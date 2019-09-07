 До офісу омбудсмена з'їжджаються родичі утримуваних у РФ українців. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, на місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича.
"Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю (в повернення сина. - Ред.)", - сказала в коментарі мама Євгенія Панова Віра Котелянець.
З родичами працюють психологи.
Родичі полонених моряків під офісом омбудсмена у Києві pic.twitter.com/GSHumWzOFE— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.Раніше повідомлялося, що два великих пасажирських автобуси близько 8:40 в суботу, 7 вересня, виїхали з території слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві з супроводом автомобілів ФСБ і ДПС.
ДревляниН
@freeukrman
·5 сент.
Терорист Цемах на волі. Це здача, поступки путіну і неймовірна ганьба на весь світ. І ви самі обрали цю ганьбу коли обрали УЗеленського. «Якщо країна між війною і ганьбою вибирає ганьбу, вона отримає й війну, й ганьбу». Черчиль
И сто раз, алкашина, опять скажет. Доказательства есть более убойные, чем рожа этого уе бана.
А ВОВУ СЛИВАЕМ В ГААГУ.. все мир любовь и расстрелы....
Запомни коза, любой солдат пойдет в бой и готов погибнуть, чтобы спасти своего побратима. И если за сраного Цемаха отдали 24 моряков, да еще если Сенцов, Кольченко, Балух - то тогда действительно ребята не зря погибли и честь и благодарность от всей Украины.
А вы дебилы все равно сегодня праздник не испортите. Хоть как стараетесь, как стараетесь... Всс сук шоколадная жаба давит!
ВРАГУ НЕ СДАЕТСЯ НАШ ГОРДЫЙ ВОЛЬКА...
он просто продался за условный поцелуй от Вовы...
Спам.
Уляна Супрун
Звільнення терориста Цемаха не можна виправдати ймовірним звільненням бранців Кремля. 5 років тому Росія вбила 298 пасажирів #MH17. Не можна робити зло "заради добра". Не можна випускати колаборантів та вбивць та домовлятися із окупантами.
Но Зеленский подыграл Кремлю и за моряков за просто так отдал российских военных преступников. Это однозначно - ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
тому і не випускає.
Вы бы лучше не здесь ядом брызгали, а во главе со своим шэфом карамельным во власяницах в аэропорт дуйте - встречайте моряков и ноги им целуйте! Может зачтется...