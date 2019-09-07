 Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я вважаю, що перший етап виконаний. Я маю підтвердити, що я президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін, зробили все, що обіцяли, не змінюючи на ходу наших домовленостей", - сказав Зеленський у Борисполі після зустрічі звільнених українців, говорячи про результат своєї телефонної розмови 7 серпня з президентом РФ.
"Мені здається, ми всі зробили перший крок, все інше на ньому...Я впевнений, що ми знаємо, що робити далі... далі ми будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати вже в Мінському процесі розведення військ двома етапами: Золоте, Петровське – спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню повною мірою і припинення війни", - наголосив Зеленський.
как то напряжно узнать о следующих моментах
кацапам-москалям віри не має
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
22 з 35 переданих москалям -громадяни України! ЗЕ торгує нами!
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 7 сентября, поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех».
«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», - цитирует «Интерфакс» слова Зеленского.
Щирі вітання 73%
Да, зебилы?
Какие же зебилы все-таки тупорылые
потому мы и гордимся, что мы - порохоботы.
мы так думали - и не ошиблись
Источник: https://censor.net.ua/n3147083
.................
кордон коли тобі ***** обіцяв віддати? І кому віддати, - ВСУ чи "муніціпальній міліції рєспублік с особливим статусом"? Кловун!
А ЗЕ - ЧМО, а не президент. ЧМО, предатель, и скорее всего - враг на службе у врага Украины.
Третий Майдан он не переживет, и ни Московия, ни Израиль его и его ублюдочную ЗЕко-манду не спасут
Хоча ні, зеля не лох, він просто з міліонера стане міліардером, лохи ви 73%. Ви зробиле це разом.
Отправил запрос в мэрыканьскэ консульство, как немец, на получение безвизового въезда в Стыцляндию... ...по тернету, натюрлих... -- прождал, аж 72 часа! -- получаю ответ ( разрешают на 2 года -- бэз проблэм)
Текст: "Добро пожаловать с Соединённые Штаты! Но мы не гарантируем, что вас пропустит таможня и полиция. Приятных вам впечатлений от нашей страны, дорогой, имярек."
Вот это Демократия! ...недаром, моя доча, съездив раз в США к подружке, сказала: Штаты лучше Германии! ...а ей тогда было 18 лет всего... -- но я всё проверю! ... если простой американский полицай будет непротив?...*)
На первом этапе клоун отсосал по полной и его трахнули в извращенной форме. Какой будет второй этап?
Такая же мерзкая. как и его карликовый кремлевский "партнер".
Паскуде зеленскому и его детям отольются слезы тех тысяч убитый русскими украинцев, которых он предал и продал ублюдку путину.
Горите в аду Вовочки!
Придумали эти страшилки, сами же в них поверили и пытаются убедить в этом и нас.
А пока что из всего этого произошел обмен пленными, но сколько вскукареков и негодования по этому поводу!
Порохоботам даже Сенцов стал ненавистным.
Вот как бывает, когда ты не у власти: готовы всю Украину утопить в дерьме, желали и предрекали, что доллар поднимется до ста,желают, чтобы Зеленский сдал Украину, - только ради того, чтобы мы тут всплакнули и вспомнили, как же хорошо нам жилось при их сладчайшем петре алексеиче!
07.09.2019 г
Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.
Следующий лот.
А список договоренностей где?
Прайс на жителей Украины и цена страны? Сколько фильмов снять можно???
"Не мы начали эту войну, но нам её заканчивать" = КАПИТУЛЯЦИЯ
Таке формулювання - "домовленості" - викликає погані думки.
І Україна не просто має право, а зобов'язана про них чітко знати.
Бо припущення і гіпотези, повторюю, не дуже оптимістичні.
- РФ вернулась в ПАСЕ (спасибо Макрону, что порешал с хутиным);
- Передан единственный свидетель(обвиняемый) по делу МН17, юридически чисто доказать причастность высших начальников рф уже не возможно;
- обменяли наших моряков на российских преступников, хотя рф согласно морскому трибуналу должна была вернуть пленных безоговорочно;
Последствия "договорённостей":
-начало развала антипутинской коалиции;
-большая вероятность прекращения санкций;
-ослабление позиции обвинения в деле МН17;
-Украина "научилась" выдавать своих граждан в обмен или на требования (кстати отдаст ли Зеленский Коломойского на требование ФБР?);
-началось выполнение минских по сценарию агрессора.
ЗЫ Я радуюсь возвращению наших ребят и огорчён началом капитуляции Украины.
Як казав класик "огласите весь список, пожалуйста ".
"Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны" - як би не вийшло щось а-ля Андрусівський договір.
шо ж ты не договорил, вова.
Андрусівське сепаратне перемир'я 1667 (Андрусівський сепаратний договір, Андрусівський мир) - угода між Московським царством і Річчю Посполитою про припинення війни, підписана (30 січня) 9 лютого 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 13,5 років. Угода стала завершенням московсько-польської війни 1654-1667 років.
За умовами сепаратного договору:
- припинялась польсько-московська війна 1654-1667 років;
- встановлювалося перемир'я на 13,5 років;
- під владою Московської держави залишалась Лівобережна Україна, Сіверська земля з Черніговом і Стародубом, а також Смоленськ;
- в складі Речі Посполитої залишалися Правобережна Україна (крім Києва) і Білорусь з Вітебськом, Полоцьком і Двінськом;
- Київ з околицями на два роки передавався Московському царству, проте в умові був ряд застережень, які давали можливість залишити Київ за Московією назавжди;
- Запорозька Січ мала перебувати під спільною владою обох держав;Сепаратне перемир'я, в обговоренні умов якого українські пости брали участь лише в єдиному раунді 1660-го року, викликало козацьке повстання. Андрусівський договір, порушивши умови Переяславської Ради (1654) та інших договорів з гетьманами Богданом Хмельницьким, Юрієм Хмельницьким та Іваном Брюховецьким, закріпив насильницький поділ української етнічної території на дві частини - Правобережну Україну і Лівобережну Україну, остаточно затверджений так званим Вічним миром в 1686 році. Проти Андрусівського сепаратного миру рішуче виступали гетьманські уряди Петра Дорошенка, І. Брюховецького, П. Суховієнка, а згодом і Дем'яна Многогрішного та Івана Самойловича, які протягом свого правління практично його не виконували.
Или усе было хероически, всухую?
Другий етап мир в усьому мирі і введення "миротворчих" військ РФії на теритоію України (Донецька,Херсонська, Миколаївська Одеська області).
Другий етап мир в усьому мирі і введення "миротворчих" військ РФії на територію України (Донецька,Херсонська, Миколаївська Одеська області).
Про остальные договоренности... зная зекоманду -это плохо)
Думаю это первая и последняя позитивная новость которая пришла из этого зеленого **********. Дальше будут только плохие и мы таки узнаем реальную цену освобождения заложников. Потому как сомневаюсь что это был именно обмен. ***** на своих всегда было покласть, как и всем мокшанам. Он брал заложников чтобы другое получить. И думаю он это получит или уже получил. Что именно скоро узнаем. Но это будет уже другая история. Грустная и печальная, но неизбежная. А сегодня - позитив)
Второе пятилетие страной. в которой живет 80% этнических украинцев, правят хитрожопые.
И каждый по-своему сдает державу.
А тупая быдломасса (73%) регулярно выбирает нового гешефтмахера.
Есть ли у такой страны будущее???