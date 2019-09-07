 Російське слідство звільнило українських моряків на поруки омбудсмена Денісової, - Полозов

Про це повідомив керівник групи адвокатів Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Слідство задовольнило клопотання Денісової на особисту поруку", - сказав він.
За його словами, наразі моряки готуються вилетіти на батьківщину в рамках обміну утримуваних Україною і Росією осіб.
Як повідомлялося, в липні поточного року Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних в РФ 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання. "В кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов'язання або поручительство. Я як уповноважений Верховної Ради України з прав людини запропонувала таке своє зобов'язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде", - написала Денісова на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у середу.
У серпні Микола Полозов повідомив, що "слідство розглядає клопотання Денісової на загальних умовах, оскільки вона не є стороною у справі, тобто протягом місяця".
Звільнення МН17-підозрюваного мовчазний тріумф Путіна
googlе переводчик хотел дословно перевести с нидерландского какое было письмо, но я попросил его этого не делать
Дурак, что согласился в рашку, теперь за его жизнь и ломанного гроша никто не даст.
как дети чесслово..))))))))
правильно сделала Зеркаль, что ушла из МЗС - ЗЕльоные ушлепки сливать всю громадную работу и успехи наших дипломатов и военных
Спасибо Зелефанам.
...новые председатель СБУ и помощник самого президента поздравляли с 70-летием одного из ключевых официальных спонсоров политсилы Медведчука Григория Суркиса. Источник: https://censor.net.ua/n3147046
Клоунов перестали любить?
бывает
Європа може знімати санкції, Голандія умиває руки в розслідуванні за боінг,клоун попіарится на поверненні заручників,путін стане благородним милосердним миротворцем.Програє тільки Україна але це вже неважно проблеми індіанців хвилюють тільки індіанців
за пиратство в проливе и за боинг... исправь методичку..))))
Але Україну ставити на коліна,,,,,,,,,,,
Це ганьба!!!!!!!!!!!!!
И проукраинская оппозиция должна сделать анализ действий президента, чиновников на предмет . предательства государства Украины .