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Все про:військовополонені (331) обмін (458) омбудсмен (215) полонені (427)

 До офісу омбудсмена з'їжджаються родичі утримуваних у РФ українців. ВIДЕО

До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу, 7 вересня, з'їжджаються родичі утримуваних у Росії громадян України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, на місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича.

"Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю (в повернення сина. - Ред.)", - сказала в коментарі мама Євгенія Панова Віра Котелянець.

З родичами працюють психологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До офісу омбудсмена з'їжджаються родичі утримуваних у РФ українців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147057
 
 
 Топ коментарі
 
Вот пусть соевые выйдут к ним и скажут что менять нельзя ведь есть небольшой шанс что ЕС введет новые санкции.
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да нет мы тебя Зедебила поменяем отдадим в Россию чтобы хрень не писал как же вы достали зеленые кретины дауны и идиоты.. умственная деградация власти полностью в Радеодни прости Господи полные Шариковы и Швондеры... люди которые читать и писать не имеют с Дипломами и научными званиями и степенями все как у евреев.. те всю жизнь дебилятся всем мозг в мире выкручивают строят из себя вумных... а на выхолде туалет сплошной... К офису омбудсмена съезжаются родственники удерживаемых в РФ украинцев - Цензор.НЕТ 2199
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А ты выйдешь к родителям погибших солдат ,которые брали Цалуха и посмотришь им в глаза и скажешь , что они ,соевые , и смерть их детей напрпасна, а также к тем чьи дети погибли в авиакатастрофе,когда на земле лежали разорванные груднички и молодые мамы ,А еще ты нам напишешь гарантию,что международный террорист путлер теперь не станет брать украинских залоников, потому что такие как ты дали ему инструмент для манипулирования Украиной.Зебилы .
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Вот пусть соевые выйдут к ним и скажут что менять нельзя ведь есть небольшой шанс что ЕС введет новые санкции.
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да нет мы тебя Зедебила поменяем отдадим в Россию чтобы хрень не писал как же вы достали зеленые кретины дауны и идиоты.. умственная деградация власти полностью в Радеодни прости Господи полные Шариковы и Швондеры... люди которые читать и писать не имеют с Дипломами и научными званиями и степенями все как у евреев.. те всю жизнь дебилятся всем мозг в мире выкручивают строят из себя вумных... а на выхолде туалет сплошной... К офису омбудсмена съезжаются родственники удерживаемых в РФ украинцев - Цензор.НЕТ 2199
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Я в шоке,нужели 73 процента идиотов в стране? Но это же катастрофа ,люди добрые!!!!
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А то вот расскажу такой случай когда началась война приснилась моей дочке покойная теща показала Одессу пляжи море и в них сплошняком плавали мины..теща сказала война продлится 5 или 6 лет... далее общался с одним человеком так он года 4-5 назад сказал такую вещь я еще покрутил у виска пальем.... мол очень скоро такого государства Украина не будет вообще.... теперь я как то стал задумываться... смотря на выбрики Зели....
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У меня баба Клава с соседнем подъезде тоже хорошо гадает , прямо очередь к ней, и берет не дорого.
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ДревляниН

@freeukrman

·5 сент.

Терорист Цемах на волі. Це здача, поступки путіну і неймовірна ганьба на весь світ. І ви самі обрали цю ганьбу коли обрали УЗеленського. «Якщо країна між війною і ганьбою вибирає ганьбу, вона отримає й війну, й ганьбу». Черчиль
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В стране идиотов 8 процентов.И ты попалала в эту восьмёрку....
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Когда зелюку нечем оппонировать он, по старинной кацапской традиции, опускается до оскорблений. Зато всем видно кто выбирал Зе.
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Объяснишь всему миру, а особенно родственникам погибших в МН-17, почему мы просрали ключевого свидетеля в этомделе против *****?
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Та ему пофиг, у него оперативы не хватит осилить как и у его хозяина клоуна.
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им и на своих насрать судя по тому как они боятся обидеть руцких скотов, сколько уже тянут с расследованием?
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это те родственники, которые теперь срут на Украину, чтобы не ссориться с ****** или какие-то другие?
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Мало того, они "срут" на своих погибших... проголосовав за возвращение эрэфии в ПАРЕ.
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Этот "ключевой свидетель" на камеру говорил, что сбил украинский СУ.
И сто раз, алкашина, опять скажет. Доказательства есть более убойные, чем рожа этого уе бана.
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В первую очередь , во всех странах, идут свои соотечественники. А потом уже все остальные
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Цілому світу уже 5 років похер МН-17......ну майже похєр.А наші хлопці, дай Бог скоро будуть дома.А ти кучма іди кукурікай далі.
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Зебіл своє слово тримає. Зебіл сказав - зебіл зробив. Зараз, наприклад, робить з України німецьку порноактрису....
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А ты выйдешь к родителям погибших солдат ,которые брали Цалуха и посмотришь им в глаза и скажешь , что они ,соевые , и смерть их детей напрпасна, а также к тем чьи дети погибли в авиакатастрофе,когда на земле лежали разорванные груднички и молодые мамы ,А еще ты нам напишешь гарантию,что международный террорист путлер теперь не станет брать украинских залоников, потому что такие как ты дали ему инструмент для манипулирования Украиной.Зебилы .
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Я ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ ТЕЗУ МЕНЯЮ С ДОПЛАТОЙ ЗЕЛЮ НА ПУТИНА ПОРОШЕНКО СТАЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ....
А ВОВУ СЛИВАЕМ В ГААГУ.. все мир любовь и расстрелы....
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Порохосос-сосалка ще не луснула від шоколаду?
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Уже один твой ник в бане, хочешь второй туда ,провокатор?
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я не разговариваю с неандертальцами, могу порекомендовать тебя админу .
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Задрали вы уже, порохоботы со своей брехней!
Запомни коза, любой солдат пойдет в бой и готов погибнуть, чтобы спасти своего побратима. И если за сраного Цемаха отдали 24 моряков, да еще если Сенцов, Кольченко, Балух - то тогда действительно ребята не зря погибли и честь и благодарность от всей Украины.
А вы дебилы все равно сегодня праздник не испортите. Хоть как стараетесь, как стараетесь... Всс сук шоколадная жаба давит!
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Придурок, а ты не думал почему ***** выпускает моряков именно сегодня а не завтра и не через неделю? Или куриные твои мозги не рассчитаны на такие глубокие рассуждения. Увидел червячка и сразу хватаешь его?
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Закройте границы полностью с оккупантом Россией, как надоели эти обмены, сралин даже сына своего не хотел обменять, когда Германия крутилась возле Москвы.
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Та никто ничего не закроет уже... забудь, Украина проиграла войну благодаря зебилам, теперь как скажет ***** так и будет.
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Ты чего? Вдруг транзитировать газ запретят, как бабосики зарабатывать?
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Выдающаяся победа Владимира Александровича и его команды.
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а будут другие? Огласите, пожалуйста, весь список.
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это да ТИТАНИК ГОРДО ПОШЕЛ НА ДНО
ВРАГУ НЕ СДАЕТСЯ НАШ ГОРДЫЙ ВОЛЬКА...
он просто продался за условный поцелуй от Вовы... К офису омбудсмена съезжаются родственники удерживаемых в РФ украинцев - Цензор.НЕТ 4655
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Вольво.Може підеш чаю поп'єш з рошенкою? Ти вже сьогодні настрочив на 2 шоколадки.Спинися трохи,бо тебе чорт зна куди понесе.
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Тем что украинцы возвращаются домой. А тебе напомнить кто их туда послал?
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так і полонені німці вернулися додому. Це була перемога? Що в тебе з головою?
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Кацап, иди бояры хлопот, ну или говна, у вас оно всё одно и тоже
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Чекаємо і молимось,молимось і чикаэмо!
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за НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЗГОДЕН.... К офису омбудсмена съезжаются родственники удерживаемых в РФ украинцев - Цензор.НЕТ 9624239
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Да как то фиолетово, на что ты згоден.Згоден ,то пусть тебя обменяют ,хотя ты и там - ничего.
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звичайний обмін полоненими - яка це перемога? Нарешті у Путіна зникне можливість вихвалятися нікчемними арештами рядових українців в стилі репресій чи геноциду, а у українського боку піаритись на тому.
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Наконец путлер поймет что Украиной можно манипулировать ,так что новые заложники не за горами,а международные партнеры поймут, что не стоит напрягаться за Украину ,поскольку президент Украины не умеет ни слова держать, ни удар, безвольное существо ,избранное продажным народом
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Ліля-ти повна ідіотка чи тільки на половину? Що ти плетеш?
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То что я пишу до тебя не дойдет,поэтому сразу - на х..утор
Спам.
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Ахтунг! Борт з хлопцямі вже у Борісполі!!!
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Уляна Супрун



Звільнення терориста Цемаха не можна виправдати ймовірним звільненням бранців Кремля. 5 років тому Росія вбила 298 пасажирів #MH17. Не можна робити зло "заради добра". Не можна випускати колаборантів та вбивць та домовлятися із окупантами.
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надеюсь супруниха обменяется на себя, я не против чтобы эта ***** гнойная посидела в тюряге
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Надеюсь, что ***** твоё любимое, сдохнет как падаль под забором
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Соя стверджує, що без Цемаха, кацапи вже не є вбивцями пассажирів Боєнгу. Ось і виявилася гнила суть соєвих прибіжників
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При любых раскладах, Европа не хочет признавать Россию агресором и убийцей Боинга. Европа и США даже проглотили убийство Президента страны НАТО и 100 чел. элиты Польши. А тут какой то Боинг с отдыхающими. Поэтому Цемах ни на что не повлиял бы.
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Как в унисон сёдни волает порохоскот с кацапнёй! Совпадение? С какой ненавистья порошкообразные пишут о пленных украинцах... Это что-то. А админы "Цензора" им в этом помогают. Бутусов, совесть есть?
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Бутусова забанили на фейсбуці.от він і відривається у себе на цензорі. Дав порохососалкам до Нового року витворяти .що хочуть.Або сивочолий кінь проплатив,або щось для нього зробив. Медаль здається Бутусов не отримав,як половина ВЕРХОВНОЇ РАДИ ШОКОЛАДНОГО СКЛИКАННЯ.
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Зря вы сьежаетесь. Ето был обмен НЕ всех на всех. Ето был обмен всех росийских пленных на Не на моряков которых нужно было отпустить по международному суду. Будет большое разочарование для вас. ***** выдаст только моряков и еще десяток никому не нужных лохов. Остальные 300 пленных и заложников будут дальше сидеть в росийских тюрьмах.
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При любых раскладах Москва должа была выпустить моряков в сентябре согласно решения международного суда по морскому праву. Иначе бы ни один российский корабль не смог бы попасть в порты других стран.
Но Зеленский подыграл Кремлю и за моряков за просто так отдал российских военных преступников. Это однозначно - ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
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А когда он снимался за кацапские деньги в пропагандистском сериале " слуг народа " разве не ясно было что это засланный козачок? Сказка про доброго сцаря от кремлевских режиссеров, конечно подыграет кремлю, затем его и настойчиво рекомендовали в качестве голобородько лохторату.Теперь зелюкам что сцарь не сделает - все правильно, потому что 47 хромосома от кацапов так говорит.
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Порохоскот верит своему кумиру - }{уйлу. И гордится тем, шо он собирался выполнить решение какого-то там суда. Да, }{уйло хозяин своего слова. Это знают все!
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Собирался Путин выполнять решение морского суда или нет, никого не волнует. Главное, что ни один российский корабль не смог бы зайти в зарубежные порты. За пределами России решение международных судов выполняют без размышлений.
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Угу. И перестал бы строить "Северный поток". Жги.
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По Северному потоку судов не было. Поэтому и строят.
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Придурки тупорылые. Готовьтесь стать новыми заложниками *****. Завтра в кремлевских СИЗО будут сидеть новые украинцы для новых обменов. Террор кремля продолжается так как ета схема очень хорошо себя показала и работает.
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От ти і підеш на прогріті нари.Вас порохососів туди відправити би зо два вагона і стало б спокійніше на цензорі.
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буде и на нашому шляху свято
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А чому Зеленський не випускає 7000000 патріотів яких посадив Порошенко? До офісу омбудсмена з'їжджаються родичі утримуваних у РФ українців - Цензор.НЕТ 7920
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всі ж зєлєбоби мовчать.
тому і не випускає.
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Да где же зебилы молчат? Они бегают по веткам и оскорбляют людей, это у них от мышебратьев , не чем крыть - надо оплевать.Но недопрыгивают ,поэтоу позорят только себя.
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На твоем шляху будет твоя любимая ссаная тряпка.Она уже вылетела.Свободен.😭😭🌷×
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Петя и его свиноферма опять обоср..лись.Становится стабильностью )
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Вай как шоколадная жаба давит порохоботов от того, что в Украине праздник, вопреки всех их страниям.
Вы бы лучше не здесь ядом брызгали, а во главе со своим шэфом карамельным во власяницах в аэропорт дуйте - встречайте моряков и ноги им целуйте! Может зачтется...
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Зе и его команду поздравляю с успехом в этой непростой миссии , а порохоботам желаю подавится собственной злобой и желчью
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