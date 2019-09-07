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 Політика України
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Все про:обмін (458) Фейгін (386) полонені (427)

 У списку на обмін 35 українців, серед яких Сенцов, Сущенко, Панов, Гриб та інші, - Фейгін

У список на обмін утримуваними особами між Україною і Російською Федерацією потрапили 35 українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Twitter російський адвокат Марк Фейгін.

"За моїми даними, обмін на 35 осіб. 24 моряка і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекіров", - зазначив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147064
 
   
 Топ коментарі
 
порохоботы щас от стона умрут. В списке на обмен 35 украинцев, среди которых Сенцов, Сущенко, Панов, Гриб и др., - Фейгин - Цензор.НЕТ 427
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Тотальна зрада, надо чтобы заложники оставались гнить на расее (с)порохоботы
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Теперь Украина, забудь за Крым, а Донбасс будешь отстраивать сама.
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які сильні передбачення ,пане Глоба.. )))
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Почему сама? Уже требуют денег с Германии, Польши, Литвы...
"Зеленский пригласил Науседу в Маруиполь на инвестиционный форму и предложил Литве вложиться в восстановление инфраструктуры в Донбассе." У списку на обмін 35 українців, серед яких Сенцов, Сущенко, Панов, Гриб та інші, - Фейгін - Цензор.НЕТ 6993
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если даже уйдет на обмен Цемах или его освобождение, разве не благородной была та смерть и лишения тех, кто отдал себя за 35 жизней достойнейших патриотов, при его захвате? Разве не в дерьме будет вся западная макаронная элита , наблюдающая за этой спецоперацией гебистской мрази в Кремле, подающая руку поддержки тому, кто в любой момент может ТАК ПОСТУПАТЬ С ЛЮБЫМ политиком, любой страной и любым Макароном. Я ПОРОХОБОТ .
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Дякуємо Президенту Зеленському. Блаженні миротворці! Усі батьки моляться за Вас.
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*****тим прихильникам МИРУ У час Війни..

"МИРОТВОРЦІВ" У ВСІ ЧАСИ І У ВСІХ КРАЇНАХ ВІШАЛИ.
Бо у нікого не біло сумнівів що це скоріше всього оплачена ворогом "пята колона"..

"коли гвалтівник стукає у твої двері з проханням виї..ати твою жінку,то весь пацифізм кудись зникає"...
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Слава Богу і щира вдячність президенту.
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Постукайте по дереву. Нехай прилетять.
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Сущенко и Панов - предатели или идиоты. Ехать в Россию во время войны - это идиотизм или спланированная спецоперация Кремля.
Человек, который поехал к агресору добровольно во время войны - априори должен считаться пособником агрессора.
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Сущенко предатель? Да вы вообще уже охренели. Вы чудовища порохоботские и двуличные скоты.
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Слава Ьогу и моряки, и политические будут дома, но не покидает ощущение, что опять рашка вымазала дерьмом.
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зелена мразь продасть всіх і кожного за можливість попіаритись на звільненні моряків і бранців.. Бо за 100 днів показувати зеленим лохам немає чого.
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Это триумф Зеленского. Зеленский спас тех кого подставил, сами знаете кто.
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Та не дуже.
Цемах громодянин України.... країна як має повагу до себе НЕ ВИДАЄ СВОЇХ ГРОМОДЯН.
моряків к@цUPстан мав звільнити й так, без ніяких умов а підсунули під цей обмін (лохонули Зелю, простими словами).
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Обміняли - ДОБРЕ.
Але к@цUPстан надурив знову.... бо моряків вони мали відпустити й так... інакше жодне судно рфії не зайшло б у міжнародні порти цивілізованих країн. А вони підсунули моряків під цей обмін.... фактично рфія мала звільнити більше Українців.... хоча краще вже так ніж ніяк.
Не забувайте ще є хлопці в лднириї !
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