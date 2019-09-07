 У списку на обмін 35 українців, серед яких Сенцов, Сущенко, Панов, Гриб та інші, - Фейгін

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Twitter російський адвокат Марк Фейгін.

"За моїми даними, обмін на 35 осіб. 24 моряка і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекіров", - зазначив він.

По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров. — Mark Feygin (@FeyginMark) 7 сентября 2019 г.

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