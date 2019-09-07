 Літак із України в рамках обміну полоненими долетів до "Внуково". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з даними Flightradar24, Ту-204 спеціального льотного загону "Росія" з росіянами на борту здійснив посадку в аеропорту "Внуково".

"До цього дня причетна величезна трирічна праця великої кількості людей. Після того, як відбулася розмова між президентами України і Росії 11 липня, вперше ми відчули конструктив, і взаємний діалог став отримувати чіткі обриси", - сказала уповноважений при президенті РФ з прав людини в Росії Тетяна Москалькова в ефірі телеканалу "Росія 24" (ВГТРК), повідомляє Интерфакс.

У Кремлі вітають обмін ув'язненими між Росією і Україною. "Так, обмін відбувся. Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому", - заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова закликала максимально підтримувати цей стан на рішення проблем, після цього обміну.

"Незважаючи на те, що були і провокації і об'єктивні труднощі, процес все ж відбувся. Дуже важливий крок. Необхідно максимально підтримувати цей настрій на рішення проблем, а не на їх збільшення. Політична воля і системна копітка робота дають свої плоди", - написала Захарова в фейсбуці.