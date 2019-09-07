 Два спецборти забиратимуть обмінюваних людей, фактично точка обміну буде в повітрі, - Карпачова

Про це 7 вересня в коментарі виданню "ГОРДОН" повідомила віцепрезидент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні з нетерпінням чекаємо на повернення громадян України на батьківщину, яке має відбутися буквально протягом двох годин. Час визначено. Відбувається все синхронно з українського та російського боку. Узгоджені списки", - сказала вона.
За інформацією Карпачової, в списках по 35 осіб із кожного боку.
"Проведена колосальна робота різних служб. Це загальний успіх двох сторін унаслідок дуже складних переговорів, які відбулися. Безумовна роль президентів, яким вдалося зрушити ситуацію з мертвої точки, почавши прямий діалог.
Український президент помилував 16 осіб своїм указом. З них три жінки. Всі вони зараз перебувають у Борисполі і проходять паспортний контроль. Російська сторона сьогодні вранці вивезла українських військових моряків і наших політичних в'язнів в аеропорт Внуково, де вони проходять формальності перед вильотом.
"Два спецборти вилетіли назустріч один одному. Забиратимуть обмінюваних людей. Тобто фактично точка обміну буде в повітрі ", - додала вона.
Короче, проверяйте всех. Особенно СБУшников, у них с рождения тяга поиграть в кротов.
Агрессивные задроты, для которых война - это героически и хорошо, а не кровь, боль, разруха, раненые, убитые, искалеченные судьбы и тела.
Вот это для них абстракция, потому что их лично не касается. Они сами в тепле и сытости дома, их родные в безопасности.
Они смотрят на это все как футбольный матч по телеку.
Даже лексикон аналогичный
Источник: https://censor.net.ua/n3147067
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