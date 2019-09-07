 Завойоване нами рішення морського трибуналу приперло Путіна до стіни, - Порошенко привітав звільнення українців

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук написав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Звільнення українців – бранців Кремля – це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі. Вітаю наших з поверненням додому! Цьому щиро радіє вся Україна!



Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває. Пишаюся тим, що виборене нами ще весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв.

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Сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти. У нас попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним. Це спільна справа влади і опозиції", - написав він.

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