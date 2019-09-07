 Вчорашній ефір "Свободи слова з Савіком Шустером" дивилися понад 5 млн глядачів, - Єлізаров

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук повідомляє керуючий партнер в "Свободі Слова Савіка Шустера" Павло Єлізаров.
"Просто статистика. Вчорашній ефір.
5 267 400 глядачів у всій країні
18+
Рейтинг 4.86 доля 15.75
18+(50+)
Рейтинг 5.37 доля 18.11
Киев
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Вы врете как дышите, падаль порохоботская. Как бы не пошли дела у Зе - вашего Пеппу люди уже не хотят и не простят ему потерянное время. Кредит доверия у него в 2014 был выше чем у Ющенка в 2005. Но они оба просрали и похерили все надежды проукраински настроенных граждан.
Слава Украине!! Путин - Падло!! Пеппа ничого не крала!!
браво, зебилы прозревают!
а так как ты испытываешь стойкую неприязнь к здравому смыслу - решил что это "похвальба" шмаркле..
впрочем, ты настолько тупой что даже не понимаешь таких простейших вещей.
Порошенко обещал отдать жизнь чтобы программа Шустера была. В итоге программа Шустера вышла после того, как из президентского кресла выгнали самого Порошенко.07.09.2019 13:07
Ответитьпорохоботное, что ж на это свои 5 копеек не вставил?
впрочем,
это каким нужно быть идиотом - чтобы шустера смотреть .. а чего сразу не киселева-соловьева, со скобеевой.. Д., б.!(с)
никто и не сомневается, что 73% зебилов Украины - мышебратья для 87% ватников расеи.
Правда зебилы - более тупые.. просто поверь)
ка дебилизм зебилов, даже в сравнении с ватниками не оспорим: ватники маются дурью за СВОЮ расею.. а зебилы - страдают идиотизмом за чужую расею.
Фрейд был прав: примитивнейший "моСх" неудержимо начинает проецировать свои ощущения во внешний мир.. ..
А суда по твоему посту - ощущения "ануса" у тебя постоянное.. как и у кацапов
Выключил.
Шустрик, а чего ты не спросил свой "зал" - кто за то, чтобы их детей не призывали в армию?
Получил бы больше 70% !!!