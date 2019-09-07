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 Політика України
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 Завойоване нами рішення морського трибуналу приперло Путіна до стіни, - Порошенко привітав звільнення українців

Завойоване ще навесні рішення Міжнародного морського трибуналу приперло президента РФ Володимира Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити українських бранців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук написав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Звільнення українців – бранців Кремля – це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі. Вітаю наших з поверненням додому! Цьому щиро радіє вся Україна!

Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває. Пишаюся тим, що виборене нами ще весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв.

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Сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти. У нас попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним. Це спільна справа влади і опозиції", - написав він.

Завойоване нами рішення морського трибуналу приперло Путіна до стіни, - Порошенко привітав звільнення українців 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147086
 
   
 Топ коментарі
 
Лицемерная толстая потная тварь.
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Это уже крик отчаяния, истерика и паника. Порошенко не просто превратился в мыльный пузырь - он уже лопнул.
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Ще ні кому не вдалось, залякать усраіль!Беріть всі приклад з усраіля!
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так он отправлял моряков на возможную смерть для того, чтобы припереть РФ к стене?
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Мабуть, параша відправив в полон моряків,щоб потім випустить усіх російських шпигунів!Многоходовочка!Знає тільки ху*лоликий!Якось так.
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методичку поменяй , ленинградец вшивый, моряков захватили в международных водах , поэтому карлик морской трибунал проиграл , брехун
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за знание мовы 30 000 доплачивают , альоша из гєбє ? Насмешил
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Ватник- шакал- огльі убей себя и народ к тебе потянется.
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Шановні громадяни! Будьте українцями, а не зелеботами чи порохоботами.
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Порохоскот! Всем срочно обратиться к старшому по смене для смены методичек! Теперь приказано одобрять обмен, но делать акцент на то, что главная заслуга в обмене не Зеленского, который случайно в аэропорт заехал, а соевого мародера!
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Равноценній обмен : Убийцу Героя Украины Хараберюша на Гриба , который сдуру попёрся на свидание в Беларусь к " бабе" , оказавшейся кагэбэшной подставой.Это сдача национальных интересов Украины . Это пример другим , взрывайте , убивайте в Украине , мы вас всё равно вытащим из украинской тюрьмы .Завтра , не дай бог , мост или метро подорвут касапские запроданцы в Украине. И поять будет обмен на какого-то заробитчанина -украинца на мацковии ?
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Добре що тріпер не зпіймав!Феофанія лікує будь які хвороби!
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Петя, да молчал бы уже. Тоже со своими 5 копейками. Отправил ребят фактически на провальный поход.. И бросил. БРОСИЛ !!! Почему наша авиация не пришла на помощь, когда пришел сигнал об атаке. Почему наши корабли не оказали сопротивление ( команда видимо заранее была такая) Или мы по крымскому сценарию там пошли, не раздражать и не провоцировать. Так зачем тогда послали. Но о ком я говорю "шоколадный вояка". А теперь со своими "заслугами" хочет вписаться.
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