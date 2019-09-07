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 Політика України, За кордоном
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Все про:обмін (458) Росія (19674) полонені (427)

 Літак із України в рамках обміну полоненими долетів до "Внуково". ФОТО

Росія і Україна обмінялися утримуваними особами за формулою "35 на 35".

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з даними Flightradar24, Ту-204 спеціального льотного загону "Росія" з росіянами на борту здійснив посадку в аеропорту "Внуково".

Літак із України в рамках обміну полоненими долетів до Внуково 01

"До цього дня причетна величезна трирічна праця великої кількості людей. Після того, як відбулася розмова між президентами України і Росії 11 липня, вперше ми відчули конструктив, і взаємний діалог став отримувати чіткі обриси", - сказала уповноважений при президенті РФ з прав людини в Росії Тетяна Москалькова в ефірі телеканалу "Росія 24" (ВГТРК), повідомляє Интерфакс.

У Кремлі вітають обмін ув'язненими між Росією і Україною. "Так, обмін відбувся. Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому", - заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова закликала максимально підтримувати цей стан на рішення проблем, після цього обміну.

"Незважаючи на те, що були і провокації і об'єктивні труднощі, процес все ж відбувся. Дуже важливий крок. Необхідно максимально підтримувати цей настрій на рішення проблем, а не на їх збільшення. Політична воля і системна копітка робота дають свої плоди", - написала Захарова в фейсбуці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147084
 
 
 Топ коментарі
 
Фото называется - "Почувствуйте разницу!!!"
Как наших встречали и как этих упырей...
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А ВСТРЕЧАЮТ ИХ ОДНИ ЖУРНАШЛЮХИ! УРА! ПУКИН ВВЕДИ!
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Мы забрали патриотов и достойных граждан, а им отдали дерьмо прокацапленное и мразей
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А ВСТРЕЧАЮТ ИХ ОДНИ ЖУРНАШЛЮХИ! УРА! ПУКИН ВВЕДИ!
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Цемаха таки передали. зе предатель и по законам военного времени, ну ві знаете...
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Не выёживайся. Почему ты не полетел вместо цемаха ? Мог бы посидеть в рашкованской тюрьме. А ты тут издишь.
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Передача Цемаха это наш ход конем..Подставили мы путьку..Теперь пусть бережет его как зеницу ока..)
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Фото называется - "Почувствуйте разницу!!!"
Как наших встречали и как этих упырей...
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с россиянами на борту?! Там украинцев две трети! Вопрос почему Украина и Россия обменялись украинскими же гражданами?
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Мы забрали патриотов и достойных граждан, а им отдали дерьмо прокацапленное и мразей
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Наших-то зустрічає набагато більше людей, ось і ставлення рашкованів до своїх "хероїв"
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ГДЕ ЛИЧНО ПУЙЛО И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ?
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***** там где и положено, вместе с члЄнами мошонку греют
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Да нахрен это надо? Самолет,набитый отребьем. Хоть бы взорвался по дороге.
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Итоги обмена - в Украину вернулись достойные люди, в мордор отослали шваль и отребье.
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Биомусор, если сказать точнее. И половина из них - живые мертвецы.
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Не совсем так.. В Украину вернулось 24 бойца которые сдались противнику вместе с вооружением и техникой без сопротивления и сознательно... не красиво мне с дивана писать о них плохо но храбрецами их уж точно не назовешь.
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Скажи но краще диванний воїн з Параші - Крим чий ?
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Да украинский.. чей же еще? вот только не один украинец не может попасть туда не пройдя пограничный контроль другого государства.
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Это так по Российски...
Они должны были умереть в неравном бою...
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А по какому их в этот самый неравный бой отправили как смертников если так? То был хитрый план или просто бездарность?
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Не сомневаюсь , что ты бы отстреливался с пулемёта в Керченском проливе! Если конечно смог бы поднять жопу с дивана).
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Виявилось що Цемаха вже два рази допитували голландські слідчі. Тримали це у секреті, щоб не зірвався обмін, а вчора була типа вистава. Зрада відмінилася порохоботи можуть росходитись
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Думаю больше никто не увидит освобожденных "человеков"....
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Возможно, вышинский и ещё парочка станут штатными экспертами по Украине у соловья или киселя. Остальные - не жильцы.
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Ерунда. Это новые участники ТВ-шоу об ужасах украинских реалий.
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Вечная память(в сортире написать на стене их имена).
Теперь падлы от каждого писка комара будут неистово креститься, а спать будут заранее в белых тапочках Самолет из Украины в рамках обмена пленными долетел до "Внуково" - Цензор.НЕТ 2851
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в списках на обмен не было ни одного участника АТО, одни политические узники, которых все равно выпустили кацапы под давлением мирового сообщества. Этот обмен , когда за кацапских убийц нам вернули просто граждан, доказывает, что клоуну и его шапито наплевать военных, он как истинный малорос будет сливать ВСУ по полной
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"...политические узники, которых все равно выпустили кацапы под давлением мирового..."
Не будь дурнем і не фантазуй! Багато вони за 5 років випустили "под давлением мирового сообщества"?
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Конечно выпустят ! Вон Сенцова лет через 15 бы выпустили.
Вас шоколадных просто презираю. Даже после освобождения людей - никакой радости. Надо было ехать в Борисполь и кричать, чтобы их обратно везли в Москву!
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Ту рашистську падаль ніхто на Рашці по суті не зустрічав . Всіх тихо посадили в автобуси і вивезли у невідомому напрямку . Не здивуюся, якщо до зими з них мало хто залишиться в живих. Ну і хєр з ними.
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Зашел специально на маилСру. Инфы почти нет. Так сухо сказато, что самАлЬЙОт прілЄтЄл, Хваміліі нЄ разглашаюЦА. Только количество и ФсЙО. Літак із України в рамках обміну полоненими долетів до "Внуково" - Цензор.НЕТ 7080
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Самолет из Украины в рамках обмена пленными долетел до "Внуково".



Дуже шкода що долетiв...
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У цемаха очко играет. А может и вообще усрался в полете.
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Россияне впервые почувствовали, что есть конструктив, есть с кем договариваться. Их Зе-агент не подводит. Літак із України в рамках обміну полоненими долетів до "Внуково" - Цензор.НЕТ 5418
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пуйло своих не встречал))) Интересно было бы глянуть как он Цемаха обнимал бы)))
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