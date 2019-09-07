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 Політика України
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Все про:моряки (717) трибунал (53) Полозов (296)

 Надалі щодо українських моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, - Полозов

Передача Росією Україні захоплених моряків буде означати те, що Росія фактично виконала частину рішення Морського трибуналу, але формально його юрисдикцію вона так і не визнає.

Про це повідомив журналістам у Києві в суботу адвокат моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Росія направить у Морський трибунал інформацію, що моряки звільнені. А Трибуналу все одно – чи буде це зроблено на виконання його рішення чи з якоїсь іншої причини", – сказав він. "для Трибуналу важливий факт звільнення, а причина Москвою буде названа інша", – вважає він.

При цьому він не зміг спрогнозувати можливість повернення Україні трьох військових кораблів, допустивши, що ці переговори ще попереду.

На його думку, в подальшому щодо моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, або їх виправдають. "Але відбувати покарання в Україні вони не будуть. Тут вони герої", – сказав Полозов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147078
 
   
 Топ коментарі
 
корабли вернули?
и "будут все равно осуждены"
зеленые уроды
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для тебя дебил разжую - обменивать надо было. но так чтобы Украине было выгодно а не кацапии. не доходит?. повторю свой пост из другой темы

Отобрал у тебягопник телефон и стоит рядом глумится, телефон в руках крутит. ты шепчешь "отдай!" а он в ответ - дашь в жопу - отдам. твои действия?
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Это означает что больше военные корабли через Керченский пролив проходить не смогут. Вова Зеленский мыслит категориями 95-го квартала.
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Моряков даст Бог вернем. А что с нашими судами? Какого хрена кацапы их удерживают?
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Московия предлагала их вернуть, но Климкин отказался.
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корабли вернули?
и "будут все равно осуждены"
зеленые уроды
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надо было не обменивать, да, порохобот?пусть томятся, добавляя раше санкций?
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так ***** с микроном и фрау договорится..а наши люди останутся сидеть..
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для тебя дебил разжую - обменивать надо было. но так чтобы Украине было выгодно а не кацапии. не доходит?. повторю свой пост из другой темы

Отобрал у тебягопник телефон и стоит рядом глумится, телефон в руках крутит. ты шепчешь "отдай!" а он в ответ - дашь в жопу - отдам. твои действия?
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дебил как раз таки ты, раз тут таки сравнения проводишь
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SergeLi
дебил как раз таки ты, раз тут таки сравнения проводишь Надалі щодо українських моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, - Полозов - Цензор.НЕТ 5320

Надалі щодо українських моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, - Полозов - Цензор.НЕТ 9362



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ну и к чему твой высер, порохоботное?
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а чем тебе сравнение не нравится? ***** отобрал наших людей. и не отдавал
но зеля "договорился". все по схеме - дал в жопу
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Не нужно тратить слова на тех, кому по душе упругая струя в глаза.
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"Томіться" набагато краще, як загинути на передку. Вчора знову один наш загинув, Царство небесне герою...
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«В России происходит плановая порка «непоротого поколения» - чтобы даже и не помышляли о том, что «выросла вольная молодежь, которая не готова жить под конвоем, и потому - обязательно скинет эту хунту». Никто никого не скинет. Вот тебе двушечка, тебе - трёшечка, а тебе - пятёрочка. Чтобы не выходили, не писали и даже не думали - протестовать!..»
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У кого с головой всё в порядке - те массово уезжают, особенно образованная молодёжь.
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Ну и? Становятся офигенными патриотами рассеюшки и куйла. Глянь амерские эмигрантские форумы.
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Может их там вербуют ? В любом случае, это отсекает им карьерные возможности.
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Хрен там. Легко быть патриотом на сытый желудок, при этом обсирая новую родину, и при возможности продавая её секреты старой.
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Ну какое нам до них дело ? Я вообще в Австралии держусь от бывшей советской диаспоры как можно дальше; за 26 лет видел их несколько штук, в магазине если только, и ни в какие контакты не вступаю.
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Ну например влияние на общественное мнение? Так то они мне тож пох.
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За исключением маршей победобесия с дедами на палках, я о об их деятельности ничего не слышал. Да, был в Сиднее один инцидент - мерзкая выходка какого-то ряженого под казака бурята, против украинцев (на ютубе где-то ролик есть).
Здесь население, в целом, аполитично.
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Так не об Австралии и речь. Германия, США. Марши эт х-ня. А создание общественного мнения... Вот сам прикинь, условному Джону или Гансу плевать на мнение Ваньки, и наоборот, прислушаются к мнению Уила или Фрица которые проживают там же. Хотя Уила или Фрица- тот же Ванька эмигрант, но живущий с ними в одной стране и знающий всё до батовых мелочей.
Кста, в США было раскрыто несколько локальных ботнетов и интернет изданий, местных но организованных выходцами СНГ, пытавшихся влиять на выборы и отношения к Украине.
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Какое осуждение?!?!?!
рашисты хотят суда по рашистским законам? ОК! По их Конституции международное законодательство - выше национальных закидонов. Смотрим в МЗ и тут же, вообще заочно, оправдываем моряков и автоматом создаем основания для встречного иска на пару миллиардов долларов к самой рашке за беспредел!!!
И никак иначе!
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По их Конституции международное законодательство - выше национальных закидонов

а ты уверен в этом?
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Проблема в том что рф давно положила на международное право
Должна и Крым деоккупировать и с Донбасса войска вывести и вообще
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США и Китай тоже не признают междунардный уголовный суд. Иначе будут вопросы по Гуантаномо.
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По барабану шо там козлорылые признают, а что нет. козлорылые они и есть козлорылые твари. Лично для меня это так и так думаю считает большинство.
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Як ви назвете покупця, який вимагатиме, щоб з нього взяли потрійну оплату за товар? Довб... Правильно. Як ви назвете Президента, який взамін полонених, яких йому і так безумовно повинні були видати - віддає втричі більше бандитів, які вбивали його співвітчизників?
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Обменяв моряков, Украина признала их осуждение по расийским законом и соответственно нарушение ими расийской границы в Крыму. Соответственно признала Крым расийским.
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та ты шо..
«Нет, унылая лошадка. Тебе еще ржать и ржать!..»
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У тебе є конкретні заперечення?
Так, зголосившись на таку форму обміну Україна визнала, що її корабі порушили кордони Россіі, біля Криму.
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Это означает что больше военные корабли через Керченский пролив проходить не смогут. Вова Зеленский мыслит категориями 95-го квартала.
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продолжая логику порохоботов, то корабли спокойно будут проходить, так как будет мир, дружба, жвачка
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Удивительная особенность заплатить за то что должны вернуть на шару и всем выдавать это как победу. Самим морякам это вылезет еще тем боком , когда они заочно в Мордоре сроки получат и станут невыездными из Украины со всеми вытекающими.
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