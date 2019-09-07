 ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ. СПИСОК

Як передає Цензор.НЕТ, список опублікував "Український мілітарний портал".
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Матеріали за темою: Обмін полоненими
Опубліковано імена 24 українських моряків, захоплених росіянами в Азовському морі. СПИСОК
Обмін утримуваними особами: Найєм опублікував попередній список із 28 громадян України
Головний рабин України Асман опублікував імена співробітників НАБУ, які здійснювали стеження за синагогою Києва
Опубліковано імена 66 найманців ПВК "Вагнера", знищених військовими США в Сирії 7 лютого 2018 року. СПИСОК
Опубліковано список країн, які голосували проти резолюції про порушення РФ прав людини в Криму
+12
скатертью дорога.
я бы всю вату на россию спровадила
я бы всю вату на россию спровадила
+6
тебе - обов'язково.
+6
він не фрукт
нет конечно
tZE inform
@tZEinform
·49 мин
Один раз склонившемуся... На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО. В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.
Хроника одного Президента ..
Вы говорите русские сбили Боинг? А почему главного подозреваемого украинца отпустил украинский суд и он отбыл на украинскую территорию в Донецк? Под личное обязательство, в которое суд верит, а значит понимает, что если обязательство не будет выполнено, его без труда достанет украинское правосудие. Гражданский конфликт на лицо. России тут вообще нет. Путин не виноват. Санкции надо снимать.
Мы (ви) сделали это вместе!
От ми і дожили до тих часів, коли моторола гуляє по вулицях Києва
І ви, гниди, зробили це разом.
В щелі було:
- рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити моряків
- звернення прокуратури Нідерландів з проханням не видавати терориста цемаха росії.
- звернення депутатів Європарламенту з проханням не видавати терориста цемаха росії.
Щеля передасть терориста цемаха, громадянина України, іншій державі, що заборонено Конституцією.
Зробить це - грубо втручаючись в роботу незалежної судової гілки влади, в той час коли навіть підконтрольна прокуратура була проти цього злочину.
Відпустивши терориста, звинувачуваного в збитті пасажирського літака з 300 жертвами, під його особисте зобов'язання, що є злочином само по собі.
А мова йшла про те, що кат українського народу, в тому числі кат моряків таваріщ путін залишок своїх днів проведе в Гаазі.
Щеля, маючи на руках рішення міжнародного трибуналу з морського права, зробив все від нього залежне, порушуючи Конституцію України, щоб звільнити путіна від відповідальності.
Видно гроші з бюджету росії на марно не пройшли.
Ніколи в світовій історії не було випадків щоб терориста випустили на волю під особисте зобов'язання.
Тим більше після грубого порушення законів і Конституції президентом країни, проти якої діяв терорист.
Але ніколи в світовій історії не було випадків, щоб нація героїв, після перемоги в Революції Гідності і війні з більшим ворогом, вибирала своїм головнокомандувачем клоуна-маріонетку, тому що не насєлєніє не могло вгамувати свою заздрість, визвану брехнею про вкрадені срульярди.
Вся ця історія з обміном ціною звільнення терориста звелася до класичного протистояння українців (ми за перемогу, тільки перемогою можна здобути мир, плач не дав свободи ще нікому) з малоросами (ми за мір).
А чи в курсі ці наші люди, що їх звільняють такою ціною?
Бо я дивився засідання судів і ці наші люди вели себе достойно, як справжні сини України і не збиралися обмінювати себе на інтереси держави.
Ба, більше того, а чого ж ви нічого не говорите за 56 військових, яких вбив Зеля своїми "перемир'ями" під час яких не можна оборонятися?
Це були не наші люди?
Заради чого були ці жертви? Вбити 56 військових, віддати 2 державних зрадників, купу агентури і міжнародного терориста з 300 безневинними жертвами в здобутку, здати державні інтереси за те, щоб випустили 30 людей?
Тобто, люди, які безцільно гинуть на фронті - це просто розхідний матеріал, щоб потім попіаритися на звільненні значно меншої кількості людей ціною здачі державних інтересів?
Я про те, що зелена трясовина завтра чи після завтра включить наповну своїх гі...ометів і ті будуть створювати щось на кшталт перемоги після звільнення полонених.
Але це буде ілюзія перемоги.
Така сама ілюзія перемоги як ілюзія миру на умовах окупанта.
При сивому бовдурі пуйло про обміни навіть слухати не хотів.
"сивий бовдур" при всіх своїх недоліках не ззливав Україну, як твій кошерний зебуїн.
Здав частину Донбасу,разом із покладами антрацитів(співпало прост),Савур-Могили,Іловайський та Дебальцевський котли,здача ДАП,зрив Шиокинськоїоперації,знищення та розформування залишків добробатів та 51-ї ОМБР,розпорошення суспільства,мародерство на крові.
https://patrioty.org.ua/politic/shpyhuna-vyshynskoho-viddaiut-rosii-top-propahandyst-kremlia-poraduvav-apolohetiv-ruskoho-mira-294336.html?utm_source=push&utm_medium=11h&utm_campaign=09h
зебуїни, його теж нема в списках.