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 Звільнені українці прилетіли до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Український борт з громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення, приземлився в Києві.

Літак Ан-148, що вилетів з Москви, приземлився в київському аеропорту "Бориспіль", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Приблизно водночас у московському "Внуково" має приземлитися літак спеціального льотного загону "Росія", на борту якого росіяни - учасники обміну.

Родичі українських громадян стоять на ЗПС перед аеропортом і зустріли посадку оплесками.


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рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ, в Україну повертаються: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов. Також повернулися 24 військовополонені українські моряки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у "Борисполі" чекають літака з українцями. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147080
 
   
 Топ коментарі
 
Дочекались. Особливо 24 моряків , яких відомий персонаж власноручно, без погодження і підтримки Заходу засунув в пащеку до звіра.
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Молодец Зеленский!
Помог своему хозяину Хуйлу избежать трибунала по боингу
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Снятие неприкосновенности: Обещано - сделано.
Освобождение наших пацанов: Обещано - сделано.
Радует что новая власть по факту 2 недели с полными полномочиями - а уже выполнено 2 важных предвыборных обещания. Но впереди еще много работы.
Порохоботам - ныть.
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Там же написано чего.
Не истинный потому что.
Сейчас истинные освободят Донецк и все будет хорошо.
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Ну уж нет!
Один воин СБУ ПОГИБ прi захвате Цемаха, того Цемаха, которого вы сейчас сдали, просто сдали.
Так что г*вно ваше освобождать будете Вы сами, один вашим меньше, на сто, таких как вы, меньше - мир только чище.
Непонятно? Еще раз:
После сдачи Цемаха свое г*авно разгребайте сами.
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Мне кажется,нет я уверен,что для всех граждан Украины,за не большим исключением-праздник!
С не большим мандражом по телу,прочел это инфо,нервы наверное....Очень рад за ребят и их семьи.
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Зеленский выполняет все предвыборные обещания Пэти))
Так, глядишь, скоро и Липецку фабрику продадут вместе с остальным рошеном))
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Он бы лучше налоги за 10 лет со своих убыточных бездоходных компаний заплатил, миллионер клоунский
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Поздравляю!
Зеленский первый в мире, кто отпустил военного преступника - террориста Цемаха
У нас марионеточные суды, которые принимают решения по указке

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Обожателей СЛУГИ НАРОДА РОССИИ просьба не комментировать
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Себя мог предложить вместо моряков и других в тюрьме посидеть, "истинный патриот".
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Дуже слушна думка для усіх бажаючих жертвувати кимось іншим
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ОТ ЗЕ-ЛЮБИТЕЛЕЙ НИ СЛОВА О ПАРАШКЕ -КОТОРАЯ ОТЫМЕЛА УКРАИНУ И ПРОДОЛЖАЕТ ИМЕТЬ ДАЛЬШЕ
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Он вам не "Парашка", а Пётр Алексеевич.
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парашка алексашка ))
и папаня зэк овисюлькеный парашкой ))
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Не сметь кацапским слогом так его называть! Звільнені українці прилетіли до Києва - Цензор.НЕТ 9217 Он Петро́ Олексі́йович Пороше́нка (в простонародье ПОПа).
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Зеленский молодец! А вы все соевые 25% идите сюда
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НАПОМИНАЮ ЕЩЕ РАЗ И ВСЕМ - НУ У КОГО С ПАМЯТИ НЕТ И СОВЕСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ - С 2014 ГОДА ,БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ ПЛЕНА - 3270 УКРАИНЦЕВ - ТАК ШО НЕ ПИШИТЕ ЗДЕСЬ ГЛУПОСТИ И НЕ ДЕЛАЙТЕ ПИАР ИЗ ТАКОГО - НЕ БУДЬТЕ ПОДЛЕЦАМИ
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Хватит волынить и горлопанить. Дай источник восхваления пети.
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Не веришь святому? Антихрист што ле?
Звільнені українці прилетіли до Києва - Цензор.НЕТ 2711
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Да не рви ты так жопу, все равно тебя никто не услышит, просто цензор превратился в помойку где сидят одни боты и тролли, уже пол года считай другая власть в стране а им все "порохоботы" мерещатся. Крайне редко сейчас захожу и комментирую на ЦН, но то что я вижу сильно огорчает из сотни комментариев - 2-3 по сути, остальное "зебилы" "воюют" с "порохоботами". При этом такую чушь порют что хоть глаза себе выколи дабы не видеть эти перлы
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ты как раз из пе-ботов - учись лаконично испражнятся )0
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Правильно. Только нет тут никаких зебилов. 80% т.н. зебилов здесь голосовали за жопоблок, мураева и шария. Все они люто ненавидят Украину. А зебилы они вынужденно. ***** дал им установку - все, кто угодно, только не Порошенко
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А можно ссылочку на столь феерические данные, а то вокруг столько пи#дунов развелось.
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Ссылку осилиш дать, Ылитовец? Или для "24% мозга" это непосильное интеллектуальное действие?
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У нищих слуг нет, падаль мордовская, или сам, или у ***** своего попроси,он тебе выпишет
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о даже красномордого подтянули паленку пиарить )))))))))))
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... И уничтожены в котлах по прямой вине парашенко не менее 3 тысяч наших бойцов
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Это Лахта сегодня копеечку отрабатывает
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Вовік виконав свою обіцянку. Люди плачуть і сміються від радості, як він обіцяв. Але. Україніц вже багато разів опіклись. Коли українці рвали серце під час Іловайську, мародер Порошенко виводив тихцем гроші в офшори. Під час "неказана" в Дебальцево Порошенко з Лєрою грабував вже всіх українців, коли вбивши гривню, зробив всіх українців втричі біднішими.
Що ми зараз бачимо? Чи не обкрадають нас в черговий раз?
Вибачте, якщо моє попередження не в тему
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Усі, хто вимагає патріотично згноїти якогось іншого з українців в кацапських тюрмах заради України - можете відірвати власну дупу від дивану, взяти сраку в жменю і мерщі боротися з ненависним вам зрадником Зеленським. Ви ж готові особисто собою пожертвувати?

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И только несчастные порохоботы причитают, что украинские моряки не сидят до сих пор в московских тюрьмах.
За ОДНОГО своего солдата Израиль отдал 1027 пленных террористов и теперь каждый израильский солдат знает, насколько он важен для своего государства.
А украинский, почитав возмущение порохоботов, ЧТО подумает?
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Турбує стан Стаса Клиха, якщо підтвердяться слова Карп'юка про жахливі тортури, яким він був підданий кацапами. За 5 років там могла виникнути психологія маньяка і нічого з цим вже не вдієш, тому я б його застосував для "роботи" з полоненими кацапами в погонах, бо йому все одно необхідно звільнити накоплену ненависть і нехай це буде двоноге лайно нашої планети
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Кем нужно быть, чтобы даже такие кадры, как встреча наших пленных с их родными, вызвали только очередную порцию мерзких и глумливых комментариев? Хоть на какое-то время можно было бы успокоиться и просто порадоваться за тех, о которых столько времени все здесь вроде бы переживали?
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Зеботы, ну как вы не в состоянии уразуметь (уж не по медицинским ли показаниям?), что никто ведь в здравом уме не против обмена заложников путинского режима, весь вопрос - почему он проводится на НАСТОЛЬКО выгодных для уйла условиях? Почему нельзя было пусть и затянуть процесс, но таки попытаться договориться не выдавая основного свидетеля массового убийства невиновных людей, совершенных кремлевским режимом, и по сути РАДИ КОГО кремлем и был затеян весь этот обменный процесс? Зеля с легкостью, не задумываясь, отмазал уйло, выдал ему того, кого с таким трудом и героизмом добывала разведка и СБУ. Теперь уйло абсолютно доволен и спокоен. Зеля тоже получит дополнительный пиарный бонус. А зеботы не видя ничего дальше своего носа, продолжают поливать некоего "барыгу", и радоваться очередному глупому пиару своего недалекого вождя...
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смешно, когда белорус нам про недалекого вождя вещает Звільнені українці прилетіли до Києва - Цензор.НЕТ 2397
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Ну так пусть хоть белорус, раз уж вы, зеботы, сами подобные банальности понять не в состоянии.
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Да пофигу, НАШИ ДОМА! А за цемаха пусть у планокуров голова болит, да и самому этому ушлепку недолго осталось до посещения кафе "Ветерок"
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А без выдачи основного свидетеля против уйла "наши дома", по логике Зели, никак не могли оказаться?
Все-то для вас зеботов - пофигу! Что не удивительно с таким-то "лидером"...
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Бульбаш-звычайны Значит по-вашему освобождение из плена тридцати пяти человек, в том числе и тех, которых годами пытались освободить, акции в поддержку которых проходили по всему миру, это всего лишь " очередной глупый пиар недалекого вождя"? Считаете именно себя настолько "умным и дальновидным", что можете писать подобную мерзость?
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Вы читать то, на что пытаетесь ответить, начинаете снизу, или все таки как все нормальные люди? Совет: попробуйте все же начинать читать с самого верха.
И да, я считаю, что в этом "обмене" есть несомненная часть пиара недалекого вождя. Иначе-бы он не шел настолько стремительно и необдуманно на любые требования другой стороны.
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Стало понятно как сильно потрох старался осводить наших ребят... Скотина брехливая!
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а тебе не пришла в голову простая мысль,что ето ***** -скотина подлючая,которая не хатела наших пленных отдавать?
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Радует одно, около 20 ников(сидящих на цензоре и днем и ночью, тролли одним словом), пишут в очередной раз что все пропало, караул, измена, значит сделано все правильно!!! И радуемся что парни обнимут своих жен, детей и родных, Слава Украине!
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если высшая ценность это жизнь - за что тогда ведутся войны с миллионами погибших, или почему герои идут под пули. а нам зелепадаль уже втирает что наивысшая ценность лучше все отдать взамен чтоб тебя не трогали.
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Ворог та узурпатор Зеленський врятував своїх керівників у Кремлю віддавши їм Цемаха - головного свідка у справі МН17 та допоміг вирішити діло з Морським трибуналом.
Так виглядає капітуляція будь якою ціною.
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