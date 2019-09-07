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Все про:обмін (458) полонені (427)

 ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ. СПИСОК

З'явився повний список людей, які розглядалися для можливості передачі в РФ в рамках обміну утримуваними особами між Україною і Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ, список опублікував "Український мілітарний портал".

ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147066
 
 
 Топ коментарі
 
скатертью дорога.
я бы всю вату на россию спровадила
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Да похер кого и сколько уродов мордорских отправлять. Лишь все бы наши вернулись.
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Это просто жесть... конченные земрази
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Следующим этапом в сдаче Украины для зеленского будет проиграш уже выигранного арбитража по газу и подписание нового соглашения на условиях путина. Дальше, - подача воды в крым, ну а дальше большой концерт на НСК Олимпийский киркорова, газманова и прочей мышебратской белеберды.. Вы сделали Украину вместе, дебилы!
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порошенко не сміється. Він валяється п*яний і обістяний.
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хочеш сказати шо твій зібуїн - обколотий, вле не усцікається. зеленський не тільки обісцяний а ще й обриганий. ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ - Цензор.НЕТ 2986
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на весь список пять украинских фамилий все остальные кацапьё.
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Сдается мне выдачу Цемаха порохоботы просто выдумали.
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ага, і суд,я кий його відпуситтив на волю - це тільки нова серія про халабародьку. ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ - Цензор.НЕТ 4851
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Какой бред. Тех кого хотят обменять не выпускают на свободу.
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Скорее она произошла, только зебилам сказали что его суд отпустил. За украденный металолом не отпускают, а тут отпустили. Удачи всем на этом Титанике.
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12 россиян и Цемах это понятно.. ну а зачем РФ 24 украинских гражданина? Что они будут с ними делать? Квартиры в Москве дарить со своим паспортом? СМИ опубликовали имена всех лиц, которые рассматривались для возможности передачи в РФ - Цензор.НЕТ 1591
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Сегодня произойдёт обмен, Владимир Зеленский лично будет встречать всех украинцев. Готовиться большая пресс-конференция и приём у президента, ОП сейчас занято подготовкой документов на помилование и предоставления наград. Ведётся дискуссия стоит ли присваивать звание Героя Украины Сенцову, все помнят опыт Надежды Савченко. Давления на ОП по этому вопросу идёт со всех сторон, особенно беспокоится об присвоении героя западные посольства. Этот вопрос будет решать сам президент исходя из встречи с Сенцовым.https://t.me/rezident_ua/392
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tZE inform

@tZEinform

·49 мин

Один раз склонившемуся... На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО. В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.


Хроника одного Президента ..


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************* и атряда ПЕСюновых - клепторасит и свинарастит, где непопадя ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ - Цензор.НЕТ 3555 ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ - Цензор.НЕТ 3555 ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ - Цензор.НЕТ 3555 ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ - Цензор.НЕТ 4807
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Упс.. а Цемаха в списке нет то!!! Порохоботы голос!
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зедебіле, він вже другий день на волі - це було умовою обміну. І шо ти хотіло сказати? ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ - Цензор.НЕТ 8112
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"А с тобой, свинья, не гавкает , а раговаривает капитан Жеглов. А теперь Горбатий виходи. Я сказал - Горбатий!" (К/ф Место встречи изменить нельзя) 😃
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Порохоперхоть подза....я, он на воле, но под присмотром, а не параше раше как вы порохоботная подзалу...я перхоть кричали плюясь слюнями! Можно подумать что ты именно видел эти условия!? Не словоблудь перхотнушка)))Так что ты хотел сказать?
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ти приглядаєш? в ОРДЛО? привіт тобі подібним даунбасерам. готуте білі тапочки.
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Это похоже ты присматриваешь в ОРДЛО, раз так уверен что он там))))) Так что тапочки ты уже приготовил себе, и коздюмчик ЧК не забудь)))
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Не суди по себе)) нарик комнатный, ты))))
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Ширка в тебе якась дешева.. Здохнеш ти з нею дуже швидко . Та і йуй з тобою 😕
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еще раз говорю.. не суд по себе !! Так зрозуміло?
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Андрюша, та я таких "оригіналів" як ти, знаєш скільки перебачив .. Кажу тобі останній раз, як лікар - закінчуй з тою справою доки не пізно бо пропадеш дуже скоро.
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Да шо ти у дупі Порошенка міг побачити!? Вот рассмешил, гггггглядачь ти наш)))))))))))) так шо закінчуй з цією справою дивитися у дупу П!!! ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ - Цензор.НЕТ 4925
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Свинськи канали це транслюють наживо чи їм по барабану?
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Що ти тут свиня прохрюкала? Ти давай чавкай свої помиї і не відволікайся
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Sergey Fursa:
Вы говорите русские сбили Боинг? А почему главного подозреваемого украинца отпустил украинский суд и он отбыл на украинскую территорию в Донецк? Под личное обязательство, в которое суд верит, а значит понимает, что если обязательство не будет выполнено, его без труда достанет украинское правосудие. Гражданский конфликт на лицо. России тут вообще нет. Путин не виноват. Санкции надо снимать.
Мы (ви) сделали это вместе!
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зедебіле, це все на що здатна твоя єдина звивина, яка до того ж знаходиться і не в голові? ЗМІ опублікували імена всіх осіб, які розглядалися для можливості передачі в РФ - Цензор.НЕТ 4721
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Mason Lemberg:
От ми і дожили до тих часів, коли моторола гуляє по вулицях Києва
І ви, гниди, зробили це разом.
В щелі було:
- рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити моряків
- звернення прокуратури Нідерландів з проханням не видавати терориста цемаха росії.
- звернення депутатів Європарламенту з проханням не видавати терориста цемаха росії.
Щеля передасть терориста цемаха, громадянина України, іншій державі, що заборонено Конституцією.
Зробить це - грубо втручаючись в роботу незалежної судової гілки влади, в той час коли навіть підконтрольна прокуратура була проти цього злочину.
Відпустивши терориста, звинувачуваного в збитті пасажирського літака з 300 жертвами, під його особисте зобов'язання, що є злочином само по собі.
А мова йшла про те, що кат українського народу, в тому числі кат моряків таваріщ путін залишок своїх днів проведе в Гаазі.
Щеля, маючи на руках рішення міжнародного трибуналу з морського права, зробив все від нього залежне, порушуючи Конституцію України, щоб звільнити путіна від відповідальності.
Видно гроші з бюджету росії на марно не пройшли.
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Я не суперерудит, але не пригадую аналогічних випадків в світовій історії.
Ніколи в світовій історії не було випадків щоб терориста випустили на волю під особисте зобов'язання.
Тим більше після грубого порушення законів і Конституції президентом країни, проти якої діяв терорист.
Але ніколи в світовій історії не було випадків, щоб нація героїв, після перемоги в Революції Гідності і війні з більшим ворогом, вибирала своїм головнокомандувачем клоуна-маріонетку, тому що не насєлєніє не могло вгамувати свою заздрість, визвану брехнею про вкрадені срульярди.
Вся ця історія з обміном ціною звільнення терориста звелася до класичного протистояння українців (ми за перемогу, тільки перемогою можна здобути мир, плач не дав свободи ще нікому) з малоросами (ми за мір).
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Причому малороси гидотно маніпулюють нашими заручниками. "Наші люди, їх треба звільняти..." - кажуть вони.
А чи в курсі ці наші люди, що їх звільняють такою ціною?
Бо я дивився засідання судів і ці наші люди вели себе достойно, як справжні сини України і не збиралися обмінювати себе на інтереси держави.
Ба, більше того, а чого ж ви нічого не говорите за 56 військових, яких вбив Зеля своїми "перемир'ями" під час яких не можна оборонятися?
Це були не наші люди?
Заради чого були ці жертви? Вбити 56 військових, віддати 2 державних зрадників, купу агентури і міжнародного терориста з 300 безневинними жертвами в здобутку, здати державні інтереси за те, щоб випустили 30 людей?
Тобто, люди, які безцільно гинуть на фронті - це просто розхідний матеріал, щоб потім попіаритися на звільненні значно меншої кількості людей ціною здачі державних інтересів?
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Але я не про це.
Я про те, що зелена трясовина завтра чи після завтра включить наповну своїх гі...ометів і ті будуть створювати щось на кшталт перемоги після звільнення полонених.
Але це буде ілюзія перемоги.
Така сама ілюзія перемоги як ілюзія миру на умовах окупанта.
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Гаджеева сняли с обмена, которому в Украине дали 15 лет Кацапы в комментариях истерят не по детски))
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Крім того що Володимир Зеленський - чудовий менеджер та стратег, виявилось що він ще й великий дипломат.

При сивому бовдурі пуйло про обміни навіть слухати не хотів.
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Ну навіщо ж вже так над ******** блаЗєнєм знущатися ? Але тролінг зачотний 😁😁😁😁😁
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твого вєлікого дипломата зробили як лоха і будуть робити всі кому не лінь.
"сивий бовдур" при всіх своїх недоліках не ззливав Україну, як твій кошерний зебуїн.
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Твій сивий бовдур відправив моряків на убій з заправкою тільки до моста.
Здав частину Донбасу,разом із покладами антрацитів(співпало прост),Савур-Могили,Іловайський та Дебальцевський котли,здача ДАП,зрив Шиокинськоїоперації,знищення та розформування залишків добробатів та 51-ї ОМБР,розпорошення суспільства,мародерство на крові.
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2014-й , це ти? - Кажу тобі, зав'язуй з наркотою доки не пізно
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Та то по суті пара ботів , що тут паскудять під різними ніками аби створити ілюзію чисельності учасників обговорення. Старий рашистських трюк , розрахований на лохів
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Шпигуна Вишинського віддають Росії: Топ-пропагандист Кремля порадував апологетів "руского міра"

https://patrioty.org.ua/politic/shpyhuna-vyshynskoho-viddaiut-rosii-top-propahandyst-kremlia-poraduvav-apolohetiv-ruskoho-mira-294336.html?utm_source=push&utm_medium=11h&utm_campaign=09h

зебуїни, його теж нема в списках.
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Не вистачає Медведчука. Його теж треба відправити туди.
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