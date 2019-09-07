 У списку на обмін 35 українців, серед яких Сенцов, Сущенко, Панов, Гриб та інші, - Фейгін

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Twitter російський адвокат Марк Фейгін.
"За моїми даними, обмін на 35 осіб. 24 моряка і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекіров", - зазначив він.
По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров.— Mark Feygin (@FeyginMark) 7 сентября 2019 г.
"Зеленский пригласил Науседу в Маруиполь на инвестиционный форму и предложил Литве вложиться в восстановление инфраструктуры в Донбассе."
"МИРОТВОРЦІВ" У ВСІ ЧАСИ І У ВСІХ КРАЇНАХ ВІШАЛИ.
Бо у нікого не біло сумнівів що це скоріше всього оплачена ворогом "пята колона"..
"коли гвалтівник стукає у твої двері з проханням виї..ати твою жінку,то весь пацифізм кудись зникає"...
Человек, который поехал к агресору добровольно во время войны - априори должен считаться пособником агрессора.
Цемах громодянин України.... країна як має повагу до себе НЕ ВИДАЄ СВОЇХ ГРОМОДЯН.
моряків к@цUPстан мав звільнити й так, без ніяких умов а підсунули під цей обмін (лохонули Зелю, простими словами).
Але к@цUPстан надурив знову.... бо моряків вони мали відпустити й так... інакше жодне судно рфії не зайшло б у міжнародні порти цивілізованих країн. А вони підсунули моряків під цей обмін.... фактично рфія мала звільнити більше Українців.... хоча краще вже так ніж ніяк.
Не забувайте ще є хлопці в лднириї !