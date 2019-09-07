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Все про:Шустер (130) телебачення (367) Єлізаров (3)

 Вчорашній ефір "Свободи слова з Савіком Шустером" дивилися понад 5 млн глядачів, - Єлізаров

Перший після повернення на українське телебачення ефір передачі "Свобода слова з Савіком Шустером", який вийшов у п'ятницю ввечері, подивилися 5 267 400 глядачів у всій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук повідомляє керуючий партнер в "Свободі Слова Савіка Шустера" Павло Єлізаров.

"Просто статистика. Вчорашній ефір.

5 267 400 глядачів у всій країні

18+
Рейтинг 4.86 доля 15.75

18+(50+)
Рейтинг 5.37 доля 18.11

Киев
Рейтинг 4.42 доля 18.29"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан, Кличко, Разумков, - увечері 6 вересня відбудеться прем'єра оновленої передачі "Свобода слова" Савіка Шустера

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147074
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко обещал отдать жизнь чтобы программа Шустера была. В итоге программа Шустера вышла после того, как из президентского кресла выгнали самого Порошенко.
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петрушка потужный только не смотрел Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 7479
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да мы видим эту свободу на 112 ZИК и ньюс ван и слышим от медведчука и компании .
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петрушка потужный только не смотрел Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 7479
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да мы видим эту свободу на 112 ZИК и ньюс ван и слышим от медведчука и компании .
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То ви не свободу бачите, а результат правління соєво-барижної влади мародера. Замість боротьби з ворогами України офшоренко створив для них всі умови для пропагандистської діяльності.
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Этих собачих боев развелось на всех берыжных телеканалах
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Да он вроде не запрещал, он даже обещал жизнь отдать за свободу слова и передачу Савика. Но по пэдрячьему эти обещания вылились в вышвыривании Савика со всех СМИ при хорошем здравии Пэдри.))
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это каким нужно быть идиотом - чтобы шустера смотреть .. а чего сразу не киселева-соловьева, со скобеевой.. Д., б.!(с)
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КАК КАКИМ? ЗелЁным идиотом.
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Каким дебилом надо быть, что бы сравнивать Шустера с Соловьем и Киселем - Шустер не лезет со своими комментариями а просто ведет площадку!! Но падаль соевая хочет те же яйца, что и в Рашке только в свою пользу! То есть будут сажать, запрещать изгонять из каналов - все что делает Ботоксная Крыса. Шоколадные скоты так и не понимают своим гнилым соевым мозжечком за что их на выборах ткнули мордой в их же дерьмо. Вы не обучаемы, фейсбучные поцриоты. И вы не патриоты Украины - вы патриоты и жополизы Пеппы, при котором кормитесь подобно блогеру Полтаве. Шустеру вот не важно - оппозиция ты или провластный - главное что бы все могли выйти и выразить свое мнение. Вашего шоколадника что - не пускали на Свободу слова?!! Затыкали рот, как Соловьиный помет своим якобы проукраинским представителям?!! Наоборот приглашали. Как и любого из его команды. А кто в итоге приходил?
Вы врете как дышите, падаль порохоботская. Как бы не пошли дела у Зе - вашего Пеппу люди уже не хотят и не простят ему потерянное время. Кредит доверия у него в 2014 был выше чем у Ющенка в 2005. Но они оба просрали и похерили все надежды проукраински настроенных граждан.
Слава Украине!! Путин - Падло!! Пеппа ничого не крала!!
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Ну тут варіанти: або Шустера, або - 112, ZIК , ньюс ван .
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от і я кажу... в Україні ще Є десь 6-7млн дебілів що дивляться в ящик...
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Порошенко обещал отдать жизнь чтобы программа Шустера была. В итоге программа Шустера вышла после того, как из президентского кресла выгнали самого Порошенко.
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интересно было бы услышать комментарии порохоботов на твой пост
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Никак не пойму как можно узнать какой канал кто смотрит.
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По падению частоты электропитания во время передачи.
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эта зеленая шмаркля на всём любит пиарится
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считаешь, что тут он пошел по стопам порошенко???
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а, так ты утверждаешь что зеленая шмаркля ЕЩЕ ХУЖЕ? Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 1737
браво, зебилы прозревают! Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3873
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вот ты тупое?это был вопрос Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3228 и с куя ты меня в зебилы записал?я ему ничего не вылизваю, так, как ты пороху это делаешь
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зебил, ты реально тупой.. если у тебя возник такой "вопрос" - значит ты именно так "думаешь") тем более что у зебилов мысли прямые, как и их извилины Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3988
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да это был риторический вопрос, но ты, как настоящий дебил, таких слов не знаешь, хорошо, напишу ТЫ ТУПОЕ
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видишь ли, зебил, на "ритиорический" свой вопрос ты написал ЗАРАНЕЕ прямой ответ: "зеленский поехал пиарится в Борисполь".
а так как ты испытываешь стойкую неприязнь к здравому смыслу - решил что это "похвальба" шмаркле..
впрочем, ты настолько тупой что даже не понимаешь таких простейших вещей. Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 2857 Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 4752
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Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3178 Alex Rozhenko

Порошенко обещал отдать жизнь чтобы программа Шустера была. В итоге программа Шустера вышла после того, как из президентского кресла выгнали самого Порошенко.07.09.2019 13:07
Ответитьпорохоботное, что ж на это свои 5 копеек не вставил?
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показывать можно что угодно.. но СМОТРЕТЬ)
впрочем,
это каким нужно быть идиотом - чтобы шустера смотреть .. а чего сразу не киселева-соловьева, со скобеевой.. Д., б.!(с) Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3066
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ага, только 5ый и прямой канал, да, порохоботное?остальные рупоры кремля? Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3567а ответить по сути слабо, как я понимаю?
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вау, зебилы смотрят ВСЕ рупоры кремля - от шустера до 112.. браво, зебилы!
никто и не сомневается, что 73% зебилов Украины - мышебратья для 87% ватников расеи.
Правда зебилы - более тупые.. просто поверь)
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судя по твоим высерам, с пороходебилами по дебилизму никто не сравнится
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обиделся на правду, бЭдняжко.. ну, поплачь Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3801. видишь ли, зебил, это ваше прозвище - лишь малая часть вашей характеристики.
ка дебилизм зебилов, даже в сравнении с ватниками не оспорим: ватники маются дурью за СВОЮ расею.. а зебилы - страдают идиотизмом за чужую расею.

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и только пороходебилы просто вылизувают анус одной известной личности Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 4236
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браво, зебил! Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 386 кто о чем, а кацапы и зебилы СРАЗУ же начинают истерить о своих скрепных темах Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 386
Фрейд был прав: примитивнейший "моСх" неудержимо начинает проецировать свои ощущения во внешний мир.. ..
А суда по твоему посту - ощущения "ануса" у тебя постоянное.. как и у кацапов
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Зелчя что. А вот если бы на встречу приехал петя то был бы аншлаг из тех кто хочет за него подержатся.
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посмотрел 5 минут и переключил - оченнь подло и однобока задает вопросы и ждет скандала в студии !
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Аналогично - ровно 2 минуты посмотрела потрепанного изголодавшегося Савика. Но в 5 млн. зрителей меня посчитали.
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Вчера во время эфира к просмотру онлайн, присоединился даже Зеленский,так Савик объявил.
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FlightAware, международная карта полетов уже окупированный крым и самолеты посещающие его обозначает как росийская федерация. Еще совсем недавно карты показывали ето как украинскую территорию. Поздравляю вас идиоты.
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Морякам спасибо ,которые оставили Крым без боя и вернувшимся сегодня морякам,которые по сценарию Кремля ,подтвердили передачу Крыма России
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действия петриллы говорят что он теперь на подтанцовке у медведчука. поздравляю вас боты сраные.
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Интересно, а КАК с ТАКОЙ точностью подсчитали колличество умственно отсталых в своём развитии людей смотревших это унылое г..но с ведущим шустрым и хитросделанным любителем бабла?
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Я помню когда он при Пете был,то говорил что у него громадский телеканал и что никогда не будет работать на Ахмето... ой не так на олигархов. Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 9146
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в начале эфира Шустер похвастался, что все это время изучал санскрит. Понимаете, этот еврей с тремя гражданствами знает и владеет (с его слов) литовским, российским, английским, французским, ивритом, итальянским, немецким языками, учит санскрит, а украинский, несмотря на свои обещания, изучить так и не удосужился, что говорит о его презрительном отношении к нашему государству.
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Так ці 5 млн і не дочекалися повідомлення, що петя життя віддасть. Обіцяного 3 роки чекають ?
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И что,для этого стада что то новое сказали,какие то откровения небывалые людишки услышали и увидели?
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А ти вельми шановний пане звісно блакитна кров ?
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Вопросы порохобота меня не интересуют,пнх.
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Сам іди, мордвине 🖕 І хто тобі сказав, що я порохобот, хамло ти чорнороте ?
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Вот как они считают сколько смотрело? Ну те кто смотрит по IPTV тех можно вычислить, а те кто с эфира или с кабеля аналогового ТВ? Ну если и смотрели то только ради любопытства, может какой то новый собачий бой покажет. Но думаю, что на манеже все те же и собачьи бои те же....
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Но у Шустера нет шансов дальше работать в Украине, потому как не знает мову.
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с возращением дорогой наш САВИК ШУСТЕР! ВЕЛКАМ !! люблю его шоу... ведь это он градоначальником был в стране шоу СВОБОДА СЛОВА! а потом пошло гавно по трубам и все каналы начали свои шоу делать! Шустер легенда шоу.* а теперь фас на меня троли шизоиды за работу.. смотрю встречу политзаключенных с рашки освободивших президентом ЗЕЛЕНСКИМ! 5 лет не могли освободить а тут раз два и дома!! а СТЕМАХУ грош цена сказали.. путин и знать не знал о таком важном свидетеле..хахахаха без него доказательств пишут полно кто сбил боинг!
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Это ж надо. А я даже не знаю,на каком канале это фуфло выходит.
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Начал смотреть.
Выключил.
Шустрик, а чего ты не спросил свой "зал" - кто за то, чтобы их детей не призывали в армию?
Получил бы больше 70% !!!
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я конечно этот позор с шустрым поберушкой не смотрел. Но кто может сказать из смтревших .Этот славик как обычно денег клянчил по телевизору?
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