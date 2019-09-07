 Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
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+45
ага, спасибо что помог хуйлу выйти из трудной ситуации с решением международного морского трибунала оон по морякам и СУДАМ захваченным в плен.
сегодня последний срок когда рашистская федерастия должна была их освободить.
БЕЗ УСЛОВИЙ И ОБМЕНОВ!
сегодня последний срок когда рашистская федерастия должна была их освободить.
БЕЗ УСЛОВИЙ И ОБМЕНОВ!
+34
зебилы - это тот кто не пиариться - дАааааааа?))))))))
+30
Спасибо, что не просто языком трепал, как попередник...
Пишаюсь своїм ПрезЕдентом !
Бо вищать одне з поперед іншого.