, как сейчас изменится вектор развития ситуации в сторону "это таки Украина сбила боинг"..
СКБЛДПЗДЦНХЙ!!!
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Свидтель дал показания, что еще нужно?
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Молодцы, всё правильно. А соевые боты - предатели Украины.
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А може того цемаха видумали , щоб путін клюнув і погодився на обмін ?!!! Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1455
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Ray‏ @Ray_net_uaШизофрения ЕС..
Евродепутаты призвали Украину не выдавать Путину ценного свидетеля Цемаха по сбитому #MH17, которого террорист Путин потребовал в обмен на украинских военнопленных.
Но при этом сегодня, ПАСЕ укрепила РФ в Ассамблее Европы и приняла от нее взносы. Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 589



.Цемаха було допитано перед відправкою до Росії за узгодженням із європейськими партнерами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 686
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" я ничего не знаю" - ответил цемах и улетел на мацковию.
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а че цемуху не ********* на допросах? типа упал сломал разбил
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Хто допомогає терористам,той сам є терористом.
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так ети росийские полонэни отбросы рашке и хер не нужны
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"Также глава СБУ отметил: "Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17" - это к делу не пришьешь, как и показания Цемаха, от которых он с легкостью откажется, т.к. они были добыты "под принуждением".

Браво уйло! Все же нельзя не отдать ему должное...
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Поменяли убийцу Хараберюша на Гриба , который к бабе на свиданку в Беларусь попёрся . Вы в своём уме , зебобики ?
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Порохоскот! Всем срочно обратиться к старшому по смене для смены методичек! Теперь приказано одобрять обмен, но делать акцент на то, что главная заслуга в обмене не Зеленского, который случайно в аэропорт заехал, а соевого мародера!
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