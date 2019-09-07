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 Політика України
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 Російський спецлітак вилетів із "Борисполя", а український борт із Москви

Літак Ту-204 спеціального льотного загону "Росія вилетів із аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім цього, як повідомляє російський "Інтерфакс", одночасно з Москви, за словами співрозмовника агентства, вилітає український борт із громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення.

Зазначимо, заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що вилітає з московського аеропорту "Внуково", і написав "Зустрічайте".

Російський спецлітак вилетів із Борисполя, а український борт із Москви 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два спецборти забиратимуть обмінюваних людей, фактично точка обміну буде в повітрі, - Карпачова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147068
 
   
 Топ коментарі
 
Пленники кремля возвращаются домой в Украину, лучшей новости быть не может, но порохопаскуды кирпичами серут со злости, уроды!
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ні. а от справжніх злочинців Україна виправдала.
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росєян вивозять на білих камазах грузом 200
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Да, но после того как наши пролетят украинскую границу.
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ні. а от справжніх злочинців Україна виправдала.
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кого, например?вроде просто отпускали под личное обязательство
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В среду, 28 августа, Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.
Сам журналист заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, поэтому он хотел бы, чтобы его выпустили под личное поручительство. Сторона обвинения также не была против смягчения меры пресечения.
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ну куда ж без зрады то Російський спецлітак вилетів із "Борисполя", а український борт із Москви - Цензор.НЕТ 3779 ну самое интересное, что когда петя договаривался с террористами об обмене, то была "правильная зрада", а при зеленском это уже зрада зрадная
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Просто відпустили. Без будь якого вироку.
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Получается Украина будет вынуждена проводить суд, тем самым признавать аннексию крыма
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росєян вивозять на білих камазах грузом 200
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Обама, или кто там на Трампщине рулит - зорко следи.те по спутникам, но таким, которых не жалко "засветить", ибо если "кто-то" собьет лоханку, то будет как всегда: а мы имеем данные, но они секретные ибо мы не хотим "светить" какая у нас оптика на спутниках, так что Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя" - Цензор.НЕТ 6577 .
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заведите себе спутники - не секретные..)))) слабо?
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Оптика на спутниках расейских из Якутского дерьма, с него все в расее лепят.
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Только сейчас узнал, что Ту-204/214 до сих пор производят...
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На флайтрадаре только русский самолет. Украинского из Москвы что-то не видно
https://www.flightradar24.com/RSD092/220147fe
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Лучшие сыновья Украины наконец вернулись домой. Великий день. Снимаю шляпу перед руководством страны и теперь абсолютно уверен- все будет хорошо.
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Лучшие сыновья не подаются за жизни террористов и сепаратистов.
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границу тоже будут пересекать одновременно?? ))))
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Люди, просто порадійте! разом із сім'ями та друзями тих українців, які повертаються до додому.
В Україні сьогодні велике свято.
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Да, но Крым будет просран окончательно
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а, що є ще шанси на швидке повернення? скажіть пару версій, як це може відбутись
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Браво Зе!!!
Утер нос порозососам
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Сейчас троллей кондрашка хватит, 💯 пудов.
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Интересно в чём подвох... ? Кацапы обычно все условия договора не выполняют... Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя", а украинский борт из Москвы - Цензор.НЕТ 8048
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вот когда кацапы новых заложников наберут, тогда и поймёте в чём ...
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Подвох в том что на Донбассе у нас по факту обострение.
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Подвох в том , что 35 на 35.
Для пуйла Цемах крайне важен. Его он бы и на 100 наших поменял.
А насколько я помню, наших там сидит больше чем 35.
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порохосососы на изготовке)))))
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Пленники кремля возвращаются домой в Украину, лучшей новости быть не может, но порохопаскуды кирпичами серут со злости, уроды!
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Да, представь как радуется спецура выкравшая у орков Цемаха!
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Рауются ВСЕ, есть только 1 вопрос Цемах, фактически это преступник международного уровня. А так все рады.
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Julian Röpcke‏14 хвилин тому

Flight RSD092 on its way to Moscow, probably with a person onboard that helped downing flight MH17. Life is not fair.
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Жаль что за кацами, не прилетел Су Суперджет -100
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Да отсохнет рука у гниды соевой которая даже здесь спамит.... А самое смешное что это Петю от приговора не спасёт!
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По сути это точка невозврата для зели. Оно чётко показало , что оно такое.
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Не ужели и в этом случае он умудрился тебе в штаны насрать?
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Российское мясо летит, а вот украинского самолёта на радаре не видно вылетевшего из Москвы
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У порохоботов сегодня чёрный день - украинские пленные возвращаются домой. Это всё что нужно знать о порохоботах, в этом всё их отношение... ко всему.
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тепер головне посадити головного фігуранта здачи наших людей кацапам, великого патріота Панами
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А патриота Кипра не хочешь посадить? Наши моряки выполняли свой долг в нейтральных вода, твои обвинения опять уводят кацапов от ответственности за терроризм и шантаж.
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И где наш самолет? Кацы уже над кацапией...
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ну это опрос на ахметовском канале, а вот на прямом было бы с точностью до наоборот
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А барига поїде моряків зустрічати? Хотілося, щоб поїхав, щоб хлопці його не шукали потім, а прямо на місці набили рило.
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Венедиктов про пинок Зеленскому, тот самый Венедиктов, который хочет открыть в Киеве филиал "Эха Газпрома"

https://t.me/aavst55/4277?fbclid=IwAR0i73bBsoT_OyIjHqenAMWHjd3ZL06mLxpO8Ek2SGp1TJmdSiUQWDbQYSI

Російський спецлітак вилетів із "Борисполя", а український борт із Москви - Цензор.НЕТ 2053
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а кому пуйло мог дать пинок, чтобы процесс пошел? Только сопле!Російський спецлітак вилетів із "Борисполя", а український борт із Москви - Цензор.НЕТ 5425
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чиновники РФ тормозить обмен не могут = солдаты пуйла
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Мдаааа...,ну у нас зебебики радуются очередному покращенню, ,не важно какой ценой , эти пойдут по трупам для достижения цели и пиара сцаря.
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Скоро амнистия всем убийцам, насильникам и грабителям - так что скоро, все кто улетел. законно вернутся в Киев в десятикратном размере + пушилин + весь лугандон на Крещатике = "сохранение территориальной целостности" по зебенскому.
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Гнида-порошенко.Скільки горя наробило.
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Я НЕ ВИЖУ ВЫЛЕТА САМОЛЕТА ИЗ МАЦКВЫ!
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Москальский борт зараз вже біля Орла і Брянська.
А українського не бачу.
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Отож. Нема його. Я весь час моніторю
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Порохоботы, вы когда пишете - украинская власть выдает международного террориста Цемаха, не стесняйтесь.

Смело добавляйте, чтобы вернуть моряков, которых Порошенко отправил на убой.

Так и пишите, кстати, надеюсь, вернувшись, они нанесут ему визит вежливости.
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Так давайте отведем наши войска и сдадимся.
Ведь жаба вывел на убой на передок украинцев, кот. каждый день в перемирие убивают и калечат
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Кацапе Чорна Вода, Порошенко і на війну з Ордою відправляв армію. Засуджуєш?
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An - 148 без транспондеров летает? Ни одного самолета из Москвы в Киев на флайтрадаре не наблюдается.
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Нету ничего. И близко нету. Специально нерві мотает, дьяволина.
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люди, где-то есть "живое" обновление информации?
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Мож железкой везут, в столыпинах. Хотя на самом деле не смешно
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А каким самолётом Медведчук летит , на ввоз или на вывоз ?
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