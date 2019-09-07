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Все про:обмін (458) полонені (427)

 Повний список українців, які повернулися на батьківщину в рамках обміну з РФ. СПИСОК

Опублікований повний список українців, які повернулися на батьківщину 7 вересня в рамках взаємного звільнення України і РФ утримуваних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, список опублікований на сайті президента

Повний список українців, які повернулися на батьківщину в рамках обміну з РФ 01

  1. Роман Сущенко.
  2. Олег Сенцов.
  3. Олександр Кольченко.
  4. Володимир Балух.
  5. Станіслав Клих.
  6. Микола Карпюк.
  7. Олексій Сизонович.
  8. Павло Гриб.
  9. Едем Бекіров.
  10. Євген Панов.
  11. Артур Панов.
  12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ".
  13. Юрій Без’язичний, моторист-електрик.
  14. Андрій Артеменко, старший комендор.
  15. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
  16. Богдан Головаш, випускник ІВМС.
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  18. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ".
  19. Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".
  20. Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
  21. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
  22. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  23. Владислав Костишин, випускник ІВМС.
  24. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".
  25. Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь".
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".
  27. Михайло Власюк, моторист-електрик.
  28. Віктор Беспальченко, комендор.
  29. Володимир Терещенко, комендор.
  30. Євгеній Семидоцький, марсовий.
  31. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
  32. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
  33. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.
  34. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.
  35. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147082
 
   
 Топ коментарі
 
двояке почуття, а як же життя тих людей, які загинули при затриманні тих кого Зе віддав Россії, жоден українець якого повертають з Россії нікого не убив, чого не можна сказати про тих на кого їх обміняли, хто тоді з СБУ ВСУ буде нормально виконувати свої обов'язки, якщо будуть знати що ті хто їх убиває залишаться без покарання, ЗЕ ГАНДОН!!!
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Скоро Хуйло В.В. еще украинских заложников насобирает, и Вазелин Шестой в обмен даст воду в Крым, признает ДНР и ЛНР и откажется от интеграции в Евросоюз и НАТО!!!
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Желаю каждому порохоботу, насравшему на этой теме, попасть в росейскую тюрьму, а мы будем долго и мучительно рассуждать, насколько этично менять порохососа на террориста!😡
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такие как ты просрали Крым , пол - донбасса , это такие как ты сдали оружие и боеприпасы , хранилища с горючим касапам в Крыму , это из-за таких как ты , которые голсовали за партию регионов началась война , подонок
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Если бы кто-то с твоей родни был в плену, то ты бы так не ******....козлина
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А что Цемах? Вечером пойдет за пивом и попадет под машину. Он сделал свой выбор.
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Если бы при демонтаже СССР произвели репатриацию, не пришлось бы обмениваться пленными.
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