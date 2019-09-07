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Все про:Динамо (122) офшор (194) Суркіс (43) УЄФА (45)

 УЄФА за 15 років перерахував 380 млн євро для ФФУ на рахунок офшорної компанії президента "Динамо" Ігоря Суркіса, - Der Spiegel

УЄФА за 15 років перерахував близько 380 млн євро для Федерації футболу України на рахунки офшорної компанії президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на препринт книги Football Leaks 2, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт sports.ru.

Видання отримало в розпорядження записку для внутрішнього користування УЄФА, яку склав 15 грудня 2016 року один із високопоставлених співробітників організації. У записці зазначено, що УЄФА протягом 15 років платив гроші, призначені ФФУ, офшорній компанії на Британських Віргінських островах. Компанія називалася Newport Management Limited. У записці передбачається, що її контролював Ігор Суркіс.

У 2016 році представники УЄФА відвідували офіс "Динамо", щоб провести перевірку на відповідність клубу правилами фінансового фейр-плей. Тоді аудитори УЄФА виявили, що клуб фінансується третьою особою через офшори на Британських Віргінських островах - компанією Newport Management Limited.

Гроші УЄФА перераховувалися на той же рахунок, з якого співробітникам "Динамо" виплачувалася зарплата. Всього УЄФА провів платежі з 2002 по 2008 рік на суму 50 млн швейцарських франків і ще близько 400 платежів в період з 2006 по 2016 рік на загальну суму 338,6 млн євро.

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Між компанією Newport Management Limited і ФФУ з 1999 року існує агентську угоду, воно дає компанії повний контроль над фінансовими операціями асоціації.

Про те, що компанія Newport Management Limited належить Ігорю Суркісу, повідомляється у вироку Вищого суду в Лондоні в 2009 році.

Der Spiegel звернувся в "Динамо" з проханням прокоментувати ситуацію, але у відповідь отримав пояснення, що клуб пройшов численні перевірки з боку податкової служби України, аудиторів УЄФА та інших органів. Також кияни звинуватили видання в порушенні основних етичних принципів журналістики. Пізніше клуб відповів на другий лист Der Spiegel, відхиливши підозри в незаконному привласненні грошей УЄФА і заявивши, що вони були необгрунтованими і маніпулятивними.

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УЄФА підтвердив, що проводив всі платежі для ФФУ компанії Newport Management Limited з 1999 по 2016 рік. Тільки в 2016 році союз усвідомив, що гроші перераховувалися тієї ж компанії, яка належить президенту "Динамо", після чого почав проводити платежі на рахунок ФФУ в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147069
 
 
 Топ коментарі
 
Да все нормуль. Баканов уже проинспектировал объект. Мин нет.
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ааа, то він та шефір були на спец. завданні ? УЕФА за 15 лет перечислил 380 млн евро для ФФУ на счет офшорной компании президента "Динамо" Игоря Суркиса, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 1219
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Почитали видать статью на цензоре про то что "Зеленский обьявил войну Медведчуку".
Сходили в атаку)
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Да все нормуль. Баканов уже проинспектировал объект. Мин нет.
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ааа, то він та шефір були на спец. завданні ? УЕФА за 15 лет перечислил 380 млн евро для ФФУ на счет офшорной компании президента "Динамо" Игоря Суркиса, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 1219
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в случае с бакановым, наверно, пробел в последнем слове лишний
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Почитали видать статью на цензоре про то что "Зеленский обьявил войну Медведчуку".
Сходили в атаку)
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Ага, разведку боем. Но после пятой стопки коньяка под черную икорку, отступили.
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А что Вы имеете против Суркиса?- Успешный бизнесмен, на таких как раз держится экономика страны.
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Внезапно!!!
Оказывается!!!!!

Держитесь крепче на виражах.
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Тут на Цензорі повно ЗЕботів, Юляботів, порохоботів та іншого лайна, але ти перший, хто відкрито фапає на суркісят.
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Так с таких то сумм и не нанять немножко медиатитушек было бы странно.
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Да лучше уважать честного бизнесмена и попутчика Революции, чем работать на мародера, грабившего свою страну во время войны.
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Максимка, ти або дуже тонко тролиш, або відвертий імбецил.

З суркісят такі "чесньіе бизнесменьі", як з вовків вегани.
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даже и неудивительно.
они и играют так, будто им крабами платят и кокосами.
Вэлкам, инвесторы!
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УЕФА подтвердил, что проводил все платежи для ФФУ компании Newport Management Limited с 1999 по 2016 год. Только в 2016 году союз осознал, что деньги перечислялись той же компании, которая принадлежит президенту "Динамо", после чего начал проводить платежи на счет ФФУ в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3147069
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И возврата денег не потребовали.
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Деньги как бы ушли. Тут нужно требовать полного аудита и прокурорского расследования. Но кому это в УЕФА нужно?
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срукис - Подонок не ниже мертвечука.
Там уже точно клейма негде ставить!
И к этому уроду поперлись на юбилей Баканов с Шефиром?! Вы что блин, недоедаете??
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НЕ може бути претензій до сукісів..

Вони не держслужбовці..
Вони бізнесмени. ОДин -з громадської організації ФІФА.Інший -власник ПРИВАТНОГО клубу "Динамо" УЄФА за 15 років перерахував 380 млн євро для ФФУ на рахунок офшорної компанії президента "Динамо" Ігоря Суркіса, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 7623

а ось всіх з ФФУ (включно з Павелко) -САДИТИ просто необхідно..
Скорумповані НА АМІНЬ.
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Только в 2016 году союз осознал?! УЕФА за 15 лет перечислил 380 млн евро для ФФУ на счет офшорной компании президента "Динамо" Игоря Суркиса, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 9716 Ни*ера се Асенила! Та неее... Не может быть... У сссукриса жена очччень талантливый бизнЬЄсмЄн, мля... УЕФА за 15 лет перечислил 380 млн евро для ФФУ на счет офшорной компании президента "Динамо" Игоря Суркиса, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 2043
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Так руководство в УЕФА поменялось. А откатики продолжали на старых зайчат уплывать. Вот и перекрыли краник.
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та там у них у всех родные такие бизнесюки что огогогогого
как тока добрался до корыта - все )))
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Как то давно еще при беглом хряке в году то ли 10 то ли 11 точно не помню, ну не важно. Пригласил меня дружок, еще при совке служили вместе в одном взводе, дружили короче. И будучи в гостях, у него свой дом под Киевом своя сауна, бассейн и все такое...(с женой повезло очень) короче женившись попал в струю, как говорится. Ну пришли его друзья, выпили, в баньку сходили. Да, так вот его друзья, а вернее круг друзей семьи его жены все властьимущие, кто выше кто ниже по должности. Так вот за весь вечер они только и трепались между собой как спрятать бабки, через какой банк, фирму провести и т.д. Я в этом нихера не понимаю, весь вечер с другом общался, а они его время от времени отвлекали разговорами. Я просто подумал, если это властьимущие среднего звена, то что творится в высших эшелонах власти... Бляха-муха это же какими упоротыми нужно быть и как ненавидеть страну в которой живешь....
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Радость то какая.
И ни одного зебота.
Слово офшоры не работает почему то.
И еще скажите что это не доказательство существования зефермы.
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Та похер на усі ці розслідування, бо ніхто це кошерне лайно ніколи не відправить до в'язниці.
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***,как там все просто,денюшки от УЕФА прямиком в дерьнамо,и так десять лет,а когда все вскрылось - ой не туда отправляли,это звиздец какой то.
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