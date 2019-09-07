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 Політика України, Події
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 До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка. ВIДЕО

До військового аеродрому в Борисполі приїхав порожній автобус і машина швидкої допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 01
До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 02
До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 03
До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 04
До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 05
До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 06

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147062
 
   
 Топ коментарі
 
Капитуляция перед хуйлом под аплодисменты зебобиков.
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Обмен пленными капитуляция? Или лучше как Порошенко отправлять моряков в плен для пиара?
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Клоун сдал всю Украину.
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Пенсії треба, щоб були у всіх пенсіонерів однакові. Продуктовий набір - сечка, овочі, фрукти, олія, сіль-цукор.... Ліки виписує безкоштовно дільничний лікар. Одяг - секонд. І грошима 500гр. на подорожі, або подарунки дітям та онукам. Комуналка, якщо пенсіонеру вона не по кишені, буде безкоштовною, якщо непрацюючий пенсіонер погодиться переїхати у комфортабельний притулок для малозабезпечених. В таких притулках і безпритульні діти і пенсіонери поруч. Кожен буде мати окрему кімнату, хоч і невелику. І ці притулки мають знаходитись у центральних районах міст, а не десь за межами житлових поселень. Завітати до такого притулку з гуманітарною допомогою має бути престижно і почесно. А "дома прєстарєлих", що винесені далеко за місто і вважаються зрадою і вироком для стареньких, як і тюрмою для малечі, мають залишитись в минулому, як колхозні корівники.
Таким чином можна зробтити життя пенсіонерів справді щасливим, щоб людина мала час і можливість зайнятись любимою справою, не хвилюючись за гроші, за які треба купувати необхідні речі і послуги. Одинокий пенсіонер не буде відчувати себе в самотності, але буде оточений людьми, яким треба його увага. Переконаний, що довготривалість життя наших громадян збільшиться і значно. Як і отримання від життя справжнього задоволення.
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>>Пенсії треба, щоб були у всіх пенсіонерів однакові.<<
Та ти шо? Чмо номер 1 яке працювало може 3 роки "по білому", чмо номер 2 яке шворкало ганчіркою за мінімалку мають отримувати стільки же скільки й фахівець який сплачував у ПФ більш ніж пристойні суми і має стаж 40 років?
Про "задоволення на пенсії" слід було думати раніше. І люди з головами на плечах вирішували цю проблему по-різному: хтось працював здебільшого по-білому і має зараз 7-8-10 і більше тисяч, а хтось працював по-чорному і вкладався в активи, за рахунок яких живе і не скаржиться на життя.
Казочки розповідай лохам, батьки яких вірили у "камунізьм у 1980 році".
Або перепиши квартиру на якийсь "фонд Пенсіон", вони допоможуть прожити безбідно, але дуууже недовго.
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Ой як зебіли радіють ! Так от - пуйло і так ПОВИНЕН був відпустити наших моряків
згідно рішення МІЖНАРОДНОГО суду ! А віддавати російських полонених - То є ВЕЛИКА поступка в зовнішній політиці ! ЩО не зрозуміло ! Це як у вас злочинець забрав мобільник , і суд присудив що б злочинець його вам повернув - а ви для того щоб цей злочинець вам повернув мобільник - йому віддаете ще й свій годинник !! А що буде далі ??
Тепер пуйло і далі буде затримувати наші суда в Азовському морі ! Зе віддав Азовське море !
Зебіли ви це зробили разом !!
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А чого ти ще не на подводному човні у берегів крима?
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сережик - а ти вже триколор напевно приготував - мацкалів зустрічати ???
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Очень рад возвращению пленников......молодцы что выдержали это всё, включая пытки и нечеловеческое обращение!!! Слава Украине!!!
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Я помню как Надю все мы встречали,а потом её перемкнуло, даже Юля повернулась к ней задом...Интересно военным морякам дадут звание Герой Украины?
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гадя изначально была агентом мертвечука, только слепые не видели этого и сердобольно заламывали руки, ты ее с моряками, которых пэця отправил на заклание для введения военного положения не путай
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Моряки изначально вели себя не как военные моряки ,а как моряки ,которые без боя оставили Крым и свои суда
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может ты б сплавал, показал как надо "с боем"? вы порохоботы такие простые, как 5 копеек, но ваша простота - хуже воровства, что почти всегда одно и тоже
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Это их работа защищать воды нашего государства Украина, а не хвастать формой украинского военного моряка перед ....
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На шестом году войны "немецкие "самолёты свободно летают в столицу Украины Киев, обмены всегда производили на границе во время войн
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Так они, всё-таки, там были или "ихтамнет"? Кот Шредингера да и только.
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