 Колона, яка виїхала з "Лефортово", прибула в аеропорт "Внуково"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".
Раніше автобуси покинули територію СІЗО "Лефортово".
Також повідомляється, що літак з лівреєю у вигляді українського прапора приземлився в аеропорту "Внуково" і причалив до перону урядового терміналу "Внуково-2". У літака включені двигуни.
У кінці серпня в слідчому ізоляторі "Лефортово" в столиці Росії Москві підтвердили, що у них перебуває п'ятеро засуджених українців. Йдеться про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та Станіслава Клиха.
Також російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва заявляла, що у неї брали передачу в це СІЗО, крім згаданих людей, ще для політв'язня Павла Гриба.
За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До них не входять 24 українські моряки, захоплені Росією у Керченської протоці в кінці листопада 2018 року.
програш по всіх фронтах ?
бачили як бібізяни веселяться на звільненому мості на Луганщині ?
отак буде зі всією країною.
Это выбор большинства.
Демократия.
і я маю право на свою думку, бо в нас демократія.
ХУТИН ****!!! И ещё раз доказал это всему миру. Он когда будет подыхать, то с собой потянет в гроб половину рашки .
Ось позиція ПЕСа і мародера устами суки Федини!
Так что успокойся уже все правильно сделали.
Так же было и в Иловайске. Когда хлопцев просто кинули на расстрел русне, чтобы какие-то свои интересы и договорняки с ****** выполнить.
И Дебальцево и ДАП.