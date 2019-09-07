 Два спецборти забиратимуть обмінюваних людей, фактично точка обміну буде в повітрі, - Карпачова

Про це 7 вересня в коментарі виданню "ГОРДОН" повідомила віцепрезидент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні з нетерпінням чекаємо на повернення громадян України на батьківщину, яке має відбутися буквально протягом двох годин. Час визначено. Відбувається все синхронно з українського та російського боку. Узгоджені списки", - сказала вона.

За інформацією Карпачової, в списках по 35 осіб із кожного боку.

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"Проведена колосальна робота різних служб. Це загальний успіх двох сторін унаслідок дуже складних переговорів, які відбулися. Безумовна роль президентів, яким вдалося зрушити ситуацію з мертвої точки, почавши прямий діалог.

Український президент помилував 16 осіб своїм указом. З них три жінки. Всі вони зараз перебувають у Борисполі і проходять паспортний контроль. Російська сторона сьогодні вранці вивезла українських військових моряків і наших політичних в'язнів в аеропорт Внуково, де вони проходять формальності перед вильотом.

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"Два спецборти вилетіли назустріч один одному. Забиратимуть обмінюваних людей. Тобто фактично точка обміну буде в повітрі ", - додала вона.