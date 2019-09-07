 Надалі щодо українських моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, - Полозов

Про це повідомив журналістам у Києві в суботу адвокат моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Росія направить у Морський трибунал інформацію, що моряки звільнені. А Трибуналу все одно – чи буде це зроблено на виконання його рішення чи з якоїсь іншої причини", – сказав він. "для Трибуналу важливий факт звільнення, а причина Москвою буде названа інша", – вважає він.
При цьому він не зміг спрогнозувати можливість повернення Україні трьох військових кораблів, допустивши, що ці переговори ще попереду.
На його думку, в подальшому щодо моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, або їх виправдають. "Але відбувати покарання в Україні вони не будуть. Тут вони герої", – сказав Полозов.
и "будут все равно осуждены"
зеленые уроды
Отобрал у тебягопник телефон и стоит рядом глумится, телефон в руках крутит. ты шепчешь "отдай!" а он в ответ - дашь в жопу - отдам. твои действия?
дебил как раз таки ты, раз тут таки сравнения проводишь
но зеля "договорился". все по схеме - дал в жопу
Здесь население, в целом, аполитично.
Кста, в США было раскрыто несколько локальных ботнетов и интернет изданий, местных но организованных выходцами СНГ, пытавшихся влиять на выборы и отношения к Украине.
рашисты хотят суда по рашистским законам? ОК! По их Конституции международное законодательство - выше национальных закидонов. Смотрим в МЗ и тут же, вообще заочно, оправдываем моряков и автоматом создаем основания для встречного иска на пару миллиардов долларов к самой рашке за беспредел!!!
И никак иначе!
а ты уверен в этом?
Должна и Крым деоккупировать и с Донбасса войска вывести и вообще
«Нет, унылая лошадка. Тебе еще ржать и ржать!..»
Так, зголосившись на таку форму обміну Україна визнала, що її корабі порушили кордони Россіі, біля Криму.