 Вчорашній ефір "Свободи слова з Савіком Шустером" дивилися понад 5 млн глядачів, - Єлізаров

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук повідомляє керуючий партнер в "Свободі Слова Савіка Шустера" Павло Єлізаров.

"Просто статистика. Вчорашній ефір.

5 267 400 глядачів у всій країні

18+

Рейтинг 4.86 доля 15.75

18+(50+)

Рейтинг 5.37 доля 18.11

Киев

Рейтинг 4.42 доля 18.29"

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