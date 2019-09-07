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 Політика України
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Все про:Венеціанська комісія (76) Власенко (63) Конституція (301) Разумков Дмитро (182)

 "Пан Разумков помиляється": Власенко прокоментував ідею направити до Венеціанської комісії законопроекти Зеленського про внесення змін до Конституції

Після повернення змін до Конституції з Конституційного суду з негативним висновком їх не можна голосувати, а якщо з позитивним висновком - то в тексті проекту змін до Конституції нічого міняти не можна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбук написав народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко, коментуючи заяву спікера ВР Дмитра Разумкова про те, що він підтримує ідею направити до Венеціанської комісії законопроекти про внесення змін до Конституції України, ініційовані президентом Зеленським.

"Після повернення змін до Конституції із КС із негативним висновком, то їх не можна голосувати, а якщо із позитивним висновком, то в тексті проекту змін до Конституції не можна змінювати навіть кому (а не те, що хоча б одне слово). А відтак, після цього відправляти цей же текст Законопроекту про внесення змін до Конституції до Венеційської комісііі не має сенсу, бо якщо у Венеційки будуть хоч найменші зауваження до тексту, то їх не можна буде імплементувати (застосувати)", - написав Власенко.

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Раніше глава комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що її комітет розглянув пропозиції змін до Конституції, подані президентом, і вирішив рекомендувати представити їх на експертизу до Венеціанської комісії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147072
 
   
 Топ коментарі
 
Нахрена мне их ошибки в законодательной деятельности? С ошибками пускай своих детей делают, а на мне нефиг делать эксперименты...
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У криворізької шантрапи свої панятія. Шо хочу, то і ворочу.
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Все Разумков знає. Але тій частині зебілів, які"були проти Порошенка, але за європейські цінності" подобається згадка про Венеційську комісію. Це трохи мирить їх з їхньою совістю.
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Команда Зеленского неопытна в политике и законотворчестве, может ошибаться.Хорошо, если будет исправлять свои ошибки и прислушиваться к опытным политикам, которые слава Богу есть в Раде, хоть их и немного.
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Нахрена мне их ошибки в законодательной деятельности? С ошибками пускай своих детей делают, а на мне нефиг делать эксперименты...
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У криворізької шантрапи свої панятія. Шо хочу, то і ворочу.
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Це гаварящайа голова криворізького Зельцмана.
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Ось як вийдете з Євросоюзу без договору, так буде вам вєлікоє.
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Все Разумков знає. Але тій частині зебілів, які"були проти Порошенка, але за європейські цінності" подобається згадка про Венеційську комісію. Це трохи мирить їх з їхньою совістю.
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Власенко иди вместе с Тимошенко в дупу Сколько лет вы в Раде..трутни вы бесполезные.. Зеленский, депутаты его партии работаю в турбо режиме...феерично!
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Так пошлите изменения в Венецианскую комиссию ДО Конституционного суда. В чём проблема?
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Как говорил один президент,клоун-Че вы арете,халасуем миня эта ни валнуит каким образам- ну правда зря что ли в Трускавце бабки потрачены на лохов
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Зря. Гроші- на вітер...(окрім тих, що "на карман")
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