 "Процес пішов": українські моряки покинули "Лефортово", з СІЗО виїхали два автобуси. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське" з місця подій. Наразі невідомо, хто в автобусах.
З московського СІЗО "Лефортово" виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.
Пізніше адвокат українських моряків Микола Полозов написав, що "процес пішов".
"За моїми даними, моряки вже покинули слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - сказав адвокат російському "Інтерфаксу" в суботу.
У кінці серпня в слідчому ізоляторі "Лефортово" в столиці Росії Москві підтвердили, що у них перебуває п'ятеро засуджених українців. Йдеться про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та Станіслава Клиха.
Також російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва заявляла, що у неї брали передачу в це СІЗО, крім згаданих людей, ще для політв'язня Павла Гриба.
За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До них не входять 24 українські моряки, захоплені Росією у Керченської протоці в кінці листопада 2018 року.
Не выдав Цемаха по просьбе евродепутатов они нас тоже похерят! А так за выдачу могли бы ввести новые санкции такие, что Путину мало не покажется + хорошее расположение к Украине за услугу!
А если серьезно только единицы понимают истину происходящего. Как зе помог агрессору выйти триумфатором после решения морского трибунала, как по кремлевскому сценарию готовится "братание единого братского народа", как международные приступники превратятся в невинных жертв защищающих рускоязычных от кровожадных националистов. Как в конечном счете Украину навека обратно загонят в кремлевское стоило. В 1919 был шанс упущен, через 100 лет история повторилась.
напрягает если честно.
зрадой ВОНЯЕТ!
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
(Янина Сосновская и Doktorof Gulag) ©
10:21 Украинцев полчаса назад привезли во Внуково-2, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
10:09 Адвокат украинских моряков Николай Полозов, подтвердил, что их вывезли из Лефортово.
10:06 По данным "Страны", самолет с заключенными только что вылетел из "Борисполя".
У вас же ні розуму ні фантазії.
Окрім висерів та дуполизання жодної цікавої думки.
І ще. Ви взагалі байдужі до української армії, до історії, до мови.
Ви населення... а не народ.
"шмаркля" - это то, чем твой отец оплодотворил маму, лежащую пьяной на помойке.
Запиши, чтоб не забыл родословную, пороВшивый..
300winmag1 Ksenia VB