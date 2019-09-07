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 Політика України
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Все про:Денісова (348) моряки (717) Полозов (294) полонені (427)

 Російське слідство звільнило українських моряків на поруки омбудсмена Денісової, - Полозов

Всі полонені українські моряки, яких в суботу Росія збирається передати в рамках обміну, були звільнені на поруки уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денисової.

Про це повідомив керівник групи адвокатів Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідство задовольнило клопотання Денісової на особисту поруку", - сказав він.

За його словами, наразі моряки готуються вилетіти на батьківщину в рамках обміну утримуваних Україною і Росією осіб.

Як повідомлялося, в липні поточного року Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних в РФ 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання. "В кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов'язання або поручительство. Я як уповноважений Верховної Ради України з прав людини запропонувала таке своє зобов'язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде", - написала Денісова на своїй сторінці в соцмережі  "Фейсбук" у середу.

У серпні Микола Полозов повідомив, що "слідство розглядає клопотання Денісової на загальних умовах, оскільки вона не є стороною у справі, тобто протягом місяця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У списку на обмін 35 українців, серед яких Сенцов, Сущенко, Панов, Гриб та ін., - Фейгін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147065
 
   
 Топ коментарі
 
Моряков Раша должна отдать до 7 сентября просто без вариантов, по решению Трибунала. Никаких обменов, просто отдать. А то Раше больно будет. Это не символические санкции, а именно больно, причем сильно. Морское право - один из самых старых международных сводов законов и его нарушение очень и очень чревато для нарушителя. И Раша, как не пыжилась, а всегда его выполняла. Так что с таким "равноценным" обменом все вопросы к недонаполеону Зеле.
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"Через неделю после того, как генеральный директор Объединенной следственной группы Фред Вестербеке (JIT), возглавляющий расследование катастрофы MH17, в письме с огнем попросил украинское правосудие не выдавать подозреваемого Владимира Цемаха из MH17 в Россию, он был этим утром освобожден судьей в Украине."

googlе переводчик хотел дословно перевести с нидерландского какое было письмо, но я попросил его этого не делать Російське слідство звільнило українських моряків під поруку омбудсмена Денісової, - Полозов - Цензор.НЕТ 6568
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Нидерланды даже обвинения путину не выдвинули,а Цемаха хоть допросили или далеко им ехать в Украину,лицемеры трехличные
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Не завжди. З минулої суботи слідчі з Нідерландів в Україні по інстанціях ходять. Вірніше, ходили. Так що тріумфуй мовчки, підкацапник.
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Да пофигу.... Пусть пишут.... Нефиг следствие было затягивать... Дятла этого допросили, показания дал- пусть валит, он по сути никто там и мало, что знал .... Пустышка, пешка, а теперь еще и смертничек.
Дурак, что согласился в рашку, теперь за его жизнь и ломанного гроша никто не даст.
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Моряков Раша должна отдать до 7 сентября просто без вариантов, по решению Трибунала. Никаких обменов, просто отдать. А то Раше больно будет. Это не символические санкции, а именно больно, причем сильно. Морское право - один из самых старых международных сводов законов и его нарушение очень и очень чревато для нарушителя. И Раша, как не пыжилась, а всегда его выполняла. Так что с таким "равноценным" обменом все вопросы к недонаполеону Зеле.
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Да плевать плешивый хотел на трибунал. Или вы хотите сказать, что Турки пролив закрыли бы... Сколько уже этих судов было...
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Не скажи, когда подобное было с экологами Гринписа, Пу засунул свои понты в задницу и молча отдал и экологов и корабль аккурат на следующий день после окончания срока, данного Трибуналом.
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Там были граждане США и ЕС, а тут граждане Украины. Для Запада это не одно и то же.
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Да-да. А Трибунал значит принимал свое решение по морякам не на Западе, а на Луне или на Марсе. И совсем не по украинским морякам. Работать просто нужно и выполнять возложенные на него конституцией функции, а не заниматься тупым популизмом. Трындеть - не мешки ворочать.
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да это не популизм - это СЛУГА СПАСАЕТ ХОЗЯИНА )))
как дети чесслово..))))))))
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Навіть не самого ХАЗЯЇНА, а його репутацію. І навіть не на Заході, а у самому кацапстані. І ціною своєї репутації. Але не в Кацапстані, а в першу чергу на Заході. Свої зебіли проковтнуть.
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+100

правильно сделала Зеркаль, что ушла из МЗС - ЗЕльоные ушлепки сливать всю громадную работу и успехи наших дипломатов и военных
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Два недомерных ******* успели сделать гешефт в последний день.
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о нет какие же вы наивные идиоты. вы до сих веритие что раша что-то собирается нам отдавать и признавать кого-то? да уж..
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и не говори пофиг на ту Голландию. Теперь у вас путин лучьший друк ..ля.
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Да ничего не изменится. Не будет сейчас окончательного приговора по этому делу....
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Цемаха отдадут вне списка, причем, по сведениям голландцев, еще и бабки за Цемаха заплатят - только неизвестно, КОМУ.
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неужели тебе лично коричневая свинья это рассказало?
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Це статті де Нідерланди будують з росією "північний потік 2" та де Нідерланди проголосували за повернення до ПАРЄ рос. депутатів ?
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А сами Нидерланды не выдвинули обвинения путину,только озабоченность,пусть сидят ровно
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это не Нидерланды, это УКРАИНА теперь сидит ровно, как Путин приказал.

Спасибо Зелефанам.
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Та да, думает не про европу, рашу или америку - а как освободить украинцев. Однозначно позор.
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следующий обмен заложников будет на Харьков.
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А когда будет раздел Украины по Днепру? А коалицию с Медведчуком уже создали? Что по этому поводу говорят методички?
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на читай методичку
...новые председатель СБУ и помощник самого президента поздравляли с 70-летием одного из ключевых официальных спонсоров политсилы Медведчука Григория Суркиса. Источник: https://censor.net.ua/n3147046
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Які ж вони толерантні, може ще й ху@лу гузно вилижуть?! Виходить, що зелупани, що підбарижники в одному стаді з клятими прокремлівськими скотиняками!!!
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СМИ: На День рождения Суркиса приезжали Баканов и Шефир Соратники Зеленского привезли большой подарок для соратника Медведчука

Російське слідство звільнило українських моряків під поруку омбудсмена Денісової, - Полозов - Цензор.НЕТ 124
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То что ты перед озабоченной Европой извиняешься,а не перед украинскими заложниками,характеризует тебя как малороса
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голандцы о тебя ноги вытерли а ты им трусы в знак преданности целуешь. хотя порохосрани все равно что целовать, хоть трусы, хоть шоколадные обертки
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Вибачатись перед імпотентами, справа невдячна!
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То есть Денисова лично поручилась, что украинские моряки никуда не денутся и будут являться по вызову кацапского следствия и суда?
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Угу. Под личное поручительство ***** что он больше не будет брать украинских заложников
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Да их еще и в Украине досудят,как нарушителей чужой границы. Зеледно.
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Ага. Бо тим самим вони визнали, що крим і його територіальні води належать мордору
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А враховуючи те, що з якби кацапи їх не випустили б сьогодні, за рішенням Міжнародного Трибуналу, то їм би впаяли санкції.
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Ну да возвращение моряков по сценарию Путина ,показывает ,что украинские военные моряки зашли в воды России и Крым уже не украинский, я не удивлюсь что Президент Украины наградит высокими наградами вернувшихся после боя моряков Російське слідство звільнило українських моряків під поруку омбудсмена Денісової, - Полозов - Цензор.НЕТ 165
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Мы фактически признали право москальского суда судить наших моряков по ихним законам. Это хуже чем полный капец.
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А ПОЧЕМУ ТОГДА ОБМЕН 35 НА 35 ЕСЛИ МОРЯКОВ ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО? ЧТО ЗА БРЕД?
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это у подонка клоуна надо спросить ничтожество вот так видимо выглядит ДЬявол...
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а что не так?

Клоунов перестали любить? Російське слідство звільнило українських моряків під поруку омбудсмена Денісової, - Полозов - Цензор.НЕТ 230
бывает
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Все вопросы к недонаполеону Зеле. Так просрать свои козыри надо еще уметь.
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взамен пусть сделает на лбу татуировку "Дебил"
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Ну шо путін і дорослі дядьки розвели клоуна і зе команду як котят.Всі остануться задоволеними
Європа може знімати санкції, Голандія умиває руки в розслідуванні за боінг,клоун попіарится на поверненні заручників,путін стане благородним милосердним миротворцем.Програє тільки Україна але це вже неважно проблеми індіанців хвилюють тільки індіанців
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ти хотів щось мудре написати... але стільки помилок!... тяжко дається?
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будут ходить на допросьі в прокураиуру
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естественно. и мурыжить их должны по полной. И не только прокуратура. В стране война, не до сантиментов. А если там половина завербованых?
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Украинские моряки будут участвовать в российских следственных действиях. Вот кого будет сажать в тюрьмы зеленая Сопля - украинских воинов, а не своих друзей казнокрадов
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Вопрос их будет сажать Зе или уже оккупационная армия?
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т.е. Украина признала, что они виноваты со всеми вытекающими?
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Порохососы,узбагойтесь.Еще один плюсик Зеленскому,идите убейтесь о стенку)
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путин ему целых два плюсика проставил
за пиратство в проливе и за боинг... исправь методичку..))))
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Тоесть моряки еще под следствием и Денисова обязана их вернуть на Рашку по первому требованию *****, а если нет то ***** на весь мир закричит что Украина нарушает договоренности и начнет отлавливать наших людей начиная с Денисовой? ***** насмеялось над Украиной, вместо санкций получил еще кучу козырей. Ето поистине перемога Зеленского. Теперь не только морякам а и их родственникам и знакомым нельзя не только выезжать за границу а и подходить близко к разейской границе.
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особенно будет весело в открытом море, например черном...)))))) их можно брать тепленькими..)))
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В России понедельник наверное сделают выходным днём,ведь Украина своими действиями отказалась от Крыма ,вернув украинских моряков по сценарию Кремля. Російське слідство звільнило українських моряків під поруку омбудсмена Денісової, - Полозов - Цензор.НЕТ 2241
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А КАТЕРА ОТДАЛИ? ГДЕ ОНИ? РЕШЕНИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО!
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О катерах наш недонаполеон даже побоится что-нибудь вякнуть. Ждем сегодня пресуху и делаем ставки.
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Сам нехай стає у позу,
Але Україну ставити на коліна,,,,,,,,,,,
Це ганьба!!!!!!!!!!!!!
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Між поняттями «Перемога любою ціною» і «Мир любою ціною» - принципова різниця, ціною в існування нації
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Ребят домой привезут....Пете и его братве это не нужно...вот и вопят...
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Свиноферма в истерике)Интересно,пойдут с плакатами в аэропорт?Мы вас не ждали ,нам Цемах важнее и фсьо такое...
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Украина добилась большой победы вынудив Кремль освободить украинских пленных моряков.
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личные обязательства - гарантия того что моряки все равно будут осуждены!
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Теперь в интересах оппозиции принять закон о процедуре импичмента президента, а заодно добавления экс к бывшим .
И проукраинская оппозиция должна сделать анализ действий президента, чиновников на предмет . предательства государства Украины .
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Який вже "імпічмент"?!!!! - Суд Лінча і на гіляку зрадника України
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Шо тут удивительного-ВСЕ эти 73%-пророссийская часть населения Украины,поэтому они довольны действиями "зелёнки" и будут дальше зе поддерживать,т.к.это население хочет жить в россии,но на территории Украины-у них есть еще 5лет,чтобы сдать свою страну *****-они"работают"
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Вроде бы граждане украины наконец получат свободу и этому надо радоваться , но нет , порохоботы празднуют зраду , только лишь по тому , что это сделал не их соевый фюрер. Им наплевать на своих сограждан , томящихся в застенках кремля. Вот так и проявляется их гнилое и подлое порохоботское нутро.
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Это тяфкает на Украину Европа, которая опять приняла Рашу в ПАСЕ. А тут как всегда у кого-то подгорает. Мальдивский отправил моряков на верный плен, а Зеленский их спас бу га га га га га
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Свинорылые должны четко обозначить свою позицию.что они против возвращения военнопленных.пусть Барыга об этом на всю страну не забудет объявить
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А они там были в статусе военнопленных? Чучело ты лишнехромосомное!
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Зеплеснь ..с1 А номерний знак це для того щоби на нього срібники нараховували як Іуді..............
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Зеплеснь ..с1 А номерний знак це для того щоби на нього срібники нараховували як Іуді..............
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