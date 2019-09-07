 Ворог сильний і здаватися не збирається, але перемога однак буде за нами, - Сенцов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми з хлопцями дуже раді опинитися на рідній землі. Хочеться сказати "велике дякую" всім тим людям, які всі ці роки допомагали нам, нашим родинам. Які добивалися нашого звільнення, і врешті-решт його добилися. Спасибі вам велике. Сподіваюся, що й інші полонені будуть скоро звільнені. Але навіть зі звільненням останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Але перемога однак буде за нами, у нас немає іншого вибору. Слава Україні!", - сказав Сенцов, виступаючи перед журналістами одразу після висадки з літака.





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