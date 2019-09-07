 Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну. СПИСОК

Цензор.НЕТ публікує повний список.
Раніше в статті "Кого Україна видає в РФ для порятунку своїх громадян?" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав про деяких фігурантів цього списку
1.Олексій Сєдоков - російський військовослужбовець, командир роти 7-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон 11 липня 2016 року в бою з воїнами 54-ї механізованої бригади (під командуванням офіцера з позивним "Банзай") поблизу села Троїцьке.
2.Віктор Агєєв - російський військовослужбовець, спецназ ГРУ ГШ ЗС РФ, снайпер, за документами прикриття значився "добровольцем" 4-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон в бою воїнами 93-ї механізованої бригади біля села Жолобок 24 червня 2017-го.
3.Денис Сидоров - російський найманець, узятий в полон 8 вересня 2016-го року.
4.Сергій Єгоров, російський найманець, узятий в полон в бою під Новомиколаївкою 14 квітня 2017 року (просимо відгукнутися учасників бою, про це варто написати).
5. Баранов Олександр - колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ - виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.
6.Одинцов Максим - Баранов Олександр - колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ - виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.
7.Кимаковськй Ігор - російський найманець, у липні 2015 го помилився в дорозі і затриманий прикордонниками на українському блок-пості з посвідченням снайпера "ДНР".
8. Валехідіс Олександр - затриманий СБУ за шпигунство у Львові.
9.Жидкіх Аркадій - росіянин, найманець бригади "Схід", в Україну приїхав, ховаючись від розшуку в РФ щодо кримінальних злочинів. Їхати на обмін не хотів, побоюючись ув'язнення в Росії.
10. Коваліс Ольга - подружня пара росіян Коваліс-Черних, затримані за шпигунство на півдні України.
11. Черних Павло - подружня пара росіян Коваліс-Чорних, затримані за шпигунство на півдні України.
12. Мефьодов Євген - росіянин, який переїхав в Україну в 2013-му році і взяв участь в організації зіткнень в Одесі 2 травня 2014 го, що призвело до загибелі 52 осіб.
За повідомленням адвоката терористів Рибіна, Україна відмовилася міняти російського найманця Руслана Гаджиєва, танкіста батальйону "Серпень", взятого в полон бійцями 128-го гірничо-піхотної бригади 25 січня на висоті 307,5 під Санжарівкою.
Серед громадян України, яких обміняють - Володимир Цемах, учасник знищення "Боїнга" МН-17 17 липня 2014-го року, і нападу на бійців 30-ї механізованої бригади 6 серпня 2014-го року, внаслідок чого загинуло 302 людини.
Кирило Вишинський - російський пропагандист, у нього подвійне громадянство РФ і України.
Олександр Саттаров - ексспівробітник "Беркута", учасник агресії РФ в Криму. Затримано СБУ в грудні 2017-го року в Дніпрі, після повернення в Україну.
Також на обмін виставлений Станіслав Єжов - колишній перекладач Кабінету міністрів.
Вам в дурдомі інтернет по годинам дають чи по мегабайтам?
На росію відпустили Юлію Просолову, ту, що підірвала у Маріуполі українського контррозвідника Полковника Хараберюша. Її вина була повністю доведена, підкріплена відеодоказами. Крім того, з СІЗО був випущений Володимир Цемах, що причетний до збиття малазійського боїнга МН-17. Це людина, яку наші розвідники вивезли з окупованої території під ризиком власного життя і здоров'я.Цікаво, нормально почувають себе розвідники коли бачать, що результат їх роботи був марним, а за вбивство їх побратимів ніхто не несе ніякої відповідальності?"
Українська сторона помилувала всіх покидьків та вбивць, яких віддала, а росія ще буде судити наших моряків заочно.
Ідеальних рішень в таких ситуаціях просто не буває.
Тим більше, що ті, хто прийшли до влади, просторікували про максимальну відкритість та народовладдя.
6 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 россиян.
Об этом заявил адвокат россиян, осужденных в Украине, Валентин Рыбин.
По его словам, выдача указов о помиловании - подготовка к началу процедуры обмена."Изданы указы о помиловании около 12 осужденных россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, участвующих в обмене.
Для зебилов: шмаркля сделала украинских моряков преступниками и оправдала действия расеи по их захвату
Напомните где задержали Панова.
Я очень рада и за тех, кто вернулся, и за их родных. Но вопрос на каких условиях тоже важен.
Лже-справедливый сначала написал о равноценном обмене, а теперь, за неимением аргументов, спрыгнул на *какая разница, главное, что освободили* .
Забивайте каждую фамилию из списка в гугл и будет вам
счастьеинформация.
Информации полно, в том числе, и о судебных процессах над ними.
советских газетинтернет перед обедом".
Зачем россия забирает украинскую гражданку Просолову, которую у нас осудили за убийство полковника Хараберюша?
Убийца Хараберюша: Мне дали $15 тыс. Я деньги потратила на наркотики
Неплохо выгдядит она для наркоманки.
https://scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70186077_2419807971568740_7829268765454893056_n.jpg?_nc_cat=1&_nc_oc=AQkWiRUxH8GLpU5Yy4_oK3V7RCYGb7HdFPerZT94vqUXtgamYBJvU9Y0EosqCXSZO5I&_nc_ht=scontent.flwo4-1.fna&oh=3ffd5adceb7e6228b3e5904088237a42&oe=5DC8FD3A
Это сколько же доз она успела принять от убийства до ареста?
зачем россии обычная наркоманка?
И 14000 погибших на Донбассе важнее?
И еще хрен знает скольких тысяч, что еще погибнут, важнее?
И Независимости Украины важнее?
Інфа з пресконференції біля літака, щойно на 24 каналі.
Его словам веры НЕТ!
Хоча ні, зеля не лох, він просто з міліонера стане міліардером, лохи ви 73%. Ви зробиле це разом.
Удивило, что в списке людей, переданных России, практически нет ни одной русской фамилии...
Но, скажем так, российской стороне виднее. Бачили очи, шо брали... Очевидно, верна пословица, про еврея, который 3 дня плакал, как кое-кто родился...
Особенно рад, что освобождены моряки.
Уж их конкретно подставили. Не трудно догадаться, кто.
Президент Зеленский- МОЛОДЕЦ!
Разрулил ситуацию. Так держать!!!
А говорили, что молодой, неопытный...
Если второй вариант - то представьте, что ВЫ сидите в рашкинских колониях, вас в любой момент могут кинуть в камеру к "героям Донбасса", которые, вернувшись в РФ, совершили новые преступления. Про СБУшников вообще не говорю - просто кидаешь в камеру к уголовному быдлу и там сразу же поступают как с "мусором".
Вы этого хотели?!!, А, может, вы хотели, чтоб их там, в Керченском проливе, убили, чтоб ваш шоколадный король остался на посту? А вы потом лили лживые слезы по погибшим морякам?
Хрен вам в рожу!!! Наши герои выжили и вернулись, назло вам!
Якщо ***** не нападав на Україну, то чому мінські домовленості підписали Україна та Росія?
Якщо ***** не нападав на Україну, то чому на Донбасі були полонені КАДРОВІ військові РФ? Російська військова техніка (т-72-Б3, Дозор, Воднік, Град на шасі КАМАЗ, засоби ППО Панцир-С, засоби РЕБ найновіших розробок РФ)?
І наостанок, чому на ***** накладені санкції за невиконання мінських домовленостей?