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 Політика України
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Все про:обмін (458) визволення (292) Сенцов (761)

 Ворог сильний і здаватися не збирається, але перемога однак буде за нами, - Сенцов

Один з найвідоміших в'язнів Кремля Олег Сенцов у рамках обміну з РФ повернувся в Україну. В аеропорту "Бориспіль", куди прибув літак з українськими політв'язнями, режисера зустрічали двоюрідна сестра і дочка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми з хлопцями дуже раді опинитися на рідній землі. Хочеться сказати "велике дякую" всім тим людям, які всі ці роки допомагали нам, нашим родинам. Які добивалися нашого звільнення, і врешті-решт його добилися. Спасибі вам велике. Сподіваюся, що й інші полонені будуть скоро звільнені. Але навіть зі звільненням останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Але перемога однак буде за нами, у нас немає іншого вибору. Слава Україні!", - сказав Сенцов, виступаючи перед журналістами одразу після висадки з літака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147085
 
   
 Топ коментарі
 
Они и Сенцова запросто с говном смешают
Там нет красных линий вообще, деградация без границ
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Очень рада за освобождение Сенцова, стойкий, мужественный, талантливый, патриотичный и правильно сказал, что победа будет за нами .Человек с большой буквы.
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Поправляйте здоровье, занимайтесь любимым делом, живите и не лезьте в политику, даже если будут обещать золотые (может и в прямом смысле) горы.
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Як вам заява Сєнцова?Шо скажете "еліта8%",може повернути його до кацапії?
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Они и Сенцова запросто с говном смешают
Там нет красных линий вообще, деградация без границ
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Сенцова в Україні давно не було. Тому його промова була така, наче він приїхав у Україну, яка живе ідеалами Майдану. Ось чому тут слова, про боротьбу до повної перемоги, про конкретного ворога, який не збирається здаватися. От лише Володимир, котрий Олександрович ворога не знає. Ну не відає, хто то такий. І тому і боротися не збирається. А готує тиху капітуляцію. Послухаємо, що Сенцов скаже за тиждень. І цікаво буде тоді почитати коментарі зебілів, які нині співають "Осанна!" а через деякий час захочуть розіп'яти пана Олега. А Сенцов мовчати точно не буде. Буде щось схоже на історію з Савченко.
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Норм заява.
Бо це:

Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Источник: https://censor.net.ua/n3147085

І це:

Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3147083

Трохи різне.
На відміну від Сенцова Сцикло жодного слова про перемогу не сказало.
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Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать "большое спасибо" всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Источник: https://censor.net.ua/n3147085

❗️❗️❗️
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Поправляйте здоровье, занимайтесь любимым делом, живите и не лезьте в политику, даже если будут обещать золотые (может и в прямом смысле) горы.
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нет ,лять,клоун наркоман пусть лезет,а ему нельзя...
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Шо боишься? Правильно, ничего хорошего про зеленую чуму он не скажет.
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ЧУВАК ТЫ ТОЧНО С УКРАИНЫ А НЕ С ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЦЕНТРА ИНФОРМ-БЕЗОПАСНОСТИ
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Ось, видно що наша людина. Це вам не Савченко.
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Какая нахрен победа? клоун президент, алло!!!
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Героям Слава!Только вы пока не в теме,что с сопротивлением врагу у зебилов полный звиздец...
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Да, они не в теме. В первую очередь надо оградить освобожденных героев от порохоботов с сальными лицами, хитрыми глазами и щедрыми предложениями. Те из методичек много чего надиктовать могут людям, пережившим такие испытания.
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Очень рада за освобождение Сенцова, стойкий, мужественный, талантливый, патриотичный и правильно сказал, что победа будет за нами .Человек с большой буквы.
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наивный какой.. с таким-то наридом, который рад заду лизать Путину и ещу подмахивать когда его трахают.. сейчас узнаешь, что зря ты там сидел.. не за кого было сидеть.
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К сожалению, "победы" не будет. Тем кто знаком с историей украинского государства думаю обьяснять ничего не нужно. Все повторяется.
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Главное чтобы Сенцов помнил благодаря кому он на свободе.
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благодаря Путину.
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Благодаря Владимиру Александровичу, Президенту Украины.
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думаю у него с мозгами все ок,чтоб в такую ересь не поверить
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Благодаря погибшим сотрудникам СБУ, которые поймали Цемаха, который очень нужен Путину.
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Завдяки нашим розвідникам, які доставили в Україну Цемаха.
Де у ході спецоперації загинув легендарний розвідник, старший сержант 74-ї ОМБр, 45-річний кавалер ордена "За мужність", який мав звання "Народний герой України" Олександр Колодяжний.
Весь обмін, був фактично заради Цемаха.
Цемаха, НАВІТЬ НЕ ДАЛИ ДОПИТАТИ СЛІДЧИМ З ГОЛЛАНДІЇ, ЯКІ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ЦЬОГО ПРИЇХАЛИ В УКРАЇНУ !
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СБУ заявляет что при задержании не погиб никто.
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Где заявляет и кому? Тебе зубожилый на помойке?
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Цемаха, НАВІТЬ НЕ ДАЛИ ДОПИТАТИ СЛІДЧИМ З ГОЛЛАНДІЇ, ЯКІ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ЦЬОГО ПРИЇХАЛИ В УКРАЇНУ ! ------ брехня!
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Ты ЗЕбил. Твой бох срал на тебя. Ребят вернули , это главное. Израиль менял 1000 к одному. И нам надо так. А не сопли жевать. Сейчас патриотов садят, а сепаров выпускают.
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Сдаваться уже давно начала Украина, что бы кто не говорил.
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Какое это чудо и счастье, когда наши украинцы ЖИВЫМИ возвращаются в Украину.
Дорогие форумчане, не будем делиться на касты, группы или банды - давайте просто вместе порадуемся!
Сенцов стоит десяти цемахов.
Наши все остальные граждане тоже.
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Олег, если будут предлагать идти в ВР, не соглашайся, снимай лучше кино, то что у тебя прекрасно получается. А то снашь банальным кнопкодавом и мареонеткой разумкова и свинарчука стефанчука зеленского!!!
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нянечку попросят или фотографа сложить мандат по собственному желанию и возьмут Олега)
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Как тока утвердят списочный 300 -так и выборы досрочные будут.Неплохо было бы сократить полномочия всех до 2 лет.
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жаль нельзя как в "терминаторе 3" отдать на откуп все исскуственному интилекту. он то точно взятки брать не будет... печально, что это просто фантастика Ворог сильний і здаватися не збирається, але перемога однак буде за нами, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9031
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Он пять последних лет не проживал на территории Украины. Да и с судимостью пока не понятно - не вы ни я не знаете, как там клован с ввх по формальностям договаривался.
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Сенцов ещё объяснит тупорылым зебобикам кто они есть.
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Сдаваться ? Ну НЕТ , пленных не брать , СМЕРТЬ росейским оккупантам ! Враг силен и сдаваться не собирается, но победа все равно будет за нами, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4585
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Вся Україна святкує повернення Героїв і тільки порохоботи зходять на шоколад гівно!
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І оце ось такі гниди вважають себе патріотами...
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ти дурак, але серед дураків патріотів не менше, ніж серед розумних. Є дина проблема, що дурень не вважає себе дурнем, а оскільки вас більше, то розумних ви тягнете за собою. Тому якщо є протилежності - зле - добре, темне - світле, і т.д. - то розподіл приблизно гаусівський, 50/50. А от розподіл розумне - дурне - це форма краплі, де здоровенну сраку вас тягне доверху тоненька ниточка нас. На жаль, українська срака вас дуже велика й росте, й я вже думаю, що вам потрібен якийсь м'ясник, щоб зменшити десь наполовину.
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бачиш, осел, ти можеш бекати лише на мене, ні до чого ти більше не здатен, лише тявкати як собачка.
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Що? Не стверджуй за всіх.
Хоча я скоріше українобот (з елементами порохобота), але - З поверненням, Українці!
А пильнувати, щоб не трапилась зрада - то вже інша тема.
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Только победы не будет.
На Рашке столько "новичков" и ЯО и бактериологической дряни, что ее будут поддерживать все эти канады с микронами.
Более того - они еще будут бомбить нас, случись так шо ВСУ опрокинут орков и полуорков, и приблизятся к Москооуу.
"Запад" это как те же парашники, просто в цилиндрах и фраках. И с палочками в придачу еще(для солидности). Вскормили совок - защитят и Парашку.
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ОН ПОЗВОНИЛ И ПОБЛАГОДАРИЛ ПУЙЛА ГОРДИТЕСЬ ВАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ-
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 7 сентября, поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех».
«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», - цитирует «Интерфакс» слова Зеленского.
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сегодня храбрецы, а завтра подлецы Враг силен и сдаваться не собирается, но победа все равно будет за нами, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3044
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Оп-па! Кого я бачу. Не сподівайся, з пам'яттю тут не в усіх погано. Пам'ятаємо твої антиукраїнські дописи, нешановний ромчик.
Тому краще геть звідси добровільно Враг силен и сдаваться не собирается, но победа все равно будет за нами, - Сенцов - Цензор.НЕТ 430
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тю, я то думал ты цыркач, а так бачу, шо стукач Ворог сильний і здаватися не збирається, але перемога однак буде за нами, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2067
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Стукачів на кацапії шукай.
А тут на варті є люди з Українською Націонал-Революційною Пильністю (Украинской Национал-Революционной Бдительностью), які добре пам'ятають контру та інфільтраторів - і дають сигнал алярми, якщо такі лізуть.
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и шо, бдишь тута за миску борща, езжай лучше в польшу, там больше грошей заробишь Ворог сильний і здаватися не збирається, але перемога однак буде за нами, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9588
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Вітання, Олеже! Ти вистояв.
Слава Україні! Героям Слава!
Ніт зраді - а от про це зараз варто особливо подбати...


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СЕНЦОВ -НАСТОЯЩИЙ МУЖИК - Я ДУМАЮ ОН ЕЩЕ МНОГОЕ РАССКАЖЕТ ПРО ЛЮБИМУЮ ПАРАШКУ ЗЕ-ПАТРИОТОВ
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На перегной кацапо-фашистов!

пс. зеЛя мразь
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Є надія що Сенцова не зламали......... Є надія що його не купить ЗеБені.
Є надія , що Сенцов використає свій потенціал і напише монументальний твір, який переверне свідомість Світової спільноти........... а головне групи 254 у ВР.
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ОЛЬГИНСКИЕ И САВУШКИНСКИЕ-ХОРОШ КОСИТЬ ПОД УКРАИНЦЕВ И РАССКАЗЫВАТЬ ПРО МИР И ПРО ТО ЧТО СКОРО ВСЕ УЛЯЖЕТСЯ И СНОВА БЕРКУТ БУДЕТ РАССЕКАТЬ ПО УЛИЦАМ УКРАИНСКИХ ГОРОДОВ -И ДУМАЯ КОГО БЫ ********
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Окончательная зеленая победа будет тогда, когда януковощ вернется
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Хотілося би почути слова о закінченні війни перемогою на р@шиSSтами від ЗеПрезидента.
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Плани вже озвучені- демонтаж ключевих оборонних споруд з боку України.
Відведення військ від сірої зони............... далі ............
Більше не потрібно і иак зрозуміло!!!!!!!!!
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А с каким пафосом ***** говорило - " Помиловать? Вы в своём уме? Его же суд признал виновным в организации теракта! Вы представляете скольких смертей он целенаправленно хотел добится? Или вы сомневаетесь в нашем суде???!!" Ворог сильний і здаватися не збирається, але перемога однак буде за нами, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7344
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Молодец Олег. Боец.
Только он еще не не понял, в какую Украину он вернулся.
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истерикой подкацапных соевых ботов удовлетворена.
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Пусть бы Сенцов почитал комменты порохоботов о том, что зря Зеленский их всех обменял, что это - сдача национальных интересов Украины, и что все пленные, в том числе и Олег - вовсе не герои.
Вот тогда и понял бы он, что по понятиям порохоботов, он должен был погибнуть там, в тюрьме, вот тогда, возможно, и стал бы героем.
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