 До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
До воєнного аеродрому в Борисполі приїхав автобус pic.twitter.com/l55k8Lqw4C— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.
Швидка заїхала до військового аеродрому в Борисполі pic.twitter.com/g43MFaeAGf— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.
На військовому аеродромі в Борисполі стоять два пустих автобуси. Ймовірно, ними будуть вивозити росіян, яких мають обміняти на українців, передає наша кореспондентка pic.twitter.com/4MGEotWmaE— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.
Таким чином можна зробтити життя пенсіонерів справді щасливим, щоб людина мала час і можливість зайнятись любимою справою, не хвилюючись за гроші, за які треба купувати необхідні речі і послуги. Одинокий пенсіонер не буде відчувати себе в самотності, але буде оточений людьми, яким треба його увага. Переконаний, що довготривалість життя наших громадян збільшиться і значно. Як і отримання від життя справжнього задоволення.
Та ти шо? Чмо номер 1 яке працювало може 3 роки "по білому", чмо номер 2 яке шворкало ганчіркою за мінімалку мають отримувати стільки же скільки й фахівець який сплачував у ПФ більш ніж пристойні суми і має стаж 40 років?
Про "задоволення на пенсії" слід було думати раніше. І люди з головами на плечах вирішували цю проблему по-різному: хтось працював здебільшого по-білому і має зараз 7-8-10 і більше тисяч, а хтось працював по-чорному і вкладався в активи, за рахунок яких живе і не скаржиться на життя.
Казочки розповідай лохам, батьки яких вірили у "камунізьм у 1980 році".
Або перепиши квартиру на якийсь "фонд Пенсіон", вони допоможуть прожити безбідно, але дуууже недовго.
згідно рішення МІЖНАРОДНОГО суду ! А віддавати російських полонених - То є ВЕЛИКА поступка в зовнішній політиці ! ЩО не зрозуміло ! Це як у вас злочинець забрав мобільник , і суд присудив що б злочинець його вам повернув - а ви для того щоб цей злочинець вам повернув мобільник - йому віддаете ще й свій годинник !! А що буде далі ??
Тепер пуйло і далі буде затримувати наші суда в Азовському морі ! Зе віддав Азовське море !
Зебіли ви це зробили разом !!