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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2657) обмін (458) Путін (10636) полонені (427)

 Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін утримуваними особами став виконанням першого етапу його домовленостей з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що перший етап виконаний. Я маю підтвердити, що я президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін, зробили все, що обіцяли, не змінюючи на ходу наших домовленостей", - сказав Зеленський  у Борисполі після зустрічі звільнених українців, говорячи про результат своєї телефонної розмови 7 серпня з президентом РФ.

"Мені здається, ми всі зробили перший крок, все інше на ньому...Я впевнений, що ми знаємо, що робити далі... далі ми будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати вже в Мінському процесі розведення військ двома етапами: Золоте, Петровське – спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню повною мірою і припинення війни", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повний список українців, які повернулися на батьківщину в рамках обміну з РФ. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147083
 
   
 Топ коментарі
 
А дальше Хуйло В.В. еще украинских заложников насобирает, и Вазелин Шестой в обмен даст воду в Крым, признает ДНР и ЛНР и откажется от интеграции в Евросоюз и НАТО!!!
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деЖиДализация означает-Забыть навсегда про Крым и получить Бамбас на условиях владимира карлика великого, уничтожить Нефтегаз и простить Газапрому долги, продать украинскую землю евреям и китайцам, разделить УЗ и продать по частям, отдать в концессию коммунальную сферу, дороги, порты, аэропорты. Распродать оставшуюся госсобственность, оптимизировать силовые структуры и армию, лишнее продать. Лежать дома в Израиле на диване и через айфон наблюдать как там "на Украине" идут делишки. Такие вот "новые лица" (хари), умеют работать.
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Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным, - Зеленский
как то напряжно узнать о следующих моментах
кацапам-москалям віри не має
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КОЗЕЛ МУДАЦЬКИЙ ЗЕ!

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

22 з 35 переданих москалям -громадяни України! ЗЕ торгує нами!
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Єдина причина, чому ***** відпустило наших людей - це Цемах. А ти, клоунт можеш і далі сцяти в уші своїх малоросів
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Путєн натягнув тебе, як... гумову перчатку... Що ти ще продав???
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ОН ПОЗВОНИЛ И ПОБЛАГОДАРИЛ ПУЙЛА ГОРДИТЕСЬ ВАШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ-
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 7 сентября, поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех».
«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», - цитирует «Интерфакс» слова Зеленского.
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Так они коллеги ? Поздравляю Украину. Теперь наконец мы узнали кто наш ********** .
Щирі вітання 73%
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это не просто договоренность по обмену, это еще и капитуляция по делу Боинга.
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Зеленский-агент Путина, они с ним договорились.
Да, зебилы? Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4171
Какие же зебилы все-таки тупорылые Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4175
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Як такого та не обвести навколо пальця... Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 45

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Судя по твоим «подвигам» на посту ***********- ваши договорённости с путиным были заключены ещё до того, как ты - зеленое чмо -выиграл президентские выборы
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Это не подлежит никакому сомнению.
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порохоботам это было ясно задолго до выборов.
потому мы и гордимся, что мы - порохоботы.
мы так думали - и не ошиблись
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Как оно о ху..ле с уважением хочет сближения
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Хочете вгадаю на яких умовах закінчиться війна?)
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Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3147083

.................
кордон коли тобі ***** обіцяв віддати? І кому віддати, - ВСУ чи "муніціпальній міліції рєспублік с особливим статусом"? Кловун!
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Интересно, придурками оскорбляющих Украину, президента, кто-то занимается, а сайтом,который нарушает правила комментирования???
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Ты и тебе подобные 5 лет оскорбляли Украину и пятого Президента Украины, почему тогда не задавал этот вопрос?
А ЗЕ - ЧМО, а не президент. ЧМО, предатель, и скорее всего - враг на службе у врага Украины.
Третий Майдан он не переживет, и ни Московия, ни Израиль его и его ублюдочную ЗЕко-манду не спасут Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5235
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геннадий,попробуйте написать донос в ГУЛАГ.. Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5628
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Х_р с тим цемахом, та й Нідерланди ще ті піда_аси, Вони самі своїх небіжчиків здали за пару болонів газу і бочку брудної нафти. Проте зеля і справді Лох саме з великої букви. Мало того що воно відмазало *****, так воно і відмазало продажних европейських політіканів. Вони тепер мають відморозку типу то що ми могли зробити як кляті хохли сдали свідка. Треба було публічно запитати чи не хочуть нідерландські підар_си поспілкуватись з цим цемахом та за присутності усього цього барахла по права людини з ООН. А потім відавати.
Хоча ні, зеля не лох, він просто з міліонера стане міліардером, лохи ви 73%. Ви зробиле це разом.
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...я вам скажу, как говорят поэты -- про всякие договоры, меморандумы и рауты на самых верхних Верхах -- всё решается Внизу!
Отправил запрос в мэрыканьскэ консульство, как немец, на получение безвизового въезда в Стыцляндию... ...по тернету, натюрлих... -- прождал, аж 72 часа! -- получаю ответ ( разрешают на 2 года -- бэз проблэм)
Текст: "Добро пожаловать с Соединённые Штаты! Но мы не гарантируем, что вас пропустит таможня и полиция. Приятных вам впечатлений от нашей страны, дорогой, имярек."
Вот это Демократия! ...недаром, моя доча, съездив раз в США к подружке, сказала: Штаты лучше Германии! ...а ей тогда было 18 лет всего... -- но я всё проверю! ... если простой американский полицай будет непротив?...*)
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Давно на німецьку землю омериганський чобіт приносив свою демократію? Чи хочете повторити?
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...я б непротив, шо б и на украинскую Землю ступила нога Американского солдата! ...но, тогда ж ***** не нападёт...
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Выполнен первый этап...

На первом этапе клоун отсосал по полной и его трахнули в извращенной форме. Какой будет второй этап?
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Вазелин готов принять и спереди и сзади, как пожелает его кремлевский хозяин
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Если Путин нарушил все международные законы и договора, то что ему какие-то договорённости с Зе?
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Хвастаться договоренностями с ****** - это надо криворожский юридический окончить было! Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8320 Не "я добился от *****", а МЫ с ним договорились у шо-то будет мутить дальше. Тьфу, ******* стыд Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4644
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Лживая, трусливая и подлая ЗЕленая мразь!
Такая же мерзкая. как и его карликовый кремлевский "партнер".
Паскуде зеленскому и его детям отольются слезы тех тысяч убитый русскими украинцев, которых он предал и продал ублюдку путину.
Горите в аду Вовочки!
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член путина был в капкане по делу моряков, россию бы через неделю обьявили б пиратской страной, голова путина была в тисках сжимающихся по делу боинга, презик совершил наибольшую госизмену в современной истории Украины обеспечив агрессору безнаказанность
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Итак, что придумали приверженцы порошенко? Страшилки, что Зеленский сдаст Крым, пустит туда воду, а затем сдаст и всю Украину.
Придумали эти страшилки, сами же в них поверили и пытаются убедить в этом и нас.
А пока что из всего этого произошел обмен пленными, но сколько вскукареков и негодования по этому поводу!
Порохоботам даже Сенцов стал ненавистным.
Вот как бывает, когда ты не у власти: готовы всю Украину утопить в дерьме, желали и предрекали, что доллар поднимется до ста,желают, чтобы Зеленский сдал Украину, - только ради того, чтобы мы тут всплакнули и вспомнили, как же хорошо нам жилось при их сладчайшем петре алексеиче!
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Вскукареков? Знакомая риторика, падаль удмуртская, иди своим дебилам мозги засирай
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ЗЕбєнь, моряків повинні були відпустити за вимогою морського трибуналу а не по обміну, а ЗЕльцман допоміг х"йлу зберегти обличчя і виставити великим миротворцем
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Почитав дебилоидов Петра, делаем выводы. Борт загрузить обратно и отправить на росию.
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Для тебя даже с приоритетной посадкой
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Хроника одного Президента ...

07.09.2019 г

Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.
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а який же ж другий етап ? капітуляція ?
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Те,що й планували в кремлі- інтеграція анклава ОРДЛО в Україну на правах особливого регіону (конституцію-на раз) з усіма проблемами і вурдалаками.Перемовини-безпосередньо з терористами,рф-миротворець і посередник.Відміна санкцій,громадянська війна і т.п....
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ЗЕ -ЛЮБИТЕЛИ -СКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ ПЛОХОЕ ПРО ПАРАШУ -МОЖЕТ ВЫ ИЗ ОЛЬГИНО СТРОЧИТЕ????
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ПОЕЗДКА В МАЯМИ В ОСОБНЯК ПЕНЗЕНСКОГО ГУБЕРНАТОРА
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Цензор, ты стал порохоботской помойкой.
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Зебильный малоросс, иди на срувесну, там ваших полно
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А чого тут сидиш ? Іди на кацовесну , як раз по твоєму розуму сайт .
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С МОРДОРОМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ -ЧТО С ШУЛЕРОМ В КАРТЫ ИГРАТЬ -В ОКОНЦОВКЕ БУДУТ БИТЬ КОЛОДОЙ ПО ЛБУ И РЖАТЬ
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Пуесос, после выдачи Цемаха, стало понятно, что это за уйобок, да и до этого, мало кто сомневался
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Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным - с заглотом
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Так огласи ценник! Договоренности, первый пункт...хм... ты спасаешь тезку, а он в ответ твоим компаниям дает финансирование на еще пару бездарных фильмов с киркоровым...
А список договоренностей где?
Прайс на жителей Украины и цена страны? Сколько фильмов снять можно???
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Читайте инаугурационноую речь Зеро - сдаст всю страну.
"Не мы начали эту войну, но нам её заканчивать" = КАПИТУЛЯЦИЯ
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То есть ещё будут сдачи. Сдачи национальных интересов.

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Если никого из украинцев сегодня не убили - у порохобоов траур. Им очень надо, что бы каждый день гибли украинцы.
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Рэкамендую ўтапіцца ў якім-небудзь з беларускіх балот.
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пшел ты, грязь
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"- Возможен ли прямой диалог между Зеленским и Путиным?- Да, возможен. Я обращаю еще раз ваше внимание на то, как быстро Путин снял трубку. Накануне вечером был запрос на звонок, а на следующий день утром - разговор состоялся. Надо сказать, что по утрам у нас президент занимается спортом. Его рабочий день начинается поздно и заканчивается поздно - ночью. На момент звонка он был не в Москве, а в Сочи, и то, что он взял трубку - это значит, что он откликнулся." из интервью Венедиктова опубликовано 09.08.2019
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А тепер, преЗЕденте, хотілося б почути, якими будуть наступні етапи ваших з ****** домовленостей.
Таке формулювання - "домовленості" - викликає погані думки.
І Україна не просто має право, а зобов'язана про них чітко знати.
Бо припущення і гіпотези, повторюю, не дуже оптимістичні.
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Тобто вже давно є ряд домовленостей,та план їх виконання. Може знайдуться зарубіжні журналісти,спитати про що саме йдеться,і чому тримається в таємниці від громадян ?
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Велика подяка Міжнародному Морському Трибуналу і команді Порошенка , які змусили )( уйла зробити обмін полонених !!!!!
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Домовленості з путєном... Які можуть бути домовленості, якщо путєн напав на твою країну, захопив твою землю, знущається з українців??? Це можуть бути лише домовленості капітуляції...
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Договоренности...с путиньім😂Опять обдолбанньій? Мутин нарушал ВСЕ свои международньіе не то что договоренности, а и подписанньіе своей рукой официальньіе договорьі. Лоха кинуть не грех, говорили в ********* подворотнях😂
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Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным:

- РФ вернулась в ПАСЕ (спасибо Макрону, что порешал с хутиным);
- Передан единственный свидетель(обвиняемый) по делу МН17, юридически чисто доказать причастность высших начальников рф уже не возможно;
- обменяли наших моряков на российских преступников, хотя рф согласно морскому трибуналу должна была вернуть пленных безоговорочно;
Последствия "договорённостей":
-начало развала антипутинской коалиции;
-большая вероятность прекращения санкций;
-ослабление позиции обвинения в деле МН17;
-Украина "научилась" выдавать своих граждан в обмен или на требования (кстати отдаст ли Зеленский Коломойского на требование ФБР?);
-началось выполнение минских по сценарию агрессора.
ЗЫ Я радуюсь возвращению наших ребят и огорчён началом капитуляции Украины.
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А як би взнати увесь список домовленостей Зелі з ху#лом ???
Як казав класик "огласите весь список, пожалуйста ".
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Некоторые едкие особы прибавляют букву к этому термину. Но я не буду, а то меня забанят. Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1575
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Я так розумію, що другий етап - здача Криму, а третій - всіє України ? Так, Зєлупа ********** ?
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От просто зараз Україна не просто має право, а зобов'язана знати. Бо тут не може бути секретних домовленостей.
"Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны" - як би не вийшло щось а-ля Андрусівський договір.
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"Дальше, как и договаривались мы будем строить наваросию. Зуб даю!"
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Только особо "гениальный" человек может в последний день,перед началом санкций за не выполнение международного суда устроить обмен тех,кого и так обязаны отдать.Обменять на преступников,которых надо было расстрелять.
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,,... а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны, особый статус лугандона с сохранением вооруженных формирований как народной милиции".



шо ж ты не договорил, вова.
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гучна поразка Украины , зато голобородька поднял себе рейтинг среди диванных тупых хероев с пивом в руке в кол-ве 73%
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ПАНІ ТА ПАНОВЕ! Увага! Згадуємо історію!!!


Андрусівське сепаратне перемир'я 1667 (Андрусівський сепаратний договір, Андрусівський мир) - угода між Московським царством і Річчю Посполитою про припинення війни, підписана (30 січня) 9 лютого 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 13,5 років. Угода стала завершенням московсько-польської війни 1654-1667 років.

За умовами сепаратного договору:
- припинялась польсько-московська війна 1654-1667 років;
- встановлювалося перемир'я на 13,5 років;
- під владою Московської держави залишалась Лівобережна Україна, Сіверська земля з Черніговом і Стародубом, а також Смоленськ;
- в складі Речі Посполитої залишалися Правобережна Україна (крім Києва) і Білорусь з Вітебськом, Полоцьком і Двінськом;
- Київ з околицями на два роки передавався Московському царству, проте в умові був ряд застережень, які давали можливість залишити Київ за Московією назавжди;
- Запорозька Січ мала перебувати під спільною владою обох держав;Сепаратне перемир'я, в обговоренні умов якого українські пости брали участь лише в єдиному раунді 1660-го року, викликало козацьке повстання. Андрусівський договір, порушивши умови Переяславської Ради (1654) та інших договорів з гетьманами Богданом Хмельницьким, Юрієм Хмельницьким та Іваном Брюховецьким, закріпив насильницький поділ української етнічної території на дві частини - Правобережну Україну і Лівобережну Україну, остаточно затверджений так званим Вічним миром в 1686 році. Проти Андрусівського сепаратного миру рішуче виступали гетьманські уряди Петра Дорошенка, І. Брюховецького, П. Суховієнка, а згодом і Дем'яна Многогрішного та Івана Самойловича, які протягом свого правління практично його не виконували.
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"Где-то посередине" - ось власне воно! Було вже в історії!
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Вот блин я все эти годы считал путлера кровавым агрессором, о оказывается он святой!И международный требунал это уже не про него. Мрази вы плюете не только на могилы патриотов но и в души тех для кого украина не просто место на карте. Вы плавно всераете в головы людей, что рашисты "братский народ". Загуглите события лета 2014 г. Посмотрите на подонков которые позируют возле обгоревших трупов наших парней, полюбуйтесть на то как наших бойцов как скот прогонали на параде в донецке. Освежите в памяти зверства садистов в подвалах МГБ, всмотритесь в глаза женщины привязаной к столбу украинским флагом и избиваемой ногами фанатичкой русского мира. Все это забыть и простить может только существо для которого Украина лишь территория, а украинцы недочеловеки электоральная биомасса. И теперь во всей очевидность подтверждается тот акт, что прозвучавшее обращение "господин путин" не было оговоркой, он действительно стал господином слуги.
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Новые украинские власти полностью пляшут под дудку кремля. Я так понимаю, что Мадуро пора собирать чемоданы и готовиться к переезду в подмосковье.
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Молодцы. А соевые боты - просто враги Украины.
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Скажите пжлста, Зебил, а ваЗЕлин в ходе выполнения использовался?
Или усе было хероически, всухую?
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ты сам себе ответь, ведь не я, а ты ПЕбильный соевый зебил и враг Украины. Это же ты то используешь ваЗЕлин, а то хероически всухую.
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Що ти падло зелене готове віддати за решту наших полонених? дати федерацію? Амністувати вбивць? Визнати крим рашинським, віддати харуівську область. що від тебе мразь продажна чекати?говори одразу.
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Ще готове станцювати "харавод" на могилах наших загиблих героїв...
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Ура! Це перемога дипломатії - ВПХлрлрлр уникнув санкцій міжнародного морського трибуналу.
Другий етап мир в усьому мирі і введення "миротворчих" військ РФії на теритоію України (Донецька,Херсонська, Миколаївська Одеська області).
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Господи, прости йому, бо не знає воно, що меле...
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Ура! Це перемога дипломатії - ВПХ-ло-лала уникнув санкцій міжнародного морського трибуналу.
Другий етап мир в усьому мирі і введення "миротворчих" військ РФії на територію України (Донецька,Херсонська, Миколаївська Одеська області).
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Вернулись наши - и это хорошо!
Про остальные договоренности... зная зекоманду -это плохо)
Думаю это первая и последняя позитивная новость которая пришла из этого зеленого **********. Дальше будут только плохие и мы таки узнаем реальную цену освобождения заложников. Потому как сомневаюсь что это был именно обмен. ***** на своих всегда было покласть, как и всем мокшанам. Он брал заложников чтобы другое получить. И думаю он это получит или уже получил. Что именно скоро узнаем. Но это будет уже другая история. Грустная и печальная, но неизбежная. А сегодня - позитив)
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Зелёнка, что там в секретных протоколах? Что ещё за сдачи предусмотрены?
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а следующий этап, какой кловун ? Киев сдашь и Крым простишь, кацапская проститутка
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Отлично проведенная операция ФСБ! Браво! Начиная от информационной компании по дискредитации предыдущей украинской власти, проведению украинских выборов, и далее по "первому", "второму", "третьему" и тд. этапам договоренностей с убийцей украинских граждан, хронически ненавидящим все украинское.
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Які війська з якими планується розвести? Як далеко, до Дніпра і за кордон з мордором? Ну розвели, а далі? Потім кинуться один одному в обійми? Мир, дружба , кукурудза. Це стратегія? Це дебілізм
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Украине предстоит испить чашу позора до дна.
Второе пятилетие страной. в которой живет 80% этнических украинцев, правят хитрожопые.
И каждый по-своему сдает державу.
А тупая быдломасса (73%) регулярно выбирает нового гешефтмахера.
Есть ли у такой страны будущее???
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теперь надо уменьшить нагрузку на куйло по содержанию дыры и направить туда пенсии и продукты и воюющим сепарам тоже, и водичка в крыму закончилась, надо бы подать
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Какие договоренности?Выполнен первый пункт указаний ху&ла.
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