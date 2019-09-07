 Російське слідство звільнило українських моряків на поруки омбудсмена Денісової, - Полозов

Про це повідомив керівник групи адвокатів Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідство задовольнило клопотання Денісової на особисту поруку", - сказав він.

За його словами, наразі моряки готуються вилетіти на батьківщину в рамках обміну утримуваних Україною і Росією осіб.

Як повідомлялося, в липні поточного року Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних в РФ 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання. "В кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов'язання або поручительство. Я як уповноважений Верховної Ради України з прав людини запропонувала таке своє зобов'язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде", - написала Денісова на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у середу.

У серпні Микола Полозов повідомив, що "слідство розглядає клопотання Денісової на загальних умовах, оскільки вона не є стороною у справі, тобто протягом місяця".

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