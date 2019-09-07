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Все про:обмін (458) полон (632) Бутусов Юрій (1047) полонені (427)

 Російські військовослужбовці, низка відомих шпигунів і терористів: кого Україна передає в РФ

Для обміну військовополонених Україна передає в РФ 35 осіб, в тому числі 12 громадян Російської федерації і одного громадянина з подвійним громадянством.

Про це пише в статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел серед адвокатів терористів, зокрема Валентина Рибіна, на обмін йдуть найвідоміші російські військовослужбовці, низка відомих шпигунів і терористів.

На обмін йдуть:

 1.Олексій Сєдоков - російський військовослужбовець, командир роти 7-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон 11 липня 2016 року в бою з воїнами 54-ї механізованої бригади (під командуванням офіцера з позивним "Банзай") поблизу села Троїцьке. 


 2.Віктор Агєєв - російський військовослужбовець, спецназ ГРУ ГШ ЗС РФ, снайпер, за документами прикриття значився "добровольцем" 4-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон в бою воїнами 93-ї механізованої бригади біля села Жолобок 24 червня 2017-го.


3.Денис Сидоров - російський найманець, узятий в полон 8 вересня 2016-го року.


4.Сергій Єгоров, російський найманець, узятий в полон в бою під Новомиколаївкою 14 квітня 2017 року (просимо відгукнутися учасників бою, про це варто написати).


5. Баранов Олександр - колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ - виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.


6.Одинцов Максим - Баранов Олександр - колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ - виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.


7.Кимаковськй Ігор - російський найманець, у липні 2015 го помилився в дорозі і затриманий прикордонниками на українському блок-пості з посвідченням снайпера "ДНР".

8. Валехідіс Олександр - затриманий СБУ за шпигунство у Львові.


9.Жидкіх Аркадій - росіянин, найманець бригади "Схід", в Україну приїхав, ховаючись від розшуку в РФ щодо кримінальних злочинів. Їхати на обмін не хотів, побоюючись ув'язнення в Росії.


10.  Коваліс Ольга - подружня пара росіян Коваліс-Черних, затримані за шпигунство на півдні України.


11. Черних Павло - подружня пара росіян Коваліс-Чорних, затримані за шпигунство на півдні України.


12. Мефьодов Євген - росіянин, який переїхав в Україну в 2013-му році і взяв участь в організації зіткнень в Одесі 2 травня 2014 го, що призвело до загибелі 52 осіб.

Також читайте: Колона, яка виїхала з "Лефортово", прибула в аеропорт "Внуково"

За повідомленням адвоката терористів Рибіна, Україна відмовилася міняти російського найманця Руслана Гаджиєва, танкіста батальйону "Серпень", взятого в полон бійцями 128-го гірничо-піхотної бригади 25 січня на висоті 307,5 ​​під Санжарівкою.

Серед громадян України, яких обміняють - Володимир Цемах, учасник знищення "Боїнга" МН-17 17 липня 2014-го року, і нападу на бійців 30-ї механізованої бригади 6 серпня 2014-го року, внаслідок чого загинуло 302 людини.

Кирило Вишинський - російський пропагандист, у нього подвійне громадянство РФ і України.

Олександр Саттаров - ексспівробітник "Беркута", учасник агресії РФ в Криму. Затримано СБУ в грудні 2017-го року в Дніпрі, після повернення в Україну.

Також на обмін виставлений Станіслав Єжов - колишній перекладач Кабінету міністрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Процес пішов": українські моряки покинули "Лефортово", з СІЗО виїхали два автобуси. ВIДЕО

Юрій Бутусов, Цензор.НЕТ 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147060
 
   
 Топ коментарі
 
Ах*еть. Росийский спецназ, ГРУ, диверсанты, пропагандисты. А кого Украина получит в ответ? Казанову Гриба, Срущенка, моряков которые делали зарядку и подняли руки вверх увидев врага и еще кучу неизвестных никому лиц которых кацапы наловили на вокзалах и на пляжах крыма?
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Типовий коментарій бота-малороса. Таке питання - ти кремлядський троль чи зебіл найняв своїх?
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Кто именно из них герой? Герои как раз погибли чтобы Зеленский с Богданом смогли попиариться
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а у нас, помнится, действительно, раздули большую перемогу по поимке действующего кадровика и даже его военный билет демонстрировали
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В ході досудового слідства факт перебування на службі в збройних силах Російської Федерації не був встановлений.

Давай ти не будеш смішити мене хутінськими іграми в іхтамнєтів.
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причем тут я?это наши следаки расследовали, или ты сейчас расскажешь, что они были куплеыу куйлом и извратили факты?
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бо рашка звільняє всіх, кого відправляє на дамбас.
вони тут не офіційно.
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думаю такие вещи лучше не спрашивать, чтоб потом в бане не оказаться Російські військовослужбовці, низка відомих шпигунів і терористів: кого Україна передає в РФ - Цензор.НЕТ 7298
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Де лахта? Де зебіли? Не можуть знайти цю гілку?
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Также на обмен выставлен Станислав Ежов - бывший переводчик Кабинета министров.Источник: https://censor.net.ua/n3147060

ЭТО ПЯЦЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! показательная судьба предателя..... ВЫСТАВЛЕН НА ОБМЕН... как старая ненужная вещь, которой перед выносом на свалку дали последний шанс быть еще попользованной......
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Воры, убийцы, террористы - неплохо бы этот список поддержать информационно в мировых СМИ - он однозначно указывает на агрессию РФ против Украины. Запросто может стимулировать усиление давления на РФ и укрепить позиции Украины на международной политической арене.
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При захвате Цемахв, у нас 1 погибший и 2 тяжелораненых . Фамилий не знаю, но готов спорить, что Рабиновича среди них не было. Может наш гидрант встретился с теми, кто жизнью рисковал? С вдовой? С матерями ? В глаза им посмотрел? Объяснился? Ждёт тебя, гнида коломойшина кол осиновый! Если не в жопу, то в могилу точно !
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Не пишите чушь, изучите тему для начала, кто когда и где погиб. И почитайте, как его захватывали и провозили через линию разграничения.
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Похоже, что к сожалению Зеленский предпочёл пиар на возвращении пленных государственным интересам по нанесению максимального ущерба Расии....
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Зе отказался от жертвоприношения, как хотят соевые лицемеры.
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Да-да-да, ""наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"

Вся эта операция ФСБ "по обмену пленными" была затеяна с одной целью - поставить Зеленского в положение, когда он ВЫНУЖДЕН будет вернуть Цемаха в Расию.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"

На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....

Кстати, ты не успел получить последнее дополнение к методичке, про то что "этот Цемах - неправильный"?
Актуализируй свои посты!
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Два месяца нидерланды не интересовались цемахом. И пусть скифское золото возвращают, а то 6 лет судят, кому отдать: рашке или Украине. (Так у меня в методичке)
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Точно!
Не только Цемах - не настоящий, но и Нидерланды - неправильные!
Дайош Цемаха Путину!
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Раз по старинке уныло прёт на "соевых",то игович к московской методичке,дополнение не получил!)))
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"Зе отказался от жертвоприношения"!? Либо ты тролль - либо болеешь.
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Готов ты себя обменять на 24 моряков, хитро отправленных в плен петей, патриот хренов?
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похоже шо твой соевый бох отправил срузгим кучу моряков тупо в плен
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Не только плен....

На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке....
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Какая военная необходимость, чтобы 24 моряками "дыры затыкать".
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Весь этот обмен напомнил открытие америки колумбом.Конкискадоры узнали,что у аборигенов очень много золота.И они выманивали- меняли золото на цветные стекляшки,которые на солнце были красивыми.Теперь и мы можем смотреть на солнце,через цветное стекло.
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берите больше орков - воруйте где хотите - будет на кого менять!!!!
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Прикольно было бы постараться спецслужбам нашим и после обмена вывезти на подконтрольную правительству территорию Украины самых одиозных обратно (типа Цемаха). А остальных в режиме "Моссад" достать на территории россии без вывоза . . .

путяра бы, наверное, от такого расклада инсульт на нервах схватил бы
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это будет праздник - почти как тогда когда сдохнет!!!
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Я так розумію,i Керченську протоку ЗЕКОманда здала?Расторгая соглашение по Азовскому морю, Украина фактически передает Керченский пролив России, - Тука.
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нет это пекоманда моряков в плен сдала без боя Російські військовослужбовці, низка відомих шпигунів і терористів: кого Україна передає в РФ - Цензор.НЕТ 429
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Соевая дева, собирай своих родственников и петесосов и отправляйтесь в пролив или Донецк. Оружие дам.
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сам сиди в своем даунбасе и даже не думай,что за "путенвведи" не ответишь
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Ляпаете своим дурным языком. Харьков - украинский.
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как же ты без клавиатуры будешь дальше воевать? или у тебя из две?
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В Станице приказали снять украинский прапор, что бы не "спровоцировали".В Бахмуте сожгли прапор.В свое время мы отвоевывали города и под обстрелами вешали украинские флаги, небоясь схлопатать пулю на высоте.Теперь решение нового украинского руководства - снять украинский флаг, что бы не провоцировать.Позор.(Мирослав Гай)
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В точку!Хотя я сравнил бы это с трясиной..которая затягивает постепенно и на первых порах,процесс затягивания в бездну особой паники,воплей и призывов спасти....
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Конфликт идет с "ОРДЛО", а обмен Украинских военных на русских военных, идет между Украиной и Россией.
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"Ихтамнету" возвращаются домой. Завтра скажуи в России и Европе, что их там и небыло, какая Гаага?
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Не справедливо поливать грязью Зеленского я считаю за то что он освободил украинцев.. Он же просто убрал за Петей его нечистоты.. ведь это именно Петя отправил 24 украинских моряка на заведомую гибель или пленение чем создал рашкастану солидный обменный человеческий запас. Один загнал ребят на скотобойню - другой освободил их.
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Один загнул рашку раком под санкции - другой слил свою страну *****! Російські військовослужбовці, низка відомих шпигунів і терористів: кого Україна передає в РФ - Цензор.НЕТ 9675
Теперь ***** будет пачками похищать "наших мальчиков" на обмен, пока вовочка не сольет ему всю территорию по границу с Польшей
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освободил, признав действия россиян в керченском проливе ЗАКОННЫМИ и отказавшись от обвинения в пиратстве... зеленый свет пиратству на азове...)))))
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"...Другой освободил их". Так в том то и дело, Речфлот, что он их не освободил, обменял на убийц, которые завтра снова придут убивать. И "освобожденных", в т.ч. Впрочем как и тебя. Но ты ж наверное на дно заляжешь - тебе пох...
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Имеет Уйло новую украинскую власть - и в хвост, и в гриву! На глазах у всего мира, на глазах у уже почти бывших украинских партнеров. Ну вот как кацапам можно не любить такого вождя?
Украинцы ведь тоже продолжают обожать своего нового президента, верно?
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не стоит вам своего поименного батьку с нами путать )))
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Да мы со своими разберемся-опыт богатый. А вы со своим усатым разбиритесь ....
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У тебя путин луку. Отвали. Защите Беларусь.
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Учитывая вышеотписавшихся - любять Зелю еще больше!) Ну что поделаешь, видать хроническими холопами богата не только рашка.
Касаемо Луки: если человек действительно хоть сколь нибудь в теме, то он четко понимает, что имеет как раз таки скорее Лука уйло, чем наоборот) Тем не менее достаточно зайти на любой белорусский форум что-бы понять, что абсолютное большинство белорусов режим луки - ненавидит...опять же в отличии от нынешних украинцев
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Бульбаш, вибачаюся,але не плутай будь ласка малоросов, хохлов і просто козлорожих з українцями. То є просто шміра, яка до українців не має жодного стосунку.
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Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.
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Ну а что толку?) Ну пойдет Зеля на все уступки перед уйлом - что ему за это будет, чего ему бояться? Тут вот сверху коммент настрочился, мол "мы со своими разберемся-опыт богатый" - КАК разберетесь???))) У Зели ВСЯ власть в руках включая полностью ручную Раду, безумные холопы продолжают его самозабвенно любить, какие-то недовольства только в интернете или на тв, все остальные чему-то рады и всем довольны - да плевать эти квартальные теперь на все хотели, и ничего им за это не будет. Я в этом уверен НА 100%!
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так и я о том же.... ведь теперь и зебенята вскроются во всей красе самозабвенного идолопоклонства..))) а оных примерно 73% от населюков..)))
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Так они давно уже вскрылись, оправдывают абсолютно любые его действия и поступки (как путиноиды в рашке оправдывают любые действия уйла). Сейчас вот украинских заложников Зеля привезет, и его рейтинг скакнет еще больше! Орденами одарит... Кто того Цемаха или остальных террористов знает? Кто понимает их значимость? - Да почти никто! Холопы будут радостно хлопать и радоваться, что вот мол "при барыге количество пленных только увеличивалось, а при Зеле все разрулилось". Потом так же под радостные оправдания вернут Лугандон в состав Украины как автономию, снимут все санкции с Кацапии, признают кацапским Крым, кончится война...все будут радостные и счастливые. Ну а то, что конфликт с путинской Кацапией кончится полной капитуляцией, полной потерей международного авторитета, уважения и независимости от кремля (не говоря уже о забытых тысячах украинских жертв), об этом уже "счастливое" большинство особо вспоминать не будет. Популизм, особенно когда он становится и особо циничным, очень часто в итоге побеждает мудрость и здравомыслие.
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Шоб ты сдох Беня Коломойский! Чтоб ты сдох Зеленая Шмаркля! Горите в АДу ЗеДебилы!!!! Вонючие предатели 73% идиотов!!!!
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Дождались.Та ****,которой что-то не нравится,****** сидеть в Лефортово хотя бы на год,и оттуда высерай свои коменты.
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Ти чого козлорожий тут роматюкався ? В себе на Параші можеш лишнєхромосомний матюкатися, а в Україні не смій.
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Гребаный позор!!! Убийц, террористов и шпионов на заложников! Ну, от Зе-кретина и следовало ожидать игры в поддавки с путиным. Хорошо, конечно, что наши теперь дома, но какой ценой.
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Так званий "обмін" нагадує анекдот про одного блаЗєня , який захотів зробити бізнес на продажі варених яєць. Той блаЗєнь купляв свіжі і продавав вже варені яйця за однією і тією ж ціною. Коли в нього запиталися, а в чому ж його вигода , блазєнь відповідав - А в бульоні, в якому яйця варилися.

Добре, що наші хлопці повертаються з рашистських застінків додому. Але навряд чи блаЗєнь багато заробить і на цьому "бізнесі". Блазєнь він і є блаЗєнь
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Из 12-и кацапов только пятерых взяли за боевые действия на Донбассе начиная с 2015го года? и ни одного чеченца и бурята...
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Обмін справді несправедливий ,видаємо ворогів і злочинців які вчинили злочин проти України ,на нівчому невиних людей ,який злочин моряків ,чи Сенцова ? одні мали завдання з Одеси переправитись в Маріуполь, інший не став на сторону окупантів в Криму.До того моряків виправдав міжнародний трибунал ,за невиконання якого на рф накладались санкції,до того половина звільнених злочинців є громадяни України ,невже влада так просто може видати Коломошу в США ?
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Резюме...
Ничто не помешает хйулу опять нахватать наших , чтобы обменять на что захочет.
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Зё выбрал пиар на пленных .
Теперь все будут ликовать и почивать на лаврах Бабломойскоий и Зё пару месяцев.
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Мдя. У нас каолиция состоит из партии СЛУГИ НАРОДА. Кацапского. СЛУГИ НАРОДА РУССКОГО.
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откуда тебе это занть срузгий алкаш? иди накати боярки
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Потому что они СЛУГИ НАРОДА служат только России
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Я так смотрю конченные рошеновские хрюкоботы крайне недовольны возврату украинских героев домой.
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Ой, да плачут прям по ним - привыкли. Ну, фигня ВВП скоро новых напакует. На кого тогда менять будем? За Зелемойского? Так кому он кроме нас (вас) дебилов нужен
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Скіфське золото тепер буде повернуто у Крим - то б то віддано в паРашу
Далі більше...............
Відмиватись від ганьби Україна буде довго і не при цій владі - не при цьому
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Скіфське золото тепер буде повернуто у Крим - то б то віддано в паРашу
Далі більше...............
Відмиватись від ганьби Україна буде довго і не при цій владі - не при цьому
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чмошный гнилой еврейский клоун продался кацапским террористам.
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Пусть каждый порохосос, отметившийся в комментах кучкой соевого дерьма, откровенно скажет, кто ему дороже - наш пленный, находящейся в плену у *****, или цемах?
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Что мешало твоему любимому Зе не отдавать уйлу Цемаха, не идти безоговорочно (популистски) на его условия, а договариваться об обмене более рассудительно, пусть и более "геморойно"?
Думаю, что армейская разведка и СБУ, более своими жизнями так рисковать не будут...
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Помню фальшивые слезы пороскота, проливаемые за наших моряков, посланных соевым мародером на убой *****, и горячие клятвы самого свинорошена вызволить их любой ценой. И вот моряки летят домой, но тот же порохоскот рвет пердаки с криками об какой-то зраде национальных интересов. Одним словом, падаль...
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они шли из украинского порта в украинский порт и их захватили пиратским путем! Но на войне, как на войне и их освобождения - это процедура признания законности или не законности действий россиян! То, что жаль ребят - это справедливые эмоции. Но каким путем - это уже политика и признание или не признание законности действий агрессора. А мы их не признаем и никогда не признаем!
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Похоже Зебилу реально надоело таскать браслетики на руках и он пошел на условия Ху..ла
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Зеленский выполнение популистских обещаний ( которые ничего не меняют в жизни Страны) ставит себе в зачет, при этом теряет политический и международный авторитет, причем не свой, а страны!!
Моряков, военнопленных возвращают в обмен на реальных военнопленных, взятых в бою с оружием.
Путин условно выполнил решение суда и можно снимать санкции за то, что Украина фактически потеряла суверенитет над своей акваторией Азовского моря.
Смотрим дальше.
Но за ребят, возвратившихся такой дорогой ценой домой, все одно радостно
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На срать на того, при ком вернули 24 плененных с помощью пети. Петикантропы нечистоплотные.
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