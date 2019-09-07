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Все про:обмін (458) полон (632) полонені (427)

 Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну. СПИСОК

З'явився повний список людей, яких передали РФ в рамках обміну утримуваними особами між Україною і Російською Федерацією.

Цензор.НЕТ публікує повний список.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення. ВIДЕО

Раніше в статті "Кого Україна видає в РФ для порятунку своїх громадян?" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав про деяких фігурантів цього списку

1.Олексій Сєдоков - російський військовослужбовець, командир роти 7-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон 11 липня 2016 року в бою з воїнами 54-ї механізованої бригади (під командуванням офіцера з позивним "Банзай") поблизу села Троїцьке.


2.Віктор Агєєв - російський військовослужбовець, спецназ ГРУ ГШ ЗС РФ, снайпер, за документами прикриття значився "добровольцем" 4-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон в бою воїнами 93-ї механізованої бригади біля села Жолобок 24 червня 2017-го.


3.Денис Сидоров - російський найманець, узятий в полон 8 вересня 2016-го року.


4.Сергій Єгоров, російський найманець, узятий в полон в бою під Новомиколаївкою 14 квітня 2017 року (просимо відгукнутися учасників бою, про це варто написати).


5. Баранов Олександр - колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ - виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.


6.Одинцов Максим - Баранов Олександр - колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ - виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.


7.Кимаковськй Ігор - російський найманець, у липні 2015 го помилився в дорозі і затриманий прикордонниками на українському блок-пості з посвідченням снайпера "ДНР".

8. Валехідіс Олександр - затриманий СБУ за шпигунство у Львові.


9.Жидкіх Аркадій - росіянин, найманець бригади "Схід", в Україну приїхав, ховаючись від розшуку в РФ щодо кримінальних злочинів. Їхати на обмін не хотів, побоюючись ув'язнення в Росії.


10. Коваліс Ольга - подружня пара росіян Коваліс-Черних, затримані за шпигунство на півдні України.


11. Черних Павло - подружня пара росіян Коваліс-Чорних, затримані за шпигунство на півдні України.


12. Мефьодов Євген - росіянин, який переїхав в Україну в 2013-му році і взяв участь в організації зіткнень в Одесі 2 травня 2014 го, що призвело до загибелі 52 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі українських полонених моряків повертаються додому

За повідомленням адвоката терористів Рибіна, Україна відмовилася міняти російського найманця Руслана Гаджиєва, танкіста батальйону "Серпень", взятого в полон бійцями 128-го гірничо-піхотної бригади 25 січня на висоті 307,5 ​​під Санжарівкою.

Серед громадян України, яких обміняють - Володимир Цемах, учасник знищення "Боїнга" МН-17 17 липня 2014-го року, і нападу на бійців 30-ї механізованої бригади 6 серпня 2014-го року, внаслідок чого загинуло 302 людини.

Кирило Вишинський - російський пропагандист, у нього подвійне громадянство РФ і України.

Олександр Саттаров - ексспівробітник "Беркута", учасник агресії РФ в Криму. Затримано СБУ в грудні 2017-го року в Дніпрі, після повернення в Україну.

Також на обмін виставлений Станіслав Єжов - колишній перекладач Кабінету міністрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147081
 
 
 Топ коментарі
 
украинцев на украинцев понял шмаркля.. Нарушив тем самым Конституцию Украины...
как там шмаркля сейчас попиарилось:
«Ми, з Путіним, зробили все, що обіцяли.» (с)
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Очень рад за всех, вернувшихся с "той тьмы"!
Но имею пару ласковых между строк...
Цемаха, как я понимаю, выпустили с подпиской о невыезде. А он выезжает...
Суд принял решение -- типо, независимое -- явно по указке и явно незаконное.
Решения о прекращении следственного и судебного разбирательства небыло. Решения о его невиновности тоже небыло. А он, гражданин Украины, подозреваемый в убийствах, терроризме и измене Родине -- выезжает на трерриторию врага.
Суд не сработал, таможня и погранцы тоже.
То есть -- всё, что сейчас происходит с Цемахом -- незаконно! И может в дальнейшем, совершенно законно, признано преступлением со стороны Власти -- теперешней Власти.
В общем -- цемахновщина какая-то...
...и ещё одно "кстати" -- хуйло, все провело в рамках парашных законов -- хрен подкопаешься.
Но то такэ -- Зеля ж тоже будет когда-то попэрэныком -- и сзаду, и спэрэду...
...как пукнется, так и аукнется...
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вот падлюки все таки отдали пппппп цемоха!!!!!!!! Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена - Цензор.НЕТ 7921
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Ностальгіруєшь?
Вам в дурдомі інтернет по годинам дають чи по мегабайтам?
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"Наших розвідників та спецслужбістів сьогодні зробили разом!
На росію відпустили Юлію Просолову, ту, що підірвала у Маріуполі українського контррозвідника Полковника Хараберюша. Її вина була повністю доведена, підкріплена відеодоказами. Крім того, з СІЗО був випущений Володимир Цемах, що причетний до збиття малазійського боїнга МН-17. Це людина, яку наші розвідники вивезли з окупованої території під ризиком власного життя і здоров'я.Цікаво, нормально почувають себе розвідники коли бачать, що результат їх роботи був марним, а за вбивство їх побратимів ніхто не несе ніякої відповідальності?"
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чого ж марно? якщо за Цемаха поміняно наших людей - то чого ж марно? ціна Цемаха - нуль, а наші люди - це цінність.
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Цінність. Але питання ціни відкрите.
Українська сторона помилувала всіх покидьків та вбивць, яких віддала, а росія ще буде судити наших моряків заочно.
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це вже другорядні речі. Є основне, а є другорядне.
Ідеальних рішень в таких ситуаціях просто не буває.
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Звичайно, але громадяни країни мають право знати.
Тим більше, що ті, хто прийшли до влади, просторікували про максимальну відкритість та народовладдя.
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якщо він добровільно надав згоду на виїзд, то хай їде.
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Цемаха теж відпустили до закінчення слідства і Вишинського, вони теж "повинні" з'являтися.
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Вчера адвокат переданных россии преступников заявил, что Зеленский срочно помиловал НЕ менее 12 человек. Вам известны фамилии из этого списка?

6 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 россиян.

Об этом заявил адвокат россиян, осужденных в Украине, Валентин Рыбин.
По его словам, выдача указов о помиловании - подготовка к началу процедуры обмена."Изданы указы о помиловании около 12 осужденных россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, участвующих в обмене.
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тем самым Украина ДЕ-ФАКТО и ДЕ-ЮРЕ признает украинских моряков преступниками, причем - международными, и подследственными расейскому "правосудию" - выводя таким образом вовку фуйла из-под действия Гаагского Трибунала по обвинению в международном терроризме.
Для зебилов: шмаркля сделала украинских моряков преступниками и оправдала действия расеи по их захвату
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Среди пленных моряков были сбушники. Сущенко и Панов также скорее всего работали на нашу разведку. Так что не разводите зраду. Обмен вполне равноценный.
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Они кого-то убили?
Напомните где задержали Панова.
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Дело не в том, убили или нет. А в том, что их освободили. Как быстро вам, порохоботам, стало наплевать на судьбу наших военнопленных.
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Лже-справедливый, не надо приписывать другим свои бредни. Клевета очень тяжелый грех, аукнется.
Я очень рада и за тех, кто вернулся, и за их родных. Но вопрос на каких условиях тоже важен.
Лже-справедливый сначала написал о равноценном обмене, а теперь, за неимением аргументов, спрыгнул на *какая разница, главное, что освободили* .
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Равноценный - потому что обменяли одних разведчиков/шпионов на других разведчиков/шпионов. А кто кого убил или не убил мне, например, неизвестно. И в признательные показания людей, которые оказываются как в их сизо, так и в наших, я не верю. Особенно если учесть, что признания давались исключительно для того, чтобы юридически урегулировать процедуру амнистии.
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Неизвестно, так поищите информацию, а не делайте выводы из своих фантазий.
Забивайте каждую фамилию из списка в гугл и будет вам счастье информация.
Информации полно, в том числе, и о судебных процессах над ними.
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Вы наверное не поняли мысль о том, что человек, попавший в сизо подпишет все, что угодно. Особенно, когда ему сказать, что его после этого освободят. И информации, о которой вы говорите, я не верю. Достаточно вспомнить, дело Савченко, которая якобы хотела убить массу людей в центре Киеве, "покушение" на Бабченко, по которому "организатор" (признавший вину) получил срок меньше, чем дают за хулиганку. И т.д. и т.п. "Не читайте советских газет интернет перед обедом".
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Реально осуществленное убийство это не подготовка.
Зачем россия забирает украинскую гражданку Просолову, которую у нас осудили за убийство полковника Хараберюша?
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Судебные решения по Прасоловой засекречены. Все, что вы озвучиваете - со слов Грицака, Бутусова, Цаплиенко и т.п.. Никакой объективной информации по этому делу в сети нет. Как гражданка Украины вообще могла оказаться профессиональным киллером российской разведки? Чем она занималась до войны? Там вопросов больше, чем ответов.
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Откуда я знаю. Они забрали больше 20 граждан Украины. Ниже статья Гордон.юа насчет Прасоловй. Там более-менее адекватно написано. Обычная наркоманка. Может и подложила бомбу за дозу. А может и оговорила себя за дозу.
Убийца Хараберюша: Мне дали $15 тыс. Я деньги потратила на наркотики
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Ниже фото человека, которого Ваши собраты (порохоботы) считают наркоманом. Тоже вроде ничего выглядит.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну - Цензор.НЕТ 176
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Прасолова утверждает, что потратила на наркотики 15 тысяч долларов.
Это сколько же доз она успела принять от убийства до ареста?



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Не знаю. Есть вроде дорогие наркотики. Если вы внимательно прочитали статью, то там написано, что она кроме наркотиков еще и на гульки деньги тратила. Порошенко за неделю отдыха на Мальдивах потратил около 500 тыс. долларов. Спросите при случае у него как тратят такие большие деньги.
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и так и нет ответа на вопрос, даже на уровне предположений:
зачем россии обычная наркоманка?
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Вот ты мерзота лахтинская ,заповедная,раритетная...
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Свобода наших ребят важнее никчемных жизней выродков.Им не уйти от кары!!
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И жизни 300 пассажиров Боинга важнее?
И 14000 погибших на Донбассе важнее?
И еще хрен знает скольких тысяч, что еще погибнут, важнее?
И Независимости Украины важнее?
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они УЖЕ ушли от кары.. А вот моряки - стали преступниками не только в глазах расеи(наплевать), но и всего цивилизованного мира.. Ибо Украина официально признала их "ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ" РАСЕЙСКОЙ ВЛАСТИ.. СМОТРИ ПОСТ ВЫШЕ
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Как можно выдавать своих граждан другому гос-ву, тем более тому, с кем воюешь??? Что дальше, донбасс? Крым? Зебилы у власти...
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Зараз Рада Європи збереться і скаже - от бачите яка Росіюшка хороша, полонених віддає, треба знімати санкції.
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Если бы у тебя были мозги ты бы могло думать
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Побачиш, дятел, що так і буде... Буде Зєля з Пуйлом цілуватися взасос, а Европа буде отримувати збитки із-за санкцій?!
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По словам Зе видача Цемаха була узгоджена з европейскими лідерами і слідчі з Нідерладів його допитали неодноразово за час перебування у Києві.
Інфа з пресконференції біля літака, щойно на 24 каналі.
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Це інформ кампанія по згладжуванню народного невдоволення. Геращенко взагалі ляпнув, що Цемах неважливий свідок.
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Зеля соврет - не поморщится.
Его словам веры НЕТ!
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Показания до одного места, все свидетельские показания юридически закрепляются в СУДЕ, когда свидетель даёт показания или подтверждает ранее данные, впрочем что это пояснять ЗЕбилам..
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А если нет,Василий,а если нет? Пойдешь на путч зелепузиков свергать?
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ППЦ! Какое право он имен отдавать граждан Украины?
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Ха-ха класний обмін. Моряків і так Рашка би повернула по трибуналу. А Україна віддає важливого свідка по боїнгу (у якого, до речі, підписка про невиїзд). І взагалі, як можна видавати громадян своєї країни?
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На жаль, це стосується не тільки зебілів, а всіх українців.
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Зеленский сдал Цемах - сдал Украину и Нидерланды.
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Я в шоке, ****** которые 5 лет благодарили рошеновора за восход солнца ежедневно, проклинают теперь Зеленского за возврат домой ГЕРОЕВ УКРАИНЫ, и кем эту скорпман-амфаш и другую падаль считать???
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Тебе простительно ,у тебя ,наверное,и справка есть желтая ,что ты не видишь последствия этого действия далее ,чем на один шаг (тупо обмен)
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Итого, Зе передал Путину 22 украинских граждан!
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С них такие же украинские граждане, как с аятоллы Хомейни римский папа, а вот то что Зеленский пукнул в интервью, что он и "президент России Владимир Путин сделали для обмена все возможное", очень настораживает, особенно учитывая те обстоятельства, что ***** начал необъявленую войну против Украины, аннексировал Крым, оккупировал часть Донбасса и захватил в заложники наших граждан, обвинив их в несовершенных преступлениях.
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Сцыкло сделал всё, что от него потребовал плешивый. И будет так делать всегда. Вы это сделали вместе. Разница только в том, что вы это сделали на шарика, по причине стадного отсутствия мозга, а они за большие деньги плешивого((.
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Цемах-выжатый лимон и выкоростаный туалетный папир..Да-да!
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На рошене боевая тревога, вся липецкая фабрика занята проклинанием Зе за возврат героев домой
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Оскільки тепер можна передавати громадян України, то наступного полоненного героя пропоную поміняти на Вас, Ви громадянин України?
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там такие граждане, шо лучше без них...поверь, я куйлу малоинтересен, разве что как заложник, и то такой себе...
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Ст.25 Конституции Украины "Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству."
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну - Цензор.НЕТ 2312
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А Саакашвили, как лишили гражданства и выдворили за пределы Украины???
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Тобто, нинішня влада нічим не відрізняється від минулої?
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Выдворили граждан РФ, тех кто ими стал и воевал против Украины.
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Ти списки бачив? У вільному доступі. І громадянство там чітко прописано. Крутишся як вуж на сковороді.
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Що саме смішне, коли у лахти кінчаються аргументи, вони називають опонента-українця кацапом. Той починає виправдовуватись, тема суперечки втрачена і сенсу її продовжувати немає. Видали українських громадян, а нинішня влада така ж, як і попередня. Обтікай.
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цифро-аналоговий перетворювач? Ти плутаєш живих істот та речі, навчись вже розрізняти ці поняття.
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Х_р с тим цемахом, та й Нідерланди ще ті піда_аси, Вони самі своїх небіжчиків здали за пару болонів газу і бочку брудної нафти. Проте зеля і справді Лох саме з великої букви. Мало того що воно відмазало *****, так воно і відмазало продажних европейських політіканів. Вони тепер мають відморозку типу то що ми могли зробити як кляті хохли сдали свідка. Треба було публічно запитати чи не хочуть нідерландські підар_си поспілкуватись з цим цемахом та за присутності усього цього барахла по права людини з ООН. А потім відавати.
Хоча ні, зеля не лох, він просто з міліонера стане міліардером, лохи ви 73%. Ви зробиле це разом.
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доказів там домтатьньо і без Цемаха. Тим паче можливо він був допитаний. Нажаль ми не володіємо всім обьємом інформації. Як на мене Лох це петро. Ось хто мав таку можливість, та просрав її за декілька монеток. Ще й не зрозуміло, скільки в буцегарні йому сидіти.
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Може ще яника і кучму згадаємо. Ви зебіли ще довго на папіредніків будете ссилатись?
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Поменялись... и Слава Богу!
Удивило, что в списке людей, переданных России, практически нет ни одной русской фамилии...
Но, скажем так, российской стороне виднее. Бачили очи, шо брали... Очевидно, верна пословица, про еврея, который 3 дня плакал, как кое-кто родился...

Особенно рад, что освобождены моряки.
Уж их конкретно подставили. Не трудно догадаться, кто.
Президент Зеленский- МОЛОДЕЦ!
Разрулил ситуацию. Так держать!!!
А говорили, что молодой, неопытный...
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Ай-пі забув поміняти на нормальний. Хоча я не дивуюсь, що росіяни зе хвалять, вже не дивуюсь.
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Винторогое,пшло вон с ЦН со своим мнением в теплотрассу Чебоксар
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Зєля розказує казочку, що Цемаха допитали. Може й дипитали для галочки, але кому ти мізки конопатиш, покидьку? Що він вам розкаже, коли всі вже знали, що його обмінюють? Він що, самовбивця?!
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Мой номер шестнадцатый. Дела ваши. Но я, конечно, фигею. Подарить, просто так, как крепостных, 24 своих граждан. Поставить полностью невиновных людей, моряки ипр, на одну доску с убийцами своих граждан. О таки страны вытирают ноги.
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Пока мородер не в буцигарні про нього не потрібно забувати. Зло повино бути покаране. Непокаране зло в майбутньому може вилитись в трагедію.
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Мародеру тюрма!!! скільки він ще буде продовжувати війну та наживатись на ній?!
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Тебя все еще мародерят ,а уже больше 100 дней прошло! Так и ходишь с тазиком со льдом привязанным сзади?
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Так мародер при владі. Війну не припинив і продовжує наживатись на ній.
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Лысый одержал свою самую главную победу в войне с Украиной. Полную и безоговорочную. Думаю, а вашего президента будут отмахивать ся в мире, как от назойливой мухи..
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Я удивляюсь - это какой же тварью надо быть, чтоб не радоваться возвращению украинцев домой! Скажите, вам за это Рошен бабки платит, или вы "за идею" такие скоты?
Если второй вариант - то представьте, что ВЫ сидите в рашкинских колониях, вас в любой момент могут кинуть в камеру к "героям Донбасса", которые, вернувшись в РФ, совершили новые преступления. Про СБУшников вообще не говорю - просто кидаешь в камеру к уголовному быдлу и там сразу же поступают как с "мусором".
Вы этого хотели?!!, А, может, вы хотели, чтоб их там, в Керченском проливе, убили, чтоб ваш шоколадный король остался на посту? А вы потом лили лживые слезы по погибшим морякам?
Хрен вам в рожу!!! Наши герои выжили и вернулись, назло вам!
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Завтра @уйло наберет в Крыму новых заложников, просто не за.... Что делать?
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Мы говорим про НАШИХ моряков! НАШИХ!!! Если для тебя и твоего Пороха это "бабы нарожают", то для меня и нормальных украинцев это - НАШИ парни, которых надо вытянуть ЛЮБОЙ ценой! Как это делают ради своих солдат Израиль и США, когда выдают десятки,сотни террористов за одного своего солдата.
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Одних хохлов на других хохлов поменяли а говорили Путин напал
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Віктор Новіков тебе лайкнув, він також вважає, що ***** на до чого.

Якщо ***** не нападав на Україну, то чому мінські домовленості підписали Україна та Росія?
Якщо ***** не нападав на Україну, то чому на Донбасі були полонені КАДРОВІ військові РФ? Російська військова техніка (т-72-Б3, Дозор, Воднік, Град на шасі КАМАЗ, засоби ППО Панцир-С, засоби РЕБ найновіших розробок РФ)?
І наостанок, чому на ***** накладені санкції за невиконання мінських домовленостей?
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Ага.. Что поменялось то? Зленский только только получил власть. До Сентября считай петины холуи рулили. Так что можешь засунуть свои 100 дней туда куда и петю.. вместе с тобой. За эту неделю Зеленский мало что мог сделать, но таки вернул пацанов в Украину. Тех которых петя туда запроторил.
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Не забудь, і через 4-5 років повторюй про "он ніуспєєєєл, іму нідааалі". Просто ctrl+c таctrl+v.
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Отдали 23 человека с украинским гражданством в другую страну. Как-то стремновато.
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Всіх, хто заперечує агресію РФ проти України я називаю гнидами. Вони їдять Україну зсередини і чекають на прихід рускава міра.
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