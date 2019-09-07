 Російські військовослужбовці, низка відомих шпигунів і терористів: кого Україна передає в РФ

Про це пише в статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За даними джерел серед адвокатів терористів, зокрема Валентина Рибіна, на обмін йдуть найвідоміші російські військовослужбовці, низка відомих шпигунів і терористів.
На обмін йдуть:
1.Олексій Сєдоков - російський військовослужбовець, командир роти 7-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон 11 липня 2016 року в бою з воїнами 54-ї механізованої бригади (під командуванням офіцера з позивним "Банзай") поблизу села Троїцьке.
2.Віктор Агєєв - російський військовослужбовець, спецназ ГРУ ГШ ЗС РФ, снайпер, за документами прикриття значився "добровольцем" 4-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон в бою воїнами 93-ї механізованої бригади біля села Жолобок 24 червня 2017-го.
3.Денис Сидоров - російський найманець, узятий в полон 8 вересня 2016-го року.
4.Сергій Єгоров, російський найманець, узятий в полон в бою під Новомиколаївкою 14 квітня 2017 року (просимо відгукнутися учасників бою, про це варто написати).
5. Баранов Олександр - колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ - виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.
6.Одинцов Максим - Баранов Олександр - колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ - виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.
7.Кимаковськй Ігор - російський найманець, у липні 2015 го помилився в дорозі і затриманий прикордонниками на українському блок-пості з посвідченням снайпера "ДНР".
8. Валехідіс Олександр - затриманий СБУ за шпигунство у Львові.
9.Жидкіх Аркадій - росіянин, найманець бригади "Схід", в Україну приїхав, ховаючись від розшуку в РФ щодо кримінальних злочинів. Їхати на обмін не хотів, побоюючись ув'язнення в Росії.
10. Коваліс Ольга - подружня пара росіян Коваліс-Черних, затримані за шпигунство на півдні України.
11. Черних Павло - подружня пара росіян Коваліс-Чорних, затримані за шпигунство на півдні України.
12. Мефьодов Євген - росіянин, який переїхав в Україну в 2013-му році і взяв участь в організації зіткнень в Одесі 2 травня 2014 го, що призвело до загибелі 52 осіб.
За повідомленням адвоката терористів Рибіна, Україна відмовилася міняти російського найманця Руслана Гаджиєва, танкіста батальйону "Серпень", взятого в полон бійцями 128-го гірничо-піхотної бригади 25 січня на висоті 307,5 під Санжарівкою.
Серед громадян України, яких обміняють - Володимир Цемах, учасник знищення "Боїнга" МН-17 17 липня 2014-го року, і нападу на бійців 30-ї механізованої бригади 6 серпня 2014-го року, внаслідок чого загинуло 302 людини.
Кирило Вишинський - російський пропагандист, у нього подвійне громадянство РФ і України.
Олександр Саттаров - ексспівробітник "Беркута", учасник агресії РФ в Криму. Затримано СБУ в грудні 2017-го року в Дніпрі, після повернення в Україну.
Також на обмін виставлений Станіслав Єжов - колишній перекладач Кабінету міністрів.
Юрій Бутусов, Цензор.НЕТ
Давай ти не будеш смішити мене хутінськими іграми в іхтамнєтів.
вони тут не офіційно.
ЭТО ПЯЦЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! показательная судьба предателя..... ВЫСТАВЛЕН НА ОБМЕН... как старая ненужная вещь, которой перед выносом на свалку дали последний шанс быть еще попользованной......
Вся эта операция ФСБ "по обмену пленными" была затеяна с одной целью - поставить Зеленского в положение, когда он ВЫНУЖДЕН будет вернуть Цемаха в Расию.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"
На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
Кстати, ты не успел получить последнее дополнение к методичке, про то что "этот Цемах - неправильный"?
Актуализируй свои посты!
Не только Цемах - не настоящий, но и Нидерланды - неправильные!
Дайош Цемаха Путину!
На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке....
путяра бы, наверное, от такого расклада инсульт на нервах схватил бы
Теперь ***** будет пачками похищать "наших мальчиков" на обмен, пока вовочка не сольет ему всю территорию по границу с Польшей
Украинцы ведь тоже продолжают обожать своего нового президента, верно?
Касаемо Луки: если человек действительно хоть сколь нибудь в теме, то он четко понимает, что имеет как раз таки скорее Лука уйло, чем наоборот) Тем не менее достаточно зайти на любой белорусский форум что-бы понять, что абсолютное большинство белорусов режим луки - ненавидит...опять же в отличии от нынешних украинцев
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.
Добре, що наші хлопці повертаються з рашистських застінків додому. Але навряд чи блаЗєнь багато заробить і на цьому "бізнесі". Блазєнь він і є блаЗєнь
Ничто не помешает хйулу опять нахватать наших , чтобы обменять на что захочет.
Теперь все будут ликовать и почивать на лаврах Бабломойскоий и Зё пару месяцев.
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Відмиватись від ганьби Україна буде довго і не при цій владі - не при цьому
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Відмиватись від ганьби Україна буде довго і не при цій владі - не при цьому
Думаю, что армейская разведка и СБУ, более своими жизнями так рисковать не будут...
Моряков, военнопленных возвращают в обмен на реальных военнопленных, взятых в бою с оружием.
Путин условно выполнил решение суда и можно снимать санкции за то, что Украина фактически потеряла суверенитет над своей акваторией Азовского моря.
Смотрим дальше.
Но за ребят, возвратившихся такой дорогой ценой домой, все одно радостно