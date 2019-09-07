 Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що перший етап виконаний. Я маю підтвердити, що я президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін, зробили все, що обіцяли, не змінюючи на ходу наших домовленостей", - сказав Зеленський у Борисполі після зустрічі звільнених українців, говорячи про результат своєї телефонної розмови 7 серпня з президентом РФ.

"Мені здається, ми всі зробили перший крок, все інше на ньому...Я впевнений, що ми знаємо, що робити далі... далі ми будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати вже в Мінському процесі розведення військ двома етапами: Золоте, Петровське – спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню повною мірою і припинення війни", - наголосив Зеленський.

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