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 Політика України
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Все про:Карпачова (10) обмін (458) полонені (427)

 Два спецборти забиратимуть обмінюваних людей, фактично точка обміну буде в повітрі, - Карпачова

Обмін утримуваними особами між Україною і РФ відбудеться протягом найближчих двох годин.

Про це 7 вересня в коментарі виданню "ГОРДОН" повідомила віцепрезидент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні з нетерпінням чекаємо на повернення громадян України на батьківщину, яке має відбутися буквально протягом двох годин. Час визначено. Відбувається все синхронно з українського та російського боку. Узгоджені списки", - сказала вона.

За інформацією Карпачової, в списках по 35 осіб із кожного боку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У списку на обмін 35 українців, серед яких Сенцов, Сущенко, Панов, Гриб та інші, - Фейгін

"Проведена колосальна робота різних служб. Це загальний успіх двох сторін унаслідок дуже складних переговорів, які відбулися. Безумовна роль президентів, яким вдалося зрушити ситуацію з мертвої точки, почавши прямий діалог.

Український президент помилував 16 осіб своїм указом. З них три жінки. Всі вони зараз перебувають у Борисполі і проходять паспортний контроль. Російська сторона сьогодні вранці вивезла українських військових моряків і наших політичних в'язнів в аеропорт Внуково, де вони проходять формальності перед вильотом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ. СПИСОК

"Два спецборти вилетіли назустріч один одному. Забиратимуть обмінюваних людей. Тобто фактично точка обміну буде в повітрі ", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147067
 
 
 Топ коментарі
 
возвращение заложников для тебя слив?да ты малорос просто Два спецборта будут забирать обмениваемых людей, фактически точка обмена будет в воздухе, - Карпачева - Цензор.НЕТ 2160
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Следующий шаг - слив выигрыша по газу.
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Не поощрение,а обмен на наших заложников,которых пытали в тюрьмах РФ,хорошо что вас идиотов выгнали Два спецборта будут забирать обмениваемых людей, фактически точка обмена будет в воздухе, - Карпачева - Цензор.НЕТ 6527 или заложников вообще бы никогда не поменяли
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01.08.1946 повесили генерала Власова, что обещал повесить триколор на Кремлем. Разве это не гражданская война была?
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Кстати, Власова кацапы повесили. А опосля и триколор прицепили на Кремль. Таки больные люди.
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Кроме трусливых морячков, которых и так обязана Рашка освободить, получим еще Клыха, активиста Антимайдана, что мечтал стать послом ДНР в Киеве, на Майдан бегал попить чаю и кидать зигу на камеры, в 2014 поехал отдыхать в Крым, где позировал с триколором,член пророссийской организации "СПАС"...В 2008 Клых осуждал... Грузию в войне с Россией... Вместе с Оксаной Шкодой из "Украинского выбора".Клых -инициатор проведения акции "Сааккашвили, позови своих домой!"
Короче, проверяйте всех. Особенно СБУшников, у них с рождения тяга поиграть в кротов.
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Ну как всегда: пленные были героями и хорошими пока были в плену, и на них можно было пиариться порохоботам. А сейчас, когда их освобождают, притом далеко не порох со своим кодлом - то уже и зрада, и антимайдан, и трусость, и агенты кремля скоро будут.
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Я не порохобот и не зелебот. Освобождает их Медведчук, а не кодло зели. Про Клыха было известно очень давно Фото в тему: Клых на Антимайдане. Клых на Майдане кидает зигу. https://bykvu.com/ru/mysli/40076-kto-takoj-stanislav-klykh-aktivistu-antimajdana-prodolzhayut-okazyvat-pomoshch-v-ukraine/
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та кто она, б..ть такая? нашли то же мне эксперта.
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бывший омбудсмен Украины, уволенная дорвавшимся к власти Януковичем. еще вопросы?
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она кстати не была уволена Януковичем, после окончания срока выбрали лутковскую. А сабж занимала должность 14 лет и каких успехов в сфере соблюдения прав человека в Украине она добилась?
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На кацапских ресурсах пишут что Цемах и Вышинский уже летят в Кацапстан самолетом.
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Ежова забыли) Палачи НКВД тоже имели такие фамилии. Истрия обладает чувством юмора, однако.
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в принципе хороша любая помощь - кроме псевдогнерала рубана))
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Піррова перемога» - означає Перемога, яка дістається дуже великою ціною, або перемога, рівносильна поразці."
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Моряков отпустили под поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма. Крым российский, дебилы зеленые?!
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Тупица юродивая, выхода другого не было! Если бы среди этих пленных был кто-то из твоих родственничков, ты бы небось тут по-другому блеяла..
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то есть,дебильо,то что их бы пуйло и без обмена сегодня бы выпустило,твой куриный мозг понять не способен
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Соевые боты ничем не отличаются от рашистов, Франческа
Агрессивные задроты, для которых война - это героически и хорошо, а не кровь, боль, разруха, раненые, убитые, искалеченные судьбы и тела.
Вот это для них абстракция, потому что их лично не касается. Они сами в тепле и сытости дома, их родные в безопасности.
Они смотрят на это все как футбольный матч по телеку.
Даже лексикон аналогичный
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Выхода другого не было? Два спецборти забиратимуть обмінюваних людей, фактично точка обміну буде в повітрі, - Карпачова - Цензор.НЕТ 1285 Если бы ты попалась кому то из моих родственников, особенно воеваших, и им рассказала бы про "небыло выхода" - после этого уже б не блеяла никогда Два спецборти забиратимуть обмінюваних людей, фактично точка обміну буде в повітрі, - Карпачова - Цензор.НЕТ 2245
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Не доверяют москалям, и правильно делают. Самолеты одновременно пересекут границу, что полностью исключит возможность кидалова.
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Украинские президент помиловал

Источник: https://censor.net.ua/n3147067
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Зеля сказал, Зеля сделал! А за ценой не постоим! Ждем наших пленников освобожденных с застенков ху@ловского режима! СЛАВА Украине!!!
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Конечно не постоите - сольете всю страну! А сами в Герцлию, пробухивать наворованное! Два спецборти забиратимуть обмінюваних людей, фактично точка обміну буде в повітрі, - Карпачова - Цензор.НЕТ 5860
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