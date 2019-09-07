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 Політика України
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Все про:Бориспіль (269) Зеленський (2657) полонені (427)

 Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський приїхав до київського аеропорту "Бориспіль", куди повинен прибути літак зі звільненими Росією українцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Зеленський приїхав в аеропорт Бориспіль зустрічати визволених українців 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Летять додому": посольство РФ опублікувало фото переданих Україною людей. ФОТО

Зеленський приїхав в аеропорт Бориспіль зустрічати визволених українців 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147075
 
   
 Топ коментарі
 
ага, спасибо что помог хуйлу выйти из трудной ситуации с решением международного морского трибунала оон по морякам и СУДАМ захваченным в плен.
сегодня последний срок когда рашистская федерастия должна была их освободить.
БЕЗ УСЛОВИЙ И ОБМЕНОВ!
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зебилы - это тот кто не пиариться - дАааааааа?))))))))
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Спасибо, что не просто языком трепал, как попередник...
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шо там с ураганом? Смотрю у некоторых уже мозг улетел
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Тут бы Пете не мешало появится и раздать морякам по сто штук зелени,за то что на убой послал ради пиара..
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Петрик и деньги раздать? бгггг, та он ещё у тех моряков что-то спиСТит при возможности
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Это тот шоколадный мародер, что за 5 копеек в церкви перднет?
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Чоколадні олігофрени! Швиденько біжіть в аеропорт "Бориспіль" і усім, хто буде виходити із літака кричіть: "Це зебіл, заради вашої свободи, здав Ху@лу нашу країну. Ви не варті свободи такою ціною!"
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работай лахта Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 2986 имя в нике на форуме в 80% показывает что это кацап работающий по методичкам свойственным российскому сегменту новостей Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 2986
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Да с чего ты решил что стадо зебилов это Украина?
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Соецефалам не хочется признваться самим себе, что они голосовали за вора, мародера и просто за трусливое и жадное шоколадное чмо
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что он у тебя украл снял с твоего тела что в поле с колорадкой валялось Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 6651 Трусливое- поведай за свой ероизм Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 6651
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Зелёная мразь превзошла все негативные ожидания: думали, что эти шакалы по-быстрому начнут дерибанить все, до чего дотянутся, а на международную политику им будет наплевать. Но наркоман сходу страну предал и продал.
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А де обіцяний дурному лохторату образ Голобородька на лісапеті? Чи м'яке шкіряне крісло бронеавтомобіля ближче єврейській дупі, ніж тверде сідло велосипеда?
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Похоже, что к сожалению Зеленский предпочёл пиар на возвращении пленных государственным интересам по нанесению максимального ущерба Расии....
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А когда Мародер лично приехал встречать в аэропорт Гадю Савченко, это была ришуча перемога!? Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 2247
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А петька-мародер тремтить десь закритий в параші. І горілка не допомагає. Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 6104
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Україна радіє,поросятки негодують,так хто вони,вони вороги України.
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так поросята і відправили беззбройних моряків маючи інформацію розвідки, що будуь провокації
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Тому Порося і був проти обміну,бо тепер вспливе правда,про те хто і як відправляв моряків на смерть,а вони опинились у полоні.
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молодец главное не провоцировать зеля - Хомчаку Хомчак по секторам убрать флаги - гордись Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 8908
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С РОИССЫ СНИМУТ САНКЦИИ -В УКРАИНЕ БУДУТ ЦВЕСТИ И ПАХНУТЬ АХМЕТОВЫ С МЕДВЕДЧУКАМИ А УКРАИНА БУДЕТ ПОМАЛЕНЬКУ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В МАЛОРОСИЮ -УЖЕ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О СИМ-КАРТАХ ПО ПАСПОРТАМ
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Сьогодні форумні зеботи та ольгинці мабуть понаднормові отримають?
Бо вищать одне з поперед іншого. Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 3381

Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 1943
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Дійсно Свято для України. Діти з полону повертаються
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Сам факт возвращения украинцев домой - это прекрасно, но то, какими методами это было сделано - за это все ответственные должны попасть под суд.
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В РАИСЕ -В АНАПЕ ТРОЕ МУСАРОВ В ФОРМЕ ИЗНАСИЛОВАЛИ ДЕВКУ НА ПЛЯЖЕ -И ИХ ЗА ЭТО УВОЛИЛИ И ВСЕ -ХОЧУ В МАЛОРОСИЮ
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