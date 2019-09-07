 "Пан Разумков помиляється": Власенко прокоментував ідею направити до Венеціанської комісії законопроекти Зеленського про внесення змін до Конституції

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбук написав народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко, коментуючи заяву спікера ВР Дмитра Разумкова про те, що він підтримує ідею направити до Венеціанської комісії законопроекти про внесення змін до Конституції України, ініційовані президентом Зеленським.

"Після повернення змін до Конституції із КС із негативним висновком, то їх не можна голосувати, а якщо із позитивним висновком, то в тексті проекту змін до Конституції не можна змінювати навіть кому (а не те, що хоча б одне слово). А відтак, після цього відправляти цей же текст Законопроекту про внесення змін до Конституції до Венеційської комісііі не має сенсу, бо якщо у Венеційки будуть хоч найменші зауваження до тексту, то їх не можна буде імплементувати (застосувати)", - написав Власенко.

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Раніше глава комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що її комітет розглянув пропозиції змін до Конституції, подані президентом, і вирішив рекомендувати представити їх на експертизу до Венеціанської комісії.