 Російський спецлітак вилетів із "Борисполя", а український борт із Москви

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Крім цього, як повідомляє російський "Інтерфакс", одночасно з Москви, за словами співрозмовника агентства, вилітає український борт із громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення.
Зазначимо, заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що вилітає з московського аеропорту "Внуково", і написав "Зустрічайте".
Only jet in many years towards Russia passes Kyiv Boryspil’s main terminal. pic.twitter.com/aIotIK549j— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 7 сентября 2019 г.
THAT WAS IT!— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 7 сентября 2019 г.
Putin has his criminals back - unpunished.
Tu-204 moving toward runway. pic.twitter.com/anmZEglea7
Сам журналист заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, поэтому он хотел бы, чтобы его выпустили под личное поручительство. Сторона обвинения также не была против смягчения меры пресечения.
https://www.flightradar24.com/RSD092/220147fe
В Україні сьогодні велике свято.
Но пусть вначале долетят
Утер нос порозососам
Для пуйла Цемах крайне важен. Его он бы и на 100 наших поменял.
А насколько я помню, наших там сидит больше чем 35.
Flight RSD092 on its way to Moscow, probably with a person onboard that helped downing flight MH17. Life is not fair.
https://t.me/aavst55/4277?fbclid=IwAR0i73bBsoT_OyIjHqenAMWHjd3ZL06mLxpO8Ek2SGp1TJmdSiUQWDbQYSI
А українського не бачу.
Смело добавляйте, чтобы вернуть моряков, которых Порошенко отправил на убой.
Так и пишите, кстати, надеюсь, вернувшись, они нанесут ему визит вежливости.
Ведь жаба вывел на убой на передок украинцев, кот. каждый день в перемирие убивают и калечат