 Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну. СПИСОК

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Раніше в статті "Кого Україна видає в РФ для порятунку своїх громадян?" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав про деяких фігурантів цього списку

1.Олексій Сєдоков - російський військовослужбовець, командир роти 7-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон 11 липня 2016 року в бою з воїнами 54-ї механізованої бригади (під командуванням офіцера з позивним "Банзай") поблизу села Троїцьке.



2.Віктор Агєєв - російський військовослужбовець, спецназ ГРУ ГШ ЗС РФ, снайпер, за документами прикриття значився "добровольцем" 4-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон в бою воїнами 93-ї механізованої бригади біля села Жолобок 24 червня 2017-го.



3.Денис Сидоров - російський найманець, узятий в полон 8 вересня 2016-го року.



4.Сергій Єгоров, російський найманець, узятий в полон в бою під Новомиколаївкою 14 квітня 2017 року (просимо відгукнутися учасників бою, про це варто написати).



5. Баранов Олександр - колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ - виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.



6.Одинцов Максим - Баранов Олександр - колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ - виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.



7.Кимаковськй Ігор - російський найманець, у липні 2015 го помилився в дорозі і затриманий прикордонниками на українському блок-пості з посвідченням снайпера "ДНР".

8. Валехідіс Олександр - затриманий СБУ за шпигунство у Львові.



9.Жидкіх Аркадій - росіянин, найманець бригади "Схід", в Україну приїхав, ховаючись від розшуку в РФ щодо кримінальних злочинів. Їхати на обмін не хотів, побоюючись ув'язнення в Росії.



10. Коваліс Ольга - подружня пара росіян Коваліс-Черних, затримані за шпигунство на півдні України.



11. Черних Павло - подружня пара росіян Коваліс-Чорних, затримані за шпигунство на півдні України.



12. Мефьодов Євген - росіянин, який переїхав в Україну в 2013-му році і взяв участь в організації зіткнень в Одесі 2 травня 2014 го, що призвело до загибелі 52 осіб.

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За повідомленням адвоката терористів Рибіна, Україна відмовилася міняти російського найманця Руслана Гаджиєва, танкіста батальйону "Серпень", взятого в полон бійцями 128-го гірничо-піхотної бригади 25 січня на висоті 307,5 ​​під Санжарівкою.

Серед громадян України, яких обміняють - Володимир Цемах, учасник знищення "Боїнга" МН-17 17 липня 2014-го року, і нападу на бійців 30-ї механізованої бригади 6 серпня 2014-го року, внаслідок чого загинуло 302 людини.

Кирило Вишинський - російський пропагандист, у нього подвійне громадянство РФ і України.

Олександр Саттаров - ексспівробітник "Беркута", учасник агресії РФ в Криму. Затримано СБУ в грудні 2017-го року в Дніпрі, після повернення в Україну.

Також на обмін виставлений Станіслав Єжов - колишній перекладач Кабінету міністрів.