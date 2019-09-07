 Звільнені українці прилетіли до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літак Ан-148, що вилетів з Москви, приземлився в київському аеропорту "Бориспіль", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Приблизно водночас у московському "Внуково" має приземлитися літак спеціального льотного загону "Росія", на борту якого росіяни - учасники обміну.
Родичі українських громадян стоять на ЗПС перед аеропортом і зустріли посадку оплесками.
У
рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ, в Україну повертаються: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов. Також повернулися 24 військовополонені українські моряки.
Не истинный потому что.
Сейчас истинные освободят Донецк и все будет хорошо.
Один воин СБУ ПОГИБ прi захвате Цемаха, того Цемаха, которого вы сейчас сдали, просто сдали.
Так что г*вно ваше освобождать будете Вы сами, один вашим меньше, на сто, таких как вы, меньше - мир только чище.
Непонятно? Еще раз:
После сдачи Цемаха свое г*авно разгребайте сами.
С не большим мандражом по телу,прочел это инфо,нервы наверное....Очень рад за ребят и их семьи.
Так, глядишь, скоро и Липецку фабрику продадут вместе с остальным рошеном))
Зеленский первый в мире, кто отпустил военного преступника - террориста Цемаха
У нас марионеточные суды, которые принимают решения по указке
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Обожателей СЛУГИ НАРОДА РОССИИ просьба не комментировать
Истинно так.
и папаня зэк овисюлькеный парашкой ))
Що ми зараз бачимо? Чи не обкрадають нас в черговий раз?
Вибачте, якщо моє попередження не в тему
За ОДНОГО своего солдата Израиль отдал 1027 пленных террористов и теперь каждый израильский солдат знает, насколько он важен для своего государства.
А украинский, почитав возмущение порохоботов, ЧТО подумает?
Все-то для вас зеботов - пофигу! Что не удивительно с таким-то "лидером"...
И да, я считаю, что в этом "обмене" есть несомненная часть пиара недалекого вождя. Иначе-бы он не шел настолько стремительно и необдуманно на любые требования другой стороны.
Так виглядає капітуляція будь якою ціною.